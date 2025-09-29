18 историй о встречах, после которых люди не знали — смеяться или плакать
Иногда случайные встречи оставляют такой след, что понять свои эмоции сразу невозможно. Смех и слезы смешиваются, а сердце колотится от удивления, радости или легкой тревоги. В этой подборке — истории о встречах, после которых люди не знали, смеяться или плакать.
- Работал в магазине. Как-то пришла ко мне женщина в возрасте, попросила помочь с GPS. Ее GPS сломался во время долгой поездки к родственникам. Я пошел с ней к ее машине и все починил. В благодарность старушка позвонила в магазин, чтобы сообщить моему боссу о моем добром поступке. А босс влепил мне выговор, потому что я покинул рабочее место больше чем на 5 минут. © GoblinandBeast / Reddit
- Приехали на отдых в маленький город. Заселились в небольшой отель, владелица отеля говорит: «Ой, вы же из столицы? У нас тут девушка тоже оттуда вчера приехала, может, вы знакомы?» Я вежливо улыбнулся и промолчал. Идя в домик, думаю про себя: «С чего она взяла, что я всех знаю? Столица большая ведь». А потом вижу на скамейке возле домика мою старую знакомую, с которой я несколько лет не виделся. Потом пару дней еще на экскурсии вместе ездили. © DarkRider2 / Pikabu
- Приехал знакомиться с тещей. Переживал, как на экзамене. Пришел с цветами, весь такой приличный. А она встречает в халате, без макияжа, смотрит на меня и выдает: «Не надо из себя тут корчить». Плюхается на диван, достает телефон и показывает мой старый TikTok, где я под музыку танцую с унитазной щеткой. Говорит: «Если дочка с таким решила жить — значит, любит». Мы оба засмеялись, напряжение как рукой сняло. С тех пор она — мой человек. © Не все поймут / VK
- Возвращаясь с утренней пробежки, зашла в лифт с симпатичным мужчиной, с такими я езжу нечасто. Без косметики, промокшая под дождём, к общению я не располагала, но парень был настроен на знакомство, за пару минут он сделал кучу комплиментов моей фигуре, собрался бегать со мной по утрам. Возвращаясь с работы, подумала — вот она, случайная встреча с принцем, теперь только он и я, взявшись за руки, бежим по набережной. И тут я встречаю его, качающего коляску и идущего с женой. © Подслушано / Ideer
- Еду домой после пар. Выхожу из метро. Передо мной идет мужик с бензопилой. Погода хорошая, тепло. Я, наслаждаясь весной, медленно иду за ним. Навстречу нам идет еще какой-то мужик. Проходит мимо мужика с бензопилой, проходит мимо меня, потом вдруг резко оборачивается. Далее происходит диалог:
— Михалыч, ты что ли?
— О, Иван! А я тебя не узнал.
— Да я тебя тоже не узнал. Да смотрю — пила знакомая.
Вот так вот они нашли друг друга. С помощью бензопилы. © Nergen / Pikabu
- После посещения Лувра около 10 лет назад мы с мамой ехали на метро обратно в наш отель. Увидели мужчину, который держал на руках маленького мальчика. Этот ребенок выглядел так, словно только что сошел с одной из картин эпохи Возрождения. У него были красивые золотистые кудри и большие голубые глаза. Прям ненастоящий, вылитая кукла. Надеюсь, что у этого очаровательного карапуза жизнь сложилась удачно. © oldfrench***** / Reddit
- Выходил из супермаркета и увидел женщину лет 70. Она смотрела на проливной дождь и ждала такси, которое, скорее всего, не особо торопилось за ней приезжать. Она увидела меня и жалостливо сказала, что не знает, что делать, да еще и с такой кучей сумок. Я отвез ее домой, выгрузил продукты и отнес их на ее крыльцо. А она вместо «спасибо» в процессе просила меня ничего не воровать из ее пакетов. © Glittering-Grocery39 / Reddit
- На выпускном я был единственным ребенком, который не особо хорошо ладил со сверстниками. Боялся людей. Но один парень подошел ко мне, и сказал, что понимает мои сложности. И он единственный, кто написал пожелание в моем выпускном альбоме. Плохо, что я не знал его до окончания школы. © Shippoyasha / Reddit
- Весна, деревья цветут, птички гнезда строят... Иду по улице, навстречу — такса. В зубах кусок кирпича. Я в недоумении... Ну, кости носят, палки, но чтобы кирпич... Зачем? Метров 10 за таксой идут, видимо, хозяева. Поравнялись, спрашиваю, зачем кирпич собаке. Ответ вполне логичный: «Будку строить будет». © monikamrpl / Pikabu
- Около 15 лет назад я гуляла по улице, и за мной увязался жуткий парень, который говорил всякие мерзости. Вдруг откуда-то ко мне подошел пожилой мужчина и сказал: «Сьюзан! Не иди так быстро, мы с мамой тебя потеряли». Этот человек спас меня и отвез на работу. Я часто вспоминаю о нем. © persephonenyc / Reddit
- Стоял вечером в очереди в кафе и заметил одного парня. На нем был зеленый пиджак, белая рубашка, зеленые шорты, белые гетры, а ноги увенчали коричневые туфли с золотыми пряжками, и весь вид был дополнен мелкой рыжей бородкой. К тому же расплатился он с кассиром горсткой новеньких золотистых десяток. © MacPro / Pikabu
- На парковке продуктового магазина ко мне подошел какой-то парень, дал мне пять $100 купюр, а затем убежал, крича: «Я только что купил твою душу!» Я зашел в магазин и просто потратил эти деньги на покупки. © CantFeelMyLegs78 / Reddit
- Я и мой друг шли домой, и мимо нас прошел мужчина с телефоном у уха. Всю дорогу до нас он ничего не говорил. Но как только оказался рядом с нами, то серьезным и напористым тоном выдал: «Микроволновая печь!», а затем снова замолчал. Мы не могли перестать смеяться. © Scarfs-Fur-Frumpkin / Reddit
- Как-то встретила знакомую своих родителей, она долго расспрашивала, где мы живем с мужем, сколько комнат в доме, долго ли ехать до нас... Заметила, что у нее настроение прям на глазах улучшается. Я не придала этому значения. А после узнала — оказалось, мой «благоверный» с ее дочерью любовниками стали, а она об этом знала и поэтому выпытывала, в каких условиях ее дочь жить будет! © Надежда Дягилева
- У меня плохая память на лица. В ресторане были с мамой будущего мужа, а на следующий день я не узнала ее в магазине. Она пожаловалась мужу. Мне на ум ничего лучше не пришло, чем сказать ей, что у меня есть близняшка. Все вроде замялось, но на свадьбе она стала искать... мою сестру, тогда-то и обман раскрылся. А когда она подошла ко мне и начала обливать грязью, я лишь показала ей кольцо и сказала, что поздно уже. Живем мы в разных городах, видимся редко, об этом не вспоминаем. © mommdarinka
- Сегодня с мужем были в известном магазине техники, присматривали себе фитнес-браслеты. И вот стоим у стеллажа, болтаем. Подходит девушка и начинает спрашивать моего мужа об этих самых часах: что да как. Ну муж не растерялся, ответил на все ее вопросы подробно. Они ей, видимо, понравились, как и мой муж, и она говорит: «Пойдемте пробивать». Муж отвечает, что он здесь не работает, да и вообще пришел с женой, то бишь мной. Эти удивленные глаза надо было видеть. © Палата № 6 / VK
- На парковке ТЦ не было парковочных мест. Пришлось закрыть выезд двум машинам, чтобы припарковаться. На такой случай у меня всегда под лобовым есть номер телефона. Возвращаюсь с покупками и вижу, что один мужик пинает колесо моей машины. Я у него интересуюсь, что нужно. Он отвечает, что я его подпер. На резонный вопрос «Я же оставил номер телефона. Чего не позвонили?» — отвечает, что он не обязан никому звонить. В итоге он сам, как утверждает, опоздал на 20 минут на встречу. © Подслушано / Ideer
- Стоял на остановке. Подходит ко мне женщина и обращается с таким вопросом: «Молодой человек, вы свои брюки когда-нибудь стирали?» Я опешил: неужели такие грязные? Я обычно слежу за одеждой. Отвечаю ей так, заикаясь: «Д-да, стирал, а ч-что?» Она мне: «А они не садятся? Я мужу такие купила, а стирать боюсь — сядут». Я с облегчением выдохнул. © Подслушано / Ideer
