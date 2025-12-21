А котёл-то починил, этот романтичный мастер? Не мне надо, друг интересуется...
16 мастеров, которые людям и ремонт сделали, и впечатлений на месяц вперед оставили
Обычно, вызывая мастера, мы ждем от него простых вещей: починить кран, поклеить обои или собрать шкаф. Но иногда вместе с услугой можно получить бесплатный билет на стендап-шоу. Наши герои встретили именно таких специалистов. Эти мастера оставили после себя столько эмоций, что клиенты до сих пор вспоминают их выходки и с улыбкой рассказывают об этом в интернете.
- Самая романтичная история, с которой я недавно столкнулась. Забарахлил котел. Мы срочно вызвали мастера. Тот смог лишь после работы, приехал в 10 вечера. Так как человек был голодный, не отказался от кофе. Я сделала ему бутерброды, положила конфеты и печенье, принесла. А он: «Нет-нет, спасибо, я ничего не ел и меня дома ждет жена с ужином, я только кофе глотну и все». Я ему: «Попробуйте хотя бы печенье. Оно вкусное и у нас такого нет, я недавно из Германии привезла, рождественское». Он: «Правда? Раз так, можно, я возьму его для своей жены?» Завернул заботливо в салфеточку те печеньки и конфетки, положил в карман. Голодный мужчина. Сам ничего даже не откусил, повез своей любимой. Чтобы принести гостинец и съесть с аппетитом ее ужин. Это было так мило! И очень меня растрогало! А мужчина, кстати, не молод, средних лет. © glafira2011
- Один раз я нечаянно сбила настройку в своей швейной машинке и недолго думая нашла мастера и позвала настроить. Приехал мужчина лет под 60 посмотрел, сказал сумму сколько будет стоить и начал настраивать. Параллельно звонит жене и говорит: «Можешь сегодня записываться на маникюр». Это было так мило. © tursyntaeva9218
- Не работала батарея в спальне. Вызвали мастера. Что-то чинил вчера, доделывал сегодня. Итог: перестали работать все батареи в доме. Занавес. © dasha_yoga_hammock
- Заказала шкаф на заказ, то есть по моему эскизу. Приехали сборщики. И на казахском обсуждают, мол сушилка стоит на виду, даже не убрали, трусы висят на видном месте. Не подумали, что я казахский знаю. Ответила на казахском, что не вашего ума дело, собирайте шкаф, я вам за это уже заплатила. Лица вытянулись, молча доделали. © arbitrazhnyi_17
- Недавно позвала мастера для установки измельчителя на кухню, замены гигиенического душа и смесителя. Без конца: «У вас же все целое, зачем менять?» На мое «хочу» никак не отреагировал. На кухне при установке измельчителя выдал: «Вы же не кафе, у вас нет столько овощных отходов, зачем вам? Чем бы дитя ни тешилось» и все в этом духе. Я сказала: «Если бы не тешилось, вы бы заказ не получили». © alina__khismatulina
- У нас один раз чинили кондиционер, так мастер был в восторге от того как его повесили. Сказал: «Можно я сфотографирую? Картинка как из каталога». Вот это было безумно приятно, потому что изначально кондиционер повесили в совсем другом месте и он был не пришей кобыле хвост. Было много дискуссии, чтобы перевесить, как мы хотели. Потолок под это переделывали. © veronikamaribu
- Делали ремонт и позвали двух пареньков для работы с гипсокартоном. Конечно, вопросики к качеству были. Но это не главное. Однажды мы вернулись домой и увидели в спальне отрезанные штанины от джинсов. Мы не понимали, откуда они взялись, пока не поняли, что строители шили шорты в нашей спальне и оставили штанины. Вскоре после этого я сам научился работать с гипсокартоном. © darwinn_** / Reddit
- Вызвали сантехника, чтобы он поработал в нашей ванной. Вернулись домой, а там — огромная трещина посреди пола и царапины по всей ванне. Пол был просто в ужасном состоянии. Еще оставил записку: «Не смог закончить ванную из-за проблем». Пыталась дозвониться в их службу поддержки, никто не брал трубку. К счастью, соседи помогли. До сих пор в недоумении, что же там произошло в тот день, и с тех пор я никогда не выхожу из дома, когда у меня работают мастера. © owlette23 / Reddit
- Когда я учился в средней школе, у нас перекладывали плитку на кухне. А ей в итоге впаяли двойную цену за работу. Когда мама спросила, почему цена выше, чем договаривались, они объяснили так: «Смотрите, я отработал 20 часов. И у меня тут был помощник, он тоже 20 часов работал. То есть 40 часов. Умножаем это на 2, потому что нас было двое, и получаем 80 часов работы». А мама такая: «Ну, ладно» и выписала им чек. © Chosen_Fighter / Reddit
- Это было давно, в одной из квартир, но однажды мастер бывшего неряшливого арендодателя взял наши банные полотенца, чтобы отмыть герметик, использовал мой альбом для набросков, чтобы резать гипсокартон и оставил кучу грязи и мусора прямо на кровати. Для той квартиры это было обычным делом. © bearily / Reddit
- Не знаю, о каких технических мастерах, которые делают все не так, говорят мои знакомые, но мне с этим повезло. Мой котел перестал работать и мне впервые в жизни пришлось вызывать мастера. Думала, это будет сложно, уже даже нервничать начала, а потом на каком-то более-менее адекватном сайте нашла Костю и позвонила ему. Он приехал на следующий день ровно в назначенное время, на входе надел бахилы, которые принес с собой, сделал все, что мог, и за работу взял ровно столько, сколько говорил по телефону. Я была просто в восторге от него! Оставила фирме позитивный отзыв о нем, а потом от этого мужчины получила сообщение с благодарностью, ибо ему выдали премию в конце месяца. Вау! © Не все поймут / VK
- Сто лет не могла найти хорошего сантехника, который исправил бы мне проблему с краном. Он течет каждый день. Сколько его не чинили, а пройдет время и кран снова за свое. Бывало день держался, бывало два, а рекорд — целых 4 дня без протеков! Как-то мне позвонил незнакомый номер. Я взяла трубку, а там мужчина. Перепутал, извинился. Через пару дней я сама его набрала, тоже совершенно случайно из-за истории звонков. Он решил пошутить, скинул сообщение, предложил услуги. Оказалось, что он сантехник! Пообщались, он приехал ко мне, за час решил проблему с протекающим краном. Ни разу он после того раза не протекал! Видимо, сама Вселенная сжалилась надо мной и подослала такого волшебного специалиста. © Не все поймут / VK
- У меня как-то сливной механизм в бачке сорвало посреди ночи. Надоело слушать шум воды, написала объявление в интернете. Через полчаса в дом заходит мужчина под два метра с идеальным лицом, телом и милым грузинским акцентом. Все поменял за 10 минут и так же тихо ушел. А я сидела и думала, что где-то не там я мужчину искала все эти годы. © cavalife_energy
- Вызвала мастера починить стиральную машину. Все прошло быстро. Мастер уже перед выходом говорит: «За такую работу доплачивать должны». Я насторожилась. Он ухмыльнулся: «Вы же девушка, почему за своими личными вещами не следите?» И протягивает мне золотую цепочку, которую я давным-давно потеряла. Оказывается, он ее при ремонте нашел. А сам ржет уже, мол, меня испугал. Действительно, ценная находка!
- Недавно у нас унитаз засорился. Вызвали мастера. Час мается, пыхтит, ничего не может сделать: «Да там все чисто, и вода стекает нормально». А муж стоит рядом и уверяет, что до него вода набиралась. Проходит еще полчаса. Я смотрю, они там копошатся вдвоем. И вдруг муж бежит ко мне: «Попалась?!» и показывает мне крышку чайника! Оказывается, я недавно сливала чай в унитаз и даже не заметила, как крышка упала! Вот это я ловкач! Муж довольнейший стоит, а я краснею!
- Вызвала недавно мастера, стиралка накрылась! Пришел, за десять минут все починил. А я за это время что-то готовила и дверцу шкафчика на кухне открытой оставила. Пора уже платить. Из кошелька достаю деньги, и тут он выдает: «Девушка, а можно мне вместо денег банку соленых огурцов?» Я, конечно, опешила! Он объясняет: «Я в шкафчике случайно увидел. Сегодня с друзьями собираемся, как раз пригодится! Тем более у вас там ничего сложного не было». Ну, я думаю: «Конечно, почему бы и нет!» Отдала ему самую большую банку, и он ушел счастливым и довольным.
