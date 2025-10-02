Можно только посочувствовать парню из угловой квартиры - с такими-то соседями.
18 историй о жизни в многоэтажке, где каждый день — это новое приключение
Жить в многоквартирном доме — это как быть частью большого сериала: соседи, случайные встречи и неожиданные события делают каждый день особенным. Здесь есть место и для комедии, и для драмы, и для трогательных моментов. Как показывают истории из нашей подборки, тут и белку можно встретить, и сомнительный комплимент от соседа получить.
- Собралась на свидание, накрасилась по полной. Встретила соседа и говорю ему: «Привет, Артем!», а он мне: «Здравствуйте». Говорю, мол, какое «здравствуйте», мы же уже давно на «ты». После чего он мне: «А, это ты! А я тебя не узнал без мешков». Спросила, каких мешков? Он: «Под глазами и мусорных». Не все поймут / VK
- Покупали первую квартиру с мужем, сделка прошла, получили ключи. И вот муж уехал на работу, а я поехала в новую квартиру, чтобы оценить масштаб уборки перед переездом. Помыла везде полы, легла на уже чистый пол, стала мечтать о том, как купим мебель, повесим телек, заведем кота. Вдруг стук в дверь — соседка снизу. Наконец-то вы дома, говорит, может, хватит уже шуметь, а то я слышу прямо с потолка, как вы дышите на меня. Так я поняла, почему продавец сделал нам скидку перед покупкой и оставил новый шкаф. Но соседка не успела нам испортить жизнь, куда-то исчезла. © Moskma / Pikabu
- Моя соседка, очень богатая девушка, жила с котенком мейн-куна, которого ей купила мама. Мы живем в Канаде, и она выгнала его, когда на улице было очень холодно. Я нашла его и оставила себе, поговорив с ней, и он оказался самым лучшим котом на свете. Ее парень расстался с ней через неделю, и она уехала домой. © Ihadacow / Reddit
- Решили поставить шлагбаум у дома, стали собирать с жильцов деньги. У моей подруги Марины машины нет. Разозлилась она и спрашивает: с каких щей она платить за шлагбаум должна?! А соседи ей отвечают: «У тебя же есть велосипед, вдруг поставишь». Вот тебе и логика! © СИТУАЦИЯ / VK
- Я жил в многоквартирном доме с очень тонкими стенами, и у меня был сосед, который потихоньку учился играть на гитаре. По вечерам он играл успокаивающие мелодии, было приятно их слушать. Через некоторое время он перестал играть, и я месяцами ничего не слышал. Потом купил себе цифровое пианино и начал заново учиться играть после долгого перерыва. Вскоре я снова начал слышать гитару соседа. Мне нравится думать, что я вдохновил его или напомнил ему продолжить занятия. © ChaseStreetAE / Reddit
- У нас довольно ворчливый и недружелюбный пожилой сосед, который всегда дает нам понять, если мы что-то делаем не так. Мы с ним почти не разговариваем, кроме как «Привет», «Извините», «До свидания». Он привык гулять каждое утро около девяти. Наш дом старый, поэтому по пути к лифту он довольно отчетливо слышит, как я играю на пианино. Одно время я играл «Арабеску» Дебюсси, и он, скорее всего, слышал ее, когда шел на свою ежедневную прогулку. Потом, несколько недель спустя, я работал над каким-то джазовым произведением, которое, очевидно, звучало не так изысканно. Я отчетливо слышал, как он с лестничной площадки сказал: «Мне больше нравится Дебюсси»... © BlueInt32 / Reddit
- Жил в угловой квартире. Соседей трое — сверху, снизу и за стеной. Как-то соседи сверху затеяли ремонт. Грохот сильный был, стены долбили-сверлили, правда, недолго, неделю примерно. Я — человек понимающий, надо, значит, надо. А вот соседке снизу показалось, что это у меня ремонт, и она начала долбить по батарее. Потом пришла ко мне разбираться. Послал ее к соседям сверху, но почему-то не пошла. А за стеной у соседей бабка больная на кровати. Тоже мне палкой бьет в стену. Позвонил им, объяснил — бесполезно. И вот ситуация: сверху грохот, снизу по батарее стучат, сбоку бабка долбит палкой, а виноват я. © SoftIceCF / Pikabu
- Муж мне: «Где цветы, которые я тебе прислал?» А я ничего не получала! Через пару дней ситуация повторилась. И вот мы снова сделали заказ, я стою у дверного глазка. Вижу курьера с цветами. Вдруг открывается соседняя дверь, и из нее выходит наша соседка: «Их снова нет дома, давайте я передам цветы». Я не стала церемониться, забрала и этот букет и два предыдущих, несмотря на то, что они немного подвяли. © Мамдаринка / VK
- Переезжал в новую квартиру, выносил вещи из машины. Я выполняю разные трюки с хулахупом, и консьерж, увидев, как я несу обручи, сказал, что никогда в жизни не мог научиться крутить обруч. Поскольку я тогда держал два обруча, я предложил научить его. Он снял пиджак, и я объяснил ему, как нужно крутить, и он освоил все секунд за 15! Я крутил обруч с консьержем в холле. Было очень весело. © Unknown author / Reddit
- Бесят бабки-озеленительницы дворов. Ладно, цветочки на каждом шагу, запиханные в убого раскрашенные шины, черт с ними. Ладно, сирень под окнами, она невысокая. Но зачем сажать в метре от окон многоэтажки клен, когда их и так в округе хоть ложкой ешь? Чтобы он через несколько лет благополучно перекрыл весь свет в квартирах? А в 30 сантиметрах от него зачем сажать ель? Чтобы они мешали друг другу нормально расти? Где логика? У меня и так всегда весной в квартире зеленый свет, как в болоте, а на следующий год этот клен еще разрастется! Езжайте в деревню и там сажайте, что хотите! Сил уже нет! © Подслушано / VK
- У подруги история была. Дама с 3-го этажа своего кавалера выставила за дверь, так он обратно к ней захотел. С крыши машины на балкон второго этажа залез, а дальше не смог. Было шоу, когда у подруги муж приходит с работы и обнаруживает на балконе чужого мужика. © Тревожное Пирожное / ADME
- Подруга искала компаньонку на съем. Нашла девушку, та спрашивает: «С домашним животным можно?» Выяснилось, что у нее мини-пони. Наша подруга поинтересовалась: «А куда ее девать, если мы обе на работу уйдем?» А та совершенно невозмутимо так ответила, что у подъезда будет привязывать. © Vitali Soloveї / VK
- Еду я вниз на лифте, заходит тетка на 10 этаже и смотрит на кнопки. Я говорю:
— Я еду вниз.
— А мне надо вверх.
— Но лифт-то вниз едет.
— А мне вверх надо.
— Ну, если хотите — можете прокатиться.
Она говорит «Ага», затем жмет «отмену» и кнопку 14-го этажа. © Dikizan / Pikabu
- Решили с подругой худеть. Но я любитель поесть ночью, хоть ты тресни. И вот на днях около полуночи я забралась на кухню и начала есть в свое удовольствие. Через пару-тройку минут зазвонил телефон: «Положи бутерброд на место и иди спать. Я не шучу». Оказывается, жить с подругой в соседних многоэтажках не так уж и круто. Так я и пошла спать, оставшись голодной. © Подслушано / Ideer
- Лет 10 назад сын ночевал первый раз в квартире. Дом был новый, малозаселенный. Так он проснулся утром от запаха яичницы и шкворчания масла. Говорит, аж волосы на голове зашевелились, знает же, что один в квартире. И тут вдруг понял, что пахнет из розетки. Заглянул в дырочку и увидел соседскую кухню. © Nanasus / ADME
- Я вышел из квартиры и увидел в коридоре белку. Она каким-то образом поднялась примерно на 12 лестничных пролетов. Понятия не имею, как она вообще туда попала! © Unknown author / Reddit
- Все детство прожила в частном доме на окраине города, практически в поселке, со всеми «прелестями» деревенской жизни. И когда на лето все уезжали в деревню к бабушке, я, наоборот, уезжала к бабушке в город, в обычную многоэтажку. И там был просто рай: туалет, ванная, ремонт, красивый вид из окна, детская площадка во дворе, парки, стадионы, много магазинов с кучей всего. Можно было просто гулять, играть с друзьями, кататься на качелях, читать или рисовать. И не нужно впахивать целыми днями в огороде и заниматься хозяйством. Даже еду не нужно было самой себе добывать из того, что выросло и созрело. Очень скучаю по тому волшебному времени и очень благодарна бабушке, которой уже давно нет в живых, за то, что у меня хоть пару месяцев в году было беззаботное детство. © Подслушано / VK
- Тут многие озвучивали жалобы на соседей, от соседей, но я никогда бы не подумала, что бывает так. Мы полгода назад ободрали стены и потолок в своей кухне, чтобы делать ремонт, но по финансовым причинам процесс застопорился, и кухня так и стоит ободранная. Суть претензии наших соседей к нам: «Мы когда по вечерам к вам в окна заглядываем — некрасиво так, неаккуратно!» © KovshikSw**** / Pikabu
А зачем заглядывать в окно чужой кухни? Своих дел у людей нет?
А я прям обожаю когда деревья близко к окнам , жила в разных домах и всегда нравилось, переживали за каждое срубленное дерево во дворе . сейчас этого не хватает на 10 этаже.