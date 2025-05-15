Интересно, что за "мужской" и "женский" праздники? Стыдитесь называть своими именами День Защитника Отечества?
15+ воспоминаний из детства, которые люди пронесли в своем сердце через всю жизнь
Некоторые события из детства остаются в памяти на всю жизнь. Иногда даже предположить невозможно, что незначительный разговор с кем-то или обычная игра на детской площадке станут теми воспоминаниями, которые человек пронесет с собой через года, но именно так и случается. И есть в этих историях что-то настоящее, искреннее и честное.
- Мне с подружкой в третьем классе показалась вполне логичной и нормальной идея поехать в Бодайбо добывать золото. Нам на уроке природоведения рассказали, что там золото добывают.
Помню, что когда собиралась, я спрятала на шкафу в коридоре фонарик, спички, соль. Нас беспокоил только момент, где взять мелочь на проезд до вокзала. А дальше... Мы разглядывали вырванный из атласа листок, и получалось, что это золотоносное Бодайбо совсем недалеко от нас, от Хабаровска — буквально несколько сантиметров по карте. В поезде мы планировали прятаться на третьих полках.
Как зайти в вагон двум девчонкам без взрослых, как уговорить всех отвернуться и не заметить нас, лезущих на третьи полки, как ходить в туалет в дороге — эти мысли почему-то не посетили наши симпатичные головушки. Помним же, да? — несколько сантиметров ехать всего лишь. Тем более, у нас фонарик, соль и спички есть! © UtkaLalafan / Pikabu
- В детстве я обожала играть в песочнице, ведь там всегда можно было отыскать что-то интересное. Мы жили в частном доме, во дворе все мое — чужих нет. Особенно мне нравилось находить сладости, завернутые в фольгу, а еще монетки, деньги и игрушки, которые были аккуратно и надежно упакованы. Какое же это было счастье — просыпаться и сразу бежать к песочнице, чтобы найти очередной сюрприз! Иногда я ничего не находила. И только когда я стала старше, то поняла, что если днем я не находила ничего, значит, папа ничего не прятал туда ночью. © Не все поймут / VK
- Второй или третий класс, все сидели по принципу «мальчик с девочкой». На мужской праздник я подарила соседу по парте подарок, а потом в классе случилась пересадка. И на 8 Марта мой бывший сосед решил, что если теперь он сидит с другой девочкой, то подарок он должен подарить ей. А мой теперешний сосед подумал, что подарок нужно подарить той девочке, которая ему дарила ранее. В результате та девочка оказалась с двумя подарками, а я без подарка вообще. В школе вида не подала, а домой пришла и расплакалась — очень было обидно. Папа не смог вынести слез любимой дочери, и мы пошли в магазин игрушек. Зашли и папа говорит: «Выбирай все, что захочешь, любой подарок!» Я тогда выбрала обалденный набор детской посуды, дорогущий, но папа мне его купил, и я была самым счастливым ребенком в тот момент! © ***** !! / Dzen
«Каждый свой день рождения до 16 лет я отмечала в деревне, где не было магазинов. Моя мама всегда наполняла миску конфетами, пряниками и печеньем»
«Ни у меня, ни у моих друзей никогда не было особой потребности в торте, потому что ключевым и самым важным в этом празднике было загадывание заветного желания и задувание свечей. А их хоть откуда задувай!»
- Рисовал я еще с детского сада лучше всех, при этом еще и очень быстро. В начальной школе все привыкли к моему таланту художника, но когда мы перешли в среднюю школу, новая учительница (очень злая бабуля) не знала о моих способностях. Она весь урок пыталась научить всех рисовать человеческое лицо. Прямо академический урок устроила, мол, сначала тонкими линиями надо начертить крест, потом круг, потом придать ему яйцеобразную форму. При этом дико орала на каждого, у кого видела недостаточную яйцеобразность лица. Подойдя ко мне к середине урока, она увидела абсолютно чистый лист и начала орать, что я — бездарь и схлопочу двойку, если к звонку не нарисую то, что она задала. Это был для меня вызов. Я нарисовал ее, училку, очень красиво, но только «яйцеобразную форму головы» я из вредности изобразил наоборот, то есть сверху была заостренная часть. Педагог в истерике вызвала родителей к директору. И, самое смешное: я им всем сразу рассказал, что именно она так учила нас рисовать, а без ее советов я б нарисовал лучше. В итоге она не забыла обиду, отомстила, и единственная тройка в моем аттестате — по черчению, которое она вела. © Александор А. / Dzen
- Было мне лет 8. Я спросила маму перед моим днем рождения, что она мне подарит. А она говорит: «Ничего. Я забыла про твой день рождения». Я так рыдала! Потом мама сказала, что пошутила, достала подарок и отдала мне.
Мне 51 год. Я не люблю свой день рождения, очень нервничаю уже где-то за месяц. Я до сих пор боюсь, что про мой день рождения все забудут и не поздравят. © larizya1 / Dzen
- Помню: мне 14 лет. За окном май. Жара. В школе отменили последний урок. Я побежал домой. Дома взял 20 копеек, добавил две своих и купил буханку бородинского. Дома — никого. Родители на работе. Полбуханки я заточил еще по пути от гастронома до подъезда, дома сварил компот из сухофруктов и сахара (мама недавно научила), достал книжку и ушел в параллельную реальность.
Когда пришли родители, от трехлитровой кастрюли компота и буханки ничего не осталось. Так хорошо мне уже никогда в жизни не было... © MichaeIAngeI / Pikabu
Все те же, все там же, но 20 лет спустя
В 51 год страдать по поводу своей днюхи - это, конечно, сильно. Тут сама регулярно уже лет 10 как забываю про собственный день рождения, не то что месяц мучаться, не забудут ли про него родственники🥴
А у пацана с компотом тяжелая, видимо, и голодная жизнь была, если кастрюля компота и буханка хлеба, слопанные в одно... лицо - самый лучший день в его жизни🤷🏻♀️
- Было мне лет 10, наверное. Жила у бабушки, так как родители расходились-сходились, не до меня им было. И бабушка незаметно приучала меня к женским умениям — шить, вязать, вышивать, прясть на прялке, готовить и прочее. И вот прихожу я из школы, домашку сделала, собираюсь идти гулять, а бабушка говорит: «Ты же еще свой урок не сделала (она из деревни была, у них так называли все обязательные дела)». А у нас с ней договоренность была: я провязываю сколько-то рядов спицами, а потом только иду гулять. И вот я сижу, вяжу там что-то, тороплюсь — подружки же уже во дворе! Все, провязала, ура, можно бежать! Кинула вязание свое и побежала. На следующий день смотрю на то, что я связала, и вижу, что у меня уже начало получаться, все так ровненько, аккуратненько! Ну, молодец я!
И только когда я уже была взрослая и приехала с маленьким сыном к бабушке в отпуск, тогда-то и узнала, что бабуля после меня все мое рукоделие перевязывала, чтобы у меня стимул был. Она-то слов таких не знала, с трудом писала и читала, но какая же она была мудрая! И как же мне ее не хватает... © Тигровца / ADME
- Учительница литературы любила делиться с нами сплетнями. Однажды растрепала всем о том, что сестра одной ученицы родила без мужа. Очень осуждала ее. А та ученица вообще-то была моей подругой, и я ей все рассказала (ее самой в тот день в школе не было). Та, естественно, все доложила сестре. Сестра пришла в школу и устроила нашей училке скандал. Так учительница потом на меня орала при всем классе, что я — сплетница. © Таисия / Dzen
- Я жила в доме, где все удобства были во дворе. Меня брат двоюродный научил: сказал, что в сортир надо кинуть дрожжи — весело будет! Ну, я взяла килограммовую пачку дрожжей и летом, в самую жару, бросила в уличный туалет. А потом действительно весело было всей улице, кроме меня — меня за такое злодеяние наказали. © К. Н. / Dzen
«Бабушка говорила: „Пельмешек нужно съедать столько, сколько тебе годиков“. Эта чудесная манипуляция работала до моих лет 14. Я часто скучаю по бабуле»
Сколько бабуля не учила меня шить, вязать, всё бестолку. Руки не с того места растут. И буду когда-нибудь бабулей, которая ничего не умеет🤣
- Мама работала в школе, преподавала музыку и вела школьный хор. Каждый год школьный хор выступал перед всеми важными людьми в городе. Форма была стандартной: белая рубашка, синяя юбка у девочек, синие штаны у мальчиков. Конечно, предполагалось, что у девочек будут белые колготки. Ну, все так предполагали, кроме моего папы.
Мама ушла раньше и оставила папу с заданием одеть меня и сопроводить до места выступления. Я в первом классе, первый раз пою в хоре перед публикой. Я надела рубашку, юбку, но не могла найти колготки. Папа в помощь — белых нигде нет, нашел ярко-красные. Несмотря на мои сопротивления, повел меня к маме в красных колготках. Мама в шоке, я в слезах, потому что они выделяются на фоне всех в хоре. Ну, мама меня поставила во второй ряд, чтобы не было видно колготок. Заодно и меня тоже не было видно, так как передо мной стояли те, кто выше меня. Да и я никого не видела. © Ninaeva / Pikabu
- Вспоминаю такой день: я в гостях у любимой тети Вали — маминой сестры. Я просыпаюсь ранним утром от крикливого пения забияки-петуха, на потолке — солнечные зайчики, вспоминаю, что я в гостях, и целый месяц буду жить у тети Вали и дяди Толи! Ура! Целый месяц мы с братом Серегой будем днем работать — сенокосная пора, она такая, — а вечерами гулять с ребятами, купаться до посинения, лакомиться земляникой с молоком, ездить с ветерком на мотоцикле и прочее, прочее, прочее! Я сама себе завидовала, правда! © Valentinka.97 / Pikabu
- Я в первый раз в шестом классе со слезами выпросила у мамы капроновые чулки. Был апрель: днем все тает, ночью подмерзает. Я встала рано, нарядилась, надела новую зеленую курточку, чулки, сапожки — и пошла. Не доходя до школы метров 100, я поскальзываюсь и плюхаюсь в грязную лужу всем корпусом! Встаю вся в грязи, а чулки на коленях разодраны до дыр. Я рыдала на всю округу, а мама ржала до слез, когда я заявилась домой такой красоткой. © Южанка / Dzen
«На фото мне 3 года. Я любознательна, бесстрашна и общительна. Меня пугали бабайкой в подвале, а я с бутербродами ходила к нему знакомиться. Сейчас мне 35»
- Родители развелись, когда мне было 7 лет. Последним их совместным подарком мне была меховая сумочка молочного цвета с мордочкой котика. Эту вещь я хранила очень бережно и трепетно.
Отец улетел жить в столицу. Я к нему ездила 2 раза в год, возвращалась с кучей подарков. И всегда бабушка, с которой я жила, любезно делила мои вещи между всеми родственницами. Все, включая трусы, носки, футболки, игрушки.
Сказать, что мне было горько и обидно — ничего не сказать. Потом я стала замечать, что пропадают мои вещи: конструктор, куклы, детская косметика. Приехала однажды к двоюродной сестре в гости и увидела на чердаке свои игрушки, дубленку. На мою истерику бабушка сказала, что у меня и так много всего, обойдусь.
Помню, был у меня день рождения. Приехали гости и привезли мне мои же вещи со словами: «Это тебе на подарок. С днем рождения!» И вручили мне ту самую сумку! Ту, что мне подарили мама и папа, когда были семьей, а в ней моя косметика, заколочки.
Я тогда промолчала. У меня был шок от такой наглости! © Bfaller / Pikabu
- А я как-то проснулся с температурой. Мать потрогала лоб, дала таблетки и сказала: «Сегодня в школу не пойдешь». Когда она ушла на работу, я включил телевизор, а там шел «Д’Артаньян и три мушкетера». Я был самый счастливый на свете! Шел 1980-й год. © LeoMardo / Pikabu
- Мне было 5 лет. На лето меня отправили к бабушке. Там были куры, гуси и цепной пес Полкан — злющий, как тысяча чертей. Однажды я обиделась на бабушку и ушла из дома. Искали меня всей деревней — пропал ребенок! А потом все ахнули, когда я вылезла из собачьей будки живая, здоровая, сонная. Я, когда из дома ушла, пришла к Полкану и уснула, а он меня охранял. Не такой уж он и злой оказался, на самом деле.
- В нашем дворе были большие качели. И если уговорить старших девчонок (у нас самих сил не хватало), можно было раскатать их так, что взлетаешь высоко-высоко, казалось, что к верхушкам деревьев. А деревья были зеленые-зеленые, а на макушке у них листья были желтые и длинные (не помню почему — то ли уже осень начиналась, то ли их так солнце к вечеру золотило). И вот в самой высокой точке по разбегу качели ты видишь эти желтые листья — мы их называли бананы. И вот катают меня старшие девочки, а мои ровесницы-подруги скачут рядом и кричат: «Ну что, видишь? Видишь бананы?!» И я вижу их! Даже сейчас. Будто вчера было. © irenion / Pikabu
«Моя бабушка Зина. Мягкая была и очень очень добрая. Всегда старалась откормить и накормить. Пекла лучшие блины из всех, что я кушал в жизни»
- На 10 лет мне подарили скромные золотые сережки. Но училка заставила меня их снять и в свой стол бросила, мол, нечего в школу золото таскать. Я подошла после уроков, а сережек нет! И училка лыбится: «Я за ними следить не нанималась!» Я в слезы. И вдруг в кабинет входит моя мама — она тогда была в декрете с моим младшим братом, зашла за мной, чтоб идти в детскую стоматологию. Она быстро въехала в ситуацию и так выразительно посмотрела на училку, что та моментально нашла мои серьги в другом ящике стола. Мама тут же вдела их мне в уши и сказала классухе: «Я разрешаю своей дочери ходить в этих сережках в школу. Она своей отличной учебой их заслужила. Ясно?» И с тех пор никаких вопросов к моим серьгам не возникало. Примечательно, что у нас половина девочек с серьгами ходила, почему именно ко мне прикопались — вообще не ясно.
- Когда мне было 5 лет, я ходил и качал головой, приговаривая: «У меня в ухе глаз». Моя мама подумала, что я либо схожу с ума, либо несу чепуху, но все же решила отвезти меня в больницу. Там врач осмотрел меня и не смог сдержать смех. Оказалось, что я случайно засунул в ухо декоративный глаз, который обычно пришивают к мягким игрушкам. В итоге мне пришлось провести 4 часа с вакуумным очистителем, прикрепленным к голове, пока глаз из уха не выпал. © Не все поймут / VK
- Есть у меня удивительный сценарий, куда я бегу в своих мыслях от нагрузки взрослой жизни регулярно. Там я счастлива по определению!
Мне лет 6 или 7. Лето, я во дворе своей девятиэтажки в Краснодаре. Солнце всходит с другой стороны дома, поэтому на площадке еще тенек и тишина. Другие дети не вышли еще гулять, я одна качаюсь на качелях, и вся площадка — моя!
Где- то из открытого окна раздается начало песни группы «Браво»: «Недавно гостила в чудесной стране...»
И это отражается от стен соседних домов.
И я качаюсь на качелях... Скрип-скрип-скрип...
На мне белый сарафан с зелеными морковками и крылышками-лямками.
Рядом я поставила эмалированный бидончик с молоком.
Сейчас я покатаюсь чуть-чуть и побегу домой, где мама и папа живые, молодые. Родители приготовили яичницу, и все ждут меня с молоком. И еще дома брат и бабушка тоже. Сейчас я приду, и мы будем завтракать и пить кофе с молоком. И радиоприемник будет петь: «С добрым утром, с добрым утром и с хорошим днем!»
И все классно, и вся жизнь впереди, и никаких проблем! © Kontragaika / Pikabu
А если вы любите ностальгировать о прошлом, то вот вам статья о вещицах, при виде которых наши мамы и бабушки воскликнут: «О, у меня такое было!»
Комментарии
Последняя история такая прелесть - прям по-белому ей завидуешь))