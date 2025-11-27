10 киноляпов, которые так гармонично вписались в фильм, что их решили оставить

Часто мы по десятку раз пересматриваем наши любимые фильмы, а киноляпы в них пропускаем. Мы собрали несколько нестыковок, а также оплошностей киношников, которые не бросаются в глаза, однако если присмотреться — вносят особую лепту в неповторимость этих культовых картин.

«Иван Васильевич меняет профессию»

На первый взгляд это кажется мелочью, но внимательный зритель быстро заметит, что костюм Милославского живет своей жизнью. В одной сцене актер появляется в аккуратном пиджаке, но стоит ему попасть в телефонную будку, как на нем надета куртка.

«Обыкновенное чудо»

На самом деле в культовой картине множество киноляпов. Принцесса, например, умудряется за один короткий переход из одной сцены в другую обрести босоножки.

«Ирония судьбы, или С легким паром!»

Когда Надя и Ипполит остались, наконец, в квартире одни. Лукашина выгнали, девушка уходит переодеваться в другую комнату. Ипполит ждет и смотрит телевизор. Именно в этот момент на заднем плане мимо проходит женщина в черной юбке и голубой блузке. Но кто же это мог быть? По всей видимости, кто-то из съемочной группы.

«Невероятные приключения итальянцев в России»

Сцена полета в этом фильме вообще живет по своим правилам физики и логики. Пейзажи за окном самолета меняются так, словно экипаж телепортирует пассажиров между дублями. Но главным сюрпризом становится пассажир, который то торчит из иллюминатора, то нет, а потом — снова торчит.

«Мимино»

Juliett
20 часов назад

"корова с бочкой то появляется у самолета, то исчезает в следующем кадре" наверное потому, что это лошадь

-
-
Ответить

Если присмотреться к фону, можно заметить странную деталь: корова с бочкой то появляется у самолета, то исчезает в следующем кадре. Такое ощущение, будто во время съемок реквизит постоянно переставляли. Из-за этого сцена выглядит немного обрывисто, хотя при обычном просмотре этого почти не видно.

«Карнавал»

Внимательно приглядитесь к зданию вокзала позади главных героев. Когда показывают крупный план, мы видим один вокзал с одними окнами, а в более общем — уже совсем другие. Вероятнее всего, сцену снимали в разных местах.

«Мы, нижеподписавшиеся»

Интересная деталь: внимательные поклонники кино заметили, что вокзал, фигурирующий в «Карнавале», появляется и в этой картине. Архитектура, окна и другие элементы почти полностью совпадают — изменилась лишь табличка с названием.

«Золушка»

Если присмотреться, мороженое за спинами героев ведет себя странно: то его много, то почти нет. Похоже, во время съемок кто-то просто не уследил за тем, как оно лежит.

«Три плюс два»

Juliett
20 часов назад

В смысле? В купальниках и с полотенцами на пляж? А надо было в скафандрах?

-
-
Ответить

Это, конечно, не киноляп, а скорее небольшой диссонанс в поведении героинь. Они решают игнорировать мужчин, которые отдыхают рядом, но уже в следующем кадре выходят на пляж при полном параде. Смотрится это довольно забавно.

«Джентльмены удачи»

Возможно, гримерам, которые наносили тату на героев, не раскрыли детали сюжета, и они упустили тот факт, что персонажи будут буквально обтираться снегом. Из-за этого нанесенные тату поплыли. Но разве это лишает наш любимый фильм шарма?

