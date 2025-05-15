15+ воспоминаний из детства, которые люди пронесли в своем сердце через всю жизнь

В 51 год страдать по поводу своей днюхи - это, конечно, сильно. Тут сама регулярно уже лет 10 как забываю про собственный день рождения, не то что месяц мучаться, не забудут ли про него родственники🥴

А у пацана с компотом тяжелая, видимо, и голодная жизнь была, если кастрюля компота и буханка хлеба, слопанные в одно... лицо - самый лучший день в его жизни🤷🏻‍♀️