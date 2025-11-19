Мы додумали 10 финалов в любимых фильмах, и теперь наше сердце разрывается между «да!» и «нет!»
Хотели ли вы когда-нибудь изменить финал того или иного фильма? Если да, то эта статья точно для вас, потому что мы «дописали» сценарии любимых кинокартин, последние кадры которых нас заставили сказать «И это все?!»
Карнавал
У фильма Татьяны Лиозновой открытый финал — Нина возвращается к матери в родной Оханск и обещает, что больше никогда и никуда не уедет. После этого идет завершающая сцена, в которой как будто бы осуществляется ее мечта — выступать перед публикой. И снято это так, что нельзя однозначно сказать, сбылась ли мечта девушки на самом деле, или это просто ее фантазия.
В фильме есть одна линия, кажущаяся незавершенной — отношения Нины с мужчиной по фамилии Ремизов, с чьим сыном она сидела, работая в «Заре». И так как мы вольны додумывать, то предлагаем альтернативный финал: Нина с мамой за столом, дверь открывается, а на пороге стоит тот самый Ремизов с сыном Колей на руках.
Доживем до понедельника
У этого фильма два главных «героя» — Илья Семенович и 9 «В» класс и отношения Ильи Семеновича с Наташей Гореловой. И если у арки с учениками есть логичный финал — благодаря поступку Шестопала учитель понимает, что ему, уже было потерявшему веру в важность и нужность своей работы, есть ради чего оставаться в школе, то линия отношений с Наташей Гореловой так и зависает в воздухе. Есть ощущение, что романтические чувства Наташи к своему бывшему учителю не безответны, но его внутренние убеждения не позволяют даже начаться этой любовной истории.
Возможно, мы тоже бы оставили финал открытым, но немного по-другому — например, досняли сцену, в которой они идут по парку, счастливо улыбаясь.
Любовь и голуби
У фильма классический хэппи-энд — Надя прощает Васю, у них все хорошо и скоро родится четвертый ребенок. А вот о Раисе Захаровне нет ни слова, а между тем нам бы хотелось узнать ее дальнейшую судьбу. По сути ее нельзя назвать даже антагонистом, ведь вся вина за адюльтер ложится исключительно на инфантильного Василия. Так что нам бы хотелось подарить счастливый финал и ей. Например, показать ее с каким-либо мужчиной, с которым они с удовольствием уплетают натертые морковь и свеклу.
Москва слезам не верит
Уважаемые авторы, "Москва слезам не верит" это фильм, снятый по книге. В книге у Людмилы все прекрасно, у нее влиятельный любовник, дорогие наряды и поездки. В итоге она все же стала генеральшей. Именно ее любовник помог найти малохольного Гошу в облезлой коммуналке. Не нужно передёргивать уже законченный сюжет.
И еще один стандартный хэппи-энд: Катерина и Гоша прощают друг друга и остаются вместе. И, несмотря на однозначный финал, нам не кажется, что история их любви будет как в поговорке «жили они долго и счастливо и умерли в один день» — все же они слишком разные. Но мы не будем размышлять о том, как закончится этот роман, а поговорим про Людмилу — единственную из трех подруг, у которой в итоге не сложилась личная жизнь. Нам бы хотелось подарить ей счастливое завершение истории — Гурин избавляется от вредной привычки, становится тренером, и они вновь сходятся. Показать это, например, можно через сцену, где Люда сидит на хоккейном матче.
Покровские ворота
Помните, чем заканчивается эта лента Михаила Козакова? Савранский уносит Льва Евгеньевича и Людочку по улицам Москвы подальше от Маргариты Павловны и Саввы Игнатьевича, и они обретают свободу. Но можем ли мы поверить, что такая женщина, как госпожа Хоботова, отпустит от себя своего нерадивого бывшего мужа? Ну конечно, нет. А значит, даже если Хоботов и удрал из больницы с Людой, скорее всего, он вновь вернется под крыло к своей бывшей супруге. А его новой избраннице придется либо принимать такое положение дел, либо навсегда попрощаться с возлюбленным.
Влюблен по собственному желанию
Помните последнюю сцену в фильме, где герои лежат в кровати и смотрят на часы, которые показывают полночь? Создатели картины явно намекали на зарождающийся роман. Однако кажется, что их союз будет недолговечен — уж слишком они разные. Взрослые люди редко меняются: Вера вряд ли смирится с образом жизни Игоря, а он определенно не будет постоянно подстраиваться под нее. Впрочем, есть шанс, что он действительно изменится ради любви, но, кажется, это маловероятно.
Ирония судьбы, или С легким паром!
И снова хэппи-энд — по крайней мере, для главных героев: Надя и Женя воссоединяются в Москве. Кажется, здесь не может быть ничего кроме счастливого финала — цепочка обстоятельств привела к тому, что они понравились друг другу. Нам хочется верить, что они останутся вместе, несмотря на слишком быстро завязавшиеся отношения.
А как же невеста Жени Галя и бывший возлюбленный Нади Ипполит? Несмотря на то, что их представляют как неоднозначно, но все же отрицательных героев, мы думаем, что они заслуживают счастья. Возможно, даже друг с другом. Как это могло бы случиться? Например, и Ипполит, и Галя одновременно бы оказались на пороге квартиры Жени и влюбились — на наш взгляд, из них бы получилась отличная пара.
Берегись автомобиля
Этот фильм легендарного Эльдара Рязанова заканчивается трогательной сценой: вернувшийся Юрий Деточкин прислоняется лицом к окнам троллейбуса, которым управляет его возлюбленная Люба. А если бы мы писали сценарий, то добавили бы пару сцен из которых понятно, что он не вернулся в свое страховое агентство, а стал помощником воспитателя того детского дома, куда отправлял деньги.
Вам и не снилось...
В отличие от книги, финал фильма не трагический, а открытый — Рома падает в сугроб под окном, а Катя пытается помочь ему подняться. Но вопрос в том, смогли бы они сохранить свои отношения под таким давлением со стороны семьи Ромы? Вряд ли. Но нам хочется верить, что герои смогут быть вместе хотя бы когда повзрослеют. А если бы мы снимали фильм сейчас, то добавили бы сцену, где Рома и Катя садятся в поезд, держась за руки. Эта трогательная история заслуживает если не хэппи-энда, то хотя бы намека на него.
Служебный роман
«Через 9 месяцев у Новосельцевых было уже три мальчика» — этой фразой Эльдар Рязанов закончил один из лучших своих фильмов. Но что же было дальше? Представить, что Людмила Прокофьевна стала домохозяйкой, практически невозможно, а вот Анатолия Ефремовича в роли папы, занимающегося детьми и домом — запросто. Если бы мы дописывали сценарий, то финальной была бы сцена, в которой Людмила Прокофьевна уходит на работу, а супруг и дети провожают ее.
Может, у вас есть любимые фильмы, финал которых вам бы хотелось изменить? Поделитесь в комментариях.