15 историй, финал которых поставил нас в ступор

Сейчас проходила мимо одного дома, в котором угловую квартиру сдают явно дешевле остальных.

Прямо под окнами ее спальни находится громадный ржавый шлагбаум, закрывающий въезд во двор.

Поднимается он с диким скрежетом, потом опускается с металлическим лязгом на рогатку. А сколько раз за ночь он так запустит/выпустит машины...

Не завидую я тем, у кого окна выходят на ту сторону.