"В шутку грозится, что я заморю его голодом" кто ему мешает научиться у тещи и самому себе готовить?
14 жизненных историй о том, как еда объединяет и разделяет людей
Народное творчество
1 час назад
Поговорка «На вкус и цвет товарищей нет» как нельзя лучше иллюстрирует, насколько предпочтения людей в еде могут отличаться. Иногда вокруг еды разыгрываются нешуточные страсти - как дома, так и в заведениях общепита.
- Понравился мне в одном кафе официант, ну я туда и зачастила. Мы обменялись контактами, стали флиртовать. Я и решила: есть искра между нами! Как вдруг он перестал отвечать на мои сообщения. И тут я узнаю, что он уволился и даже не попрощался со мной. А все потому, что ему просто хотелось заработать побольше чаевых перед уходом. И он не придумал ничего лучше, чем сыграть в романтику с клиенткой... © Карамель / VK
- Мама разбаловала моего мужа! Каждый раз, когда она приезжает к нам, вместо приемов пищи начинается пир на весь мир. Мама варит первое, на второе обязательно горяченькое, гарнир с хорошей порцией мяса, вдобавок к этому домашние соленья, грибы и салаты. После сытной еды обязательно пироги и пампушки, которые она сама готовит. Муж доволен. А когда мама уезжает, супруг начинает пилить меня, что я ничего, кроме пельменей, не готовлю. В шутку грозится, что я заморю его голодом, и он сбежит жить к любимой теще. © Не все поймут / VK
- Я до 18 лет категорически не ела помидоры, даже запах их не нравился, но потом то салат с ними попробую в гостях, то пиццу, то бургер (потому что либо не было альтернатив, либо выглядело слишком аппетитно). Поняла, что в таких блюдах они особо и не чувствуются, а только прибавляют сочности. И вот спустя 3 года я люблю блюда с помидорами даже больше, чем без них, но в чистом виде все еще терпеть их не могу. © Ekaterina Sourina / VK
-
-
Ответить
- Я часто ночую у своего молодого человека. Обязанности по дому мы разделили. Больше всего ему нравится готовить, и его блюда получаются очень вкусными, все друзья в восторге. А вот я в этом не разбираюсь. Есть одна проблема: я нахожу его еду слишком острой, потому что он добавляет кучу специй. Я прошу его уменьшить количество либо добавлять все острое в последний момент, отложив перед этим порцию для меня. Но нет, он утверждает, что это испортит вкус, разрушит весь баланс. Как-то я не выдержала и накричала на него, чтобы он больше не готовил то, что я не могу есть. А он ответил, что в таком случае я могу готовить себе сама. © AITA_Spicy_Foods / Reddit
- Пригласил в хороший дорогой ресторан девушку, которая мне очень понравилась. Пришла разодетая, на каблуках, пахнет духами дорогими. Я голодный, начал выбирать, она тоже смотрит в меню. Хотел от души поесть и полюбоваться девушкой, а она тыкала в меню, и с каждым разом ее лицо становилось все более скорбным: это жирно, тут белка мало, это глютеновое, тут трансжиры. Заказала салат и уныло его жевала. Мне стало стало неудобно при ней объедаться, тоже взял какой-то салатик. Пока сидели, она несла какую-то чушь про косметологов, подруг. Вышли из ресторана, посадил ее в такси и отправил восвояси. Решил пойти поесть как следует, увидел кафе, смотрю, а возле него девушка в нерешительности стоит. Симпатичная. Одета просто: джинсы и рубашка. Говорю: «Пойдем, посидим и поедим, я угощаю». Она говорит: «А пойдем!» Зашли, заказали бургеров, колбаски какие-то. Она так аппетитно ела, аж жир брызгал от этих колбасок. Пока ели, говорили про кино, игры, книги, страны разные. В общем, теперь у меня крутая девушка, мы уже два года вместе. © Подслушано / Ideer
- Неделю назад кто-то скинул в чат дома фото своего ужина, а другие это подхватили. И вот в чате штук 50 фотографий мяса, голубцов, плова. Народ хвастается, но никто не делится рецептом. И только я в курсе, откуда такая таинственность: вся их еда на фотографиях покупная. Я знаю это, ибо у меня мама работает в магазине полуфабрикатов возле этого ЖК, все участники чата там постоянные клиенты. © Мамдаринка / VK
- Девушка — адепт правильного питания. Все бы ничего, но мы живем с ней уже два года, и она два года готовит абсолютно несоленую и безвкусную еду. По воскресеньям мы один раз в день, чаще всего на обед, едим «вредное». И ей никак не объяснить, что я спортсмен весом в сто кило и мне нужно питаться чем-то еще, кроме запеченной рыбы и нута! Из-за этого стал чаще ездить к маме. Там можно отлично поесть, да еще и похвалят, если добавки попрошу. © Подслушано - Здесь говорят о тебе / VK
- Жена на прошлой неделе купила килограмм брокколи. Я так удивился, ведь она же никогда не ела овощи, ненавидит их. Еще больше я офигел, когда она эту капусту себе на обед сварила. Но буквально через пару дней все встало на свои места: жена по телефону рассказывает подругам, какая она правильная, на здоровом питании, как это круто, советует им такую диету. Сама при этом ест пиццу с четырьмя видами мяса. А брокколи гниет в холодильнике. © Не все поймут / VK
Что сложного приготовить себе, взрослому мужику то, что хочешь.... В чём проблема? Не хочешь готовить и ездишь маму объедать?
-
-
Ответить
- Встречались с парнем еще со школы, были вместе весь универ, потом съехались. Отношения в общей сложности просуществовали почти десять лет. Не раз пыталась выяснить, не хочет ли он жениться, один раз даже предлагала сама. А он все отказывался, говоря, что сначала хочет обустроиться в жизни, а потом можно и о браке подумать. Расстались. Месяца через три он встретил другую, а еще через три они поженились. Узнала от общих знакомых, что предложение он ей сделал на кухне после того, как она приготовила ему шаурму. © Карамелька / VK
- Когда стали жить с девушкой, а ныне женой, вместе, она пыталась притащить в дом кабачки, я их не принимал. И вот как-то она приготовила завтрак (обычно это яйца, овощи, что-то мясное и какие-то углеводы). Уплетаю и говорю, мол, какие вкусные сладкие огурцы! А это оказался кабачок! Сырой! И он мне понравился. Теперь у нас кабачки дома есть всегда, уже почти 10 лет. Фаршируем мясом, едим сырыми, делаю рагу, а самый класс - это кабачковые оладьи с морковкой и картохой. Это просто пища богов. © DvaSna / Pikabu
- Когда в компании есть повар, это не всегда плюс. Наш, когда доходит дело до готовки, берет ее на себя. Мы помогаем, но основными процессами занимается он. Приготовление еды в таком случае занимает гораздо больше времени, чем если бы готовили простые смертные. Вчера собрались посмотреть фильм и решили приготовить спагетти, так Никита сначала помидоры от кожуры почистил, потом минут сорок тушил их в сковородке, чтобы сделать соус, потом варил саму пасту. Готовил где-то полтора часа! А на вкус получилось не намного лучше того, что я бы сама за полчасика сделала. У меня бы и помидоры в кожуре остались, и ничего бы это не испортило. © Палата №6 / VK
Когда мужчина демонстрирует свои кулинарные способности-мешать ему не нужно. Он хотел вас порадовать, вам жалко что ли для него похвалы?
-
-
Ответить
- Подруга жалуется, что мама в ресторане всегда лезет в ее тарелку. Мол, дай попробовать. А если вкусно, предлагает поменяться. Подружка мамочке отказать не может. Как-то пошли пообедать втроем. Ее маман в своем репертуаре и ко мне вилкой - шасть. А я ее за руку схватила и говорю: «Рада, что мое блюдо выглядит аппетитно. Очень жаль, что вы не взяли себе то же самое». И спокойно продолжила есть.
- Недавно у меня был день рождения. Свекровь подарила мне книгу. Открываю ее уже после праздника и вижу, что это книга рецептов, написанная самой свекровью! Она поместила туда все свои рецепты, красиво оформила. Читаю дарственную надпись и чуть не падаю: «На эту книгу вдохновила меня моя невестка, которая не умела готовить абсолютно ничего!» Спасибо, Елена Васильевна, шикарный подарок... © Мамдаринка / VK
- Просил меня батя не готовить ему торт на день рождения. А я кондитер и не представляю, как это - праздник без сладкого. Посоветовалась с мамой, появилась идея. Пришла с пустыми руками - папа радуется, что я его просьбу выполнила. А через пять минут в зал заносят огромный торт, который целиком состоит из разного мяса. Сочного, вкусного, поджаренного, да еще и с лучком. Батя плакал, как ребенок, когда увидел этот «не торт» в его честь. © Палата №6 / VK
С тем, что о вкусах не спорят, наверняка согласятся любители необычных сочетаний продуктов:
- 19 человек, у которых настолько странные вкусовые предпочтения, что окружающие впадают в ступор
- 16 историй от людей, чьи вкусовые предпочтения ставят окружающих в тупик
А эти люди откровенно рассказали о своих кулинарных провалах.
Комментарии
Уведомления
Похожее
15+ человек, которые убедились, что не стоит давать деньги в долг
Народное творчество
5 месяцев назад
20+ историй о дружбе, которая когда-то казалась нерушимой, но растаяла как дым
Истории
2 дня назад
16 историй от профессионалов, которые доказывают, что работа с людьми непредсказуема
Народное творчество
5 месяцев назад
20 человек, у которых есть для опозданий причины покруче, чем заурядное «я проспал»
Народное творчество
2 года назад
17 человек, которые случайно узнали, что у их близких есть секрет
Истории
4 месяца назад
15 доказательств того, что не перевелись еще адекватные люди
Истории
4 месяца назад
20+ человек, у которых наконец-то появился собственный уютный уголок
20+ неожиданных историй, которые случились в очередях
19 человек вызвали специалиста, чтоб решить проблемы, но что-то пошло не по плану
16 ситуаций, в которых мужчины и женщины словно на разных языках говорили
Истории
2 месяца назад
14 случаев, когда отношения затрещали по швам, а выяснилось это необычным образом
Истории
1 неделя назад