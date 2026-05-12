18 историй и фото о том, что жизнь на работе порой бьет ключом — только успевай записывать
Можно сколько угодно мечтать об отпуске, но, как ни крути, в офисных буднях всегда найдется место для искреннего смеха, приятных безумств и презабавнейших находок в самых неожиданных местах. У нас в подборке живые истории и простые наблюдения о том, что скучно на рабочем месте бывает только тем, кто не умеет смотреть по сторонам.
- Однажды, давным-давно, сидим такие в офисе: каждый в своем компе, тишина. И тут коллега как вскрикнет! Мы: «Что случилось?!» Она: «Я только что вспомнила. Я же заначку спрятала в трубу потолочного карниза. А когда мы переезжали — забыла их вытащить. А ведь прошло три года! И что мне теперь делать? Пойти к новым жильцам и попроситься карниз проверить? Примут за ненормальную. Но, девочки, там 300 долларов!» И тут одна коллега предлагает: «Ну, если ты боишься, давай вместе сходим? 300 долларов на дороге не валяются». Но не пошли в итоге. Где-то сейчас живут люди, у которых в карнизе лежит неожиданный бонус от прошлой жизни. В долларах. По тем временам, можно было купить бриллиантовые серьги с кольцом.
«Все началось с моей стажировки в компании. По началу я очень часто косячил, и моя коллега, в шутку, создала такую бумажку. Пока мой рекорд 4 дня»
А мадам свои косяки считать не хочет?По сути эта табличка является прилюдным унижением человека.И это большой косяк с её стороны. Паренёк простодушный,ещё и защищает эту косячную сотрудницу
«Пишу, так как везде в комментариях пишут про что-то нехорошее. Но спешу сообщить что это все неправда! У нас очень дружный коллектив и все относятся друг к другу с уважением. Все безобидно и мило».
- Нашла работу в конторе с чисто мужским коллективом. Думаю: ну все, не будет драм, цепляться не к чему. Но не тут-то было! Иду как-то на работу и еще из коридора слышу крики. Думаю, мужики-то взрослые, с чего вдруг разорались? Залетаю в кабинет, а там картина маслом: стоят два здоровых мужика и держат в руках горшок с растением и чуть не вырывают его друг у друга! Оказывается, они всем отделом не могут договориться, как за ним ухаживать! Из-за этих споров цветочек слегка завял, вот один и психанул: «Все, больше никто его не трогает!» Какие же они у нас нежные!
- Работал у нас Саша-Сережа. Когда на работу устраивался, то принес паспорт, там было имя Александр, но сказал, что зовут его Сергей, а паспорт не его, а его брата-близнеца. Трудолюбивый, исполнительный, но контролировать надо. Скажешь ему вот эту кучу кирпича от забора перевезти на тачке к стройке поближе, так он без перерыва будет грузить и возить. Главное момент не пропустить, если кирпичи у забора закончатся, то он кучу назад начнет перевозить. Одно лето он проработал у нас. Так его и звали: Саша-Сережа. Потом на родину уехал. Мы так и не поняли, был ли у него брат или он все придумал.
Человек пришёл с (якобы) чужим паспортом и всех всё устраивало? Интересная контора)) Но тогда уже не важно, придумал он или нет. Ну, а ещё, как бы тактичнее выразиться, отстаёт в логике, раз надо было следить, чтобы выполнив работу, не пытался вернуть к исходному состоянию.
«Пришел на работу и обнаружил эту записку. Ну, думаю, теперь и яблок не поесть, и шарлотку не увидеть. А через полчаса, зайдя за чаем, увидел сюрприз»
Не понимаю,что за наглость.Если бы за меня кто-то решил,что я хочу не свежих яблок ,а шарлотку и стибрил мои фрукты..человек я сдержанный,но нервный..Не твоё -не тронь.
- Я сантехник. Однажды менял стояк канализации, он был в коробе. Соответственно, ломаю короб и оттуда на меня начинают сыпаться деньги. Все деньги собрал, было не то, чтобы много, я столько за неделю зарабатывал, отношу хозяевам квартиры, так мол и так, вот нашел у вас в коробе. Хозяева сказали, что это не их деньги, квартиру эту купили на днях, поэтому предложили либо выкинуть эти деньги, либо оставить себе. За проделанную работу также заплатили оговоренную сумму. Если честно, это был единственный случай, когда на меня так деньги сыпались. А еще было, нашел за батареей тайник с золотыми монетами, также отдал хозяевам, и за это они меня отблагодарили.
Приятно читать про честного человека. А то бывали здесь истории "нашёл - моё", в чужом доме.
- У меня так на работе (огромный опен-спейс на несколько компаний) однажды умыкнули банан в пластиковом контейнере в виде банана. Я, конечно, долго возмущалась, потому что это же как же так! А на следующий день нашла в холодильнике свой контейнер с извинительной запиской и новым бананом внутри. Автор записки утверждал, что перепутал, но язва-менеджер был уверен, что не перепутал, а просто есть захотел, но потом совесть замучила.
Если человек голоден, он так и в магазин может зайти, чтобы украсть еду? Если не стал бы, то почему обокрасть другого человека считает нормой? Вроде мелочь взял, да и вернул, но сам факт, как надо оголодать, что не мог потерпеть или хотя бы попросить. Был случай. Оставила в общем холодильнике молоко, пирожное и бутерброды с колбасой. В общем, чуть позже нашла пустые упаковки и хлеб в контейнере, с которого сняли колбасу. Ничего кроме ощущения гадливости, такие крысята не вызывают.
«Начальник в отпуске, разгар рабочего дня, крепкий сон»
- Арендовали мы офис на первом этаже старого жилого дома. Ну как офис, двушка переделана под офис. И вот сидим как-то с коллегами и чуем запах газа. Прошлись по всем углам, и больше всего запах ощущался в кабинете, где раньше кухня была. Мы в панике вызываем аварийку, те прилетают через пять минут буквально, жильцов эвакуируют, у нас по офису с каким-то аппаратом ходят. И выясняется, что конкретно у нас даже трубы газовой нет, когда ремонт делали заглушили (или как это правильно называется?) на входе в офис за ненадобностью. И утечки газа нет, весь дом обошли, все проверили, всех по квартирам вернули. В общем оказалось, что это коллега в том кабинете капусту тушеную на обед ела. Это уже потом выяснилось, когда аварийка уехала, а она доедать села, и запах снова пошел по всему офису.
Знакомая ситуация. Мы жили в общежитии для переселенцев. Общежитие - это прежняя усадьба владельца мельницы, хозяйственные постройки и дом были построены в начале прошлого века. После войны на территории усадьбы построили ещё трехэтажное здание и сделали всё пионерским лагерем (территория ГДР). Мы со свёкрами жили на 3-м этаже старого дома. На первом - бюро, комната-библиотека и маленькая кухня. Рядом в кладовке стояла ещё одна плита, это была кухней большой семьи, которая жила на 2-ом этаже. А мы со свёкрами делили кухню побольше. Захожу я как-то на кухню обед приготовить и чувствую сильный запах газа. В нашей кухне была газовая плита, а в другой электрическая. Я открыла настежь окно, побежала за человеком, который выполнял всё хозяйственные работы по общежитию внутри и снаружи (Hausmeister). Его звали Юнкер. За нами увязалась дамочка от социальной службы Риттмайер. Мы пришли втроём на кухню, и тут у меня мозг вскипел. Риттмайер тотчас закрыла окно, а Юнкер с зажжённой сигарой в зубах стал проверять вентиль на газовой трубе. Слава богу, всё обошлось. Вошла на кухню свекровь и сняла со шкафа сковородку с жареным луком. Оказалось, что это лук так пах. Но если бы это был газ, меня бы точно не было бы в живых.
Простите за много слов
- Ой, у меня такое было. Год назад вела у студентов занятие онлайн.. Решила с утра съездить по делам, подзадержалась из-за бюрократии, домой прибежала минут за 10 до лекции. Подключаюсь, подключаю группу, начинаем лекцию и чую: не то что-то. Студенты слушают, а глаза бегают — кто в потолок смотрит, кто неожиданно косоглазием застрадал, куда угодно — но не на экран. И пишет мне староста в мессенджер: «Вера Геннадьевна, простите, проверьте свой гардероб». Короче, футболку я сняла, блузку надела. Но не застегнула! Поэтому третий курс 15 минут лицезрел мой черный готический бюстгальтер. И тут как понимаю: меня ж уволить могут! Но — моя группа, ни скриншотов в сети, ни жалобы проректору, ни смешка потом. И как они глаза отводили, зайчики. Тогда я попросила «пять минут перерыва», привела себя в порядок, извинилась «за разгильдяйство».
Если под блузкой только лифчик, а она не застёгнута, это совсем не ощущается? Ну, ладно, если торопилась, всякое бывает. Студенты - молодцы, не потешались и как взрослые люди себя повели, а не стадо барашков.
«Утром на работе сложил еду в холодильник, прихожу в обед — а моего плова нет. Через 2 дня обнаружил в холодильнике это. Как я понял, коллега тогда отпросился с работы и ушел с моим контейнером вместо своего»
Ну, здесь по ошибке перепутал и извинился, хоть невнимательный, но без злого умысла.
- У каждого есть небольшой набор не шибко умных коротких историй про бывших коллег, которые можно вставить в разговор. Расскажу и свою. У нас на позапрошлой работе в начале 2010-х работал Дима Варенье. Фамилия такая — Варенье, его еще иногда называли ВареньЕ, с ударением на последний слог, на французский манер. Работал в финотделе, но по виду такой, не яппи, не хипстер и не эффективный менеджер, простой улыбчивый чувак. И как-то раз он звонит из банка, куда поехал отвозить какие-то документы, и говорит: «Алло, это Варенье, я в банке».
Ага, Лось из Космоса уже упоминался пару раз, теперь очередь Варенья)
- В нашем бизнес центре есть столовка, иногда хожу туда обедать, когда лень с собой что-то брать. Сижу значит ем солянку, а в ней оливок мнного плавает, а я их терпеть ненавижу. Поэтому взяла салфеточку, и начала вылавливать оливки и прятать в салфетку. В этот момент подошли мои коллеги с подносами и сели за стол. Одна из коллег, Юля увидев чем я занимаюсь, спросила меня:
— А зачем ты оливки собираешь?
Я, не отрываясь от поиска оливки в супе, отвечаю:
— Дома доем.
— В смысле?
— А че, до аванса еще неделя, жить-то как-то надо?
На этом наш разговор был окончен, как мне казалось. Из-за того, что я занималась ловлей оливок, коллеги успели раньше меня поесть и уйти в офис. После обеда мне прилетает сообщение от директора: «Зайдешь?» В кабинете директор, презентовал мне пять тысяч со словами:
— Говорят у тебя сейчас трудно с финансами, вот тебе до аванса немного денег, в следующий раз с такой проблемой подходи сразу ко мне, а не в столовой по подносам еду собирай!Пошутила называется с коллегой, теперь весь офис думает, что я еду по подносам собираю!
Презентовал 5 тысяч? Не в счёт зарплаты, а именно как презент? Да, начхать, что думают коллеги, это была сплетня по благо. 🤣🤭
В этом офисе обитает максимально самодостаточный коллега
- У нас в офисе работал сотрудник — качок, сам он скромноватый. Мы на 8 марта взяли его фото из соцсети с обнаженным торсом, там он выныривал из бассейна — классика — и повесили с внутренней стороны двери женского туалета. И подписали, мол, с 8 марта, девушки. В итоге парень долго не мог понять, почему ему девушки так странно улыбаются. Рассказали ему в чем дело — благо, с юмором оказался.
О, новое слово - скромноватый! А слово "скромный" уже вышло из употребления?
- Главбух сегодня пришла на взводе. Но со всеми общается очень корректно. Тем не менее, видно, что котел кипит и клапаны держат на пределе. Перебирает свои бумажки, берет телефон и звонит одному из контрагентов.
— Добрый день. Компания такая-то. Главбух такая-то. Вы предоставили нам ваши реквизиты, но в расчетном счете не хватает одной цифры.
Слова в трубке и котел рвануло:
— Откуда я знаю, какой?!
Коллеги валяются под столами.
Когда коллега так к тебе обращается, то можно отдать и мяту, и мелиссу, и последнюю ручку
- У нас был кадр, приносил тушеную капусту, разогревал и ел. Прекратил только после того, как во время его обеда к нам в кабинет зашли два разных сотрудника и оба слово в слово громко сказали одно и то же: «Фу! Чем у вас так воняет?»
Да что там за капуста такая? Интересно, такой эффект и у свежеприготовленной? Или только когда разогревают? Как-нибудь специально приготовлю и проверю. Дома, естественно. 😅
Иногда офисная жизнь подкидывает такие сюжеты, что никакие тренинги по тимбилдингу рядом не стояли. Главное — сохранять искренний интерес к окружающим и не забывать заначки в карнизах. А какая история с вашей работы до сих пор заставляет коллег хохотать на перерыве?
Комментарии
У нас на нижней офисной кухне весеннее нашествие муравьев.
Сахар и кофе живут теперь в холодильнике, но, кажется, отдельные лазутчики, оставшиеся после опрыскивания - уже и туда добрались 😖
Зато есть повод подняться на 17 ступенек (спорт!) и навестить кофемашину)