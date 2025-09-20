15+ бывших, у которых своя, очень особая логика, непонятная простым смертным

Расставание с бывшими — это отдельная история, но иногда их поступки после конца отношений поражают сильнее, чем сами отношения. Их логика кажется настолько причудливой, что понять ее простым смертным просто невозможно. В этой подборке истории бывших, которые явно жили по своим, особым правилам.