20+ человек просто хотели побаловать себя вкусненьким, а стали героями анекдота
Народное творчество
4 часа назад
С едой часто связаны теплые воспоминания, ведь она — неотъемлемая часть нашей жизни, семейных застолий, посиделок с друзьями, перерывов на работе да и просто любого дня. Иногда случается так, что некоторые блюда, будь то первый бутерброд, приготовленный твоим ребенком, или кулинарный фейл, который рассмешил всю семью, так вообще трудно забыть, даже если захочется. Наша подборка именно о таких незабываемых кушаньях.
Не всем дано готовить. Ой, не всем!
- Как-то нас позвали в гости друзья. Подруга задержалась на работе и попросила своего мужа приготовить нам простое, на ее взгляд, блюдо — отварить замороженные вареники с вишней. Даже дала подробную инструкцию. Но когда мы пришли и увидели эти вареники, то обалдели, ведь от них исходил наваристый запах мясного бульона. Оказалось, что муж подруги решил вставить свои 5 копеек и добавил к вареникам бульонные кубики, лавровый лист, соль, перец. В итоге нам пришлось промывать эти несчастные вареники. © Подслушано / Ideer
«Попыталась сделать кексы, а получилось вот это»
Ни рыба ни мясо по-экзотически
- Я ела ужа, словленного на пляже моим отчимом. Мне было 6 лет. Помню только, что вкус описывала как-то так: «что-то между курицей и рыбой». © alonacobra
«Попросил любимую сделать ежиков»
Когда все делаешь ради любимых котов, а они вон как
- Живу с двумя манерными британцами. Сварила на днях куриные крылья. Пока ела, прибежали эти коты и начали клянчить. Настроение было скверное на тот момент, поэтому отщипывать было лень, но и не поделиться нельзя. Кинула им целое крыло в миску со словами: «Ну, вы же хищники, поэтому сами разберетесь!» Ага, они даже не притронулись. © Подслушано / Ideer
«Так выглядит неудачное искусство»
«Ну это хотя бы вкусно»
«Клянусь, все было по рецепту»
Гастрономические приключения — незабываемый опыт
- Я обедал в крошечном вегетарианском ресторанчике в Японии, где подавали жареный сейтан (пшеничное мясо). Владелец и шеф-повар там — настоящий монах. Он рассказал, что готовит его вручную, на приготовление уходит целый день. Это было безумно вкусно, текстура воздушная, нежная. © ******She****** / Reddit
«Моя попытка приготовить банановый торт на день рождения мамы»
«Урок усвоен: никогда не готовь что-то новое к приходу гостей»
«Мы сделали все возможное»
У каждого свое видение хорошего блюда
- Как-то раз в Дубае мы с мужем пошли в ресторан и попробовали очень вкусный рис с хрустящей корочкой — тахдиг. Прилетаем домой, я готовлю это же блюдо, собираем всю семью. Всем все нравится, просят добавки. И только свекровь жутко скривила лицо и как выдала: «Леночка, мы же не настолько голодны, необязательно было пригоревший в масле рис ставить на стол». Муж рассказал матери о ближневосточной кухне, но свекровь сидела злая весь вечер. © Подслушано / Ideer
«Ну что ж...»
«Решила испытать свои силы в выпечке. Это заняло весь день, а ночью торт развалился»
Яйцо с сюрпризом
- Были с мужем в Азии. Назаказывали экзотики, среди всего принесли яйцо. Сидим, едим, но оно попахивает. Я говорю: «Слушай, вдруг нам испорченное втюрили?» Выкладываем все официанту, а он схватившись за сердце, удивленно выдает: «Вы что?! Это же тысячелетнее яйцо! Его хранят в специальных условиях. В этом и есть весь его вкус!» Я думала, что прямо в этот же момент упаду в обморок!
«Так выглядит печенье на день рождения, которое я испортил»
Когда просчиталась перед мужем. Но где?
- Муж не ел разогретую еду. Узнала уже после свадьбы. Попросил пельмени. Сварила ему 20 штук, а съел 7. Остальное, мол, выброси. Позже попросил снова, я сварила 3 штуки и положила к предыдущим из холодильника. Муж сел есть, взглянул на открытую форточку и как выдал: «Ого, вот мороз! Даже мои пельмени с одной стороны горячие, а с этой — ледяные!» © Подслушано / Ideer
«Я приготовила веганское лавовое печенье»
Вам ванильное или шоколадное? Нет, я вот то возьму
- Была с подругой на Дальнем Востоке. Гуляли, захотелось мороженого. Купили, а оно какое-то странное, соленое! Глядим — у нас аж лица сморщились! Вернулись к ларьку спросить, что они туда добавили, так продавец со смехом выдал: «Девочки, да это же мороженое из гребешка! Не слышали? Наш деликатес».
«Что-то мне надоело готовить хлебушек по рецепту из интернета»
Дорогая свекровь всегда знает как лучше
- Новый год встречали у свекрови. Я приготовила свой фирменный пирог. Домашние от него в восторге. Ужинаем, муж разрезает пирог, пробует и вдруг кривится. Свекровь сразу: «А я говорила! Он слишком жирный!» Я сразу в штыки, но тут муж как отчебучит — достает изо рта пластиковую вишенку и торжественно обращается к нашей пятилетней дочке со словами: «Спасибо, шеф, за секретный ингредиент! Но давай в следующий раз без сюрпризов, а то папа без зубов останется». Дочка расплылась в улыбке, а свекровь так и застыла с открытым ртом. Пришлось ей молча доедать свою порцию под рассказы внучки о том, как она помогала маме на кухне.
А о каких «кулинарных» воспоминаниях с удовольствием рассказываете вы? У нас есть еще несколько подборок, истории в которых только доказывают, как многогранна бывает кухня, и совсем не важно, экзотическая она или нет:
