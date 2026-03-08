Очень интересная приписка о конфетах. Задумалась о нормальности конфет, и сестра подсказала, что возможно там рядом кладбище. Прибываю шоке от того, что это странная традиция до сих пор поддерживается (кто не в курсе - на родительское воскресенье, да и не только по праздникам люди оставляют конфеты на могилах, а через пару часов экономные особи эти конфеты собирают по всему кладбищу).
20+ комичных случаев, когда день стал чуточку веселее из-за обычного объявления
Чтобы день заиграл новыми красками, иногда достаточно мелочи — например, листка бумаги на дверях магазина или автобусной остановке. Люди пишут объявления, чтобы продать диван или найти кота, но иногда невольно создают своеобразные шедевры, которые поднимают настроение. Мы объединили в нашей статьи именно такие фото и истории.
Пойман на месте совершения добрых дел
- Уже неделю нахожу на своей входной двери записки: «Ты сиводня выглядиш чудесно», «Твоя улыпка спосает мир». Я живу одна, и у меня не было никаких догадок, кто бы это мог быть. Ждала в подъезде 2 часа и обалдела, когда у моей двери нарисовался соседский мальчишка-первоклассник. Стоит, деловито приклеивает очередной листок. Поймала за руку: «Признавайся, зачем ты это пишешь?» Малой вздохнул и выдал: «Тетя Марина, я просто почерк тренирую. Мама сказала писать добрые слова, а вы рядом с нами живете — далеко идти не надо!» Теперь храню его послания на холодильнике. Грамотность хромает, но моя самооценка взлетела до небес.
«Когда сериал закончился, а деньги нужны»
Где логика?
- У меня подруга замуж вышла. Искала книги, а он их продавал. При встрече была в восторге от того, что книги качественные и в хорошем состоянии, а он отдал их бесплатно. Главное, чтобы в добрые руки и читающей голове. Вернулась подруга домой под впечатлением, решила написать, поблагодарить еще раз, а он ее на свидание пригласил. Вот так и обнаружились половинки, счастливо живут, читают, любят своего кота. © Tera / Pikabu
«Спасибо сотрудникам магазина за порцию позитива!»
Уверенная в себе женщина
- Я тут недавно продавала старые сервизы дедовы (оказывается, эта посуда в серванте, которая доставалась раз в 10 лет по большим праздникам, стоит приличных денег). Написала мне одна женщина. Смотрю, а у нее в профиле — фото моих сервизов, только цена выше. То есть мы еще даже не договорились о сделке, а она уже начала их продавать. Вот это уверенность у человека! © MeloniSad / Pikabu
«Вот такой перерыв устраивает себе мастер по ремонту обуви. И да, открыл на 14-й минуте»
Не стал тянуть кота за хвост
- Продавал участок. Пишет мужик, мол, снимай объявление, я точно куплю. Я отвечаю, что сниму, как только купит. А он: «Снимай, я уже там траву выкосил». Я в шоке отказываюсь, говорю, что после оплаты. А через неделю приезжаю туда, и пока нотариус бумаги оформляла, он мне показывает участок, а там уже стройматериалы завозят и колодец вырыт. © GoodWillHunting / Pikabu
«Ну и как туда не зайти?»
«Когда соседи — приятные люди»
«Сколько стоит счастье? В этом кафе есть четкий ответ на этот вопрос»
«Добрые соседи»
«Мне страшно уже с ними находиться»
Ну вот, и тут облом
Вот это поворот
- Было объявление, мол, сдается комната в доме с котом, а также с собакой, которая жила на улице на цепи. Спросили, сколько платить, нам сказали, сколько дадите. Объяснили это тем, что боятся воров. Минусом этой аренды было то, что за 2 года мы очень привыкли к коту, было тяжело расставаться. Переехали и завели себе своего. © Наталия Богданова / Dzen
«Тестировщик одеял за 200 тысяч рублей в месяц»
"Прям полтергейст какой-то"
«Объявление на остановке»
«Апичатка»
«У друга в подъезде. Совсем уже с ума посходили со своими маркетплейсами»
«Пунктуация»
«Дело было в Германии. Сгребли кучу листьев. Огородили ленточкой и написали объявление, что тут будут зимовать ежики»
