20+ маленьких секретов счастливой жизни, которые туристы подсмотрели в путешествиях

Хюгге считала дико романтичным, пока не поработала в офисе, где зимой дубак. Кутаешься в "уютное", пьёшь горячее - и нет, нифига не круто. Мечтаешь скорее вернуться домой, где можно ходить в майке и не мёрзнуть, пить сок из холодильника и даже проветривать (вентиляции хватает, но свежий морозный ветерок - это здорово... Когда дома тепло)