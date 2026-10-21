8 киноляпов в фильмах нашего детства, которые делают их только роднее

Помню, как с удовольствием наблюдала за преображением Людмилы Прокофьевны и с интересом слушала советы бойкой Верочки. Тогда я следила за сюжетом и забавными диалогами, совершенно не замечая мелких деталей. В сцене, где Верочка учит Людмилу Прокофьевну женственной походке, ногти актрисы покрыты ярким красным лаком. Однако когда герои перемещаются в актовый зал, красный лак сменяется бежевым. Жаль, что ученые еще не изобрели такой лак для ногтей, который меняет свой цвет под стать обстоятельствам или желанию женщины. Сколько времени можно было бы сэкономить на маникюре!