13 объявлений, которые способны врезаться в память покруче любого мема

Народное творчество
47 минут назад

Придумывать цепляющие объявления и вывески — это настоящее искусство, требующее недюжинной фантазии. Ведь чтобы зацепить внимание, иногда приходится балансировать на грани абсурда. Герои нашей статьи как раз поделились своими необычными, а порой и странноватыми, но запоминающимися творениями.

Добрые соседи

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Petro.umetro / Pikabu

Мне страшно уже с ними находиться

Когда уж очень достали

В одном из биотуалетов форта

У кого-то подгорело

Обязанности? Требования?

Ivan Ivan
21 час назад

Тонко намекают что им нужна Татьяна Толстая. Не менее чем

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: © ForestGavt / Pikabu

Смывайте смело

М-мистика

Ищу ее, любовь мою

«Апичатка»

У друга в подъезде. Совсем уже с ума посходили со своими маркетплейсами.

Страшно, очень страшно...

«Дело было в Германии. Сгребли кучу листьев. Огородили ленточкой и написали объявление, что тут будут зимовать ежики»

Бонус: Истории про объявления, развязка которых точно не оставит вас равнодушными:

  • Захожу в подъезд, а у лифта висит объявление: «Соседка из 32 кв., если вам так нравится ходить дома голой, то хотя бы окна зашторивайте. Нам все видно». А 32 — это моя квартира. Я в шоке, ведь так точно не делаю. Уже хотела сорвать листок, но вдруг вижу, там ручкой кто-то приписал: «А вы не подглядывайте. И вообще, это не из 32 квартиры, а из какой — не скажу». Здоровье и советы / VK
  • Случайно увидела объявление с заголовком: «Муж на час». Заулыбалась и вспомнила кучу историй о флиртующих женщинах. Под заголовком в скобках приписано: «Исключительно мелкий ремонт по дому». Видимо, влипал уже. Приписала на объявлении: «Жадина». © Подслушано / Ideer

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