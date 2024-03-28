Ясма Лишень - звучит прекрасно. Надо записать для нового ника, если что...
20 объявлений, чтение которых развеселило бы и царевну Несмеяну
На столбах, на специальных досках возле подъездов, в лифтах и в интернете — везде мы встречаем кучу объявлений и, как правило, просто проходим мимо. Но следующие объявления словно созданы для того, чтобы поднимать настроение прохожим и вам — нашим читателям.
«Сегодня попалась очередная забавная оконная вывеска в городе. Сначала задумался, что это значит. Разгадка обнаружилась в 50 метрах»
«Судьба буквы „К“ осталась неизвестной».
Ждешь свой автобус на остановке — а тут это
А ведь кто-то, видимо, повелся на это...
Не мешайте строить бизнес-империю!
Подстерегает там, где совсем не ждешь
Меня уже настолько достали эти банки своими звонками, что я порезалась по ним, написала заявление и отозвала согласие на обработку персональных данных. Посмотрим, будут ли звонить
Нужно всегда выбирать меньшее из зол
Готовят водителей к реальности с самого начала
Да, не очень, зато честно
Когда соседи — сама доброта и понимание
Эксперты по привлечению внимания
И мы тоже рады за вас
Грамотное описание услуги — это важно
Главное — не паниковать и внимательно читать инструкцию
И чтец, и жнец, и... риэлтор
«Кружкина ручка» — надо запомнить
Просто Кружка - это миссис Mug, которую злая ведьма бухгалтерии превратила в посуду.
«Объявление напротив Дворца бракосочетания. Я хочу знать предысторию!»
Он устал от всех этих видеоблогеров
Так трогательно звучит - "сбежал робот". Сразу представляешь себе Электроника, ну или робота в исполнении Стриженова из старого фильма ) Или Вертера!
Как вообще быть-то?
Это не просто объявление, это крик души
Интересно, а как именно она депрессировала? Плакала? Слушала печальную музыку? Жаловалась подружкам по телефону?
Приличные букеты закончились, остались лишь позорные розы
Подборка подошла к концу, но юмора и историй о нелепых ситуациях вы найдете в избытке в этих статьях: