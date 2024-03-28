20 объявлений, чтение которых развеселило бы и царевну Несмеяну

Народное творчество
44 минуты назад

На столбах, на специальных досках возле подъездов, в лифтах и в интернете — везде мы встречаем кучу объявлений и, как правило, просто проходим мимо. Но следующие объявления словно созданы для того, чтобы поднимать настроение прохожим и вам — нашим читателям.

«Сегодня попалась очередная забавная оконная вывеска в городе. Сначала задумался, что это значит. Разгадка обнаружилась в 50 метрах»

«Судьба буквы „К“ осталась неизвестной».

Ждешь свой автобус на остановке — а тут это

А ведь кто-то, видимо, повелся на это...

Не мешайте строить бизнес-империю!

Подстерегает там, где совсем не ждешь

malynche
27 минут назад

Меня уже настолько достали эти банки своими звонками, что я порезалась по ним, написала заявление и отозвала согласие на обработку персональных данных. Посмотрим, будут ли звонить

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Нужно всегда выбирать меньшее из зол

Готовят водителей к реальности с самого начала

Да, не очень, зато честно

Когда соседи — сама доброта и понимание

Эксперты по привлечению внимания

И мы тоже рады за вас

Грамотное описание услуги — это важно

Нина С
26 минут назад

Еще бы фото прикрепил,а то интересно стало-на что же так кидаются?😁

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Главное — не паниковать и внимательно читать инструкцию

И чтец, и жнец, и... риэлтор

«Кружкина ручка» — надо запомнить

Vorchun
20 минут назад

Просто Кружка - это миссис Mug, которую злая ведьма бухгалтерии превратила в посуду.

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«Объявление напротив Дворца бракосочетания. Я хочу знать предысторию!»

Он устал от всех этих видеоблогеров

Богиня ВДНХ
19 минут назад

Так трогательно звучит - "сбежал робот". Сразу представляешь себе Электроника, ну или робота в исполнении Стриженова из старого фильма ) Или Вертера!

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Как вообще быть-то?

Это не просто объявление, это крик души

Богиня ВДНХ
17 минут назад

Интересно, а как именно она депрессировала? Плакала? Слушала печальную музыку? Жаловалась подружкам по телефону?

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Приличные букеты закончились, остались лишь позорные розы

Подборка подошла к концу, но юмора и историй о нелепых ситуациях вы найдете в избытке в этих статьях:

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