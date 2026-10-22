6 предметов с письменного стола школьника прошлого, которые современных детей изрядно озадачат

В начальных классах пределом мечтаний для многих был пластиковый пенал «Октябренок». На его крышке были выдавлены буквы, цифры и даже часы со стрелками. Но самым интересным были крошечные счеты. Пластмассовые костяшки гоняли туда-сюда все, кому было скучно сидеть на уроках. Сам пенал закрывался на пластиковую защелку и постоянно норовил выскользнуть из рук. Когда эта коробка летела на пол, грохот стоял на весь класс, а содержимое разлеталось во все стороны, и его приходилось долго собирать под чужими партами.