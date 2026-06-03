А накануне свадьбы обычно не проверяют всех подрядчиков, ну там с фотографом списаться, с кондитером, что на завтра всё готово?
А ещё с такой осечкой можно потом на нужную дату, если это летнее время, и не записаться к визажисту/парикмахеру, потому что всё расписано((
16 ироничных историй, которые начались с простого звонка по телефону
Иногда телефонные звонки приносят нам маленькие радости. Одни согревают своим теплом, другие же привносят в нашу жизнь элемент комичности. В любом случае, разговоры по телефону полны неожиданных и искренних моментов.
- Работаю визажистом. Пришла невеста на нежный макияж. Только начали — ей звонят. Выслушала с каменным лицом и говорит: «А давайте забабахаем что-нибудь креативное?» Сделали прямо женщину-вамп. Спрашиваю, почему передумала. И тут она показывает календарь в телефоне. И говорит: «А у меня свадьба через неделю, я перепутала даты. Жених проснулся — начал меня искать. Вот и думаю, раз пришла — хоть накрашусь, как давно хотела».
А накануне свадьбы обычно не проверяют всех подрядчиков, ну там с фотографом списаться, с кондитером, что на завтра всё готово?
- Работала дизайнером мебели. Позвонила одна дама: «Зачем вы дали свой номер телефона моему мужу?» Я опешила, сказала, что он у нас заказал мебель, мол, как я еще должна с ним общаться? Добавила: «Это же рабочий номер, а не личный». А она тут же завелась и выдала, что будет жаловаться моему руководителю.
Зачем она вообще позволяет мужу иметь личный телефон? Ненене, надо отобрать)))
«Прибираясь на даче, нашел это чудо! Телефону 22 года. Я его поставил заряжаться. Он пыхтел долго, пищал. Но потом пошла зарядка. Телефон работает. Я офигел!»
- Выходной, утро. Звонок мужу. Он сонным голосом отвечает: «Але». И тут на него обрушивается женский голос, мол, как так, у него заказ, клиент уже ждет, а он спит! Муж ей буркнул, чтобы она глаза открыла прежде чем номер набирать. А через пару дней мы увидели заказной микроавтобус, на котором был номе как у мужа, только последние две цифры наоборот.
- Мне было 11, сестренке 5. После уроков звоню маме. Она спросила, мол, уроки закончились? Ответила, что да и продолжила: «Да, сейчас буду. А Злату (сестренку) из сада забрать?» Она такая в недоумении: «Какую еще Злату?» И тут я поняла, что звоню какой-то совсем другой женщине, у которой голос дочери похож на мой.
- Звонок. В трубке женщина: «Хочу рассказать вам про свой унитаз!» И начала вещать о том, как он у нее протекает. Мастер приходил, деньги взял, но ничего не работает. И в конце: «Что же мне делать?» Я говорю: «В домоуправление позвонить?» Тишина. И через 15 секунд: «А я куда позвонила?»
«Позвони мне, позвони!»
- Давно это было. Повадилась мне домой звонить какая-то бабуля. Как в больницу или как в поликлинику, не помню точно. Звонила не часто, но и не один раз. В какой-то день опять звонит. Я спокойно объясняю что не тот номер, пусть внимательнее набирает. Звонит второй раз. Я уже не так любезна, но все равно повторяю объяснение. Третий звонок. Я уже на взводе, прошу не звонить сюда. А она логично так отвечает: «А вы трубку-то не берите». Отличный вариант!
- Ухажер звонил мне на домашний. Трубку взял мужчина. В уверенности, что это мой папа, попросил позвать меня. Повисла пауза. Собеседник спросил, мол, что вы от нее хотите. Ухажер сказал, что хочет пригласить погулять. И тут дикий возглас: «Вы что? Она же еще в третьем классе учится!» Одна ошибка в цифре и вот такой вот казус, с родителем моей маленькой тезки.
- Позвонили с неизвестного номера, спросили Станислава. Честно пыталась объяснить, что ошиблись номером. В ответ услышала: «Вы ребенок?» Ну, как бы мне в октябре стукнет 25 лет.
«К домашнему телефону меня не подпускали, а в фотоателье трубку выдали! Напророчили мне судьбу — я же ни дня без телефона!»
- Как-то в далеком детстве зазвонил телефон. Маленького меня отправили за трубкой, попросили к телефону какую-то Кульшат. Я, находясь в полной уверенности, что у нас таких нет, сказал что ошиблись номером, А когда бабушка спросила, кто звонил и кого спрашивали, я ей рассказала как все было. Смеялась вся семья! Откуда же мне было знать, что это просили бабушку? Ведь все подруги и знакомые называли ее баба Катя, а над ее именем я до этого и не задумывался.
- У меня на работе есть подчиненный. Как-то спросила, почему у него не замолкает телефон. Он, чуть ли не плача, ответила, что жена звонит и шлет по 15-20 смс в день. Во время очередного звонка я попросила трубку. Спросила, может что-то случилось? Она растерялась и ответила, что звонит просто так. В общем предупредила, что могу предоставить ее мужу больше свободного времени для разговоров, уволив его. Это был единственный раз, когда я косвенно вмешалась в личную жизнь сотрудника. А ведь этот парень — отличный специалист, просто жена не давала ему работать.
"Он, чуть ли не плача, ответила...."
Корректор в штате не роскошь, а необходимость! 👿
- Позвонил бывший муж, не общались 2 года. Сказал: «Помнишь, я хотел тебе долг по частям возвращать и перевел 2000? Можешь обратно перевести, я потом все вместе отдам?» Не знаю как реагировать, взяла время обдумать это предложение. Нужна помощь финансовых экспертов.
«Когда бродил по какой-то глуши, и наткнулся на выход из Матрицы»
- Лет 15 назад это было. Целый год мне на новый номер телефона звонили жители поселка Куровское и требовали прислать им такси по адресу. Информацию о том, что ошиблись номером, вообще не воспринимали. В общем, стал говорить всем звонящим, что машина выехала. Некоторые звонили повторно, спрашивали, где стоит такси? Я отвечал, мол, проверьте за углом.
- Готовилась к свиданию: влезла в шикарное платье, напялила шпильки, сделала укладку. Роковая женщина! Кавалер звонит: подъезжает. Я мигом сбросила туфли, натянула треники, сделала пучок. Подруга кричит: «Он же сбежит!» А я смеюсь, ведь мой романтик арендовал для нас двоих на весь вечер батутный центр!
- Мне на домашний в течение нескольких месяцев по вечерам названивала бабуся и рассказывала, что видела моего мужа с очередной пассией. Жалела меня, причитала, мол, Верочка, какой же тебе неблагодарный достался, но надо терпеть, детки же у вас. Я угукала в трубку. А потом начала подхрюкивать. А все потому что я не Верочка!
«Мой Бонифаций в качестве подставки для удобства двуногого»
- Мне часто звонили и просили позвать Алю Дунаеву. Я выяснила, что звонили на работу этой Али, но номер отличался на одну цифру. Набрала, поговорила с ней. Она извинилась. Тут мне позвонили и сказали, что Алину дочь увезли рожать. Я набрала Але, рассказала. А она поблагодарила меня и поехала в роддом. Потом ни разу не звонили, Алю Дунаеву не спрашивали.
- Стою в бутике, скучаю. Заходит дама — сразу видно, со вкусом. Выбирает бархатное платье в пол. Веду к кассе. Тут у нее звонит телефон. Слушает, вздыхает, вешает платье обратно и спрашивает: «А у вас есть костюм динозавра?» Я округлила глаза. А она на ходу выдает: «Мне просто позвонил муж и сообщил, что аниматор на детский праздник застрял в пробке, и спасать пятилетие сына придется мне!»
В мире, где большая часть общения давно перешла в безмолвные текстовые мессенджеры, обычные телефонные звонки остаются главным источником живых эмоций и внезапных сюрпризов. Всего одна перепутанная цифра в номере, невнимательность или неожиданное известие в трубке — и привычный сценарий дня мгновенно рушится, уступая место житейской комедии положений или легкому абсурду.