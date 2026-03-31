у нас однажды что-то похожее было на уроке математики: училка объясняет урок (новая), нихрена не понятно, из-за этого все молчат. Потом поворачивается: «Вы все так внимательно слушаете, молодцы, такие умные, ваш класс все хвалят», эх знали бы, что молчали мы не от большого ума, а от тупости))
15 живых историй, после которых так и хочется тепло улыбнуться и вернуться в свои учебные годы — 31.03.2026
Школа и университет учат нас не только теоремам и правилам пунктуации. Главные уроки усваиваются там, где нужно за секунду придумать гениальное оправдание за опоздание, незаметно передать шпаргалку или выкрутиться из максимально неловкой ситуации у доски. Герои нашей подборки овладели искусством импровизации на все сто. А теперь вспоминают об этом с теплом в душе и делятся со всеми нами.
Дело было на первом курсе колледжа. Пара по математике. Преподаватель уже час объясняет законы и теоремы, параллельно исписывая всю доску формулами и графиками. Группа из тридцати человек сидит и пытается понять, что он вообще хочет. В какой-то момент он поворачивается к нам с легким отчаянием и спрашивает:
— Ну и что тут может быть непонятного?!
Пара секунд тишины. И вдруг один студент спокойно отвечает:
— Почерк.
На журфаке у нас был предмет, где мы изучали свойства бумаги и краски. И вот настал день экзамена. Препод зашел, в аудитории — жуткий шорох от шпор, которые не успели спрятать. И тут наш Александр Сергеевич хитро улыбнулся и выдал: "Ребята, я думал, вы хорошо изучили материал и должны были выбрать бумагу, которая не шуршит.
честно даже не знала что есть не шуршащая бумага.)пригодилась бы
Когда пришло время экзаменов, мне все на удивление легко ставили пятерки, хотя отличницей я никогда не была. Я причину не знала, но, понятное дело, помалкивала и радовалась жизни. И вот только в конце года одногруппники меня просветили: «Ну как там твой сын?» Я в полном недоумении спрашиваю: «Какой еще сын?!», а они выдают: «Ну как какой, ты же его каждое утро в садик водишь, мы все видели! Почему скрывала от нас?» Оказалось, вся кафедра была уверена, что я молодая мама, которая умудряется и ребенка растить, и учиться. А это был никакой не сын, а мой племяшка, которого я просто помогала закидывать в сад по пути в универ!
Какая связь между легкими оценками на экзаменах и «материнством»? Вас же не преподы «милостивцы» видели с ребенком - племяшонком🥹
Однажды на лекции я сидел на последней парте и решил тихо перекусить. Достал батончик, развернул максимально аккуратно, и в этот момент — тишина в аудитории: преподаватель что-то пишет на доске. А у меня обертка хрустнула так, что эхо пошло по всей аудитории. Препод резко оборачивается: «Кто это?» А рядом со мной парень, не моргнув глазом, сказал: «Это у него конспект шуршит». И препод поверил.
Настоящий товарищ. Голодный студент голодного студента всегда поймёт и прикроет!
На первом курсе у препода была привычка: когда кто-то отвечал у доски, он подходил и вставал прямо за спиной. Мы все не могли понять, в чем дело, но на очередную пару он молча достал из рюкзака новенькие очки. Оказалось, он разбил старые еще в начале семестра и просто пытался хоть что-то разглядеть вблизи. С тех пор он спокойно сидел за столом, а мы наконец сообразили, что препод просто очень плохо видел.
Моя мама работала учителем литературы. За более чем 20 лет стажа у нее накопилось множество веселых историй. На днях она рассказала об одном Илюше, который всегда поднимал руку, даже если не знал правильного ответа. Так вот, совсем недавно на уроке мама спросила учеников, как они понимают строки Пушкина: «Духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился». Илюша поднял руку и уверенно выдал: «Пушкин ночью полз по пустыне и очень хотел пить!»
Мои бабушка и дедушка всю школу просидели за одной партой, а в выпускном классе дедушка сделал бабушке предложение, они поженились и до сих пор живут счастливо. Моя мама и папа тоже сидели все время за одной партой, а в 11 классе он предложил ей встречаться, потом они поженились и до сих пор счастливы. Я, все старшие классы сижу за одной партой с парнем. Вчера он предложил мне встречаться. Мне страшно.
Ну,что вам сказать.. Если вы-девушка,то вам повезло,а если парень -смиритесь🤷🏼это ваша судьба 🤦🏼😁А если серьёзно,то хотелось больше конкретики - парень хотя бы не Квазимодо 🤔🤦🏼😁
Однажды на семинаре преподша по детской литературе на нас рассердилась: «Да я вам контрольную буду каждый раз давать, если вы не готовитесь!» И тут, как назло, мой телефон на всю аудиторию зазвенел. А мелодия там была: А-а-а, я не хочу, не хочу!" (по расчету, а я по любви, по любви хочу). Все замерли, а преподша не растерялась: «И мне плевать, хотите вы, или нет!»
Все пришли на экзамен, жутко боялись, препод строгий. И тут он говорит: «Кто хочет „три“, давайте зачетки, я поставлю. Остальные сдают». Половина отсеялась, ушли с тройкой. Тут он опять: «Кто хочет „четыре“? Давайте зачетку». Вообще все ушли. Остались я и две девушки. Поставил нам пятерки и отпустил. Сын, говорит, сегодня родился. Ну, мне терять было нечего, я даже на «три» не знал.
Однажды я тоже нарвалась на такого препода. Пришли в институте сдавать литературу, и узнаем, что препод, принимавшая математику у другой группы, заявила:" Кого устраивает тройка, давайте зачетки . Двойки я вам не поставлю, а на тройки тратить время не хочу! Из других групп тоже!" Мы, вдвоем с подругой, воодушевлённые возможностью спихнуть экзамен, отдаем зачетки . Через некоторое время выходит ассистентка и раздает все зачетки, а наших нет! А она называет наши фамилии и говорит:" М.И. сказала, что не будет такие зачетки портить тройками. Заходите сдавать экзамен". Вот это влипли! Нам свой экзамен нужно идти сдавать, мы к математике не готовились. А зачетки - то у неё. Пришлось заходить . Сдали на 4 и 5, и бегом в свою аудиторию. Как раз успели зайти последними .
Преподша, с которой были натянутые отношения, спрашивает «Вероника, почему мне кажется, что ты всегда смотришь на меня, как на неуча?» И вместо того, чтобы ответить «с чего вы взяли?», я переволновалась и спросила: «Откуда вы знаете?» Мы всей аудиторией офигели.
В универе у нас был супер классный препод по философии. На первой паре говорит: «Щас раздам вам темы для устных докладов. Спросить могу на следующей паре, а могу через три месяца, как повезет». Так, к следующей паре я нашла про своих эпикурейцев информацию, но не то, чтобы хорошо могла рассказать. Мой папа меня каждый день провожал на маршрутку, и я ему по средам (день философии) рассказывала про этих эпикурейцев несколько месяцев. В итоге меня спросили нескоро. Я вышла без всего в руках. Препод: «У вас даже записей никаких нет?» «Я без записей расскажу». Классно все отторабанила, самой было интересно рассказывать. Препод похвалил. На экзамене через пару месяцев говорит: «Я не знаю, что именно вы так хорошо сделали в семестре, но вот у меня в записях три восклицательных знака около вас стоит. Автомат вам».
Отторабанила? Почему заканчившие филфак не заморачиваются грамматикой, вот интересный вопрос. Некоторые даже книжки начинают писать, фантастика просто.
Был препод по пиару. Очень круто рассказывал с кейсами и реальной практикой. Но атмосфера на парах была максимально дружеская, никогда никаких промежуточных тестов или проверок не было, просто обсуждали. Поэтому на зачет к нему все шли не готовясь, в расчете, что опять поговорим и поставит всем. Что же, когда первые человек 10 на зачете отправились дружно на пересдачу, вся остальная группа просто сама добровольно ушла на пересдачу со словами: «Мы вас поняли, больше так не будем».
Наслушался я от учителей всякой чепухи, особенно когда дело касается истории. Многие знают ее чисто по фильмам, не вникая в детали и в итоге выдают кашу из имен и дат. В универе профессор по компьютерным технологиям объяснял термин «Троянский конь»: «Ну, это когда троянцы построили коня, чтобы пробраться в Спарту». Промахнулся, дружище!
Недавно нашла свой дневник. Мне сложно было в школе, я плохо училась, хоть и старалась. Перелистывала этот раритет и увидела замечание от учительницы: «Ваша дочь не хочет учиться и ничего не знает». Снизу ответ от моего папы: «И что мне сделать? Мы для этого и отправили ее в школу!» Поэтому, наверное, папа ни разу и не ходил на родительские собрания.
Ответ отца просто гениальный. Действительно ребёнка для этого и отправили в школу. Плох тот учитель, который не может найти подход к ребёнку. И хоть чему-то его научить.
Однажды в школе проходил урок на тему «Семь чудес света». Задание заключалось в том, чтобы каждый ученик написал семь чудес света на свой взгляд. Когда учитель собирал тетради он заметил, что одна девочка еще не закончила. Учитель спросил, не нужна ли ей помощь. Ученица ответила: «Да. Я долго сомневалась, какие выбрать. На свете так много чудес». Тогда учитель предложил зачитать, что она выбрала. Девочка некоторое время колебалась, но решилась прочитать. Для меня семь чудес света это: 1. Видеть 2. Слышать 3. Двигаться 4. Осязать 5. Чувствовать 6. Смеяться 7. Любить " В классе воцарилась тишина.
Какое прекрасное видение мира. Я только к 45 поняла какое это счастье. Видеть, слышать, двигаться, осязать, чувствовать, смеяться, любить!. И это не пришлось с какой-то травмой, а пришло с пониманием какое богатство есть у нас. Пришло так поздно осознание.
Если это понимает будучи маленьким ребёнок, что с ней будет когда она вырастет, это такая высокая степень осознанности.
