16 мастеров, которые людям и ремонт сделали, и впечатлений на месяц вперед оставили

Обычно, вызывая мастера, мы ждем от него простых вещей: починить кран, поклеить обои или собрать шкаф. Но иногда вместе с услугой можно получить бесплатный билет на стендап-шоу. Наши герои встретили именно таких специалистов. Эти мастера оставили после себя столько эмоций, что клиенты до сих пор вспоминают их выходки и с улыбкой рассказывают об этом в интернете.