10 киноляпов, которые так гармонично вписались в фильм, что их решили оставить
Часто мы по десятку раз пересматриваем наши любимые фильмы, а киноляпы в них пропускаем. Мы собрали несколько нестыковок, а также оплошностей киношников, которые не бросаются в глаза, однако если присмотреться — вносят особую лепту в неповторимость этих культовых картин.
«Иван Васильевич меняет профессию»
На первый взгляд это кажется мелочью, но внимательный зритель быстро заметит, что костюм Милославского живет своей жизнью. В одной сцене актер появляется в аккуратном пиджаке, но стоит ему попасть в телефонную будку, как на нем надета куртка.
«Обыкновенное чудо»
На самом деле в культовой картине множество киноляпов. Принцесса, например, умудряется за один короткий переход из одной сцены в другую обрести босоножки.
«Ирония судьбы, или С легким паром!»
Когда Надя и Ипполит остались, наконец, в квартире одни. Лукашина выгнали, девушка уходит переодеваться в другую комнату. Ипполит ждет и смотрит телевизор. Именно в этот момент на заднем плане мимо проходит женщина в черной юбке и голубой блузке. Но кто же это мог быть? По всей видимости, кто-то из съемочной группы.
«Невероятные приключения итальянцев в России»
Сцена полета в этом фильме вообще живет по своим правилам физики и логики. Пейзажи за окном самолета меняются так, словно экипаж телепортирует пассажиров между дублями. Но главным сюрпризом становится пассажир, который то торчит из иллюминатора, то нет, а потом — снова торчит.
«Мимино»
"корова с бочкой то появляется у самолета, то исчезает в следующем кадре" наверное потому, что это лошадь
Если присмотреться к фону, можно заметить странную деталь: корова с бочкой то появляется у самолета, то исчезает в следующем кадре. Такое ощущение, будто во время съемок реквизит постоянно переставляли. Из-за этого сцена выглядит немного обрывисто, хотя при обычном просмотре этого почти не видно.
«Карнавал»
Внимательно приглядитесь к зданию вокзала позади главных героев. Когда показывают крупный план, мы видим один вокзал с одними окнами, а в более общем — уже совсем другие. Вероятнее всего, сцену снимали в разных местах.
«Мы, нижеподписавшиеся»
Интересная деталь: внимательные поклонники кино заметили, что вокзал, фигурирующий в «Карнавале», появляется и в этой картине. Архитектура, окна и другие элементы почти полностью совпадают — изменилась лишь табличка с названием.
«Золушка»
Если присмотреться, мороженое за спинами героев ведет себя странно: то его много, то почти нет. Похоже, во время съемок кто-то просто не уследил за тем, как оно лежит.
«Три плюс два»
В смысле? В купальниках и с полотенцами на пляж? А надо было в скафандрах?
Это, конечно, не киноляп, а скорее небольшой диссонанс в поведении героинь. Они решают игнорировать мужчин, которые отдыхают рядом, но уже в следующем кадре выходят на пляж при полном параде. Смотрится это довольно забавно.
«Джентльмены удачи»
Возможно, гримерам, которые наносили тату на героев, не раскрыли детали сюжета, и они упустили тот факт, что персонажи будут буквально обтираться снегом. Из-за этого нанесенные тату поплыли. Но разве это лишает наш любимый фильм шарма?
