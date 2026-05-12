18 историй и фото о том, что жизнь на работе порой бьет ключом — только успевай записывать

Знакомая ситуация. Мы жили в общежитии для переселенцев. Общежитие - это прежняя усадьба владельца мельницы, хозяйственные постройки и дом были построены в начале прошлого века. После войны на территории усадьбы построили ещё трехэтажное здание и сделали всё пионерским лагерем (территория ГДР). Мы со свёкрами жили на 3-м этаже старого дома. На первом - бюро, комната-библиотека и маленькая кухня. Рядом в кладовке стояла ещё одна плита, это была кухней большой семьи, которая жила на 2-ом этаже. А мы со свёкрами делили кухню побольше. Захожу я как-то на кухню обед приготовить и чувствую сильный запах газа. В нашей кухне была газовая плита, а в другой электрическая. Я открыла настежь окно, побежала за человеком, который выполнял всё хозяйственные работы по общежитию внутри и снаружи (Hausmeister). Его звали Юнкер. За нами увязалась дамочка от социальной службы Риттмайер. Мы пришли втроём на кухню, и тут у меня мозг вскипел. Риттмайер тотчас закрыла окно, а Юнкер с зажжённой сигарой в зубах стал проверять вентиль на газовой трубе. Слава богу, всё обошлось. Вошла на кухню свекровь и сняла со шкафа сковородку с жареным луком. Оказалось, что это лук так пах. Но если бы это был газ, меня бы точно не было бы в живых.

