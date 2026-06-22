"Нарисовали батарею"😂😂😂
Это схематичное изображение забора. Неожиданно, но, в общем-то, понятно)))
19 добрых историй о попутчиках, которые превратили обычную поездку в маленькое приключение
Истории
22.06.2026
Даже самое привычное и простое путешествие в транспорте может подарить как маленькую радость, так и светлое впечатление на всю жизнь. А все благодаря попутчикам, душевная беседа с которыми превратит скучные часы в поезде в настоящее откровение, а отдельные яркие фразы заставят посмеяться от души. А уж если повезет ехать на отдых в одном вагоне с котиком или песиком, то и вовсе можно считать, что жизнь удалась!
- История из моей жизни. Решила я выучить «Правила дорожного движения». Сижу учу, а если не понятен какой-то знак — спрашиваю у мужа, и он мне разъясняет. Дохожу до знака «Железнодорожный переезд», и говорю: «Не пойму, написано, что этот знак означает железнодорожный переезд, а нарисовали батарею».
Муж полчаса смеялся. Прошла пара лет. Едем мы с мужем в поезде, а наша попутчица по купе учит «Правила дорожного движения». И вдруг говорит: «Написано — знак „Железнодорожный переезд“, а нарисовали батарею...»
"Нарисовали батарею"😂😂😂
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- В Екатеринбурге в мое купе в 21:30 заходит женщина-попутчица. Увидела меня и говорит: «Вы не волнуйтесь, я ненадолго — через 2 часа сойду, так что даже постель стелить не буду». Ну, думаю, хорошо. Спросил, куда она едет. Она ответила, что Омск. Я ей отвечаю, что тоже еду в Омск, но я-то приеду завтра в 11:30.
Она говорит: «Мне сказали, что я буду в полдвенадцатого в Омске. Меня уже сейчас ждет на вокзале человек». В итоге она позвонила встречающему и сказала, что планы изменились, и она чуть-чуть задерживается — пусть он едет домой. Как мы смеялись! Минут 10 не могли успокоиться. Она думала, что тысячу километров можно проехать на поезде за два часа!
serik_tahoe
«Пушистый попутчик»
- У нас в семье есть удивительная история. Мамин дядя ехал однажды в поезде, и попутчик вдруг сказал ему: «Знаете, в нашей деревне живет мужчина, который как две капли воды похож на вас». Сначала дядя не придал этому большого значения, но слова засели в голове. Ведь в нашей семье всегда знали, что у него был еще один брат, но его следы затерялись еще в детстве. С тех пор о малыше ничего не было известно. Дядя решился поехать в ту самую деревню. И оказалось, что это действительно был его родной, когда-то потерянный брат.
oli.talks
- Был вечер. В электричке ехала девушка, старательно разгадывающая кроссворды. Рядом с ней сидел мужчина и пристально за ней наблюдал. Заметив, что взгляд попутчицы застрял на одном из вопросов, он вежливо поинтересовался:
— Девушка, могу ли я вам чем-то помочь?
— Как называется то, что помогало Бабе Яге управлять транспортным средством? — ответила девушка вопросом на вопрос.
— Помело! — ответил мужчина, не задумываясь.
Девушка удивленно смотрела на своего «подсказчика» и через три минуты спросила:
— А откуда вы знаете?
— Я близкий родственник этой бабушки! Я многое о ней знаю!
Пассажиры, которые услышали эту фразу, покатились от смеха.
«Всегда при посадке в поезд думаешь — повезет ли с соседями? А тут такой хороший и преданный мальчик»
- Ехала в поезде с котом. У меня огромный черный мейн-кун, суровый лицом. Проснулась утром, смотрю — мой кот развалился на всю полку, а девушка, хозяйка полки, ютится к стеночке, чтобы его не потревожить. Я говорю: «Что ж вы его не выгнали?» А она отвечает: «Я боялась его подвинуть».
ms.boriska_psy
- Однажды попутчик в самолете купил мне телефон по прилету, когда узнал, что я потеряла свой. Заказал такси, так как без телефона и денег я никак не могла вызвать и оплатить его. И отказался давать свой номер. Просто сделал добро, не ожидая ничего взамен. Помню, что он был женат и ждал рождения близнецов. Я пожелала им счастья, до сих пор храню этот телефон и никогда никому его не отдам.
zhanna_amandyk
- Есть у нас мужичок необычный. Писатель, вроде как. Живет в соседней деревне, в наше село ездит затариваться продуктами. Я с ним немного знаком был, помогал с компьютером разобраться как-то.
Встретил его в магазине — он затарился на месяц вперед: рюкзак и сумка, все вместе килограммов на 40. Ну и предложил я его докинуть до дома. Тем более до автобуса еще часа 3 ему ждать бы пришлось. Мне не трудно 12 км прокатиться.
Едем мы, дорога через поля и леса. Он рассказывает, в каком лесочке какие грибы есть, как туда лучше заходить. Доехали, он выгрузился, благодарит, денежку за проезд сунул — я не отказался. Ну и говорит он: «Вы очень хороший человек, умеете слушать. У вас в ближайшее время случится что-то очень хорошее!»
Прошла пара дней, на карточку от предприятия падает 130 000. Выяснилось — премия за прошлогодний проект. Такой вот попутчик счастливый попался.
"Попутчик в московском общественном транспорте
- Несколько лет назад мы отдыхали на острове Панган. Чтобы что-то купить, надо было садиться на скутер и ехать в ближайший населенный пункт. На стоянке всегда лежал пухлый пес, ленивый, как большинство собак в Тае. Потом я понял, кого он мне напоминал — обожравшегося волка из мультика «Жил-был пес».
Услышав, что кто-то выкатывает мопед, он неспешно плелся и бесцеремонно садился в отделение для ног, занимая почти все пространство. Когда в первый раз я попытался его вытолкнуть ногами, он повернул пасть ко мне и лениво рыкнул. Я смирился. Тем более, стало интересно, куда ему надо. Мы доехали до ближайшего ларька с едой, и там он своей суетой дал понять, чтобы я притормозил. Что я и сделал. Он сошел.
С того дня я каждый раз подвозил эту псину. Разок даже ждал, пока он доковыляет с пляжа. Прозвали мы его между собой «БлаБлаДог».
- Есть у нас в городе подобие рок-школы, куда в свое время ходили заниматься и я, и моя сестра. Как-то раз батя должен был забрать сестру после очередного ее занятия. Подъехал минут на 5-7 раньше времени и ждал ее в машине.
У сестры была небольшая коллекция друзей среди учеников «школы рока», и периодически батя по просьбе сестры развозил кого-то из них. Спустя пару минут из школы выходит один из таких и садится на заднее сиденье, неловко озираясь по сторонам. Через несколько минут садится сестра.
Батя спрашивает пацана, куда ему нужно, тот называет примерный адрес, и машина трогается. По прибытии в пункт назначения пацан пытается всучить бате некоторую сумму денег. Но батя вежливо отказывается, и пацан радостно улепетывает в закат.
— А это кто был? — спрашивает батя сестру.
А та ему:
— Я думала, ты знаешь...
«Самый лучший попутчик»
- Когда выезжаю за город, иногда подбираю попутчиков. Денег с них не беру, так как помню те времена, когда сам стоял по несколько часов, иногда с сумками, в ожидании попутки. И как я был счастлив, если с меня не брали денег за проезд.
Один раз подсел какой-то молодой парень — видимо, студент. Доехать ему надо было до родной деревни, около 100 км от города. Примерно на середине пути он завел разговор о том, что ищет работу, денег мало. Потом решил мне польстить: «Вы, наверное, предприниматель. Возьмите меня к себе работать»
Ага, в тот момент я ездил на старенькой «Приоре», и одежда на мне была чисто обноски — ехал заниматься ремонтными работами. Услышав, что работодатель из меня, как из Терминатора Дюймовочка, паренек картинно удивлялся — мол, очень похож на какого-нибудь начальника.
В конце поездки, видя, как технично он заговорил мне зубы, что аж я «забыл» попросить денег за проезд, парень приоткрыл дверь, попросил позвонить ему, если у меня появится какая-нибудь вакансия, и не сказав номера телефона, быстренько удалился.
Давно я так не смеялся, настроение поднял на весь день.
- Еду в поезде я на нижней полке, пришла девушка с мамой. Диалог с ними:
— Вы спать будете?
— Буду.
— Может, не будете?
— Нет, буду.
Девушка вскарабкалась на верхнюю полку, а мать ее такая:
— Вы последите за нашей обувью.
Вот делать-то мне больше нечего! Веселые попутчики.
alena_v.53
«Сегодня ехал вот с таким попутчиком»
- Ехали в купе с мужем, с нами интеллигентная пара, лет по 45. Дама всю дорогу нахваливала свою дочь: умница, красавица! Доехали, дочь встречает на перроне. И тут ее мама начала настаивать, чтобы мой муж записал дочкин номерок! А я вдруг выдаю: «Ну, запиши, что уж там!» Не знаю, что тогда мной двигало — вежливость или простая наивность, но спустя годы я вспоминаю эту ситуацию с улыбкой и легким удивлением. Самое забавное, что мое присутствие дамочку вообще не смущало.
aiganym.jbay
Она просто не поняла, что это жена. Некоторые жёны ведут себя как матери
Ответить
- Сплю я однажды в поезде на нижней полке. И просыпаюсь от того, что парень, который ехал сверху, стоит рядом и поднимает вверх полку, на которой я сплю! Я рот раскрыть не успела, а он внезапно шепчет: «Спите-спите, я сам достану». Это он багаж свой оттуда добывал. Я, конечно, встала, чтобы не мешать, но даже не знала — умиляться такой заботе или наоборот.
rikitikitawy
- 2005 год, я студентом еду на практику в Питер из Уфы. Я брал билеты в последний момент и попал в вагон отдельно от нашей группы, плацкарт. И в этом кубрике встречаются студент и две милые особы. Не помню, о чем мы болтали, но болтали всю ночь. Когда стало холодно, и соседи стали на нас шикать, уселись на одну полку, закутались в колючее одеяло и дальше болтали. Там, помнится, за белье нужно было платить, а денег не было. Так и уснули втроем в обнимку, сидя под одеялом. А утром расставались, как родные, но навсегда. Одно из самых ярких воспоминаний о поездках.
«Это, без сомнения, самый лучший попутчик за всю мою жизнь»
- Подруга поехала на дачу. И вот в электричке ее начинает клинить — выключила она чайник или нет. Дома спит муж, ему на работу днем. Мобильников тогда еще не было, а ехать прилично. Решает попросить попутчиц, кто раньше выходит, позвонить и попросить выключить. Две тетки соглашаются: «Не 100%, но постараюсь». А дальше со слов мужа:
Встаю. Полусонный ставлю чайник. Звонок.
— Здрасьте, Коля Николаев?
— Да.
— Выключите чайник.
В ступоре иду, выключаю.
Бреюсь в ванной, потихоньку прихожу в себя.
Иду ставлю чайник. Звонок.
— Здрасьте, Коля Николаев?
— Да.
— Выключите чайник.
Окончательно офигев, иду и выключаю. Сижу на кухне и туплю. Да что такое?! Ставлю чайник. Звонок. Жена любимая:
— Коль, привет, ты чайник выключил?
Объяснялись долго.
- Ехала в командировку в поезде в плацкарте. Слышу утром, как одна женщина ходит по вагону: «Игорь, Игорь!» Подошла к моему месту и громко так выдает: «Ах, вот ты где!» Все в вагоне проснулись, уставились на меня. И тут я вдруг понимаю, что на моей полке улегся незнакомый пушистый попутчик. А все явно думали, что Игорь — это человек.
aunt_marya
«Сосед в электричке»
- Ехала с нами в купе одна женщина, которая всю дорогу качала права и свысока говорила с проводницей. Белье сдавать отказалась, с высоко поднятой головой покинула вагон. Прошла пара часов, проводница пришла забрать ее белье. А под подушкой обнаружилась сумочка, в которой были кошелек, телефон и документы той дамочки. И тут бабушка-попутчица звучно говорит: «Кара!»
cherniavskaia469
- Сегодня ехала в такси с попутчицей. Подсела женщина, слово за слово, выяснилось, что мы обе из одного городка. Говорю ей, что они с моим папой точно должны быть знакомы. Называю имя — не знает. И тут я показала ей фото, а она как закричит: «Я его знаю! Я его помню!». Она его помнила, как и все наши земляки тех времен, как фотографа с коричневой большой сумкой через плечо. Так неожиданно и приятно было. Поделилась с семьей этой историей, пересмотрела видео, которое мы готовили на 10-ю годовщину ухода папы. И подумала — как здорово, что кто-то еще помнит наших родителей...
cartinka14
- Вызвала такси. Приложение пишет, что попутчик уже в машине. Решила сесть вперед, к водителю. Села, разворачиваюсь, чтобы поздороваться. А там никого. Я спрашиваю у водителя: «А где попутчик?» А он мне: «В багажнике». И только в конце поездки водитель исправился и сказал, что посылку отправили этим тарифом, и это она в багажнике.
_sweet_onion__
Я бы сразу выскочила из такого такси, где попутчиков в багажнике возят.
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