А я в детстве ходила с братом и его классом в поход в саблинские пещеры. Пещеры мне не очень понравились, темно, сыро, измазались все в красном песке... Зато на обратном пути в какой-то луже на дороге нашли "серебро", кусочки то ли слюды, то ли кварца, блестящие. И начали "мыть серебро" как золото. По колено в мутной воде, руки шарят по дну. Намыли полные карманы. Потом набрали песка. Он там очень мелкий, красноватый. Мама этот песок грела на сковородке, засыпала его в старый носок и прикладывала к моему уху, когда оно болело. Вместо грелки.
20 фото и историй из детства, которые пропитаны ароматами июньского ливня и черешни
Старые фотографии и воспоминания обладают особой магией: они возвращают нас в светлый мир детства, где счастье пряталось в самых простых вещах. Прогулки с родителями под звездами, особые места, о которых знали только мы — эти теплые и душевные моменты до сих пор вызывают улыбку и напоминают о маленьких радостях, которые способны отогреть сердце в самые трудные периоды.
- В детстве прочитала, что на дне рек можно найти золото. Полдня провели с подружкой в воде, просеивая песок через старое бабушкино сито. И вуаля — нашли какой-то брусок. На радостях я побежала со своей находкой к деду, а у него глаза на лоб полезли: «Машенька, это же втулка от „Волги“ 1969 года. У меня такая была, мне папа свою отдал». Я, конечно, приуныла, зато дедушка весь вечер юность свою с блеском в глазах вспоминал. Так закончилась, не начавшись, наша карьера золотоискателей.
- В детстве на даче я ходил к роднику метров 300-400 по лесу. Как-то поздним вечером пришлось идти за водой. Туда — легко и беззаботно. А обратно несу ведро воды, часто останавливаюсь, смеркается. Где-то на полпути услышал топот за спиной, остановился. Все тихо. Пошел дальше — опять топот, да громкий! Опять стою, лес чистый видно далеко, никого нет. Но только пошел — следом опять топот. И так несколько раз. Я уже весь на тревоге... Кто крадется за мной? И почему так громко топает как лошадь!? Поставил ведро, залез на дерево, жду. Тихо, вдруг неподалеку как затопает по тропинке, ну точно лошадь, только никого нет! И вдруг из-за дерева выбегает еж! Не останавливаясь, пробежал мимо ведра и исчез за поворотом. Я чуть с дерева не рухнул от смеха...
В лесу они только шуршат. Ни разу не слышала топот. Только дома - вот правда, как конь.
«Мои родители очень любили гулять. В одну из прогулок мы наткнулись на необычную сосну. В полуметре от земли ее ствол раздваивался, что придавало дереву вид изящной лиры. Так у нас появилось „наше место“»
«Со временем я обзавелся своей собственной семьей. Лет пять назад попробовал найти сосну-лиру, вот только она меня уже не дождалась — засохла и теперь торчала посреди леса высоким двурогим пнем. Закончилась одна эпоха, поставлена последняя точка...»
- У нас на даче росла яблоня, белый налив. Когда мне было три года, а яблонька была совсем молоденькая, я сломала у нее верхушку. Так она и росла раздвоенная. В развилке я прятала «секретики», ее называли «Марининой яблонькой».
- Мне лет 10. Мы с мамой едем в автобусе. Вышли, мама отошла купить воды. Подходит ко мне дед и говорит: «Вот, поешь». А в руках у него горсть красной смородины. Я взяла и даже не поблагодарила. Как поела, мне сразу так хорошо и радостно на душе стало! Это была самая вкусная смородина в моей жизни, до сих пор ее обожаю и помню эти эмоции. А дедушка просто отдал и ушел. У него было добродушное лицо и белые волосы. Мне, к слову, сейчас 32 почти, а я до сих пор помню эмоции, которые испытывала от маленькой доброты одного человека.
«Мы из поколения тех людей, у которых ключи в бардачке гремели на кочках. Этот велик сохранился из моего детства, в рабочем состоянии и сейчас»
- Когда я был маленьким, купили родители плюшевого бегемота кому-то подарить. А я как его увидел, прям потерял покой и сон — хочу не могу, подарите мне. Ну мне и сказали, что, мол, 7 рублей он стоит, если прямо хочешь — раскупоривай копилку. Я сидел на полу, столовым ножом доставал из копилки монеты и просил — не отдавайте Кешу (я этого бегемота, не знаю почему, так назвал сразу). Родители меня успокоили, деньги засунули назад в мою копилку, Кешу мне подарили. Кеша до сих пор смотрит на меня со шкафа, когда я в родительский дом приезжаю.
У меня была похожая история. В магазине расплакалась, чтоб мне купили бегемота, какой-то он был такой некрасивый, мама рассказывала и не понимала, почему я так за него зацепилась. А ещё стоил дорого, меня увели домой, а потом, когда мама пришла за ним с деньгами, его уже купили. Так что мальчику из истории повезло больше.
- У бабушки был сарай с «сокровищами». Моя мама училась на модельера, и бабушка хранила все мамины творения там. А моим любимым занятием было рыться в шкафчиках, примерять мамины шедевры, откапывать среди этого что-то необыкновенное и просить маму потом перешить на меня. Или просто примерять все и дефилировать перед бабушкой. И вот однажды я открыла ящик комода, а там в шапке ушанке перевернутой — семейство новорожденных мышат. Было и противно, и страшно, и любопытно одновременно!
«Позирую для фото в сарафане, который в юности еще мама моя носила, 2000-е»
- Самое мое теплое воспоминание из детства. Мы были на турбазе с мамой и папой. Был вечерний костер. Видимо, я там уснула. Проснулась, когда родители уже шли обратно к домику. Я была у отца на руках, было очень тепло, спокойно и безопасно. Они шли, о чем-то говорили, а на небе были огрооооомные звезды и их было очень много. Я до сих пор помню эту картинку и все чувства. И до сих пор туда возвращаюсь, когда нужно отогреться.
- Мне было лет 8, и я осталась ночевать у бабушки в деревне. Ночью проснулась от того, что кто-то ходит по дому. Прямо медленно, скрип половиц, шаги, тишина, и снова шаги. Я лежу под одеялом, сердце просто в ушах. Бабушка спала в другой комнате, а я боялась даже пошевелиться. И вот, эти шаги начинают приближаться к моей двери. Дверь медленно открывается...и в комнату заходит... коза. Бабушкина коза. Оказалось, дед вечером плохо закрыл дверь во дворе, и она каким-то образом зашла в дом.
Вот и в моем детстве дверь закрывалась на ночь на крючок. Такой крючок доброго слова не стоит, хорошо рвануть дверь - он и разогнется. А закрывали, чтобы ночью кошки-собаки не входили)
«Этот плуг стоял на полях с каких-то незапамятных времен, сломанный и заброшенный. Зато на нем крутились рули!»
- Давным-давно, когда трава была зеленее, а милкивей продавался в картонных коробках с конструктором «Лего» внутри, я часто ездил к бабушке в деревню. Она была уже далеко не молодой, но бойкой, старой закалки пенсионеркой. И вот, в один прекрасный день, мы направились в сторону кукурузного поля на краю деревни. Вскоре мы поняли, что стоим в самых настоящих джунглях из кукурузы, и зашли глубоко. Элементарно не знаем, в какой стороне дом. Подняться выше уровня кукурузы нам не позволял рост и возраст. Мы поняли, что придется идти наугад. Весь день и половина вечера ушли на поиски выхода из плантаций. В итоге вышли мы в 20 километрах у одной из соседних деревень. Я был несказанно рад, так как очень хотелось пить. Бабуля же, увидев, где мы вышли, изменилась в лице и ругнулась по-татарски. Оказалось, прямо напротив стоял дом моего отца. По рассказам мамы, он постоянно был в командировках. Не то что бы я был горд за него, был скорее даже обижен, ведь милкивей в коробках с «Лего» мне приносила только мама. А сейчас он предательски стоял у того же самого поля, только на своей стороне. Мы вышли из ниоткуда и нарвались прямо на него. Для него, мне сейчас кажется, это был как снег на голову. Увидев мою бабушку, он охнул и пустился в бега. Я стоял и не понимал абсолютно ничего. Лишь через пять лет мне объяснили что это было...
Поперек рядов надо было идти. Вдоль рядов кукурузы только самолёты могут...
- У меня в детстве тоже было «свое» место. Уфа. Спальный район на границе с лесом. Там, где Уфимка впадает в Белую, образовался своеобразный полуостров. По периметру лес, внутри поляна, трава выше головы. А в центре ива. Да не просто ива. Когда-то давно еще молодое дерево почему-то склонилось к земле — так и росло, образуя стволом почти замкнутый круг. И уже от ствола ветви поднимаются вверх. Каждая такая ветка уже в обхват как полноценное дерево. А внутри периметра первого ствола небольшая поляна. Место волшебное, загадочное и будто бы немного даже магическое. Туда можно было бы прийти и сейчас, но очень страшно увидеть, что иву спилили. Остров на месте, но вокруг все застроено. Даже если дерево на месте — той атмосферы уже не будет никогда.
- Я, когда училась в школе, жила с бабушкой. Мы сами семья с хорошим доходом, но бабушка никогда не давала мне денег в школу, которые отправлял мой папа. В школе все бежали в столовку во время перемены: чай, компот, булочки, пирожки. Моя лучшая подруга временами покупала мне булочки, чтобы я тоже покушала. Конечно, я не была голодна, но мне все равно было приятно посидеть за компанию с девочками и поболтать.
«Из детства... достали с антресолей»
- Мы жили очень бедно, родителям зарплату задерживали по полгода, поэтому единственные живые деньги в семье — это была бабушкина пенсия. Если у меня появлялись какие-то деньги (подработал) — отдавал их родителям. Если нам с братом дарили на праздники деньги — они клались в коробочки. Родители периодически одалживали из них (с нашего согласия), вместо взятой суммы клали бумажку-расписку, сколько взяли. Когда младший брат протестовал — его деньги не брали, потому что это его деньги, хотя я с этим был не согласен. До сих пор периодически ему это вспоминаю. Обидно было, что я все детство без денег, а он всегда с деньгами. Перед Новым годом оплатил им с женой банкротство, такой вот зигзаг судьбы. Спасибо родителям, что они справились в те тяжелые времена.
- В лагере скрипела одна ступенька, как назло, в нашем домике. Мы с подругами задумали подложить под нее что-нибудь — чтоб ночью сбегать втихаря. Девчонки копаются, я стою на стреме. Вдруг вижу — столпились все над крыльцом, ахают. Подбегаю к ним, а под скрипучей доской — жестяная коробка. Открываем, и у нас аж челюсти вниз от такого богатства: там лежали ключи. Подписанные. «Столовая», «Склад», «Ворота». Мы аж ошалели от возможностей, которые они в себе таили. Но опробовать нам их не удалось — толпа привлекла внимание воспитательницы, и ключи были изъяты. Ну, хотя бы ступеньку починили.
«Мой деревенский котяра из детства — Снежок, сын Мурки»
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