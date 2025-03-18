13 объявлений, которые способны врезаться в память покруче любого мема
Народное творчество
47 минут назад
Придумывать цепляющие объявления и вывески — это настоящее искусство, требующее недюжинной фантазии. Ведь чтобы зацепить внимание, иногда приходится балансировать на грани абсурда. Герои нашей статьи как раз поделились своими необычными, а порой и странноватыми, но запоминающимися творениями.
Добрые соседи
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Petro.umetro / Pikabu
Мне страшно уже с ними находиться
Когда уж очень достали
В одном из биотуалетов форта
У кого-то подгорело
Обязанности? Требования?
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © ForestGavt / Pikabu
Смывайте смело
М-мистика
Ищу ее, любовь мою
«Апичатка»
У друга в подъезде. Совсем уже с ума посходили со своими маркетплейсами.
Страшно, очень страшно...
«Дело было в Германии. Сгребли кучу листьев. Огородили ленточкой и написали объявление, что тут будут зимовать ежики»
Бонус: Истории про объявления, развязка которых точно не оставит вас равнодушными:
- Захожу в подъезд, а у лифта висит объявление: «Соседка из 32 кв., если вам так нравится ходить дома голой, то хотя бы окна зашторивайте. Нам все видно». А 32 — это моя квартира. Я в шоке, ведь так точно не делаю. Уже хотела сорвать листок, но вдруг вижу, там ручкой кто-то приписал: «А вы не подглядывайте. И вообще, это не из 32 квартиры, а из какой — не скажу». Здоровье и советы / VK
- Случайно увидела объявление с заголовком: «Муж на час». Заулыбалась и вспомнила кучу историй о флиртующих женщинах. Под заголовком в скобках приписано: «Исключительно мелкий ремонт по дому». Видимо, влипал уже. Приписала на объявлении: «Жадина». © Подслушано / Ideer
А чтобы поднять настроение еще немного, вот вам другие подборки юмористических объявлений:
- 20+ объявлений, которые больше похожи на отрывки из юмористического шоу
- 20 объявлений, которые выделяются из общей массы тем, что могут вызвать приступ хохота
- 17 уморительных объявлений, от которых весь интернет в восторге
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