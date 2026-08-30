15 светлых историй о людях, которые выбрали себя и получили в награду долгожданный отдых для души
Одни герои сегодняшних историй с надеждой на лучшее решились на самый важный поступок: смену работы или долгожданный отдых. Другие же просто от души сделали себе лучший подарок — переехали, занялись творчеством или завели собаку после долгих сомнений. И теперь их будни полнятся радостными моментами, а их смелость вдохновляет и поднимает настроение.
- Была у меня коллега на работе. Незаметная, тихая, скромная. И тут она неожиданно увольняется. Шутка ли, после многих лет бросить насиженное место. На все вопросы скромно улыбается.
После ее увольнения мне по секрету сказали — уехала работать на стройку в Бангладеш. Ей без малого 50. Детей нет, муж в прошлом. Сейчас живет там на полном пансионе, шлет фотки с горами ананасов, помело и прочей экзотикой. Про масштаб стройки даже говорить не буду. Молодец, мое почтение.
- Собака не изменила мою жизнь. Она вернула меня в нее. Вытащила из головы обратно в реальность. Научила гулять без цели. Просто стоять и смотреть на закат. Молчать с кем-то рядом и не чувствовать себя неловко. Радоваться луже. Радоваться без повода. Да, квартира в шерсти. Да, планы теперь строятся вокруг прогулок. Но когда приходишь домой уставший, а тебе в ноги прилетает 17 кг искренней любви... Все минусы идут лесом. Это лучшее, что со мной случалось.
Ага... Себе радость от общения с питомцем, а соседям - дерьмо во дворе в подарок... И не надо говорить что убираете за питомцем...Это делают от силы 10% собаководов...
Собака это "маленький ребёнок" который никогда не взрослеет. Надо убирать за ним, играть, гулять, кормить всю его жизнь! А потом он уйдёт на радугу раньше человека и будет боль и печаль непроходящая.
- Я в 53 года изменила свою жизнь кардинально. Переехала в другую страну через океан. В 54 года впервые села за руль и сдала на права с первого раза. Купила себе Лексус и гоняю на нем. Отдыхаю у океана. Езжу в парк, за продуктами. Просто живу и радуюсь. Всем добра!
Океан бесплатный, парк бесплатный, продукты в любой стороне света покупать придется. А лексус б/у в США за несколько тыщ купить можно. Не знаю, что все так перевозбудились. Жить свою лучшую жизнь можно не за такие уж огромные деньги
- Я была дизайнером, а стала вышивальщицей. Теперь это — моя работа. Но это благодаря мужу-айтишнику, который зарабатывает на нашу счастливую жизнь с двумя детьми, пока я развиваю свой маленький бизнес. Он бы очень хотел, например, выращивать кабачки, перейти на менее ответственную работу. Открыть ресторанчик, наконец, так как он крышесносно готовит. Надеюсь, я однажды смогу зарабатывать столько, чтобы и он мог осуществить свою мечту.
Так правильно - сначала муж вам помогает, вы развиваете своё дело, потом, когда ваше дело будет приносить доход, вы должны помочь мужу открыть его дело, то, что ему интересно, и то чем он хочет заниматься - это и называется семья!
- Я тот человек, который поменял свою профессию на 180 градусов.
2021 год — корпоративный юрист.
2022 год — мастер маникюра.
Как? Поступил в Италию на магистратуру и решил делать деньги в бьюти-индустрии, так как слышал, что платят тут неплохо. И скоро уже все соотечественники знали меня как «Мальчика-казаха, который делает маник в Риме».
Такие снобы в комментах, но ни один человек не пользуется правильными для русской типографики знаками препинания. Никто не умеет ставить кавычки, тире, пробелы в нужных местах, оформлять перечни. А это важнейшая часть печатной речи. И выглядите вы все для образованного человека как: «кАрова покушала, пописила, слазила, папила С бутылки».
«В свои 27 годиков решила, что пора найти занятие по душе. Вернее, муж наставил на путь. Это я и одно из моих первых украшений»
Красивое колечко! Камень на изумруд не похож, скорее всего это зелёный турмалин - верделит.
- В конце прошлого года я довольно длительное время переваривала мысль о том, что хочу завести собаку, но мне было очень сложно определиться с породой. В один из дней я зашла в любимую кофейню, и там парень с собачкой посоветовал мне взять собаку с улицы. Сказал, что это самые благодарные собаки.
И что-то тогда внутри екнуло, будто я все это время ждала какого-то внешнего подтверждения. С того дня я постоянно мониторила чаты в поиске того самого щенка. Мы даже присмотрели одну девочку, но написали поздновато, тогда она уже нашла дом.
Спустя дней 10 мне попадается объявление, где я вижу ее... Я без раздумий пишу девушке, спрашиваю про щенков и понимаю, что эту красавицу еще никто не забрал. Я сразу поняла, что это наша собака. Буквально через неделю малышка оказалась у нас и стала настоящим членом семьи.
Сейчас ей 9 месяцев, она прекрасная, умная и счастливая собака, моя собака. Если вы мечтаете о собаке или думаете взять щенка с улицы или приюта — да, вначале может быть тяжело. Но все старания по итогу всегда окупаются.
У меня мысль о том, что мне нужна собака, зрела ровно пять лет)) с момента, как я переехала от родителей сразу после универа (в другой город) и до окончания ремонта и заезда уже в собственную квартиру. Переехала в конце ноября того же года уже обзавелась любимым другом) одно из лучших решений в моей жизни!
- Сколько же потребовалось мне времени, чтобы принять тот факт, что я хмурая, медлительная, не люблю активничать и веселиться. Я не легкая на подъем, нет во мне той самой воздушности, что так привлекает меня в других людях. Я никогда не буду зажигалочкой, я люблю тягучую музыку и глубокие разговоры. Мне нравится копаться в себе и размышлять о жизни. Всегда пыталась себя переделать, а сейчас просто приняла. И как же это освобождающе приятно!
Копаются в себе те у кого много свободного времени. Начните мир спасать и его у вас не будет.))
А вариантов множество : спасение тех же бездомных животных (и людей к стати), ЛизаАлерт, охрана природы, памятников, исторических мест ... Столько всего "горит", что думы о собственной самооценке даже в голову не придут. Поспать бы.
«„Никто не будет тебе платить за то, что ты просто сидишь и смотришь в окно“, — говорили они. А я выучил французский, перебрался в Канаду и стал пилотом!»
Так можно про любую профессию написать. Я вот целый день в монитор смотрю - я проектировщик.
- В 42 я бросила работу в банке. В 45 пошла получать среднее специальное образование, в 49 вышла замуж, переехала в другую страну. В 51 начала новый бизнес — у меня маленький отель в курортном месте. Отработала очень успешно первый сезон. Полет нормальный!
Что бы открыть отель ,надо его купить ,или построить....что бощьших денег стоит.
- Я жила последние 13 лет с вечным чувством, что «надо успеть все», «я должна им доказать», «никто лучше меня это не сделает». В 23:30 домой с работы, в 7:00 снова туда. Работа, отчеты, звонки, вечное «сделай красиво, но без бюджета».
Сразу после увольнения я решила уехать куда-нибудь подальше и где потише. Выбор тогда пал на Териберку. Очень долго хотела туда попасть, но не могла из-за работы. И вот там я сидела в полярный день на качелях, наблюдая как со мной заигрывает нерпа в заливе, и думала.
Все, чего мне хотелось, — это внутренней тишины и гармонии с собой.
Я почти целый год не работала официально, а пробовала новое. Нашла сайт, где собраны волонтерские проекты, причем в большинстве случаев проект покрывает твои расходы: дорога, жилье, питание. Съездила в поселок Никель, Мурманская область — мы занимались благоустройством берега реки и парковой зоны, строительством объектов для активного отдыха горожан. Вторым опытом стала Северо-Кавказская палеолитическая экспедиция. Ну тут вообще комментарии излишни. Труда физического хоть отбавляй. А потом мне дважды попалась на глаза информация о работе на Шпицбергене.
И вот я захожу на вышеупомянутый сайт про волонтерство и вижу: «Каюрство на краю света. Шпицберген». Ну в третий раз не может быть просто так! Попробую.
«В общем, я смогла стать арктическим каюром — погонщиком ездовых собак. Такое в жизни бывает. Нечасто, но бывает. Оставила привычный комфорт, городскую суету и сделала шаг в неизвестность. И знаете? Я не пожалела об этом ни разу. Этот остров изменил все — меня и мою жизнь»
- До сих пор не верится, но это реальность: моя мама теперь живет и работает в пяти минутах от меня. В свои годы она решилась на кардинальные перемены и переехала в Минск всего за неделю. Когда-то жить здесь было ее огромной мечтой, но жизнь распорядилась иначе. 30 лет понадобилось для исполнения мечты и того, чтобы мы могли пить капучинку в обеденное время. Горжусь! Теперь понятно, в кого я такая смелая.
Я 16 лет преподавала русскую литературу на филфаке. В 38 закончила иняз. И вот уже 24 года преподаю английский. Мои ученики занимают призовые места на республиканском уровне.
- Всегда была тихой мышкой на работе. Но однажды главный при всех заявил, что увольняет меня за отсутствие инициативы. И тут меня прорвало. Высказала все-все, что о нем думаю. Он постоял, похлопал глазами, а потом рассмеялся и выдал, что такая я ему нравлюсь куда больше. Добавил, что если и дальше не побоюсь отстаивать свое мнение, то со временем стану очень ценным кадром. Сообщил, что передумал меня увольнять, и ушел восвояси.
- Я фотограф. Знакомая позвала на свадьбу, а за день до торжества пишет: «Ты же все равно с камерой придешь. Пофоткай нас по-дружески!» Ну ясно, нашли бесплатного фотографа... Прихожу на праздник в шикарном платье, улыбаюсь. А в руках у меня детская «мыльница». Лицо невесты надо было видеть. Зато я отлично поела торта, потанцевала и сделала ровно три размытых кадра.
После последней свадьбы у родственников, когда мне пришлось таскать видеокамеру и 2 Зенита, в оплату получить 3 кусочка копчёной колбаски-я никаких событий не снимаю из принципа. Тем более к родни(
- Стою в очереди на кассу с полной тележкой продуктов. Сзади пристраивается мужчина с одной бутылкой воды. Начинает вздыхать, цокать, а потом говорит: «Девушка, пропустите, у меня же всего одна вещь, а вы с долго будете возиться!» И тут я молча беру его бутылку, пробиваю вместе со своими продуктами, оплачиваю и кладу себе в пакет. «Теперь у вас вообще ни одной вещи нет, можете идти домой», — мило улыбнулась я. Мужик так растерялся, что молча развернулся и ушел.
Вообще-то, в нормальном магазине должна быть экспресс касса, чтобы людей не задерживать. А поступок сей - хамский. Я бы такую милую улыбку намылил как следует.
А вот и еще несколько наших подборок историй, от которых теплеет на душе:
Комментарии
Начали про счастливых людей с собаками, а закончили двумя неадекватками. Пойду гулять с собакой, исправлять настроение.