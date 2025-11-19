Мы додумали 10 финалов в любимых фильмах, и теперь наше сердце разрывается между «да!» и «нет!»

У фильма Татьяны Лиозновой открытый финал — Нина возвращается к матери в родной Оханск и обещает, что больше никогда и никуда не уедет. После этого идет завершающая сцена, в которой как будто бы осуществляется ее мечта — выступать перед публикой. И снято это так, что нельзя однозначно сказать, сбылась ли мечта девушки на самом деле, или это просто ее фантазия.

В фильме есть одна линия, кажущаяся незавершенной — отношения Нины с мужчиной по фамилии Ремизов, с чьим сыном она сидела, работая в «Заре». И так как мы вольны додумывать, то предлагаем альтернативный финал: Нина с мамой за столом, дверь открывается, а на пороге стоит тот самый Ремизов с сыном Колей на руках.