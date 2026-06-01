22 человека вспомнили, что коллекционировали в детстве, и окунулись в теплую ностальгию

Иногда достаточно одной случайной находки, чтобы накатила ностальгия: коробка из-под печенья с антресолей, шкатулка с ракушками или камушками. Перед вами — уютные истории людей, которые вспомнили свои детские коллекции — те самые сокровища прошлого, наполненные по-настоящему душевными и светлыми воспоминаниями, к которым так приятно возвращаться.

Мой папа со школьного возраста собирал спичечные этикетки. Долгое время они у него просто лежали кучкой, только два или три небольших альбома было. Помню, я в детстве их с любопытством рассматривала. Папа давно на пенсии, и вот за последние два года он бережно и тщательно рассортировал всю свою коллекцию по темам и собрал замечательные альбомы. © LonelyBird / ADME

«Дочка оценила мой клад»

Лет в 8 внезапно проникся всякими-разными открытками. С Новым годом, с днем рождения, с 8 марта, просто с надписью «Поздравляем!» С видами городов, природы. Постоянно таскал маму на почту, где она скупала все открытки, которых еще не было в моей коллекции. Я сам делал для них альбомы, тщательно берег и реально часто пересматривал. Сошло на нет это увлечение только лет в 14-15, где-то. Сейчас храню только две открытки из прошлого — одну из обычного набора открыток, которую я, еще совершенно не умея писать, тем не менее как-то умудрился кракозябрами подписать и подарил дедушке на день рождения, а вторую я сделал в школе сам и подарил бабушке. Их уже давно нет в живых, а открытки я храню. discucci

«Делаем ремонт на старой квартире. Разбираю антресоли, куда уже лет 12 не заглядывали. Нахожу эту неприметную коробку. Думаю, там нитки или пуговицы. Открываю и чуть не плачу»

«Был уверен, что моя коллекция киндеров давно канула в Лету. А она просто ждала своего часа».

Помню, красные лягушата из киндеров звались «чуды». В начале нулевых, когда они еще выпускались, где-то на упаковке было написано: «Направляйте нам письма с зарисовками, каких чудов вы хотели бы увидеть в новой коллекции». Моя детская фантазия разыгралась не на шутку, и я отправил письмо по адресу с упаковки. В это было тяжело поверить, но мне ответили спустя 3 месяца, я получил комикс, наклейки и ответ с благодарностью, напечатанный на глянцевой бумаге. Так что, возможно, в вашей коллекции киндеров присутствует одна из моих дизайнерских работ. © Nagare / Pikabu

«Пылится на атресолях моя коллекция. Это сейчас она „пылится“, а когда-то сколько радости приносила»

Я вспомнила давнюю подругу моей сестры. Они тогда были в детском саду. Та девочка очень любила лягушек и коллекционировала их в разном виде. У нее был то ли рюкзак в виде лягушки, то ли брелоки. Столько лет прошло, связь с той девочкой давно утеряна, а помню ее благодаря страсти к этим зеленым созданиям. watching_sneaker002 Nati Ja только что Моя тема! Я коллекционирую (правда, это громко сказано😊, скорее, собираю) лягушек.))) Ответить

«Артефакты детства. Фантики от киндер-сюрпризов»

Я коллекционировала билеты в кино с тех пор как вообще начала ходить в кино. У меня есть билеты на которых стерлось название фильма, но я знаю, какой это был фильм, с кем я ходила и какие эмоции испытывала при просмотре. Мне нравится перебирать эти билеты. Каждый поход на фильм был для меня +1 в коллекцию. И вот однажды выдали мне чек.. я спрашиваю: «А билет?» «Нет билета, теперь чек». Тогда я потеряла одну радость в жизни. tien.ei Jrmjayay только что А сейчас коды сканируешь, никакого пополнения коллекции. Ответить

«А помните, какие крутые наклейки были в Хуббе Буббе?»

Помню, я на Новый год купила киндеров по количеству народа в компании — примерно год 2002 или около того. Говорю: «Загадываем будущее, потом разворачиваем киндеры и смотрим, как оно повернет в этом году». Открываю свой — а там бегемот под пальмой на Копакабане. Друг: «О, поедешь летом на юга!» Ну, примерно так и вышло. © Ordanka / Pikabu

«Радовался, когда родители прислали мне мою коробку с радиодеталями, которые я собирал по крупицам в школе»

Я коллекционировала обертки от шоколадных плиток. А однажды поучаствовала в их акции и отправила 20 оберток «Сударушки» по почте, а мне в подарок прислали книгу со стихами, так было приятно. musautova.elvira

«Раскопал золотой сундук 1985 года с сокровищами Марио!⁠»

Были у меня и бегемотики, и пингвинчики, и много других фигурок из киндера, но... Я один из тех ужасных людей, кому они не особо нравились. Не любил я простые несборные игрушки. Зато любил всякие сложные и с кучей деталей, а уж какая-нибудь машинка с инерционным моторчиком — вообще счастье. Единственное исключение — динозаврики-строители. Моя любовь к динозаврам была сильнее нелюбви к простым фигуркам. © ZonGash / Pikabu Ольга Курпякова только что Динозаврики-строители и у меня есть, не все, правда. Ответить

«Помню, такие фигурки инопланетян попадались в Чупа-Чупсах XXL, где, помимо игрушки в яйце был еще чупа-чупс с жвачкой»

Делали ремонт у мамы на даче. Копаюсь в вещах с антресоли. Подходит дочка. Прикладывает ладошку к моему уху и шепчет: «Мам, я тебе кое-что покажу, только папе не говори». Показывает коробку, и тут у меня аж сердце защемило. Она вытаскивает

оттуда шкатулку с ракушками! Теми самыми, которые я собирала на речке все детство. Заговорчески добавляет: «Значит ты правда была русалочкой, тогда и принц у тебя был!» Я просто хорошо плаваю, вот в семье меня и зовут русалочкой. Весь вечер сидели с ней вместе, разглядывали ракушки. ADME

«Недавно наткнулся дома на такую бригаду»

А я до сих пор живу надеждой, что где то за антресолями и шкафами в квартире родителей лежит подкассетник от аудиокассеты с отломанными фиксаторами барабанов, полный вкладышей Турбо. И пусть последние лет 25 он мне был и не нужен, но мысль что он есть — это то самое чувство. Андрюшка, через 3 недели 40 годиков будет. © LIGUID / Pikabu

«Ох, как же я хотела малютку-привидение из этой коллекции! Но, увы, у меня была только коробка»

Я начала коллекционировать статуэтки и игрушки котиков классе так в 11-м. Первой фигуркой был подарок моей подруги, эдакий шкодливый маленький котенок. Но после того, как мы завели котейку, та решила избавиться от конкурента и столкнула фигурку с полки на напольную плитку. В результате фигурка разлетелась на 2 части, правда ее удалось склеить. © Таня Черкашина / ADME