14 любимых актеров и актрис, которых мы запомнили юными, но мало кто видел их поздние роли

Галина Польских полюбилась многим телезрителям благодаря кинокартине "Дикая собака Динго", где 23-летняя актриса сыграла школьницу. Всего в послужном списке артистки участие более, чем в 160 фильмах и сериалах, и каждая ее роль наполнена душевностью и талантом.

Сейчас Галина Польских довольно много снимается в современном кино, радуя своих поклонников новыми ролями. Например, в 2023 году вышло сразу 3 фильма с ее участием: "Елки 10", "У людей так бывает" и "Родные люди", где 84-летняя артистка сыграла разных, но очень душевных персонажей.