Фиолетовой копиркой натирали, "красили" волосы для новогодних образов ❤️
6 предметов с письменного стола школьника прошлого, которые современных детей изрядно озадачат
Если современному ребенку показать предметы, которыми пользовались на уроках его родители или бабушки, он вряд ли сразу поймет, для чего они были нужны. Что это за черные пачкающиеся листы? Как линейка могла заменить калькулятор? И зачем нужен трафарет, когда можно все красиво распечатать на принтере? Мы собрали школьные принадлежности из прошлого, которые сегодня кажутся диковинкой, хотя для нас они были привычными и понятными.
Трафарет
Школьник, у которого дома был пластиковый трафарет, обладал настоящим сокровищем. Это был самый простой способ оформить реферат, доклад или школьную стенгазету, если природа не наградила красивым почерком. Через него аккуратно выводили крупные буквы для заголовков и цифры. Особым шиком считались трафареты с силуэтами животных, машинок или самолетов: ими украшали форзацы, обложки дневников и анкеты для друзей.
- У меня набор трафаретов был, 10 штук разного размера. Для школьных рефератов и стенгазет самое то было. И перья плакатные. А к ним нужно было чернила покупать. Особого разнообразия цветов не было, только красный, зеленый, синий и черный, но ничего, выкручивались.
- Года три назад отыскала у себя в закромах эти трафареты в количестве четырех штук. Непонятно зачем, отдала их племяшке, она тогда в третьем классе училась. Ребенок удивился древним технологиям, но пользоваться начал активно. Современным детям весьма зашли «от руки» нарисованные разноцветные буквы.
Логарифмическая линейка
«Логарифмическая линейка, произведена в 1957 году»
Логарифмической линейкой или логарифмейкой щеголяли старшеклассники. Эта длинная тяжелая деревянная плашка с выдвижной вставкой посередине и мелкой сеткой делений выглядела довольно мудрено. Считалось, что если правильно двигать центральную часть и совмещать нужные черточки, можно без всякого калькулятора быстро умножать большие числа и находить корни. Правда, большинство использовало ее гораздо проще — как обычную линейку. Зато те ребята, которые действительно умели на ней считать, вызывали у класса искреннее уважение.
- В детстве каждый день ходила в магазин, рядом с домом и не могла на нее насмотреться. Это было мечтой, считать на ней не умела, но она была такая красивая.
- Меня мама научила пользоваться логарифмической линейкой. С четвертого класса до окончания школы использовал ее. Что интересно, калькуляторы в классе не разрешали. А к линейке вопросов у учителей не возникало.
Копировальная бумага
Эти тонкие, шуршащие листы — обычно угольно-черного или темно-синего цвета — пачкали пальцы при первом же прикосновении. С помощью копирки делали копии документов на печатной машинке. Школьники же подкладывали копирку мажущей стороной вниз на чистый лист и обводили рисунки, схемы или контурные карты. Писать или рисовать приходилось с сильным нажимом, чтобы нижний слой четко пропечатался. Самым обидным было случайно перепутать стороны и положить копирку вверх тормашками.
- Завезла дочь к бабушке и унеслась по делам. Через час звонит мама и от смеха аж пищит: «Приезжай скорей, внученька нашла твой старый портфель и такое учудила!» Прибегаю, ма меня на кухню тянет, а там моя девица стоит с палочками для суши и пытается ими нори отковырять. Присмотрелась, а суши какие-то необычные. Половина риса в них почему-то зеленая. Оказывается, моя красотка нашла в папке в портфеле зеленую копирку и додумалась, что это листы нори. Пока бабушка дремала, решила порадовать родных. Поржали вместе и, конечно, заказали доставку. Пока ели суши из ресторана, я показывала дочке остальные свои школьные сокровища и рассказывала для чего они нужны были.
Какая-то неправдоподобная или переделанная история. Завезла дочь и унеслась по делам, а через час уже: "приезжай скорее". Так никакие дела не сделаешь. Зато бабушка за час подремать успела. Тайминг плохо сходится, из-за этого достоверность страдает.
- Помню такую копирку у папы. Если я находила фиолетовую, темно-зеленую или синюю, то сидела и ждала, пока он один раз ею воспользуется, и только потом мне разрешалось взять ее себе. К фиолетовой и темно-зеленой я относилась особенно бережно, потому что они попадались очень редко.
Готовальня
«На блошке пару месяцев назад встретила это чудо, дороговато. Но сундучок воспоминаний открыт, думаю о ней теперь постоянно»
Настоящим предметом гордости на уроках черчения и геометрии была готовальня. Плотный, обитый бархатом или шелком футляр скрывал внутри целую коллекцию блестящих металлических инструментов: от массивных циркулей до загадочных рейсфедеров и запасных грифелей в крошечном пластиковом пенале. Каждый предмет лежал строго в своем углублении. Просто открывать эту коробочку и разглядывать тяжелые металлические штуковины уже было отдельным удовольствием. На деле большинство юных владельцев пользовалось только обычным циркулем, чтобы аккуратно чертить круги в тетрадях. Но сам факт владения такой серьезной вещью моментально наполнял сердце гордостью.
- Был набор поменьше, состоял из рейсфедера, циркуля и еще циркуля с двумя иголочками. Тоже дорогая готовальня. Берегли и передавали друг другу. Мы не просто рисовали круги, но еще при помощи рейсфедера и туши чертили таблицы, схемы, как настоящие чертежники. А кляксы убирали ластиком, до дыр стирали бумагу и в итоге нам снижали оценки.
- Самое ценное в любой готовальне была балеринка. Циркуль можно было купить в любом наборе и даже отдельно, а вот балеринка — дефицит. И еще была классная штучка: очень тонкая металлическая пластина с отверстиями, чтобы можно было стирать отдельные участки, не боясь затронуть соседние.
Самодельные обложки на учебник
Отдельной заботой было обернуть учебники перед началом учебного года. В ход шло абсолютно все: кто-то оборачивал кусками от обоев, кто-то — листами из журналов, калькой, миллиметровкой или просто плотной упаковочной бумагой. Самые продвинутые родители делали обложки так — вырезали куски из плотной парниковой пленки и аккуратно спаивали края горячим утюгом через газетку. Позже появилась специальная термопленка: ее нужно было просто проутюжить прямо поверх книги, и она садилась по размеру.
- Я помню, учительница химии подозвала меня после урока и спрашивает: «А у тебя есть еще такие обои, в которые учебник обернут? Не могла бы ты принести мне остаток, а то мне не хватило точно таких же полполосы в кухне доклеить».
Пенал со счетами
В начальных классах пределом мечтаний для многих был пластиковый пенал «Октябренок». На его крышке были выдавлены буквы, цифры и даже часы со стрелками. Но самым интересным были крошечные счеты. Пластмассовые костяшки гоняли туда-сюда все, кому было скучно сидеть на уроках. Сам пенал закрывался на пластиковую защелку и постоянно норовил выскользнуть из рук. Когда эта коробка летела на пол, грохот стоял на весь класс, а содержимое разлеталось во все стороны, и его приходилось долго собирать под чужими партами.
- Благодаря этому пеналу в 5 лет я выучила алфавит. Подарил Дед Мороз на Новый год. Сначала разочаровалась в подарке, а потом оценила.
- Пенал со счетами у меня был красивого голубого цвета. Обожала его за цветовую гамму и красивые бусины полупрозрачного зеленого цвета в счетах. Внутри еще были палочки для счета.
Кстати, о предметах из прошлого: не пропустите нашу подборку о том, что лежало на туалетных столиках и делало утро красавиц светлее.