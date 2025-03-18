13 объявлений, которые способны врезаться в память покруче любого мема

Придумывать цепляющие объявления и вывески — это настоящее искусство, требующее недюжинной фантазии. Ведь чтобы зацепить внимание, иногда приходится балансировать на грани абсурда. Герои нашей статьи как раз поделились своими необычными, а порой и странноватыми, но запоминающимися творениями.