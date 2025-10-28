15 случаев, когда фразочка про забытую голову звучала бы особенно уместно
В детстве все мы были немного рассеянными. Теряли учебники, носки, резинки, а кто-то даже умудрялся прийти домой в одном ботинке или без куртки. Из-за этого каждый из нас не раз слышал: «Ну как ты голову-то еще не потерял?». В этой статье мы собрали именно такие истории о детях, которые насмешили взрослых и самих себя своей забывчивостью.
- Проходила мимо школы моих детей и увидела, что посреди дороги стоит знакомый пакет, на наш похож. Подошла, открыла, а там сменка сына. Как можно было его оставить посередине дороги в стоячем положении, обычный пакет. © gv_aktobe
- В школе, когда была дежурной, один мальчик начального класса подошел и сказал, что потерял рюкзак. Так мы его несколько часов искали. Уже думали что кто-то перепутал и его рюкзак забрал, но ведь должен же был остаться тогда другой рюкзак. Через пару часов пришла бабушка и принесла его рюкзак. Он, оказывается, пришел в школу без него. © 01_viktoriya
- Дочь умудрилась потерять в автобусе ласты, когда ехала с тренировки. Я полдня потом встречала все автобусы по кругу, которые она назвала, а на следующий день выяснилось, что потеряла она их в автобусе под другим номером. В итоге зашли мы в него, и кондуктор вручила нам ласты. © linanorwayavalon
- Задали сыну смастерить поделку. Когда собирался в школу, забыл ее положить в портфель. Учительница не поверила, заставила его звонить мне по громкой связи. В тот день я пришел с ночной смены и только лег спать. А я не знал про громкую связь, ну и сказал, что сразу надо все с собой брать, а дальше... ляпнул лишнего, так как только спать лег после ночной смены. Потом сын мне сказал, что учитель зачет поставила, но сначала была немая сцена... © Подслушано / Ideer
- Когда сын пошел в первый класс, они с сестрой жили в одной комнате вместе. Соответственно, шкаф с одеждой был один на двоих, разделенный на две части. Однажды на своем рабочем перерыве я смогла забежать домой с работы. Мой драгоценный малыш как раз был уже на выходе в школу. Ребята, эта картина до сих пор перед глазами. Стоит такой, одетый с иголочки: классические черные кожаные туфли, ослепительно-белая рубаха, новый брючный костюмчик, состоящий из пиджака и брюк, с острой, как лезвие стрелкой. Относительно свежая стрижка, огромные глаза на все лицо, с такой поволокой. Просто картинка эталонного первоклашки.
Но вместо белой рубахи он надел рубашку старшей сестры. Такой микро Остин Пауэрс. В общем, я успела спасти его от позора в школе. Ну и надо сказать, что через неделю у него уже был свой отдельный шкаф, но путать одежду, да и не только ее, он, конечно же, не перестал. © user8642712 / Pikabu
- Однажды, во 2-3 классе, сидели и болтали за ужином. Я так легко говорю: «Мама, представляешь, в нашем классе уже месяц висит кофта, точно такая же, как у меня!» А она спрашивает: «А твоя такая где?» И тут я понимаю, что моя кофта! Всю ночь я не спала, переживала, что она пропадет. © aliyakadraliyeva_official
- Моя дочь во дворе, завязывая шнурок, поставила свой телефон на машину гостя, который приехал к нам на ужин. Машина в итоге уехала вместе с телефоном. Самое интересное, что телефон упал с нее только на другом конце города. Ближе к ночи нам с него позвонили. Целехонький, ни царапины. Нашел мужчина на перекрестке. Отблагодарили, конечно. © gkalzhanova
- Готовила дома пиццу, отправила братишку в магазин, говорю: «Купи два помидора». Приходит домой с одним помидором. Я ему говорю, мол, я ж тебе два сказала купить, а он: «Ой, про второй забыл». © ganikyzy_ayazhan
- В сентябре я пошел во второй класс, а в середине октября мы переехали с окраины города в самый центр, и я пошел в другую школу. В пятницу я попрощался с одноклассниками, на выходных мы переезжали, а в понедельник мама взяла меня за руку и отвела в новую школу. Дорога заняла минут 10.
Уроки закончились, я вышел на улицу. И вместе со многими учениками пошел по улице налево. Иду-иду, долго иду, и вот со мной уже нет практически никого из учеников. Смотрю на часы, а я уже 50 минут топаю. Не узнаю ничего вокруг. Иду дальше, начался частный сектор. Смотрю на часы — через час мама придет домой.
Иду дальше, вижу знакомое здание — больничный городок. Там отцу аппендицит вырезали. Значит, позади городской парк. В первом классе мы много раз ходили из моей первой школы до него. Дорогу я знаю к школе. Пошел к ней, а уж от нее до старой квартиры, там в соседнем доме жила моя тетя. Хотел пить и есть. Но тети и ее семьи, как назло, не оказалось дома. Опять точно час шел и ждал.
От старой квартиры дорогу к новой я тоже знал. Поплелся я дальше. Домой я в итоге пришел часов 7 вечера. Меня уже все потеряли, мама думала, что я играл с кем-то или в гостях был. Но когда я рассказал про мою эпопею, она извинилась. На следующий день она отвела и забрала меня из школы. А на третий день я уже знал дорогу. © Vasja.Prjanikoff / Pikabu
- В прошлом году я потеряла три очень важных школьных папки, набитые домашними заданиями, конспектами, контрольными и всем остальным школьным добром. Когда пропала первая, я только плечами пожала и подумала: «Да ладно, ерунда. Всего одна. Ну, всего-то три листочка переписать заново». Потом взяла новую, поносила ее пару месяцев — и бац, снова потеряла. «Ой, да ничего страшного, всего две. Неужели я опять умудрилась?» Купила уже третью, опять пару месяцев — и в тот миг, когда поняла, что она исчезла, у меня слезы на глазах навернулись. «Ну как я могла потерять еще одну?!» © Audrey Torres / Quora
- Я учитель средней школы, и мои ученики то и дело отпрашиваются, чтобы сходить в класс предыдущего преподавателя и забрать что-то, что они там «забыли». Но вот возвращаются они нередко с пустыми руками. А потом, с виноватым видом, признаются, что не знают, куда делось то, что они потеряли. Что они только не умудряются потерять — от школьных проектов до инструментов для оркестра. Но чаще всего, конечно, это рюкзаки с книгами. © Vivian Wilder / Quora
- Старшей дочке 8 лет, она та еще растеряха. Постоянная беда с резинками для волос и носками. Первые вечно пропадают, а вторые по одиночке растворяются во время стирки. По 1 носку уже целый пакет. Сегодня застукала, как она взяла один носок, и нарезала из него резинок для волос! Выход найден. © Мамдаринка / VK
- Когда я был ребенком, мне взбрело спрятать свой CD-плеер. Боялся, чтоб никто его у меня не украл (я был единственным ребенком). Вполне логично, правда? Прячу его и успешно забываю, что спрятал. Годами мучался, куда я его дел... То ли кто-то украл, то ли я сам потерял.
Проходит семь лет, и вот я, не пойми зачем, взялся за уборку. Кстати, родители у меня помешаны были на антиквариате, так что дом ломился от всякой безумной мебели. Одна из таких диковин — старинный стульчик с ночным горшком. В общем, кресло с горшком под откидным сиденьем. Прибираюсь я, ковыряюсь в пыли, открываю крышку. И тут передо мной предстает мой плеер. Юный я, оказывается, счел, что идеальное укрытие для сокровищ — это горшок. © Clinic_2 / Reddit
- Дочери девять лет, звонит мне на работу, и сквозь слезы заявляет, что не пошла в школу. Рассказывает, что вышла из дома, поняла, что забыла надеть куртку (благо еще теплая осень), вернулась домой. Надела куртку, дошла до школы, в школе поняла, что портфель забыла дома, когда надевала куртку. Побежала снова домой, куртку надевать не стала, было тепло. Прибежала домой, а ключи от дома оказались в куртке, которая в школе. Не стала ругать бедняжку мою. © Подслушано / Ideer
- Наша дочка рассеянная. Иногда это смешит нереально, а порой просто обнять и плакать — больше ничего не сделаешь. Из последнего и из прекрасного: обувалась, отвлеклась на что-то разинув рот. В итоге на левой ноге — ботинок, на правой — резиновый сапог, а заметила только в школе. © Аноним2712667 / Ideer
