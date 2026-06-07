20 фото и историй из детства, которые пропитаны ароматами июньского ливня и черешни

А я в детстве ходила с братом и его классом в поход в саблинские пещеры. Пещеры мне не очень понравились, темно, сыро, измазались все в красном песке... Зато на обратном пути в какой-то луже на дороге нашли "серебро", кусочки то ли слюды, то ли кварца, блестящие. И начали "мыть серебро" как золото. По колено в мутной воде, руки шарят по дну. Намыли полные карманы. Потом набрали песка. Он там очень мелкий, красноватый. Мама этот песок грела на сковородке, засыпала его в старый носок и прикладывала к моему уху, когда оно болело. Вместо грелки.