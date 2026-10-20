18 фото и историй о последних теплых деньках осени, когда люди еще смогли порадоваться солнышку
Осень красива. Не зря ее воспевают в стихах: «Очей очарованье!» Люди любят это время года за то, что можно пошуршать листьями в парке, попивая горячий кофе с корицей. За то, что можно поехать в лес, погулять по мшистым тропинкам и вернуться с корзинкой грибов. А еще за последние яркие цветы и вкусную яблочную шарлотку.
Последние осенние цветочки
Ох уж эти городские!
- Есть у меня племянница — расфуфыренная фифа. Приехала ко мне в деревню, и я попросила ее сходить в курятник за яйцами: урожай яблок некуда девать, надо хоть шарлотку испечь. Вернулась племяшка с миской яиц, но задумчивая. Спросила: «А петух яйца несет?» Я рассмеялась: «Нет, конечно». Она: «А почему тогда ты его держишь? Если он яйца не несет, может, лучше его продать?» Пришлось объяснять ей, зачем. Ох уж эти городские!
Ну, каков красавец, а!
«Лесные новости от Павла Глазкова. В Ленинградской области продолжается волна осенних грибов. Думаете, грибы любим только мы с вами? Ошибаетесь. С помощью видеоловушки мне удалось заснять, как грибы поедает лось».
Вот мальчик удивился
- Подруга пригласила в лес погулять, пока еще тепло. А она живет в пригороде — в деревне Подборовье. Это популярное место у грибников: ехать туда на автобусе с вокзала минут 20. Так вот, подъезжаем уже. А напротив меня сидит мальчик с мамой, мальчику лет 5, одеты явно для леса. Вдруг пацан видит в окно козу и говорит: «Мам, смотри, какая собачка смешная!» Я так и застыла. Вот что значит городские дети.
грибы существовали на миллионы лет до появления человека и все время их кто-нибудь ел
Этой осенью мода на «Сумерки» коснулась даже маникюра. Девушки делают вот такие ногти с Карлайлом на безымянном пальце
Бедолага! Что у нее с большим пальцем? Неправильно сложили после перелома?
Приятно шуршать листьями в парке и пить горячий напиток. Ну а какой кофе сейчас делают! Такие названия, вау! Тут и «Солнце полуночи», и «Ночная фиалка», и «Секрет Калленов»
Опята — это когда знаешь, что ищешь или Собираем только те грибы, которые знаем
- Однажды у мамы от предприятия организовали поездку на автобусе за грибами. Мы поехали вдвоем. Остановились в одном месте — ничего. Перебрались на другое — пусто. Покружили по проселкам и попали на третье место. Когда-то давно ветер повалил там множество деревьев, в основном елок. И вот там росли опята. На корнях поваленных елок, на стволах берез. Все было заполнено опятами. Мы брали только молодые и только шляпки. И набрали столько, что еле дотащили до дома. Мама все засолила. Ели потом очень долго, добавляя везде, где возможно. Винегрет делали с ними вместо квашеной капусты.
Так выглядит осень на горном Алтае
Пока одни люди не могут ночевать в лесу из-за отсутствия удобств, другие наслаждаются едой, приготовленной на костре, шумом реки и запахами хвои
«Поехали на машине в путешествие. Уже к вечеру искали отель, но в округе не было ничего адекватного даже за хорошие деньги. Мы не видели смысла платить просто за кровать с душем/туалетом на 30 человек. Предложила мужу переночевать на природе. Нашли поляну, вокруг такая красота, это место словно было нарисовано каким-то художником. Приготовили еду на костре, ели и наслаждались шумом реки. Ночевали в машине. А утром меня ждала любимая овсянка и горячий чай. Знаю, что и в таких условиях я с любимым точно не пропаду».
Кто-то едет домой с такой красотой
Хороший мальчик отправился с хозяйкой в лес
«Поехали с подругой в лес с палаткой, рядом озеро. Ну и взяли наших собак. Сперва встала проблема с водой — подхода к воде не нашлось, сплошное болото и второе дно у берега, но рядом был родник!
Мы даже успели порыбачить: наловили подлещиков. А еще я вернулась домой с целой охапкой грибов. Домой собирались неохотно, была б моя воля, осталась бы еще в лесу!»
В городе такого не увидишь. Осеннее звездное небо над деревенской дорогой, Чувашия
Не зря говорят, что к лесу надо относиться с почтением
- Ехал лет 10 назад из деревни (Пермский край) поздно вечером. Поздняя осень была. Еду себе спокойно, замечаю какое-то движение на обочине. А темень уже, обочина плохо освещается. Ближе подъезжаю и понять не могу: идут по обочине 2 коровы, что ли? Ближе подъехал, уже медленно, чтобы не напугать. Вот это глаза у меня открылись от удивления по 5 копеек, это не коровы, это лоси, огромные, высокие, выше авто!
Идут спокойно, неторопливо, на меня ноль внимания. А у меня аж мурашки. Не ожидал таких исполинов увидеть на обочине, ведь я только выехал из населенного пункта. Красавцы, конечно.
А вот так осень приходит на Кольский полуостров. Остров в Сейдозере, Ловозерские тундры
Чтобы доехать до уникального озера, ребята преодолели 10 километров дороги — примерно вот такой
Беленький. Это просто Царь-гриб. Люди в комментариях поздравляют и завидуют
Положил мужик грибы в корзину, а они ей как раз
«Тверская область. Год этот на грибы крайне странный. Подосиновиков, подберезовиков, белых — практически не было весь сезон. Черные и белые грузди — единичные экземпляры, почти всегда червивые. Лисички — много: идешь за грибами на засолку, ползаешь на коленях 3 часа, а возвращаешься с 2 корзинами лисичек. Маслята — в лесах негусто. Осиновых груздей, что на фото, весьма много, суммарно будет более 60 литров в засоленном виде, но попадаю, как обычно, уже на переросшие экземпляры».
И как только природа создала такое совершенство?
И как только природа создала такое совершенство? как как, человек не вмешивался...