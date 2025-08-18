20+ маленьких секретов счастливой жизни, которые туристы подсмотрели в путешествиях
Счастье часто прячется в мелочах, которые легко пропустить, если нестись по миру с фотоаппаратом наперевес. Но стоит замедлиться, и оказывается, что самые важные уроки преподают не гиды, а случайные попутчики, уличные торговцы и даже кошки, греющиеся на мостовой.
- Вернулись с мужем из Японии. И самое первое, что мы сделали — вызвали электрика, который установил розетки в туалете. Идею подглядели у японцев — к розеткам мы подключили японские сидения на унитаз Toto с биде, подогревом и другими плюшками. То, что нужно холодным зимним утром! © Disraeli_Ears / Reddit
- Почерпнула французский подход к сервировке. Каждый вечер мы накрываем стол к ужину, кладем тканевые салфетки, ставим вазу со свежими цветами. Мои мальчики стали настоящими гурманами, а ужин — настоящим семейным ритуалом. Все помогают готовить, накрывать на стол и убирать посуду. И так уже лет 5, а то и больше. © SumGoodMtnJuju / Reddit
- Отдельные одеяла для меня и моего супруга... Привычка, которой уже больше 30 лет. Спасло мне рассудок, а ему, вероятно, и жизнь. © Bring-out-le-mort / Reddit
- Съездила в Италию и теперь варю кофе только в гейзерной кофеварке. © Budget-Option6301 / Reddit
- После нескольких недель в Испании я начала делать небольшие перерывы в течение дня: отставляю работу в сторону и отдыхаю. У меня нет полноценной сиесты, но мне очень понравилась концепция более медленного и размеренного ритма жизни! © Motor-Department3009 / Reddit
- Я посетила Исландию и была удивлена многообразию в книжных магазинах. Я узнала, что книги — это очень важная часть исландской культуры. У них даже есть такая традиция как «Рождественский книжный поток» (Jólabókaflóðið). Каталоги со всеми новыми книгами рассылаются семьям, и, судя по всему, они составляют около 80% от всех продаж книг за год. Мы с моей семьей позаимствовали эту традицию. Теперь в канун Рождества мы дарим друг другу книги и читаем их в тот же вечер с горячим шоколадом и печеньем. © Salty-Percentage8128 / Reddit
- Прожив четыре года в Лондоне, я полюбила покупать подержанные книги. Это гораздо дешевле, а еще мне приятно думать, что кто-то другой держал книгу в руках и наслаждался ею до меня. © curiouslittlethings / Reddit
У нас и без Лондона пополярна покупка поддержанных книг или обмен. Новые книги покупаю только детям, потому что таких бывает с рук не найти
- Я провел несколько дней в сикхском храме в Индии, и это действительно научило меня ценить еду на моем столе, как бы банально это ни звучало. В сикхских храмах обычно раздают еду бесплатно, и там было много интересных обычаев, к которым я раньше не привык. Например, когда получаешь еду от волонтеров, нужно брать хлеб двумя руками, а не одной. Если принимаешь еду одной рукой, то это считается жадностью, а двумя — благодарностью. © Due_Honeydew_6067 / Reddit
- Это прекрасно. В Турции, например, когда нужно выбросить еду, ее «целуют» перед тем, как выбросить. Ну, не буквально целуют, а скорее проносят от подбородка ко лбу, чтобы выразить уважение. То же самое, если вы уронили хлеб — его нужно поднять и «поцеловать». Я до сих пор так делаю дома, в Нидерландах. © nineties_adventure / Reddit
- Я всегда была ярой сторонницей общественного транспорта и противницей автомобилей. Но неделя, проведенная в Нидерландах, действительно подтолкнула меня наконец-то купить велосипед. Я живу в Канаде, стране автолюбителей. Мне так не хотелось после путешествия снова стоять в пробках! И я купила себе классный велосипед.
У меня не лучшая физическая форма, так что на адаптацию ушло некоторое время. Но теперь я езжу на работу на велосипеде каждый день (кроме зимы, к этому я пока не готова). Очень приятно проезжать мимо всех этих пробок, когда выходишь с работы в 16:00! © minnie203 / Reddit
- У нас дома всегда было принято носить обувь в доме. После нескольких месяцев проживания в Японии я теперь ношу тапочки в своей квартире, и у меня есть тапочки для гостей! © wontheday / Reddit
- Оказывается, готовить еду палочками очень удобно! © cornsnowflake / Reddit
- Проведя месяц в Копенгагене, я захотела полностью погрузиться в мир хюгге. Купила кучу свечей, мягкий плед, и теперь превращаю свою квартиру в уютное маленькое убежище. © brattishbeautyy / Reddit
Наверное я не любитель хюгге, как представлю, что кучу свечей нужно зажечь, а потом потушить...уж лучше гирлянду с имитацией огоньков купить
- Проведенное в Великобритании время помогло мне ощутить пользу «общения» с другими водителями на дороге. У британских водителей есть множество условных знаков, которые используются для выражения благодарности другим водителям за проявленную вежливость (мигание фарами). В Америке это встречается реже. Я стараюсь делать так и дома, когда это уместно. © bob_suruncle / Reddit
- После жизни в Китае я начала пить просто горячую воду без добавок вместо чая. Она согревает и отлично подходит для холодных вечеров. © pilkerton / Reddit
- Мы с женихом несколько раз были в Финляндии и Норвегии и теперь просто мечтаем о домашней сауне. © vita_di_tyra / Reddit
Я иногда тоже пью горячую воду вместо чая, хотя никогда не жила в Китае.
- В Эквадоре ко всем супам подают попкорн, и это очень вкусно! Обычно я добавляю его по чуть-чуть, чтобы он не размок. Пожалуй, это даже лучше, чем сухарики с чесноком. © gneissntuff / Reddit
- Я провел некоторое время в Монголии и заметил, что, когда люди передавали друг другу нож, рукоять ножа была обращена к принимающему, а острие — к дающему. Это означает, что вы демонстрируете доброжелательность, и я невольно перенял эту привычку. © Venkatasubramanian Meenakshisundaram / Quora
- Не наступать на порог. Это очень важно в буддийских (и не только буддийских) храмах, которые я люблю посещать, а также в других местах по всей Южной и Восточной Азии. До такой степени, что я практически никогда не наступаю на пороги, даже путешествуя по Европе. © Maciej Pas / Quora
- Иранцы любят черный чай, и многие из них пьют его, держа кусочек сахара во рту. Я путешествовал по Ирану, и такой способ мне понравился гораздо больше, чем добавлять сахар в чай. © Alex From Xinjiang / Quora
- В Азии люди предпочитают рано просыпаться. Уже в 6 утра открываются уличные кафе, которые работают лишь несколько часов. И еще затемно выстраиваются очереди из посетителей, желающих позавтракать. Я также начал вставать в районе 6-7 утра, и ощутил, что это действительно удобно. Больше времени появляется на выполнение всех насущных дел и решение проблем. А к полудню организм требует отдыха. Таким образом, пообедав, я обычно сплю пару часов (при возможности), но как минимум предпочитаю подремать 20 минут. Это абсолютная норма. Работники офисов и фабрик приносят с собой подушки, спальные мешки и «выключаются» тут же на рабочем месте. © AndrewPro / Pikabu
- В повседневной жизни в Китае практически никогда не пользуюсь наличными. Абсолютно везде можно расплатиться с помощью китайской платежной системы «Wechat pay», либо «Alipay». При этом даже не возникает необходимости доставать карту и прикладывать ее. Достаточно лишь отсканировать QR код, чтобы совершить покупку. Причем нет разницы, покупаешь ли ты зелень у бабушки на базаре, либо расплачиваешься за крупные покупки в магазине. © AndrewPro / Pikabu
- Только в Испании я понял, почему в рецептах на ТВ так часто и много везде добавляют салат айсберг, например. Потому что он, оказывается, вкусный! Сочный и хрустящий. И у него есть свой вкус. Я обленился и пристрастился покупать в магазине мытый салат из 4 видов зелени, добавлять туда тунец и оливковое масло, и так ужинать. Очень вкусно, полезно и быстро. © Nabigatorr / Pikabu
- Как-то во время моей первой поездки в Японию мне приспичило в туалет. Конец октября, холодрыга. Зашел в ближайшую общественную уборную. Только устроился на стульчаке и вдруг чувствую, как чудесное тепло исходит от сиденья. Сидел там и грелся, не в силах уйти. © CardcaptorEd859 / Reddit
- Поехала в Испанию. Обычно ужинаю довольно поздно. Пришла в ресторан даже позже, чем обычно, где-то в 21:30, и там было пусто. И каково же было мое удивление, когда люди только начали подтягиваться в ресторан ближе к 23:30. Я сама ем ближе к ночи, но это уже чересчур. © FindYourselfACity / Reddit
- После Токио я больше никогда не ставлю рюкзак на пол. В метро все пассажиры держат сумки на коленях. В ресторанах под столиком есть корзины. Все потому, что японцы спят близко к полу, поэтому не носят обувь дома, а также держат все «уличные» вещи в чистоте. © cave_gattum / Reddit
- Опыт путешествий научил меня встряхивать любую обувь и стучать подошвами ботинок друг об друга как минимум пару раз. Потому что ночью туда могли заползти скорпионы или пауки. © Marina Eick / Quora
- Живу сейчас в Польше. Купил себе то, что у нас считается вещью для бабуль, а тут с этим ходят буквально все, даже молодые девчонки. Иногда даже ловлю завистливые взгляды, ведь таскать пакеты в руках — то еще удовольствие. А я кайфую со своей «бабушкиной тележкой». © wolotko / Pikabu
«Чуть повыше бы ручку — цены бы не было»
Кравчучка)
И да, это действительно удобно. Пользуюсь в сезон заготовок, когда овощи-фрукты закупаются в большом объëме.
Любите приключения? А вот и еще несколько наших статей, посвященных путешествиям:
Комментарии
Ну, тут многое у нас есть. Почерпнуть мало что можно. Разве пересмотреть отношение к привычному, а то своё-то не круто)
Хюгге считала дико романтичным, пока не поработала в офисе, где зимой дубак. Кутаешься в "уютное", пьёшь горячее - и нет, нифига не круто. Мечтаешь скорее вернуться домой, где можно ходить в майке и не мёрзнуть, пить сок из холодильника и даже проветривать (вентиляции хватает, но свежий морозный ветерок - это здорово... Когда дома тепло)
вообще нож всегда передают остриём к себе, причем тут Монголия? и мне в голову не придет поставить сумку или рюкзаг на землю или пол!