18 фото и историй о последних теплых деньках осени, когда люди еще смогли порадоваться солнышку

Народное творчество
20.10.2026
18 фото и историй о последних теплых деньках осени, когда люди еще смогли порадоваться солнышку

Осень красива. Не зря ее воспевают в стихах: «Очей очарованье!» Люди любят это время года за то, что можно пошуршать листьями в парке, попивая горячий кофе с корицей. За то, что можно поехать в лес, погулять по мшистым тропинкам и вернуться с корзинкой грибов. А еще за последние яркие цветы и вкусную яблочную шарлотку.

Последние осенние цветочки

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Ох уж эти городские!

  • Есть у меня племянница — расфуфыренная фифа. Приехала ко мне в деревню, и я попросила ее сходить в курятник за яйцами: урожай яблок некуда девать, надо хоть шарлотку испечь. Вернулась племяшка с миской яиц, но задумчивая. Спросила: «А петух яйца несет?» Я рассмеялась: «Нет, конечно». Она: «А почему тогда ты его держишь? Если он яйца не несет, может, лучше его продать?» Пришлось объяснять ей, зачем. Ох уж эти городские!
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Мелла
только что

Курицы и без петуха яйца несут, просто из них цыплята не выводятся.

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Ну, каков красавец, а!

© PavelGlazkov / Pikabu

«Лесные новости от Павла Глазкова. В Ленинградской области продолжается волна осенних грибов. Думаете, грибы любим только мы с вами? Ошибаетесь. С помощью видеоловушки мне удалось заснять, как грибы поедает лось».

Вот мальчик удивился

  • Подруга пригласила в лес погулять, пока еще тепло. А она живет в пригороде — в деревне Подборовье. Это популярное место у грибников: ехать туда на автобусе с вокзала минут 20. Так вот, подъезжаем уже. А напротив меня сидит мальчик с мамой, мальчику лет 5, одеты явно для леса. Вдруг пацан видит в окно козу и говорит: «Мам, смотри, какая собачка смешная!» Я так и застыла. Вот что значит городские дети.
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Бруннера
только что

грибы существовали на миллионы лет до появления человека и все время их кто-нибудь ел

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Этой осенью мода на «Сумерки» коснулась даже маникюра. Девушки делают вот такие ногти с Карлайлом на безымянном пальце

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Бруннера
только что

Бедолага! Что у нее с большим пальцем? Неправильно сложили после перелома?

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Приятно шуршать листьями в парке и пить горячий напиток. Ну а какой кофе сейчас делают! Такие названия, вау! Тут и «Солнце полуночи», и «Ночная фиалка», и «Секрет Калленов»

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Киса
только что

Ой. Стаканчик держит с таким напрягом, аж палец побелел!

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Опята — это когда знаешь, что ищешь или Собираем только те грибы, которые знаем

  • Однажды у мамы от предприятия организовали поездку на автобусе за грибами. Мы поехали вдвоем. Остановились в одном месте — ничего. Перебрались на другое — пусто. Покружили по проселкам и попали на третье место. Когда-то давно ветер повалил там множество деревьев, в основном елок. И вот там росли опята. На корнях поваленных елок, на стволах берез. Все было заполнено опятами. Мы брали только молодые и только шляпки. И набрали столько, что еле дотащили до дома. Мама все засолила. Ели потом очень долго, добавляя везде, где возможно. Винегрет делали с ними вместо квашеной капусты.

Так выглядит осень на горном Алтае

© ClubMarshrut / Pikabu

Пока одни люди не могут ночевать в лесу из-за отсутствия удобств, другие наслаждаются едой, приготовленной на костре, шумом реки и запахами хвои

© A.ANATOLIEVNA / Pikabu

«Поехали на машине в путешествие. Уже к вечеру искали отель, но в округе не было ничего адекватного даже за хорошие деньги. Мы не видели смысла платить просто за кровать с душем/туалетом на 30 человек. Предложила мужу переночевать на природе. Нашли поляну, вокруг такая красота, это место словно было нарисовано каким-то художником. Приготовили еду на костре, ели и наслаждались шумом реки. Ночевали в машине. А утром меня ждала любимая овсянка и горячий чай. Знаю, что и в таких условиях я с любимым точно не пропаду».

Кто-то едет домой с такой красотой

Хороший мальчик отправился с хозяйкой в лес

«Поехали с подругой в лес с палаткой, рядом озеро. Ну и взяли наших собак. Сперва встала проблема с водой — подхода к воде не нашлось, сплошное болото и второе дно у берега, но рядом был родник!
Мы даже успели порыбачить: наловили подлещиков. А еще я вернулась домой с целой охапкой грибов. Домой собирались неохотно, была б моя воля, осталась бы еще в лесу!»

В городе такого не увидишь. Осеннее звездное небо над деревенской дорогой, Чувашия

© AronKost20 / Pikabu

Не зря говорят, что к лесу надо относиться с почтением

  • Ехал лет 10 назад из деревни (Пермский край) поздно вечером. Поздняя осень была. Еду себе спокойно, замечаю какое-то движение на обочине. А темень уже, обочина плохо освещается. Ближе подъезжаю и понять не могу: идут по обочине 2 коровы, что ли? Ближе подъехал, уже медленно, чтобы не напугать. Вот это глаза у меня открылись от удивления по 5 копеек, это не коровы, это лоси, огромные, высокие, выше авто!
    Идут спокойно, неторопливо, на меня ноль внимания. А у меня аж мурашки. Не ожидал таких исполинов увидеть на обочине, ведь я только выехал из населенного пункта. Красавцы, конечно.

А вот так осень приходит на Кольский полуостров. Остров в Сейдозере, Ловозерские тундры

Чтобы доехать до уникального озера, ребята преодолели 10 километров дороги — примерно вот такой

© pasl81 / Pikabu

Беленький. Это просто Царь-гриб. Люди в комментариях поздравляют и завидуют

Положил мужик грибы в корзину, а они ей как раз

© NekiPanda / Pikabu

«Тверская область. Год этот на грибы крайне странный. Подосиновиков, подберезовиков, белых — практически не было весь сезон. Черные и белые грузди — единичные экземпляры, почти всегда червивые. Лисички — много: идешь за грибами на засолку, ползаешь на коленях 3 часа, а возвращаешься с 2 корзинами лисичек. Маслята — в лесах негусто. Осиновых груздей, что на фото, весьма много, суммарно будет более 60 литров в засоленном виде, но попадаю, как обычно, уже на переросшие экземпляры».

© NekiPanda / Pikabu
a
только что

груздей хочу, солёных в смятанке да с картошечкой рассыпчатой

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И как только природа создала такое совершенство?

© alexey.mozgo / Pikabu
a
только что

И как только природа создала такое совершенство? как как, человек не вмешивался...

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