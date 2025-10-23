15 арендодателей, которые чудят так, что квартиранты за голову хватаются
Снять квартиру — уже испытание, но настоящие приключения начинаются, когда дело доходит до общения с арендодателем. Одни устанавливают свои правила, другие придумывают такие условия, что хочется записывать их в книгу рекордов абсурда. В этой подборке — истории о хозяевах квартир, от которых у арендаторов просто не осталось слов, кроме «держите меня семеро».
- Когда разошлись с первым парнем, встал вопрос съемного жилья. С сайтами тогда было не очень и пришлось шерстить газеты. Так я и наткнулась на квартиру своей мечты. В кавычках, естественно. В объявлении было указано, что бабуля, божий одуванчик, сдает комнату девушке, без животных и вредных привычек за 6 тыс. Деньги на тот момент для меня ощутимые. На деле, это был треш. Комната оказалась диваном на кухне. Бабка экономила на всем. Воду лишний раз не лить. Свет выключай. Ноут не включай, электричества нажжешь. Но самый шок, это что после заселения, бабуля возмутилась, что я не готовлю ей завтрак. Якобы предыдущая квартирантка утром вставала рано и готовила кашу на двоих. А вечером приходила и готовила ужин. В общем я даже недели у нее не дожила. Когда сказала бабуле, что съезжаю, она даже предложила за 3 тысячи снимать. © Unknown author / Pikabu
- Мой худший арендодатель, наверное, не сравнится с другими, но нам нельзя было ничего вешать на стены — не только фотографии или декор. Мебель, кровати и вообще все должно было стоять не ближе чем на один дюйм от стены. Из-за этого мы чувствовали себя так, будто просто присматриваем за жильем, а не живем там. © cheese_tastey / Reddit
- Живем на съемной квартире. Одно из строжайших условий арендодателей — никаких животных. А наш пятилетний сынок очень мечтал о собачке. После долгих уговоров ребенок все-таки согласился на хомячка. Было забавно, когда сынок назвал зверюшку Рекс, а потом он научил хомяка приносить мячик — мы знатно офигели. © Не все поймут / VK
- Въезжал я в общежитие. Сам, без помощи родителей, родственников. Такое себе посвящение во взрослую жизнь. И, собственно, первый блин комом. В итоге получилось, что попал я в комнату всего на 2 человека (это плюс), но без унитаза. Денег на его покупку у меня не было, родителям ничего не говорил. Даже как-то не подумал даже пожаловаться. Выкручивался пару месяцев, как мог (душевая кабинка тоже не работала ввиду своего отсутствия), ходил принимать душ к одногруппникам, сестре (она жила на другом конце города). Через менее, чем 2 месяца переселился в другую комнату. А мой сосед остался жить там же. Но он там только ночевал пару раз в неделю и вещи хранил.
- Я как-то приболела и осталась дома. Попросила парня принести лекарства. Слышу: зашел, поставил чайник. Выползаю поздороваться и замираю — там хозяйка со своим сыном. Я в шоке: «Простите, вы что здесь делаете?» А она мне как ни в чем не бывало: «Ой, а мы думали, ты на работе! Будешь с нами чай?» Я смотрю на нее и не понимаю вообще, что происходит: «Какой чай? Вы... вы чего сюда пришли?» А она спокойно, как будто все нормально: «Ну а почему нет? Это же наша квартира. У нас есть ключи». Я стою, молчу, потому что даже не знаю, что ответить. Оказалось, они частенько так заходили, когда меня не было дома — пока я на работе, хозяйка с сыном устраивали себе маленькие «гостевые визиты». После этого я уже не могла там жить.
- Решила я как-то сделать сюрприз парню, ну типа романтика, свечи, ужин. Сняла квартиру посуточно, чтоб красиво, без наших вонючих обоев. Заехала заранее, убрала, все подготовила, платье купила, даже розы разбросала на кровати, как в кино. Сижу, жду его. И тут звонок в дверь. Я открываю — а там бабка стоит, в халате, с авоськой! Говорит: «Вы кто такие? Это вообще-то моя квартира. У меня челюсть отпала! Выяснилось, хозяин, что сдал хату — это ее сынок, он без ведома бабули, пока она на даче жила, сдавал квартиру посуточно, а ее не предупредил. Звоним ему, он трубку не берет. И вот представьте картину: я в платье, свечи, розы, еда... а бабка посреди этого говорит: «Ну раз уж вы тут, давайте хоть поужинаем вместе!» В итоге сидели втроем с ней и парнем, ели ее котлеты. Парень потом сказал, что это был «самый нестандартный ужин в его жизни»! Бабка кстати классная оказалась. © Не все поймут / VK
Парень родителям не жаловался, а родителям в целом было и все равно, как из сын-студент живет, да? Хорошие отношения.
- Искала квартиру. Нашла вариант по приятной цене. Уже готова была дать добро, но заметила, что ковер на стене в спальне странно топорщится. Спрашиваю у хозяина, мол, почему это так? Он покраснел: «Ой, а я разве не говорил?!» Отодвигаю ковер и офигеваю. Там дверь в шахту лифта. Оказывается, хозяин забыл предупредить, что через эту квартиру на мансардном этаже каждый месяц на осмотр лифта будут приходить рабочие, и дверь эта не закрывается. А еще в спальне слышно каждый раз, когда кто-то пользуется лифтом в доме.
- Искал я съемную квартиру. Покупал газеты, звонил по объявлениям. Одно показалось заманчивым. Однушка в центре, площадь указана меньше, чем обычно, но и достаточно дешево. Должен был быть какой-то подвох. Звоню. Сообщают, что да, в центре (назвал улицу, там 100 метров до площади в центре города), однушка. Спрашиваю — чего так дешево? Отвечает, что раньше сдавалась под офис, но можно и под жилье. Кровать привезут, но вот с остальной мебелью не ахти. Кухня есть. Наученный горьким опытом, интересуюсь, а ванная/туалет имеются? Говорит, туалет есть, но ни ванной, ни душа нет. Я опешил. Говорю, а как тогда мыться? Я уже наскитался двумя годами ранее. На что ответ: в баню ходи, здесь рядом. © radoo / Pikabu
- В декабре переехал на новую квартиру, все нравилось, шикарное место, но вот одна проблема — нет горячей воды. Говорил хозяйке, та обещала, что дадут, но к середине января она так и не появилось. Я уже за эти четыре месяца привык греть воду в кастрюлях и мыться, обливаясь водой из тазика. Сейчас теплеет, я уже неделю принимаю холодный душ, закаляюсь, укрепляю здоровье. Вчера зашла хозяйка и сообщила мне новость: «Валерочка, воду горячую должны дать!». Спасибо, она же сейчас мне так сильно нужна... © Не все поймут / VK
«Квартира на мансардном этаже» - это в большинстве случаев не квартира вовсе, а нежилое помещение. Которое визуально переделали под квартиру, да.
- На последней квартире, которую снимал, несколько раз заводил разговор с хозяйкой, мол, окна бы поставить пластиковые (полуторка — три окна, даже два с половиной, потому что одно маленькое), обои переклеить на хорошие долговечные — в счет оплаты, разумеется. Отказывалась. Чуть поднакопили плюс попался хороший вариант в ипотеку купить свою квартиру. Сказал хозяйке, что будем съезжать, а она: «Ну тогда я эту продам со спокойной душой». Пришла принимать: «О! А где окна пластиковые? А обои почему не переклеены?» Я: «Так в счет оплаты же не договорились». Она: «Так я думала, что я не согласилась и вы сами за свой счет все сделаете. Вас же сильно не устраивало то что есть» © Priestone / Pikabu
- Мы как-то умудрились снять квартиру. Все вроде бы ничего, но через 2 недели в этой квартире обнаружились «незваные гости». Сразу связались с хозяйкой по поводу решения проблемы. На что был получен ответ, что это дорого. Вам надо — вы платите. Мы недолго думая, съехали через 2 дня. Так она еще и остаток денег и залог возвращать не хотела. Хотя по договору, оставлять эти деньги у себя она оставлять не должна была. Зато в той квартире, куда мы сбежали, попались вполне себе адекватные собственники. Проблемы малейшие решались сразу, менялось то, что нужно было менять. А недавно мы съехали в свою квартиру. Так эти хозяева еще и деньги за непрожитое время вернули, и немного деньжат кинули типа на новоселье. © lutseferiya / Pikabu
- Спустя 9 месяцев после того как я съехал со съемной квартиры мне позвонила арендодательница и сказала, что новый арендатор, который живет там уже пол года сказал, что на раковине есть трещина, и это сделал точно не он. А, значит, это сделали мы. Но этот добрый арендатор починил эту трещину и теперь нужно чтобы арендодательница заплатила за ремонт раковины. А звонила она мне, чтобы я хотя бы и не заплатил всю сумму ремонта раковины, но половину суммы за ремонт нужно отдать.
Важный момент, разумеется когда мы съезжали никаких трещин в раковинах не было, она все тщательно проверяла, когда мы съезжали. Да может и на момент звонка трещин не было, парень просто решил развести старушку на бабки. © PerfectLawyer / Pikabu
- Снимали квартиру за 30к. Когда составляли договор, обговаривали, что жить будем с кошками, за это внесли залог, все были согласны и довольны. Мы квартиру приняли тоже «как есть», с неработающими лампочками, текущим полотенцесушителем, отошедшим кафелем в ванной, дверью без замка туда же и отваливающимися гардинами. Все это было обещано починить и исправить. По итогу через год подняли плату до 35к, якобы из-за кошек, ничего не исправили, еще и при выезде насчитали +15к за «полный клининг после ваших кошек и подраные косяки и обои», забрав при этом и залог и перерасчет за неполный месяц и заставив написать расписку на остаток. Сейчас снимаем за 27к даже более уютную квартиру, чем та, хоть и немного поскромнее обставленную. © Gamer.Hikka / Pikabu
- Долго с парнем искали квартиру для аренды, наконец-то нашли подходящий вариант и пришли посмотреть. Нам все подходило, и тут хозяйка квартиры спрашивает, какой породы наш кот. Мы в недоумении, отвечаем, что у нас нет никаких животных, и видим полное разочарование в глазах женщины. Оказалось, что она сдает квартиру лишь людям с котами, потому что очень их любит. Мы расстроились и она рассказала, что у нее как раз котята родились и может нам отдать одного, если нам он действительно надо. Мы давно думали о питомце, а тут такой вот повод. Конечно же, мы согласились! © Не все поймут / VK
- Снимаю квартиру. В доме странная владелица: она сказала, что если кто спросит, то я ее племянница, а не арендатор. Я сказала, что окей. Недавно у меня исчез свет на целый день, хотя обычно не выключают. Я заметила, что из всего дома света нет только в моей квартире. Позвонила хозяйке, она вызвала электриков, оказалось, моя квартира была просто отключена от щитка. А я как раз в этот день видела, как мой сосед что-то копошился в подъезде у проводов. © Не все поймут / VK
