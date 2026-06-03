16 ироничных историй, которые начались с простого звонка по телефону

А накануне свадьбы обычно не проверяют всех подрядчиков, ну там с фотографом списаться, с кондитером, что на завтра всё готово?

А ещё с такой осечкой можно потом на нужную дату, если это летнее время, и не записаться к визажисту/парикмахеру, потому что всё расписано((