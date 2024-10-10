...за обслуживание его машины во всех автомойках сети? Города?страны? Солнечной системы?
14 человек, которые убедились на собственном опыте: что посеешь, то и пожнешь
Истории людей, которым их поступки — как добрые, так и плохие — вернулись неожиданным образом, напоминают нам о торжестве справедливости. Эти жизненные примеры заставляют задуматься о том, что каждое действие всегда имеет последствия. Ведь в конце концов не зря многие искренне верят: все, что мы отдаем в мир, непременно возвращается к нам.
- Есть у меня подруга. Часто хвасталась отношениями с женатыми мужчинами, рассказывала, как ей смешно наблюдать за распадом чужой семьи, как легко манипулировать женатым. Но недавно она вышла замуж, родила ребенка, а спустя пару недель звонит и жалуется, что ее муж ей изменил, пока она была в роддоме. А чего жаловаться? За что боролась, на то и напоролась! © Подслушано / Ideer
- Лет 20 назад во время сильного дождя мой отец ехал по городу. Он увидел мужчину на автобусной остановке и предложил подвезти его. С того дня прошло много лет. И как-то папа отвез свою машину на мойку и завел там разговор с владельцем. А когда достал кошелек, чтобы заплатить, владелец наотрез отказался взять деньги. Сбитый с толку, мой отец спросил, почему? Оказалось, что много лет назад папа подвез владельца этой автомойки. С этого дня с отца никогда не брали денег за обслуживание его машины. © Nadia Imran / Quora
- Родственница вышла замуж. Работали оба, но у нее зарплата была в три раза выше. Мужу она об этом не говорила, втихаря откладывала. Думала, накопит на крутую машину в семью. А через пару лет муженек с пафосом выгнал ее из своей однушки, мол, вали, куда хочешь! Она перекантовалась до развода у родителей, а потом как прикупила себе квартиру! Сейчас делает там ремонт, а бывший муж злится страшно. © Анна Маркитанова / Dzen
- Когда была студенткой, всегда приезжала на занятия раньше всех, даже если вся группа не приходила, то я все равно сидела, иногда даже больная приезжала. Считала, что преподаватели это ценят. Сейчас я сама преподаватель. Иногда так хочется, чтобы студенты не пришли и дали отдохнуть хотя бы в субботу или перед праздником, но всегда найдутся 1-2 студента, которые придут, и ради них приходится проводить занятия. © Подслушано / Ideer
- Я время от времени помогал своей пожилой соседке. Забирал за нее лекарства, косил газон, провожал в церковь. Мелочи, которые меня совсем не беспокоили. Она умерла в прошлом году в возрасте 95 лет. Я же переехал из соседнего с ней дома за 5 лет до этого. Выяснилось, что она оставила мне $ 50 тыс. долларов. Все свои сбережения. Оставила мне, а не детям. Ведь никто из ее детей, несмотря на то, что они жили в этом же районе, не хотел ей помогать. Моя соседка была самой милой женщиной на свете, и я горжусь тем, что знал ее. © Whitequantum Ranger / Quora
Жена, которая получала больше, но не говорила, изначально, видимо, понимала, что брак не очень...
- Сегодня ночью гуляла с подругами. Хотели уже собираться домой и заметили на лавочке девушку, ей было очень плохо. Мы подошли, спросили, что с ней. По итогу вызвали скорую. И в это же утро мы никак не могли уехать из-за севших телефонов. Прохожий мужчина заметил, что нам нужна помощь, заказал такси и оплатил! Добро возвращается бумерангом. Будьте добрее и не приходите мимо людей, оказавшихся в беде. © Мой и твой Воронеж / VK
- На кассе проходившая мимо бабушка-пенсионерка дала мне мелочь, пока я свои десятки в сумке откапывала. Я расплатилась, нашла свои монеты и, испытывая жуткую неловкость, пыталась вернуть их бабушке назад. Но она не взяла, а лишь ответила: «Да что ты, надо делать добро». Чувствую, что скоро придет мой черед кому-нибудь отплатить добром. © Подслушано / Ideer
- Когда мой младший сын учился в школе, я по четвергам готовил обед для него и его друзей. Было приятно посидеть и поболтать с ними. Один из его приятелей начал периодически заглядывать к нам домой и после школы. Он совершал набеги на холодильник как один из наших собственных детей. Отличный молодой человек. Примерно 8 лет спустя мой сын работал в Кремниевой долине, как и этот его друг. Мы встретились за ужином, и тот парнишка рассказал мне, что его брат основал компанию по производству робототехники. А на следующий день предложил мне работу там. Я проработал на них 11 лет, завершив карьеру в качестве президента компании. © Eric Ivers / Quora
Чувствую, что скоро придет мой черед кому-нибудь отплатить добром - звучит, как тяжкая обязанность. Типа и зачем мне бабушка помогла, теперь и мне придётся кому-то помогать
- У меня был школьный друг, который поступил в тот же университет, что и я. Я хорошо разбиралась в математике и иностранных языках и помогла ему сдать французский и математику. В благодарность он сводил меня на концерт, так что я считала, что мы квиты. Это было более 50 лет назад. Я пошла преподавать в школу; мой одногруппник добился больших успехов в своей области. Мы снова встретились в социальных сетях, и он предложил моему мужу и мне отдохнуть в его пляжном домике неделю в качестве благодарности за помощь в изучении этих двух предметов в колледже! © Margaret Jacobsen / Quora
- Узнала, что муж загулял. По некоторым сведениям нахожу любовницу в социальной сети и у меня падает челюсть. Когда-то, больше 10 лет назад я по молодости, дурости увела из семьи мужчину, жену видела на фото у них дома. И вот, сейчас, я тоже вижу на фото ее, только в качестве разлучницы. У нас маленький ребенок, как и у нее тогда. Бумеранг. © Подслушано / Ideer
- Когда мне было 16, умерла старушка, которая жила по соседству с нами. Ее семья пришла на следующий день, чтобы упаковать вещи, и я решил помочь им. Ко мне присоединились мой брат и приятель. За день все было упаковано и разобрано. Я отчетливо помню облегчение на лице дочери той старушки, когда она сказала мне: «Большое спасибо за то, что ты помог». А около пяти лет назад я столкнулся с ней в продуктовом магазине. Честно говоря, я понятия не имею, как она узнала меня в 31 год. Но она узнала, и мы немного поговорили. Я сказал, что мы скоро переезжаем в дом побольше, и эта женщина тут же вызвалась помочь. Когда я спросил, почему, она сказала, что возвращает долг 15-летней давности. © Jake G. Davidson / Quora
- Работаю руководителем в крупной компании, недавно ко мне на собеседование пришла бывшая начальница, у которой я работала в 18 лет в фаст-фуд ресторане на самой низкой должности и подвергалась унижениям с ее стороны. И в итоге была уволена без выплаты отпускных. Но я отнеслась к ней достаточно деликатно, хоть та и сидела красная как рак. © Подслушано / Ideer
- Стояла в очереди в аптеке, передо мной мужичок. Простой такой, немного небритый. Спросил лекарство от глистов для детей. Какая-то женщина тут же раскрыла рот: «Это как надо было ребенка запустить!» В очереди закудахтали ее подружки. А мужчина покраснел и тихо так спросил у аптекаря, мол, какую норму можно собаке дать, килограмм так 5 весит, щенок еще. Гробовая тишина. Видно было, как женщине хотелось сквозь землю провалиться. И тут уже на нее вся очередь бросала презрительные взгляды. © Подслушано / Ideer
- Я не считаю себя очень добрым человеком, но время от времени помогаю незнакомцам, потому что работаю в сфере обслуживания клиентов. Я знаю одно наверняка: если вы помогаете людям с искренним сердцем, эта услуга всегда возвращается вовремя. Это не обязательно должно быть от того же человека, которому вы помогли. Я обнаружил: то же самое происходит со мной в плане денег, особенно когда дело касается чаевых. Карма реальна. © Sayuj Jose / Quora
А вот еще люди, которые могут подтвердить, что карма существует. Часть историй будто с наших знакомых списана.
Комментарии
а почему раз глисты то "ребенка запустили"? С другой стороны, такие лекарства для животных лучше брать в зоомагазинах или ветаптеках
А разве можно давать собаке, да еще такой мелкой, лекарства, предназначенные человеку? Мало того, что с дозу рассчитать практически невозможно, так еще и препарат может оказаться токсичным для животного. Странно, что мужчина не обратился в ветеринарную аптеку.
Нет никакой кармы. Ни разу ничего хорошего не вернулось, что делала для других. хотя, я и не ждала как-то. И ни разу ничего плохого не случалось с теме, кто творит зло постоянно. Живут и процветают