20 вещиц из прошлого, которые без труда растопят сердца наших мам и бабушек
Вещи отражают дух эпохи. Сегодня многие жить не могут без мобильников и кофе на вынос, а лет 50 назад в приоритете был, например, модный сервиз или крутой пылесос. Кстати, некоторые из этих вещей служат своим хозяевам до сих пор, а другие давно уже канули в прошлое, но при взгляде на них почему-то все равно немного щемит в груди.
«От мамы и бабушки у меня осталась стопка журналов с выкройками из 80-х годов и из 90-х. Я решила сшить этот жакет. Мама сказала, что я создала образ того времени»
«Разбирали с бабулей старый шкаф, нашли древние сокровища»
Запах был....совершенно необыкновенный...
Цветы и немножко сигаретного дыма н a морозе
«У нас вот это кольцо с розовым рубином считается уже семейной реликвией. Его купила когда-то моя бабушка»
В Казани моей юности золотое кольцо (или сережки) с розовым рубином было обязательным украшением у корпулентных продавщиц и буфетчиц)
Чем толще пальцы - тем массивнее кольца 😄
«Помню, в детстве любила его рассматривать. Кольцо всегда казалось мне очень большим, и я гадала, смогу ли когда-нибудь носить его сама. Вот, могу, но не ношу. Лежит в шкатулке, иногда достаю полюбоваться».
«Сняли квартиру, с разрешения хозяев разбираем комнату. Нашли много вещей из прошлого. Вот, например, электрофен. С насадками и без следов использования»
«Вот такую прелесть нашла у бабули. Тушь, которой лет 30. Для того, чтобы накрасить глаза, необходимо плюнуть на черный брусок»
Тушь супер увеличивала ресницы, но абсолютно не водостойкая. Если заслезятся глаза, всё треш, только смывать, щипала ужасно, словно песка в глаза насыпали.
«Швейная машинка, которую подарили бабушке моей супруги еще в 1924 году. Теперь на ней шью я»
И у нас такая была, только еще старше - начала 20 века.
У нее был не круглый, а длинный челнок, мало кто брался настраивать.
«Смотришь — и сразу слышишь голос сквозь года: „А ну убрали свои педали оттуда! Кто вам разрешал сервант открывать?“»
«Сумка-клатч моей бабушки. Сначала она ходила с ней на работу, а потом, когда сумка поистрепалась, хранила в ней документы»
«У меня стоит в сарае по сей день такая стиральная машинка 1964 года выпуска. Выбросить жалко. Она меня переживет, честное слово»
у нас такая была. И выжималка для белья сверху ставилась. Машинка так скакала при стирке, что мы каждый раз ее караулили, чтоб не убежала))
«В детстве очень любила перебирать мамину коллекцию открыток с изображением актеров и актрис. Вот оно, это богатство!»
«Это скороварка, орешница и кастрюлька. Больше всего меня поразила скороварка. Я даже не сразу разобралась, как закрыть крышку»
У мня nа даче такой ковшик. Абсолютно новый, даже в бумаге ещё. 20 лет назад, при переезде, мама подарила мне его со словами " будешь в нём молоко ребёнку кипятить". До беременности оставалось около десятка лет. Молоко так и не кипятила в нём ( да и вообще не кипятила) и год назад отправила nа дачу
«Купила платье, которому больше 30 лет, и немного его доработала. В итоге получился вполне себе стильный образ»
«У меня такой „зверь“ в гараже живет. Купила его с рук, немного подшаманила»
«Эта брошка из 50-х досталась мне на память о близком человеке. После чистки оказалось, что это серебро с горным хрусталем»
«На свадьбу бабуля вручила мне сверток и шепнула: „Это тебе для особого случая!“ Я в ту же ночь надела. Ржали с мужем до утра»
В таких героини советских фильмов показывались в романтичных сценах)
«Косметический аппарат „Лотос“. Принцип действия: лицо опускают в эту пластмассовую штуку, а снизу идет пар, которым обдает все лицо. Навевает мысли о детстве»
Грязный что-то у них лотос... Kак будто его котишка в качестве лотка пользовал)
«Стоило мне в детстве чихнуть, как бабушка отправляла меня дышать над этой штукой. Она туда подливала эвкалиптового масла — для большей пользы».
«Отличный термос, до сих пор берем его в лес. Тепло держит двое суток»
У нас 3-литровый, со стеклянной колбой внутри и с изображением города Волгограда нa корпусе, до сих "жив" и выполняет свою функцию. Вещь!!
«Разгребали чулан одной нашей пожилой родственницы и обнаружили много прикольных вещиц из прошлого»
«Этот графин маме подарила сестра 35 лет назад на новоселье. В нем всегда был самый вкусный компот! А с лебедем я любила играть»
«Свекровь нашла на антресолях новые труселя и гордо вручила их мне со словами: „Наконец-то у тебя появится нормальное белье!“»
Между прочим была проблема купить нормальные трусы с высокой талией после кесарева. У большинства современных моделей резинка ровно в шов впивается.
А если вы тоже любите поностальгировать, то вот вам статья о наших любимых актрисах, которых многие обожали в их ранних ролях, но мало кто видел в более зрелых образах.
Комментарии
Двухлитровый термос, китайский, фирмы "Swallow" ("Ласточка"), абсолютно новый (хотя и слелан лет так ...десят назад), да ещё и с запасной колбой. Найден в выселенном доме