15 живых историй, после которых так и хочется тепло улыбнуться и вернуться в свои учебные годы — 31.03.2026

В универе у нас был супер классный препод по философии. На первой паре говорит: «Щас раздам вам темы для устных докладов. Спросить могу на следующей паре, а могу через три месяца, как повезет». Так, к следующей паре я нашла про своих эпикурейцев информацию, но не то, чтобы хорошо могла рассказать. Мой папа меня каждый день провожал на маршрутку, и я ему по средам (день философии) рассказывала про этих эпикурейцев несколько месяцев. В итоге меня спросили нескоро. Я вышла без всего в руках. Препод: «У вас даже записей никаких нет?» «Я без записей расскажу». Классно все отторабанила, самой было интересно рассказывать. Препод похвалил. На экзамене через пару месяцев говорит: «Я не знаю, что именно вы так хорошо сделали в семестре, но вот у меня в записях три восклицательных знака около вас стоит. Автомат вам».