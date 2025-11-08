20 человек вспомнили, что они коллекционировали в детстве, и это целый музей эпохи

3 часа назад
20 человек вспомнили, что они коллекционировали в детстве, и это целый музей эпохи

В детстве мы собирали не лайки, а настоящие сокровища, пусть это были даже блестящие фантики от конфет. Пользователи поделились своими детскими коллекциями, и оказалось, что за каждой — целая эпоха.

«Вы только посмотрите, что я нашла сегодня при разборе давно забытого хлама»

«На прошлой неделе родители привезли мне мою детскую коллекцию»

«Нашла свою коллекцию. Я так счастлива! Я думала, что моя мама все это раздала!»

«Моя коллекция комиксов 1990-х — 2000-х годов»

«Кажется, я закончил свою коллекцию»

В 80-х мне, пятикласснице, подарили ластик. Иностранный, неземной красоты. Тогда это было мое личное, маленькое счастье. Шли годы, менялась жизнь. Но в моем сердце осталась первая любовь к ластикам.

Svetlana
1 час назад

Сейчас разориться можно н.а ластиках - их СТОЛЬКО и все прикольные.

«Кто-нибудь еще коллекционировал морские стеклышки?»

«23 года коллекционирования»

«Коллекция детства»

«Моя коллекция разноцветных спичек»

«Деньги детства. Многие не могли собрать коллекции тогда и собирают по сей день. Это уже история»

«Когда спустя сто лет находишь свою коллекцию у родителей. Кажется, это даже первые издания»

«Распакую свою коллекцию»

Жабка в шляпке
1 час назад

О, у меня была такая розовая машинка. А ещё большая зелёная гусеница - самый любимый киндер, из подвижных деталек. Мы с пацанами играли в ГАИ: они пускали машинки, а гусеница их тормозила хвостом и штрафовала.😆

«Разбирал шкаф со старыми вещами и нашел остатки коллекции фишек из детства. Всего около 400 штук, раньше было где-то около 2500, остальные раздал»

«Моя забавная коллекция украшений со времен школы»

«На днях разбирал свои старые вещи и вот что нашел. Собрал почти все, кроме 47 номера. Всего в серии с таким дизайном 70 номеров»

«Читаю и собираю книги с детства в течение последних 15 лет. Проблема: недостаточно места для моих книг. Решение: построить для них отдельную комнату»

«Ностальгия»

«Это коллекция не жены, а моя прелесть! Детей, кстати, у нас нет»

Бонус: а вот еще и история о милой коллекции брутального мужчины

  • У меня брутальный муж. В подчинении куча человек, все его боятся. Но они бы выпали в осадок, если бы узнали, что же он любит коллекционировать... Недавно были в магазине, он подошел со спины и заговорщически прошептал мне на ухо: «Купи бегемотика». И показал из-под кителя мордочку очередного подопечного. Помимо одной интересной коллекции на даче есть еще одна — мягких игрушек-бегемотиков. Разного размера и профессий: доктор, байкер, хоккеист, боксер, строитель. Бегемотика в итоге я купила. Сколько радости было! © Подслушано / Ideer

Комментарии

villiss
2 часа назад

Коллекционирую сахарные стики лет 15. Еще и полезно: если завтра опять начнут гречку и сахар скупать - у меня уже есть запас )))

Svetlana
1 час назад

Не знала, что брутальность определяется количеством людей в подчинении и степенью их страха.

Svetlana
1 час назад

У меня почти всё из представленного здесь тоже есть. Ещё собирала календарики, открытки и вот, моя прелесть:

