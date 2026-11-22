Если шанежки это несладкие ватрушки, то что такое красное а середине? Похоже на ягоды смородины.
6 видов старинной выпечки из разных регионов, из-за которых кухня пахнет праздником и бабушкиным домом
Векошник, кокурки, левашник и шаньга — все эти слова звучат непривычно. Я бы подумала, что речь идет о какой-то старинной одежде. Но на самом деле это просто названия выпечки. Сейчас мало кто помнит, как готовить такие блюда. А ведь раньше ни одно празднество не обходилось без сытных и вкусных пирогов. Я решила узнать, что обычно подавали к столу наши прабабушки, тем более что на носу праздники. Будет чем удивить гостей. А в качестве бонуса делюсь фамильным рецептом любимых пирожков с капустой.
Еще Ломоносов добавил шаньгу в свой учебник
Эти пирожки, которые чем-то напоминают несладкие ватрушки, выпекали в печи и по праздникам, и в обычные дни. Шаньги готовили и в Архангельской области, и на Урале, и в Сибири. Раньше выпечку нежно называли шанежками.
Кстати, именно шаньгу Ломоносов добавил в учебник по русской грамматике, чтобы объяснить, как склоняются существительные по падежам. Эту выпечку готовили еще в древние времена и искренне любили за сытность и нежный вкус.
В древние времена не все имели возможность печь пирожки в обычные дни. Пекли только по праздникам.
Не знаю, как они на вкус, но на вид так себе. Мы привыкли к более аппетитному виду.
Для приготовления теста понадобятся: мука (800 г), молоко (пол-литра), вода (100 мл), сухие дрожжи (11 г), сахар (1 ст. л.), соль (половина ст. л.), сметана (2 ст. л.). Сметану можно заменить на простоквашу, но тогда корочка не получится хрустящей. В теплое молоко добавляют воду, сахар и дрожжи и дают смеси немного постоять. Затем туда же отправляют соль, сметану и замешивают.
Тесту дают подняться, потом несколько раз обминают и формируют из него круглые лепешки. Начинку (картофельное пюре с яйцом, творог, пшенную или гречневую кашу с рубленым вареным яйцом) просто намазывают сверху на лепешку, оставив немного пространства по краям. Начинка не дает тесту слишком подняться или подгореть. Потом лепешки отправляют в печь или духовку. Когда шаньги выпекутся, их поливают смесью сметаны и растопленного масла.
«Шаньги — это открытые пирожки с начинкой из картошки, каши, творога и ягод. Очень вкусно»
- Мое детство прошло на Урале. Мы жили в маленьком городке среди красивейших лесов. Рядом были огромный пруд и река Кама. У нас в квартире почему-то стояла настоящая дровяная печка. На выходных, только проснувшись, я чувствовала, как из кухни доносился аромат любимых шанег. Я просто обожала горячие шаньги с холодным молоком.
Посикунчики надо есть с осторожностью — они очень сочные
Посикунчики — традиционное блюдо Пермского края. Существует две версии, почему эти маленькие пирожки, которые можно съесть за два укуса, получили такое смешное название. По первой, посикунчики так нарекли, потому что мясную начинку для них мелко рубят, или «секут». По второй, пирожки так называют, потому что сок из них брызжет или, как раньше говорили, «сикает».
Я делала похожие по форме пирожkи с яблоками и изюмом, но из слоеного теста.
Запечатывала вилкой, очень удобно)
«Посикунчики можно отведать в любом заведении общественного питания в Пермском крае»
Для теста понадобятся: мука (400 г), яйца (2 шт.), сметана (4 ст. л.), соль (щепотка) и вода (100 мл). Начинку делают из половины килограмма мясного фарша, в который добавляют перец, соль, мелко нарезанный лук, сушеный укроп и рассол. Тесто замешивают, оно должно получиться достаточно эластичным, как для пельменей.
Потом раскатывают из него небольшие кружки (но не слишком тонкие), выкладывают начинку и плотно запечатывают. Получившиеся пирожки обжаривают в растительном масле на сковородке. Получаются сочные и очень вкусные посикунчики.
Если вас угостили левашником, это не значит, что в тарелке что-то «левое»
Когда-то левашники были любимым воскресным лакомством, их рецепт можно было найти даже в «Домострое». Увы, сейчас эти маленькие сладкие пирожки почти никто не готовит. А жаль. Название блюда происходит от слова «леваш», которое означало ягодную пастилу. Но вместо нее можно взять и густое варенье.
Для приготовления теста понадобятся: мука (400 г), один белок, вода (150 мл), щепотка соли и сахар (2 ст. л.). Муку просеивают, делают в горке углубление, куда и добавляют остальные ингредиенты. Потом замешивают крутое тесто, раскатывают его в тонкий пласт и нарезают на небольшие квадратики. В центр каждого кладут ложку варенья и залепляют в пирожок по диагонали, склеивая края желтком. Левашники прокалывают вилкой и обжаривают в растительном масле на сковородке до золотистой хрустящей корочки.
- Подруга позвала на выходные в Тулу. Погуляли по городу, а вечером заглянули к ее бабушке: там стол буквально от еды ломился. И все так вкусно! Наелись до отвала, только сыто икать можем. А бабушка улыбается: «Надо еще левашники попробовать!» — и выносит миску пирожков. Надкусила я один, и у меня глаза округлились: там внутри что-то сладкое, ягодное и густое, но не варенье. Оказалось бабушка готовит левашники по старинному рецепту с домашней пастилой. Мы с подружкой и не заметили, как все левашники умяли.
Даже маленькая рыбка превращается в рыбнике в лакомство
В северных приморских областях и в Сибири украшением праздничного стола был «рыбник». Причем иногда в пирог отправляли целиком крупную рыбину, и такое блюдо получало название по своей начинке. Например, рыбник с язем называли «язковником» и так далее. А порой в пироге запекали мелкую рыбешку, и такой вариант нарекали «малявниками» и «молеватиками».
Тесто обычно делали из пшеничной муки или из смеси пшеничной и ржаной. Главное, оно не должно было размокнуть во время готовки, чтобы вкусный сок не вытек из рыбника. Пирог выпекали в форме рыбы, отрезали верхнюю корочку, выкладывали рыбу на отдельное блюдо и ели ее вприкуску с корочками.
Для приготовления теста понадобятся: мука (300 г), теплая вода (100 мл), растительное масло (2 ст. л.), яйцо (1 шт.) и соль. Для начинки лучше взять малокостную рыбу: налима, судака, форель, сига или ряпушку. Тесто замешивают, потом раскатывают. Рыбу чистят, удаляют головы, хвосты и плавники, выкладывают на пласт, добавляют сверху нарезанный лук, тонкие ломтики картошки и специи. Потом тесто защипывают сверху и отправляют пирог в духовку.
«Я делаю рыбники с ряпушкой, а в тесто добавляю ферментированный ржаной солод»
- Приехали на родину мужа — в Архангельск. Свекровь позвала детей помогать на кухне. Я усмехнулась: «Да они даже яичницу не пожарят!» Свекровь подмигнула: «Ничего, сейчас побегут готовить. Рецепт-то волшебный — моей прабабушки-поморки!» Через два часа мы зашли на кухню и опешили: наши дети старательно корпели над рыбником. А рыбник прямо в форме рыбы, дети сверху на нем какой-то специальной вилочкой делали «чешуйки». Получилось обалденно вкусно.
Векошник — отличная альтернатива привычной пицце
В старину рачительные хозяйки не выкидывали еду, которая оставалась после праздничной трапезы. Но вместо того чтобы подогреть вкусности и снова подать их на стол, они готовили из остатков пирог «векошник». Существует две версии происхождения этого названия. По первой, пирог выпекался в специальной овальной форме, которая называлась «веко».
Именно она была прародительницей сковородок и противней. А позже веко использовали в качестве подноса. По второй, векошью называли именно остатки еды, которые служили начинкой. Причем в пирог отправляли все: мясо, рыбу, соленья, овощи, кашу, грибы и рубленые яйца. Так что у наших прабабушек был собственный рецепт пиццы.
Для теста понадобятся: мука (полкило), сухие дрожжи (8 г), сметана (200 г), вода (200 мл), яйца (2 шт.), растительное масло (2 ст. л.), соль (1 ст. л.) и сахар (1 ч. л.). В теплую воду добавляем дрожжи и сахар. В другой миске смешиваем сметану, соль и яйца. Потом добавляем все это в муку, вымешиваем и даем тесту хорошенько подняться.
Затем растягиваем его на противне в круг с небольшими бортиками (прямо как пиццу) и выкладываем сверху начинку. Подойдет все, что угодно: картофель, сыр, свежие помидоры, жареные грибы, соленые огурцы и кусочки мяса. Тут можно смело экспериментировать. Если начинка выглядит не слишком аппетитно, тесто можно свернуть пополам и защипнуть края.
Грядут новогодние праздники — пора готовить кокурки
Раньше кокурки обязательно пекли по праздникам, причем в каждом регионе был свой рецепт. Скорее всего, название этого блюда происходит от слова «кокур», которое означало мелкую монетку. Кокурки делали из сдобного пресного теста или добавляли в него что-то сладкое, например арбузный мед. А на Волге эта выпечка была похожа на ржаной колобок, только внутри него находилось вареное яйцо.
Во многих домах рецепт этих маленьких печений или крендельков переходит из поколения в поколение.
Для теста понадобятся: мука (250 г), маргарин (100 г), сметана (100 г), сахар (2 ст. л.) и щепотка соли. Все ингредиенты отправляют в миску, сначала рубят, а потом замешивают тесто руками. Получившийся колобок раскатывают в пласт (он не должен быть слишком тонким), вырезают печеньки и отправляют их в духовку. Получается сочное и хрустящее лакомство.
Бонус: пирожки с капустой по семейному рецепту
Рецепт фамильных пирожков с капустой принадлежал еще моей прабабушке. Так что последние сто лет ни одно семейное празднество не обходится без этой выпечки. Благо, что готовится она очень просто. Понадобятся только слоеное тесто, тушеная капуста и яичный желток. Если честно, тесто я покупаю в магазине. Пробовала приготовить сама, потратила полдня, а получилась какая-то ерунда.
Так что теперь просто размораживаю тесто, раскатываю его в тонкий пласт, стаканом вырезаю маленькие кружочки и выкладываю на них начинку из капусты, тушеной с луком. Потом смазываю пирожки сверху желтком и отправляю в духовку. Мама еще добавляла в один пирожок сюрприз — горошинку черного перца. Такая выпечка считалась счастливой. Но я боюсь, мои домашние не оценят задумку.
Второе фото надо было уже с готовыми пирожками показать)
Кстати, моя бабушка делала мааленькие слоеные пирожки с мясом. И они тоже улетали быстрее, чем готовились 😉
Главный секрет — пирожки должны быть очень маленькими, буквально на один укус. Мама подавала их к праздничному столу вместе с куриным бульоном, но я просто выкладываю в миску и иногда посыпаю кунжутом. Получается отлично. Одна беда — пирожки щелкаются, как семечки. Бывает, потратишь на их готовку пару часов, поставишь миску с пирожками перед домашними — глазом моргнуть не успеешь, как вся выпечка исчезает.
А вот еще несколько «вкусных» статей, после которых хочется перекусить:
Комментарии
Хотелось бы пояснить некоторым комментаторам, которые спрашивают, зачем я кого-то поздравляю с тем, что их истории опубликовали - нравится мне так делать, вот нравится мне поздравлять людей с тем, что их истории опубликованы. Хочу заметить только одно - если вам не нравится, что я кого-то поздравляю, то рекомендую меня заблокировать. В противном случае, если увижу, что кто-то поставил пальцы вниз под моими поздравлениями кому-то, то без лишних слов заблокирую таких людей - я сама никому не ставлю пальцы вниз и кривые рожи, и мне неприятно видеть такое под моими комментариями. Надеюсь, все всё поняли.
Я добрая, но очень эмоциональная, а когда меня выводят на негативные эмоции, то я уж за себя не ручаюсь - так что, считайте, что вам крупно повезло, что вы в интернете. В реальной жизни всё было бы совсем по-другому. Всего хорошего.