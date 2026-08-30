15 светлых историй о людях, которые выбрали себя и получили в награду долгожданный отдых для души

У меня мысль о том, что мне нужна собака, зрела ровно пять лет)) с момента, как я переехала от родителей сразу после универа (в другой город) и до окончания ремонта и заезда уже в собственную квартиру. Переехала в конце ноября того же года уже обзавелась любимым другом) одно из лучших решений в моей жизни!