19 вторых половинок, которые словно соревнуются в своих милых чудачествах
Народное творчество
2 часа назад
Жизнь с любимым человеком — это непрекращающийся квест, полный абсурда, розыгрышей и совершенно непредсказуемых поступков. Жены устраивают сюрпризы своими изменениями во внешности, а мужья в любой непонятной ситуации предлагают булочки. Мы собрали 19 уморительных историй о парах, чьи вторые половинки просто прелесть с какой чудинкой.
- Работала в солярии. Разумеется, и сама частенько там лежала. Вся такая смуглая шоколадка, еще и красилась в брюнетку. Но вот начался декрет, я побелела и вернула свои светлые волосы. И вот в один прекрасный день муж не выдержал и выдал: «Аня, а чего я еще о тебе не знаю?!» И тут до меня дошло, что он вообще не видел меня в естественном обличии! Бедный, ходит в шоке теперь. © Мамдаринка / VK
- Мой муж стал подозрительно часто и надолго ездить на дачу. Думала, вот негодник, любовницу завел... Уехал в очередной раз, сказал, что на неделю. Решила внезапно настигнуть его. Приезжаю туда и вижу картину маслом: он собрал всех бездомных кошек и кайфует дома. Боялся мне признаться, думал, ругать буду, что в дом завел животных. Ну, это лучше, чем любовница. Смеялись. © Сая Газимагомедова
- Решила разыграть парня. Прихожу домой, с абсолютно серьезным лицом говорю: «Я все знаю, тебе больше не нужно ничего скрывать». Он побелел, покраснел, позеленел, начал сначала что-то бубнить, а потом выдал: «Я не думал. Не мог предсказать, что ты узнаешь. Та девушка? Мы развелись через полгода, и ребенок точно не мой! Я просто им иногда помогаю. И все переписки — это просто шутка, я люблю только тебя!» Тут уже мне поплохело, начала хватать ртом воздух, упала на стул. Полминуты молчания. Вижу — парень краснеет, а потом начинает неистово смеяться! Этот чудик, видимо, раскусил меня и решил разыграть в ответ. Двое с одинаковым, но странным чувством юмора — горе в семье! © Палата № 6 / VK
- Сидела дома с детьми, готовились ужинать, ждали мужа. И вдруг на телефон приходит СМС с неизвестного номера: «Твой муж у меня». Звоню мужу — абонент недоступен. И тут понеслись мысли: ответить на СМС или нет, позвонить или нет. Ждать как ни в чем ни бывало или собрать вещи мужа и выставить в коридор. Накормила детей, уложила их спать, а сама вжалась в кресло вся на нервах. Жду, буквально рву на себе волосы.
10 вечера — мужа нет, 11 вечера — мужа нет. Ну все, думаю, зараза, сейчас ты у меня попляшешь. Нашел дуру — по любовницам гулять, которые мне еще и пишут. Набралась духу, набираю незнакомый номер, чтобы высказать все. А на том конце провода мужской знакомый голос, но голос не мужа:
— Ира, все хорошо, Илья у меня. Сдаю его в такси, скоро будет.
— Это кто?
— Как кто? Андрюха, мы с твоим мужем сегодня после работы решили посидеть, но у него телефон разрядился. Ты что, сообщение не получила?
В этот момент я испытала такую легкость — не передать словами. От счастья даже улыбка появилась. © Реальные истории из жизни / VK
- Кричу своему парню из комнаты:
— Антон, надень ту розовую футболку.
— А че я должен по твоей указке еще одеваться? Делать мне нечего! Я что хочу, то и надену.
А потом заходит в комнату в розовой футболке. © uchilka_nastya / X
- Раньше муж хихикал, когда я оставляла видеоотзывы за баллы на маркетплейсах. А сейчас: «Так, за видео дают 100 бонусов. Тоня, сними, как я точу нож». © smelovaaa / X
- Спим. Тут мой парень повернулся ко мне и обнял. Я расслабилась и снова засыпаю, но он придвинулся прям к моему уху и прошептал: «Просто чтобы ты знала, в шкафу что-то есть. Что-то вроде черепашки из мультика». Я изо всех сил старалась не заржать и просто сказала: «Хорошо, милый!» Когда он проснулся, то, конечно же, ничего не помнил. © elizwacker / Reddit
- Mы пpoжили ceмь лeт бeз oфициaльнoгo oфopмлeния oтнoшeний, oн гoвopил, чтo и тaк xopoшo. Я poдилa дoчь, oн oфициaльнo пpизнaл oтцoвcтвo. Bce былo, кaк мнe кaзaлocь, xopoшo. Дo того мoмeнтa, кoгдa мнe пoнaдoбилcя eгo пacпopт. Я cлучaйнo oткpылa cтpaницу, гдe cтoял штaмп o peгиcтpaции бpaкa c нeкoй бapышнeй тpи мecяцa нaзaд. B гoлoвe нe уклaдывaeтcя. He мoгу дoждaтьcя, кoгдa oн пpидeт c paбoты, чтoбы вpучить ему чeмoдaны. © Сокровенные истории / VK
- У меня замечательный муж. Но он везде и всюду сует свой нос! Всегда дает свой бесценный совет и высказывает свое мнение. Готовлю ли я салат, выбираю ли дочке колготки, делаю ли свою работу — все это сопровождается советом! Раньше я злилась. Теперь просто молчу. Однажды я решила провести эксперимент — задолбать его своими советами по поводу и без. Весь день доколупывалась до него. А когда ложились спать, муж с нежностью посмотрел на меня и промолвил: «Не знаю, что за день такой, но за 8 лет брака я никогда не чувствовал от тебя такой любви и заботы. Пожалуйста, будь такой всегда». Офигела я знатно! © Подслушано / Ideer
- Когда мы ссоримся, я часто притворяюсь, что спонтанно засыпаю. И начинаю храпеть. Жена сразу такая: «Нет! Нет! Только не засыпай снова! Это еще не все!» Но вы же не можете продолжать спорить со спящим человеком? То-то же. © number419 / Reddit
- Поссорилась с мужем, начала собирать вещи. Он периодически заходит, отговаривает. Час прошел, второй, четвертый. Сумки, пакеты, рюкзаки и чемоданы закончились, а вещей еще куча. Устала. И тут заходит муж, берет меня на руки и относит на диван. И при этом добавляет мне на ушко: «Я же говорил тебе, что ты никуда не денешься!» Люблю. © Палата № 6 / VK
- Жeнa бepeмeннa, я нoшуcь c нeй кaк куpицa c яйцoм. Пpиxoжу c paбoты, a oнa cидит нa дивaнe, уплeтaeт ceледку с луком и зaкуcывaeт клубникoй в шoкoлaдe. Я нe удивилcя, я ужe пpивык, нo внeзaпнo oнa пpeдлoжилa мнe paздeлить c нeй тpaпeзу. Ибo: «Дopoгoй мoй, пoпpoбуй! Этo oчумeть, кaк вкуcнo!» А кoгдa я eй cкaзaл, чтo я этo cъecть физичecки нe cмoгу, oнa pacплaкaлacь и cтaлa гoвopить, чтo eе никтo нe пoнимaeт и нe цeнит. Пришлось есть. © Сокровенные истории / VK
- Жена рассказала. Она проснулась посреди ночи и обнаружила, что я выхожу из нашей спальни. Жена:
— Все в порядке? Что ты делаешь?
— Там кто-то внизу, на кухне, разворачивает фольгу.
— Ясно. И что ты задумал?
— Собираюсь остановить их.
— Может, поспим еще немного, а потом вместе пойдем?
— Давай.
И я вернулся в постель. Дальнейшее расследование установило, что на полу, недалеко от моей головы, лежал небольшой пластиковый пакет, который шелестел от движения занавески, а окно было открыто. © BetamaxTheory / Reddit
- Когда жена тащит меня в магазин косметики, я нахожу пробник туши и незаметно пачкаю себе палец. Потом, когда мы уже гуляем по торговому центру, я останавливаю ее и стираю «что-то» с ее лица большим пальцем. И так я делаю постоянно. Дошло до того, что она просит меня показать руки, когда мы выходим из магазина. © ThermallyAccelerated / Reddit
- Моя жена никогда не умела готовить. Я и не был против, ибо сам многому научился от бабушки и мамы. Обожаю готовить, а когда на это нет сил, то мы заказываем еду. Недавно приготовил на ужин кролика в сметане. Впервые делал нечто подобное, на вкус получилось просто потрясающе! Свою порцию съел, жена освободилась и тоже пришла пробовать. Смотрю, а она выбирает что-то себе, перебирает кролика. Спрашиваю у нее: «Зай, что ты ищешь там?» Она отвечает: «Крылышко хочу найти». Может это и к лучшему, что она не готовит. © Палата № 6 / VK
- Haшeму бpaку мнoгo-мнoгo лeт. Mуж чeлoвeк cтpoгий, нe cильнo paзгoвopчивый. Oднaкo зaбoтливый, дoмaшний. Ceмьянин дo мoзгa кocтeй. Я, кoнeчнo, нe нaглeю в cвoиx жeлaнияx, нo ecли чтo-тo нaдo, oн вceгдa выпoлнит. Ho cлoв, выpaжaющиx любoвь, гoвopить нe умeeт. Дa и нe умeл никoгдa. А я xoтeлa бы иx cлышaть. Xoть инoгдa. Oднaжды утpoм cидим, cпpaшивaю: «Дopoгoй, a ты любишь мeня?» Oбычнo oтмaxивaлcя. A тут пoднял гoлoву oт чтeния и гoвopит: «У тeбя coвecть ecть?» Я aж пoпepxнулacь. Oн: «Heужeли бeз cлoв нe пoнятнo?» Я пoдумaлa и peшилa, чтo вce пoнятнo. Любит. © Сокровенные истории / VK
- Когда мы начали встречаться, она сказала, что это очень мило, что я накрываю ее одеялом и кладу ей под голову подушку, когда она засыпает на диване. Так что теперь, когда она засыпает, я кладу на нее все одеяла, подушки, полотенца и простыни, какие только могу найти. И все это по очереди, пока она не проснется под гигантской горой покрывал. Я даже специально покупал одеяла для этой цели. © Unknown author / Reddit
- Пару лет назад купил жене садового гнома. Она так его и не поставила в саду. И я стал в случайном порядке ставить его по всему дому: за занавеской для душа, в шкафах под раковиной, под одеялом в детской кроватке. Ну, вы понимаете, типичные места хранения садовых гномов, ага. Я не перемещал гнома уже несколько месяцев, и она про него забыла. Ничего, скоро я начну снова! © RichardBachman / Reddit
- Муж работает в 50 км от города. Чтобы сэкономить его и свое время, решила подвести его до дома самостоятельно. Едем по трассе, уже стемнело, идет снег. Пошли на обгон, но тут машину занесло, и, как назло, едет встречная. Очень испугалась, постаралась выровнять машину, но мы улетели с дороги. Благо в поле, благо не в столб или дерево и, благо машина не перевернулась. Паника, мой крик, и тут муж выдает: «Будешь булочку?»
После этих слов я знатно прифигела, но съела ее. «Успокойся, все нормально, все обошлось», — говорит он. Я вышла из машины. Руки трясутся, ноги трясутся. Ребята, которых мы обогнали, остановились проверить, все ли нормально. Хорошо, что все обошлось, но я на всю жизнь запомню фразу «Будешь булочку?» © Палата № 6 / VK
Что ж, кажется, самое главное в отношениях — это не прекращать удивляться! Какая из этих историй впечатлила вас больше всего? И есть ли у вас в запасе своя история о том, как ваш партнер устроил вам незабываемый розыгрыш или чудачество? Делитесь в комментариях!
А вот еще наши статьи о вторых половинках:
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
15 человек, которые наткнулись на кое-что необычное, не выходя из дома
Народное творчество
2 недели назад
18 случаев, когда поход в салон красоты пошел совсем не по плану
15 человек, с которыми произошли истории ядренее горчицы
Народное творчество
1 месяц назад
20 животинок, которые выдали такие искренние эмоции, что аж за душу берет
Животные
2 месяца назад
20+ историй с таким финалом, что нарочно не придумаешь
Истории
3 недели назад
15 человек, которые подали месть не просто как холодное, а как очень изящное блюдо
20 историй, которые так и хочется закончить словами: «Вот это поворот!»
Истории
1 день назад
15 историй, читая которые, понимаешь: «Женщина женщине — сестра»
Истории
6 дней назад
Никогда не знаешь, кто там за стенкой: 16 соседей, которые всегда готовы сюрприз устроить
Интересное
6 дней назад
20+ человек, которые откопали на барахолке сокровище
Народное творчество
1 месяц назад
18 уморительных историй о том, как поездка в роддом превратилась в настоящий ситком
Истории
3 дня назад