15+ людей, которым работа подкинула кое-что занимательное кроме зарплаты
Мы проводим на работе треть жизни, надеясь на премию или хотя бы спокойный понедельник. Но иногда офис готовит сюжеты, которые не под силу даже голливудским сценаристам. В этой подборке — 15+ историй о том, что работа может дать гораздо больше, чем просто запись в трудовой. Нас ждут закрученные сюжеты о коллегах, которые проехали 3000 км ради свидания, о внезапно найденных родственниках в соседнем отделе и о «заклятых врагах», которые спасают в самую трудную минуту.
- Я работала во время каникул и узнала, что прихожусь родственницей одной из своих коллег. Мы работали в одном офисе, и я, просматривая файлы, случайно заметила, что у нас одинаковая фамилия. Я пошутила и забыла об этом. Через несколько дней я подумала, что, возможно, она действительно родственница, но отмахнулась от своего предчувствия. В ту же неделю мы узнали, что мы родственники. Она оказалась моей тетей. Я также узнала, что у меня есть другие братья и сестры, а также несколько двоюродных братьев и сестер. Сейчас мы поддерживаем связь и пытаемся лучше узнать друг друга. В конце концов, мы все — семья. © MoonGodess9 / Reddit
- Была влюблена в мужчину, он — вечно занятой бизнесмен. Дела, командировки. Виделись редко, общение по телефону, на праздники и мой день рождения мог и не приехать. Тогда же за мной начал ухаживать парень с работы, но я из-за влюбленности в первого кавалера коллегу всерьез не воспринимала. И вот у нас на работе отпуск, я улетаю с подругой в Рим. Так мой коллега на своей машине приехал ко мне туда! 3000 км! Соскучился, говорит. Я была в шоке, конечно. Ну что, гуляли вокруг Колизея. И до сих пор, второй год уже, вместе гуляем. © Подслушано / Ideer
- Когда-то давно, когда я был совсем юным, в наш дом периодически врывалась странная женщина, показывала маленькую девочку и говорила, что это дочь моего старшего брата. Честно, тогда все были на нервах, рационально не реагировали, эту женщину выгнали. А потом, спустя годы, мама задумалась: может, действительно эта девочка была ее внучкой. У нее необычное имя и рыжий цвет волос, совсем как у нас с братом. И вот недавно я что-то решил ее найти. Прикиньте мой шок, когда я нашел и оказалось, что мы с этой девушкой, ей уже 21 год, работаем в одной компании. Последние два года я, оказывается, был ее начальником. И да, она действительно моя племянница. © throwaway_longlost / Reddit
- Утро, я не выспалась, злая, иду на работу, залипаю в телефон, потому что ругаюсь с коллегой. Вдруг меня останавливает какой-то парень и говорит: «Девушка, вы следите за дорогой, под ножки смотрите!» Я не оценила его старания, ответила в грубой форме: «Не ваше дело!» Прошла пару метров, поскользнулась на льду и упала прямо на пятую точку. Сижу на земле, больно, еще больше злюсь, но тут возвращается этот парень, помогает мне подняться и добавляет: «А я ведь предупреждал...» Идем с ним пить кофе на днях, добрее человека, кажется, не существует на этой планете. © Не все поймут / VK
- Коллега каждый день приносит два обеда. Думал, может, жена балует. Оказалось, что второй не ему, а парню из соседнего отдела. Он на стажерской зарплате, живет один, денег на еду впритык. Коллега узнал случайно, вот и начал приносить каждый день. Уже полгода так носит! Парень думает, что это столовая акцию делает — два по цене одного. А нет акции, есть один неравнодушный человек, который каждый вечер готовит лишнюю порцию для парня, которому впритык. © romansamuel12
- Каждый день обедаю в супермаркете в зоне перекуса. Устала пить быстрорастворимый кофе, есть самую дешевую булочку по акции, сбегать пораньше с работы. А все потому, что мне безумно понравился парень, который рядом работает и каждый день ходит туда в обеденный перерыв. Только обед у него часто смещается, и мне приходится ждать его часами. За несколько месяцев я изучила его вкусы в пище, ежедневно выслушиваю его разговоры с коллегами. Мне нравится в нем все: слегка небрежный вид, немного грубая манера говорить, периодическая молчаливость, его размышления. В мою сторону он даже не смотрит, не замечает, поэтому не делаю первый шаг. А я, блин, впервые за 25 лет так сильно влюбилась. Забавно, что он даже не догадывается, что какая-то незнакомка сутками напролет думает о нем. © Подслушано / Ideer
- С мужем разбирали семейный фотоархив и наткнулись на странный конверт без подписи. Открыли. А там свекровь с каким-то парнем. Все бы ничего, но парень вылитый мой начальник. Только с усами и без живота. Ради прикола потащила фото на работу. Шеф посмотрел и побледнел. Оказалось, в молодости он встречался с моей будущей свекровью, но они расстались. А вскоре после этого она родила моего мужа. Да, именно от него. Теперь у меня на работе — свекор.
- Работала как-то в крупной компании, на корпоратив человек 800 собиралось. Стоим в холле, общаемся. И тут время замирает. Входит роскошная девушка в красном платье, с шикарным макияжем и длинными ногами. Мы все варежки-то приоткрыли, никто не узнает незнакомку. Мужики активизировались, забегали. Мы уходим в зал, садимся есть-пить, подходит разочарованный коллега. Незнакомкой оказалась коллега из нашего департамента, тихая семейная девушка, которая в обычной жизни не красится и не наряжается. Но раз в год, уже который год подряд, производила такой вот сногсшибательный эффект . Почему именно так, я не знаю, но этот образ до сих пор стоит перед глазами. © jamiklisa
- В прошлый новый год одна моя коллега от души пожелала мне выйти замуж. Я тогда посмеялась: где я, а где замуж? А в декабре я вышла замуж. Но вот незадача. Муж командировочный. По полгода не бывает дома. Денег его я не вижу совсем. Все тратит на себя в своих командировках. При этом я зарабатываю мало и мне негде сейчас жить, кроме как у родственников или у свекрови. Попросила ту самую коллегу, чтобы она в этом году пожелала мне денег и квартиру. Съемную, хотя бы... Но она сказала, что так отчаянно хотела моего замужества, что пожелала это от души. А денег и квартиру она желать не будет мне. Мол, это не так важно. Ну, спасибо... © Подслушано / Ideer
- У меня есть коллега, который всегда делает мне комплименты. Что мне идет это платье, что у меня красивая прическа. Вчера был созвон с Люксембургом, я не сразу включила камеру, и слышу: «Татьяна к нам присоединяется, вы можете видеть ее фото, но в жизни она еще красивее, вы скоро увидите». Неделю назад приезжали коллеги из Бельгии, он водил их по офису, зашли ко мне в кабинет и: «Это Татьяна. Вам может показаться, что вы ее знаете, но это потому, что она похожа на Мэрилин Монро». Я бы подумала что он ко мне клеится, но у него долгие и крепкие очень счастливые отношения, я его точно не интересую. Это просто искренние комплименты. © _ona_zvalas_tatiana
- Прошлая неделя на работе выдалась тяжелой и нервной. Начальник был явно не в духе и сорвался на мне: заявил, что отчет слишком сырой, назвал все халтурой, удалил исходный файл и сказал, что с работы я не уйду, пока не переделаю все с нуля. Возмущаться я не стала, на носу была новогодняя премия, но понимала, что застряну до ночи. Коллеги один за другим расходились по домам, цифры не сходились, силы заканчивались, и я не выдержала и расплакалась. В этот момент ко мне подошел коллега, предложил помощь и просто сел рядом работать. Он не ушел домой, мы просидели вместе почти пять часов и вдвоем все довели до конца. Я до сих пор невероятно ему благодарна. © Не все поймут / VK
- Недавно устроилась на новую работу. Почти сразу ко мне стал подкатывать коллега. Он высокий, симпатичный, но у меня правило — никаких романов на работе, и я его игнорировала. Спустя время я заметила, что начальница стала ко мне придираться по всякой мелочи, хотя раньше всегда хвалила. А однажды вообще наорала при всех, сказала, что работать надо, а не спонсоров искать. И еще много неприятного. Я была в шоке, вообще не поняла, за что. Но потом узнала, что она живет с этим коллегой, и до нее дошли слухи, что у нас роман. И я решила мстить. Я действительно закрутила с ним роман. Через своих коллег-сплетниц доношу до нее подробности наших встреч, подарков и прочего. © Подслушано / Ideer
- На работе есть коллега, с которой у нас постоянные конфликты и взаимная неприязнь. Внезапно в один из рабочих дней мне стало очень плохо, начальство отправило в больницу. Я собралась ехать на такси, но попросила, чтобы со мной кто-то поехал, потому что не была уверена, что не упаду в обморок. И все те девушки и парни, с которыми я прекрасно общалась, отказали, при том, что даже загрузки большой не было. И только вот эта коллега, с которой вечные терки, поехала со мной. По дороге я поблагодарила ее, извинилась за все былое, а она ответила: «Слушай, я не нравлюсь тебе, ты не нравишься мне. Мое отношение к тебе не поменялось, но в любой ситуации нужно оставаться человеком. И главное, чтобы у тебя все было хорошо». Удивительная женщина. © Не все поймут / VK
- Четыре года назад познакомилась с одним мужчиной из соседней компании, он мне показался не особо привлекательным. Сейчас уже год как он работает у нас. Узнала ближе его характер — он и внешне стал казаться мне красавчиком. Да все его полюбили, так как он душа компании, хороший человек с отличным чувством юмора и просто крутой профессионал. Я для него стала хорошей подругой, уважает меня. Но я чувствую, что начинаю влюбляться. Никогда даже взглядом не дам ему понять, ведь у обоих семьи. Но как преодолеть это чувство? © Подслушано / Ideer
- Так получилось, что я на неделю сильно поссорился с девушкой. Она на эмоциях выгнала меня, а я гордо ушел. Оставаться было негде, друзей грузить не хотел, поэтому втихаря ночевал в офисе. Коллеги заподозрили, что я вряд ли просто так ухожу последним, а прихожу на работу первым. Еще и который день подряд в одной и той же одежде. Принесли в офис плед, подушки на диван. Бухгалтерша судок с котлетами мне сделала, а секретарша дала целый пакет пирожков. Шеф разрешил на рабочем телеке фильмы смотреть вечерами. С девушкой в итоге помирились, но вот коллег полюбил еще сильнее. © Не все поймут / VK
- Поставила у себя в офисе коробочку и подписала: «На мечту». Попросила коллег сбрасывать туда ненужную мелочь, кому не жалко. Все шутили, смеялись, говорили, что это невозможно, но мелочь все-таки бросали. И вот за четыре месяца я насобирала на свою мечту. Денег в коробочке как раз хватило мне на огромный конструктор лего, о котором всегда мечтала. Теперь пора собирать на море. Как раз до следующего лета насобираю. © Не все поймут / VK
- В 16 лет решила сделать тату, и не розочку там какую или надпись, а китайский иероглиф с переводом «Любовь». С Китаем меня тогда вообще ничего не связывало, я жила в маленьком городке и занималась с детства лет до 18 профессионально спортом. Но однажды мне поступило предложение поехать поработать в цирк. В Китай. Я согласилась, и в этом цирке нашла свою любовь, своего нынешнего мужа. Никогда не сведу эту тату, не знаю, что это было, знак или судьба. © Подслушано / Ideer
- Как-то давно работала в офисе, подружилась с коллегой. Мы ходили друг к другу в гости, пили чай, жаловались на работу. У меня ничего не получалось, ну не мое это было место. А вот она, наоборот, звезда компании. Как-то раз в ее выходной прилетает мне от нее сообщение. Открываю и вижу ссылку на сайт по поиску работы. Она в свой выходной залезла на сайт, поискала что-то, что будет лучше мне подходить и отправила. Я доверилась ей, сходила на собеседование. И да, получила прекрасную новую работу. Все хорошо, кроме того, что с подругой теперь реже вижусь.
