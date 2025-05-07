20 вещиц из прошлого, которые без труда растопят сердца наших мам и бабушек

Вещи отражают дух эпохи. Сегодня многие жить не могут без мобильников и кофе на вынос, а лет 50 назад в приоритете был, например, модный сервиз или крутой пылесос. Кстати, некоторые из этих вещей служат своим хозяевам до сих пор, а другие давно уже канули в прошлое, но при взгляде на них почему-то все равно немного щемит в груди.

«От мамы и бабушки у меня осталась стопка журналов с выкройками из 80-х годов и из 90-х. Я решила сшить этот жакет. Мама сказала, что я создала образ того времени»

«Разбирали с бабулей старый шкаф, нашли древние сокровища»

«У нас вот это кольцо с розовым рубином считается уже семейной реликвией. Его купила когда-то моя бабушка»

© Noorwegen / Reddit Руконожка Ай-Ай 11 минут назад В Казани моей юности золотое кольцо (или сережки) с розовым рубином было обязательным украшением у корпулентных продавщиц и буфетчиц)

Чем толще пальцы - тем массивнее кольца 😄 - - Ответить

«Помню, в детстве любила его рассматривать. Кольцо всегда казалось мне очень большим, и я гадала, смогу ли когда-нибудь носить его сама. Вот, могу, но не ношу. Лежит в шкатулке, иногда достаю полюбоваться».

«Сняли квартиру, с разрешения хозяев разбираем комнату. Нашли много вещей из прошлого. Вот, например, электрофен. С насадками и без следов использования»

«Вот такую прелесть нашла у бабули. Тушь, которой лет 30. Для того, чтобы накрасить глаза, необходимо плюнуть на черный брусок»

«Швейная машинка, которую подарили бабушке моей супруги еще в 1924 году. Теперь на ней шью я»

«Смотришь — и сразу слышишь голос сквозь года⁠⁠: „А ну убрали свои педали оттуда! Кто вам разрешал сервант открывать?“»

«Сумка-клатч моей бабушки. Сначала она ходила с ней на работу, а потом, когда сумка поистрепалась, хранила в ней документы»

«У меня стоит в сарае по сей день такая стиральная машинка 1964 года выпуска. Выбросить жалко. Она меня переживет, честное слово»

© TIgrek / Pikabu Маруся 20 часов назад у нас такая была. И выжималка для белья сверху ставилась. Машинка так скакала при стирке, что мы каждый раз ее караулили, чтоб не убежала)) - - Ответить

«В детстве очень любила перебирать мамину коллекцию открыток с изображением актеров и актрис. Вот оно, это богатство!»

«Это скороварка, орешница и кастрюлька. Больше всего меня поразила скороварка. Я даже не сразу разобралась, как закрыть крышку»

© Dinel / Pikabu Евга 12 минут назад У мня nа даче такой ковшик. Абсолютно новый, даже в бумаге ещё. 20 лет назад, при переезде, мама подарила мне его со словами " будешь в нём молоко ребёнку кипятить". До беременности оставалось около десятка лет. Молоко так и не кипятила в нём ( да и вообще не кипятила) и год назад отправила nа дачу - - Ответить

«Купила платье, которому больше 30 лет, и немного его доработала. В итоге получился вполне себе стильный образ»

«У меня такой „зверь“ в гараже живет. Купила его с рук, немного подшаманила»

«Эта брошка из 50-х досталась мне на память о близком человеке. После чистки оказалось, что это серебро с горным хрусталем»

«На свадьбу бабуля вручила мне сверток и шепнула: „Это тебе для особого случая!“ Я в ту же ночь надела. Ржали с мужем до утра»

Руконожка Ай-Ай 2 минуты назад В таких героини советских фильмов показывались в романтичных сценах) - - Ответить

«Косметический аппарат „Лотос“. Принцип действия: лицо опускают в эту пластмассовую штуку, а снизу идет пар, которым обдает все лицо. Навевает мысли о детстве»

«Стоило мне в детстве чихнуть, как бабушка отправляла меня дышать над этой штукой. Она туда подливала эвкалиптового масла — для большей пользы».

«Отличный термос, до сих пор берем его в лес. Тепло держит двое суток»

Айбелив Айкенфлаева 18 часов назад У нас 3-литровый, со стеклянной колбой внутри и с изображением города Волгограда нa корпусе, до сих "жив" и выполняет свою функцию. Вещь!! - - Ответить

«Разгребали чулан одной нашей пожилой родственницы и обнаружили много прикольных вещиц из прошлого»

«Этот графин маме подарила сестра 35 лет назад на новоселье. В нем всегда был самый вкусный компот! А с лебедем я любила играть»

«Свекровь нашла на антресолях новые труселя и гордо вручила их мне со словами: „Наконец-то у тебя появится нормальное белье!“»

Анна 38 минут назад Между прочим была проблема купить нормальные трусы с высокой талией после кесарева. У большинства современных моделей резинка ровно в шов впивается. - - Ответить