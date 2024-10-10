14 человек, которые убедились на собственном опыте: что посеешь, то и пожнешь

Истории людей, которым их поступки — как добрые, так и плохие — вернулись неожиданным образом, напоминают нам о торжестве справедливости. Эти жизненные примеры заставляют задуматься о том, что каждое действие всегда имеет последствия. Ведь в конце концов не зря многие искренне верят: все, что мы отдаем в мир, непременно возвращается к нам.