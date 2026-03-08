20+ комичных случаев, когда день стал чуточку веселее из-за обычного объявления

Очень интересная приписка о конфетах. Задумалась о нормальности конфет, и сестра подсказала, что возможно там рядом кладбище. Прибываю шоке от того, что это странная традиция до сих пор поддерживается (кто не в курсе - на родительское воскресенье, да и не только по праздникам люди оставляют конфеты на могилах, а через пару часов экономные особи эти конфеты собирают по всему кладбищу).