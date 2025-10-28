15 случаев, когда фразочка про забытую голову звучала бы особенно уместно

В детстве все мы были немного рассеянными. Теряли учебники, носки, резинки, а кто-то даже умудрялся прийти домой в одном ботинке или без куртки. Из-за этого каждый из нас не раз слышал: «Ну как ты голову-то еще не потерял?». В этой статье мы собрали именно такие истории о детях, которые насмешили взрослых и самих себя своей забывчивостью.