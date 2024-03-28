20 объявлений, чтение которых развеселило бы и царевну Несмеяну

На столбах, на специальных досках возле подъездов, в лифтах и в интернете — везде мы встречаем кучу объявлений и, как правило, просто проходим мимо. Но следующие объявления словно созданы для того, чтобы поднимать настроение прохожим и вам — нашим читателям.

«Сегодня попалась очередная забавная оконная вывеска в городе. Сначала задумался, что это значит. Разгадка обнаружилась в 50 метрах»

«Судьба буквы „К“ осталась неизвестной».

Ждешь свой автобус на остановке — а тут это

А ведь кто-то, видимо, повелся на это...

Не мешайте строить бизнес-империю!

Подстерегает там, где совсем не ждешь

© PROKREATIW / Pikabu malynche 27 минут назад Меня уже настолько достали эти банки своими звонками, что я порезалась по ним, написала заявление и отозвала согласие на обработку персональных данных. Посмотрим, будут ли звонить - - Ответить

Нужно всегда выбирать меньшее из зол

Готовят водителей к реальности с самого начала

Да, не очень, зато честно

Когда соседи — сама доброта и понимание

Эксперты по привлечению внимания

И мы тоже рады за вас

Грамотное описание услуги — это важно

Главное — не паниковать и внимательно читать инструкцию

И чтец, и жнец, и... риэлтор

«Кружкина ручка» — надо запомнить

«Объявление напротив Дворца бракосочетания. Я хочу знать предысторию!»

Он устал от всех этих видеоблогеров

Как вообще быть-то?

Это не просто объявление, это крик души