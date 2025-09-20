15+ бывших, у которых своя, очень особая логика, непонятная простым смертным

Может, он на проценте у тату-салона был?)))
В целом тату - личное дело каждого, мне это не нравится, но бить на себе имя другого человека - максимально стремно, на мой взгляд.
Расставание с бывшими — это отдельная история, но иногда их поступки после конца отношений поражают сильнее, чем сами отношения. Их логика кажется настолько причудливой, что понять ее простым смертным просто невозможно. В этой подборке истории бывших, которые явно жили по своим, особым правилам.
- Лет 15 назад был у меня очень странный парень. До сих пор помню его смс, когда мы расстались. «Ты уплыла от меня по реке лжи в чужие объятия». Но ни о каком другом мужчине тогда и речи не шло. © Ольга П / Dzen
- У подруги объявился ухажер спустя 25 лет. Четверть века, люди!
Нашел ее в соцсети. И понеслось. Оказывается, столько времени он ее забыть не мог. Дети выросли, заскучал. Решил развеяться. Нормально?!
И пишет: «Как же ты жила без меня столько лет?»
Как, как, пока ты не объявился — хорошо!
Обиделся. © Wilena / Dzen
- Мой бывший хотел, чтобы я набила у себя на теле его имя. Мы встречались тогда месяцев пять, и, конечно, это было странно. Долго меня допекал этим, и в итоге мы расстались. А уже через год я случайно узнала, что тату ему было нужно не только от меня. Его новая девушка реально набила на бедре его имя. Потом начала копать дальше и нашла двух его бывших: у одной его имя было на плече, у второй — на кисти и, судя по всему, все это делал один и тот же тату-мастер. © Палата ** / VK
- Коллега встречалась в студенческие годы с одним товарищем. Он местный со своей жилплощадью. Она — приезжая, жила в общежитии. Пригласил он ее к себе, попросил супчик сварить домашний. Вот идут в магазин за продуктами для этого самого супа. Он ей говорит, мол, я куплю мясо, картофель и капусту. А ты масло подсолнечное, томат и лук. © Альфия Овчинникова / Dzen
- Выгнала парня. Уходя, он с трагическим лицом отказался забрать свой мотошлем, мой ему подарок на день рождения. Сказал, мол, не заслужил. Ну, не заслужил, так не заслужил. Не знала, что подарки как проявление привязанности надо заслуживать. Я выставила шлем на сайте и вскоре продала. А бывший через пару месяцев, как начался мотосезон, пришел за шлемом. Обиделся. Видимо, я должна была рыдать над этим предметом долгими зимними вечерами. © Ольга Пим / Dzen
- Однажды пригласил девушку на свидание, но денег было немного, поэтому мы просто пошли гулять в парке. К вечеру взяли кофе, разговорились, нашли лавочку и сели. Болтали, смеялись, а потом она вдруг замолчала, огляделась и выдала: «Знаешь, именно на этой лавочке мой бывший делал мне предложение». Я немного опешил, позвонил другу, занял денег и отвел ее в ресторанчик — мало ли, вдруг через минуту она скажет, что ждет от меня того же.
- Был у меня парень. У нас было с деньгами не очень, и мама прислала немного. Та-дам, он спустил все на свои хотелки! А когда я на сумму в 5 раз меньше купила маме подарок на 8 марта, он нудел: «Зачем деньги тратишь?» Расстались через год, а потом он проверял, сколько я бумажных салфеток забираю, когда съезжала. © Быкова Елена / Dzen
- Пошли мы с парнем на свидание в музей современного искусства. Стоим, смотрим на какую-то картину: то ли мазки, то ли пятна, в общем — ничего не понятно. Он долго молчал, а потом вдруг вздыхает и выдает: «Знаешь, моя бывшая говорила, что это полотно — это наше с ней отражение». Я кивнула, сделала вид, что задумалась, и тут же предложила перейти в зал с динозаврами — там хотя бы все понятно.
- Мой бывший муж, как выяснилось, изменял мне пять лет и имел на стороне ребенка. После расставания он караулил меня около работы и требовал показать телефон, чтобы посмотреть, с кем я общаюсь. А его любовница звонила и выясняла, где он ночевал. Спустя два года звонил моему новому мужу и требовал съехать из моей квартиры, потому что она «наша с ним». Науськивал свою любовницу звонить, чтобы сообщить мне, как они счастливы, хотя мне было все равно. © Карина Поччаева / Dzen
- Знакомая как-то рассказывала, как они с бывшем парнем жили и работали в однокомнатной квартире, и пытались не сойти с ума. Оба круглыми сутками сидели дома, потому что обоим нужно быть на связи у компа, из-за этого часто возникали ссоры, поэтому они придумали лайфхак. Один раз в неделю они полностью друг друга игнорировали, не замечали и не говорили. Это отчасти помогло, но потом таких дней стало два, а потом и три. Когда расстались, они еще месяц прожили в одной квартире, по-прежнему не говоря друг другу ни слова. © Не все поймут / VK
- Коллега познакомила с парнем. Высокий, крепкий, симпатичный. Не предупредила она только, что он маменькин сынок и рассказывает маме буквально все, даже про цвет моих трусов. И случилось мне как-то пересечься с его маменькой, узнала я о себе много нового. Что я старая вешалка (я его на год старше), мне нужны только его деньги (он не работал, а я очень хорошо зарабатывала), квартира (я жила в своей собственной). Короче, я решила, что мне без него и маменьки будет лучше. © Елена М. / Dzen
- При разводе муж моей подруги поделил сервизы так: три чашки тебе, три мне, три тарелки тебе, три мне. На ее предложение оставить сервизы целыми ответил отказом. Пополам, так пополам. Кофейный сервиз делили долго — с молочником не могли решить.
- Был у меня 6 лет назад бойфренд. Позовет гулять по набережной и торжественно заводит в чайную, покупает стакан чая и булочку. У него было 5 млн на счете, от меня это скрывал. На 8 марта подарил 1 розу и колготки, и всю дорогу хвалил себя, мол, другие-то мужики ничего подругам не дарят, а он-то вон че! В общем, расстались мы, моих двух котов он ненавидел. © 846323 Колобова / Dzen
- У моей знакомой бывший забрал подаренный домашний халат и набор ложек. Поехал жить к другой даме с этими ложками и халатом. © Тамара / Dzen
- У меня лет в 18 был знакомый, два раза сходили в кино. После пары месяцев общения внезапно пропал. И вот недавно он нашел меня в соцсети. Написал, что я — нехорошая тетя, раз не дождалась его. Упустила свое счастье! На мои вопросы, где был все эти годы, этот крендель не отвечает. Но пишет, что мои дети были бы намного красивее, если бы были от него. Просто интересно, что творится в голове у таких людей? © Жужа Лаптева / Dzen
- Очень давно у меня украли телефон. Я на тот момент встречалась с парнем, так он подарил мне другой. Не новый, кстати, а сильно б/у, но я была и тому рада: у меня, студентки, лишних денег не было. И вот мы расстались, так как парень оказался типичным корзинкой. Ведь «маме не понравится, что ты работаешь в ночь в больнице и учишься », поэтому " верни телефон, а то мама не разрешила делать такие дорогие подарки". Конечно же, я вернула облезлую раскладушку и, свободная и счастливая, дала стрекача. © kryzjovnik / Dzen
- Узнала, что мой парень мне изменил с коллегой. Нашла эту девицу в соцсетях, думаю, сейчас ей напишу. Там увидела, что она постит фотки со своим песиком. И у меня так екнуло, потому что бывший терпеть не мог собак. Я все равно ей написала. И вместо того, чтобы меня послать, она мне отвечает: «Я знаю, он мне все рассказал». Мы разговорились, и она оказалась такой милой. Мы болтали всю ночь. Я узнала, что он ей наврал про меня, что она вообще не знала, что у него кто-то есть. И я вдруг поняла, что эта месть — это глупость. Что она, как и я, просто жертва его вранья. Мы с ней встретились вживую, погуляли с её собакой. И знаете, мы теперь лучшие подруги. А нашему бывшему мы обе написали: «Спасибо, что свел нас вместе». © Не все поймут / VK
- Бывший заявил подруге, что все вещи из ее квартиры заберет с собой. Да только он за три года даже лампочки не купил! Подруга так разозлилась, что поменяла замки. А он приходил и рыдал: «Я же тебя люблю!» Когда понял, что бесполезно, прокричал в замочную скважину: «Отдай мне хотя бы чайник!» Мол, у тебя же зарплата в три раза больше, ты себе новый купишь.
Прошло уже десять лет, а мы до сих пор вспоминаем и трясемся от смеха © Алиса Ли / Dzen
- Познакомилась в общей компании с парнем. Комплиментами меня закидал, нашел в соцсетях, 3 дня сумасшедшей переписки. И вдруг пропал. Сообщения прочитаны, но нет ответа. Было очень обидно. Прошел год. Я занималась восточными танцами, фотки с концерта выложила на страничку. А там восточный костюм, макияж, декольте и красивый животик. Так он мне лайк поставил. И написал: «Как дела?» С каким же удовольствием я его проигнорировала. Кстати, пропал он потому, что помирился со своей девушкой. Как мне рассказали, они раз в полгода бурно ссорятся, расстаются, а потом мирятся. И так уже лет 5.
Бонус
- Автобус. Передо мной пара, молодые и красивые. Как он лил той девчонке в уши — это песня! Но заплатил только за себя, мол, мы же с тобой еще никто. Мне бы смолчать, но я ей посоветовал бросать этого «принца». И вот недавно снова автобус, судорожно ищу деньги, как вдруг девушка с пацаненком лет пяти-шести прикладывает карту и говорит, что это за самый лучший совет в ее жизни. Я в ступоре, благодарю, но не понимаю. Оказалось, эта та самая девчушка! Разговорилась. Она послала того парня, куда я и посоветовал, а уже через пару месяцев вышла «за самого лучшего в мире». Вот, теперь мы улыбаемся друг другу при встрече и желаем хорошего дня. Недавно я заметил у нее округлившийся животик. Наверное, и впрямь самый лучший муж у нее. Пусть так и будет. Оно и мне, старому пеньку, вроде как теплее. © Дровосек Железный / Dzen