18 фото и историй о последних теплых деньках осени, когда люди еще смогли порадоваться солнышку

«Поехали на машине в путешествие. Уже к вечеру искали отель, но в округе не было ничего адекватного даже за хорошие деньги. Мы не видели смысла платить просто за кровать с душем/туалетом на 30 человек. Предложила мужу переночевать на природе. Нашли поляну, вокруг такая красота, это место словно было нарисовано каким-то художником. Приготовили еду на костре, ели и наслаждались шумом реки. Ночевали в машине. А утром меня ждала любимая овсянка и горячий чай. Знаю, что и в таких условиях я с любимым точно не пропаду».