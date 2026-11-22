Эти пирожки, которые чем-то напоминают несладкие ватрушки, выпекали в печи и по праздникам, и в обычные дни. Шаньги готовили и в Архангельской области, и на Урале, и в Сибири. Раньше выпечку нежно называли шанежками.

Кстати, именно шаньгу Ломоносов добавил в учебник по русской грамматике, чтобы объяснить, как склоняются существительные по падежам. Эту выпечку готовили еще в древние времена и искренне любили за сытность и нежный вкус.