Простишь ты маму, простишь. Мама чувствует.Будешь ты маме потом ещё благодарна.
15 историй, финал которых поставил нас в ступор
Бывает, что мы читаем или слушаем историю, полностью уверенные в том, что понимаем ее ход и предугадываем конец. Но внезапный финал рушит все ожидания и оставляет нас в растерянности, заставляя мысленно возвращаться к деталям и искать скрытые намеки. Именно такие истории с неожиданными концовками запоминаются надолго.
- Первый раз оставили дочку у тестей на даче. В итоге 3 часа они пытались понять, что хочет внучка, требуя «овощ». Дочь в слезах, бабушка с дедушкой в мыле и в поту. Весь огород обошли, все шкафы раскрыли, все заготовки-консервации выставили, но нигде нет того самого овоща. Признали поражение и решили позвонить нам. Оказалось, что она требовала красный болгарский перец. На огороде перец был, но еще зеленый, поэтому дочь его не признала. © Dmytro / ADME
- Встречаюсь с замечательным парнем. Он из другого города, живет в общаге. Но внезапно у него блок затопило, поэтому я позвала его к себе. Живу одна в квартире, которую родители мне оставили. Сегодня пришлось уехать в другой город, и оказалось, что за это короткое время родители приехали и выгнали парня. На мое возмущение мать ответила: «Он мне не нравится!» Не прощу ее за это. © Подслушано / Ideer
- Позвал девушку на первое свидание, а она пришла с братом. Ну ладно, думаю, может, поддержка. В итоге погуляли и как-то незаметно оказались в баре. Утром проснулся, а на телефоне от нее сообщение: «Спасибо, ты идеально вписался в наши семейные посиделки». © Палата № 6 / VK
- Пыталась найти квартиру подешевле и наткнулась на двушку в центре. Недорогая, с ремонтом, но почему-то пустая. Встречаюсь с хозяином у подъезда, а он без приветствий сразу выдает: «Из унитаза иногда может вылезти крыса, иногда может выползти змея. Вас это устраивает?» Прожила там полгода, потом переехала поближе к работе. Змею так и не увидела, но с крысой познакомиться успела. © Палата № 6 / VK
- Несколько лет назад друг решил жениться. Планировал очень скромную свадьбу за границей, но отметить с гостями решил заранее. Когда все собрались, он начал всех благодарить за то, что пришли. Потом рассказал историю о том, как они познакомились. И тут он как выдал: «Нам бы очень хотелось, чтобы вы все были на нашей свадьбе, поэтому мы решили пожениться прямо сейчас». После этих слов вышла невеста в свадебном платье. Вот это был настоящий сюрприз для всех. © RockG / Reddit
- Уехала с родителями на дачу. Через 4 дня возвращаюсь и наслаждаюсь одиночеством. Зашла в душ, помылась, поняла, что все полотенца и коврик перед отъездом постирала. Быстренько пошлепала за полотенцем прям так. Только подхожу к сушилке, как открывается входная дверь. Так быстро я давно не бегала. Ноги мокрые, влетаю в свою комнату и на повороте падаю, попутно роняя косметику с комода. Успеваю накинуть на себя покрывало с дивана. И тут заходит сосед. Родители меня просто не предупредили, что оставили ключи соседке, чтобы цветы полить. © Zaponka81 / Pikabu
- Как-то раз встречалась с парнем несколько месяцев, но потом он сказал мне, что пока не готов к серьезным отношениям, поэтому нам нужно расстаться. А спустя несколько дней он мне написал: «У меня появилась девушка. Все серьезно!» © Unknown author / Reddit
- Ехал недавно в фирменном двухэтажном поезде. Сказать, что я был удивлен — ничего не сказать! Меня соседи сверху затопили. © LLITAHriCT / Pikabu
- Дед мой однажды ушел за хлебом и вернулся через полгода. С сумками, подарками, пачкой каких-то купюр, которых я в жизни не видел, и с магнитами из Италии. Бабка не задала ни одного вопроса. А потом тяжело вздохнула и выдала: «Ну вот, а я тогда пирожков нажарила, а жрать их, кроме тебя, некому было». В тот момент я понял, что в нашей семье либо какой-то космический уровень доверия, либо все просто давно смирились с тем, что дед может случайно забрести в другую страну. © Палата № 6 / VK
- Как-то раз жене пришлось делать операцию на обоих коленях, поэтому 6 недель ей нужно было лежать в гипсе дома. Я сообщил своему начальнику, что вынужден работать удаленно, потому что нужно присматривать за маленькими детьми, ведь жена в лежачем положении. Начальник тут же ответил: «Но ты нужен здесь, в офисе!» Я понял, что ситуация тупиковая. И тут он как выдал: «А давай-ка ты наймешь сиделку или няню, чтобы она взяла на себя все домашние обязанности, а все расходы мы покроем. Но учти, что это только на 6 недель» Как же я рад, что работаю с таким человеком. © MisterShine / Reddit
Видимо, аховые были у бабки пирожки, раз дед, зная, что предстоит выпечка, ушел за хлебом (!!!) и аж на полгода...
- Были как-то на свадьбе у друзей. Потеряли молодых. Нашли в неожиданном месте. Они сидели вдвоем в туалете и занимались подсчетом денег, ведь все подаренные конверты были у жениха в кармане. © Uryj Tikhonov / ADME
- С подругами поступили в колледж. Первый день, торжественная линейка. Я решила эффектно выделиться перед старшекурсниками, поэтому пошла от бедра на высоченных каблуках. Только краем уха услышала возгласы восхищения, как тут же падаю носом прямо на крыльцо. Подруги начинают ржать. В итоге запомнилась я всем надолго. © Подслушано / Ideer
- Вечер. Стою на кассе и отпускаю клиентов. Размена почти не осталось, так как все прут с пятитысячными купюрами. Подходит мужчина, открывает кошелек, и я вижу стопку из тех самых купюр. И тут я произвольно как выдала: «Нет, только не 5 тысяч!» А мужик мне в ответ: «Ох, вот бы моя жена так говорила!» В итоге расплатился картой. © Мамарошка / ADME
Зачем считать подаренные деньги в туалете? Чтобы никто не увидел? А нельзя их было посчитать когда все гости разойдутся или уже терпения не было?
- Пришло сообщение: «Андрей, ты не забыл, что ты сегодня забираешь детей из садика. И заскочи в магазин, купи еды. Еще вечером надо будет мою маму встретить на вокзале, она приезжает к нам на 4 дня». Ох, как же хорошо, что я Олег. © Taran Tino / Dzen
- Мама решила избавиться от старого матраса. Выставила объявление, мы быстро нашли покупателя. К нам пришла женщина и приобрела его за символическую сумму. Однако спустя неделю она связалась с нами и сообщила, что хочет вернуть деньги, поскольку «матрас издает скрипящие звуки». После того, как мы перестали дико ржать, мама объяснила ей, что у нас не магазин, и у нас строгая политика невозврата. © Палата № 6 / VK
- Свекровь решила, что как только ей государство выделит 3-комнатную, то ее «двушку» поделит между тремя сыновьями. Переписала на любимого сыночка, а он предложил сдавать. Как-то раз свекровь пошла проведать квартирантов. Бац! А они мебель выносят. Спросила: «Что за дела?» А в ответ услышала: «А мы ее не снимаем, мы купили уже как пару месяцев» И потащили любимый диван свекрови дальше. © caterpillar7237 / Pikabu
Комментарии
Сейчас проходила мимо одного дома, в котором угловую квартиру сдают явно дешевле остальных.
Прямо под окнами ее спальни находится громадный ржавый шлагбаум, закрывающий въезд во двор.
Поднимается он с диким скрежетом, потом опускается с металлическим лязгом на рогатку. А сколько раз за ночь он так запустит/выпустит машины...
Не завидую я тем, у кого окна выходят на ту сторону.