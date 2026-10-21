8 киноляпов в фильмах нашего детства, которые делают их только роднее
Есть фильмы, которые пахнут беззаботным детством, уютными вечерами в свете напольной лампы и мандаринами под Новый год. Мы знаем любимые фильмы почти наизусть, смеемся над знакомыми шутками и каждый раз переживаем за героев, будто видим их впервые. Но даже в самых родных кинолентах случаются маленькие чудеса — правда, не всегда задуманные режиссерами. Давайте присмотримся к старым добрым фильмам и найдем киноляпы, которые мы могли не замечать десятки лет!
«Служебный роман»
Помню, как с удовольствием наблюдала за преображением Людмилы Прокофьевны и с интересом слушала советы бойкой Верочки. Тогда я следила за сюжетом и забавными диалогами, совершенно не замечая мелких деталей. В сцене, где Верочка учит Людмилу Прокофьевну женственной походке, ногти актрисы покрыты ярким красным лаком. Однако когда герои перемещаются в актовый зал, красный лак сменяется бежевым. Жаль, что ученые еще не изобрели такой лак для ногтей, который меняет свой цвет под стать обстоятельствам или желанию женщины. Сколько времени можно было бы сэкономить на маникюре!
«Ирония судьбы, или С легким паром!»
Когда Надя уходит переодеваться, Ипполит ждет ее у накрытого стола. Однако героям невдомек, что в квартире есть кто-то еще — и это отнюдь не Женя Лукашин. Силуэт человека мелькает в дверном проеме за спиной у Ипполита. Вероятно, в кадр попал кто-то из членов съемочной команды.
«Москва слезам не верит»
Когда в детстве я смотрела фильм «Москва слезам не верит», то была настолько увлечена историей подруг, что совершенно не обращала внимания на детали. А ведь при внимательном просмотре можно заметить интересную мелочь: во время сцены пикника платок, красиво повязанный на шее Катерины, меняет свой вид несколько раз. А какой вариант больше по душе вам?
Когда Гоша с Катериной мирятся в финале фильма, он садится за накрытый к ужину стол. Катерина наливает ему борщ, однако видно, что это больше похоже на реквизит в виде подкрашенной водички, чем на полноценное первое блюдо.
«Девчата»
Одна из самых узнаваемых сцен фильма — чаепитие Тоси, которая с удовольствием лакомится половинкой хлеба с вареньем и другими сладостями. Однако внимательные зрители могут заметить небольшой киноляп: банка сгущенного молока при смене кадров постоянно меняет своё положение на столе — то оказывается ближе к героине, то отодвигается, а затем вновь придвигается к ней.
«Мимино»
Фильм «Мимино» я помню ещё с детства — его колоритные герои, добрый юмор и забавные ситуации всегда поднимали настроение. Когда в начале фильма Лали встречает по дороге Мимино и его племянника, она держит в руках бидон. Однако в следующем кадре, когда она оборачивается в ответ на замечание Мимино, бидон уже меняется на модный ридикюль. А вы обращали внимание на этот забавный киноляп?
«Иван Васильевич меняет профессию»
В ответ на вопрос милиционера про кражу у Шпака, царь с гордостью перечисляет покоренные им города: Казань, Астрахань и Ревель и говорит, что «Шпака не брал». Здесь скрывается историческая неточность. С первыми двумя городами все понятно, а вот с Ревелем история не складывается. Известно, что Иван Грозный Ревель так и не взял.
«Зигзаг удачи»
Владимир приходит в магазин и просит без примерки завернуть ему шубу 46-го размера за 1 тыс. рублей. Причем до этого его невеста Оля примеряла там совсем другую шубу за 2,9 тыс. Хотя, не исключено, что хитрый Владимир просто решил сэкономить на своей даме сердца.
Вот такие маленькие ляпы прятались в наших любимых фильмах все эти годы! Но разве они делают их хуже? Скорее наоборот: теперь у нас есть еще один повод пересмотреть знакомые истории, улыбнуться и снова почувствовать то самое теплое чувство ностальгии.
Комментарии
Кому-то очень сильно нечем заняться, если он тратит время на высматривание ляпов.
Разный цвет лака и разные узлы на косынках -это не ляпы. Скорее, выискивание блох.
А вот настоящие ляпы -совсем другие. Когда антураж фильма не соответствует эпохе. Например, оружие, коим оснащены персонажи, изобретено гораздо позднее.