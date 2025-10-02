18 историй о жизни в многоэтажке, где каждый день — это новое приключение

Жить в многоквартирном доме — это как быть частью большого сериала: соседи, случайные встречи и неожиданные события делают каждый день особенным. Здесь есть место и для комедии, и для драмы, и для трогательных моментов. Как показывают истории из нашей подборки, тут и белку можно встретить, и сомнительный комплимент от соседа получить.