Любимая моя передача, и моих родителей, и моих детей. Хрюша был самый классный персонаж с голосом Натальи Державиной.
10+ неожиданных фактов о наших любимых детских передачах, которые знают далеко не все
У каждого из нас есть любимая передача из детства, будь то «Хочу все знать!», «Спокойной ночи, малыши!» или «Зов джунглей». При этом немногие знают, что Хрюша появился на экране из-за несчастного случая, а «Зов джунглей» вырос из обычной рекламы сиропа. Мы решили найти такие малоизвестные факты об известных детских телепрограммах прошлых лет.
В передаче «Спокойной ночи, малыши!» не собирались использовать кукол
Эта, пожалуй, самая известная детская передача впервые появилась на экранах в 1964 году. Создатели «Спокойной ночи, малыши!» вдохновились немецким мультиком «Песочный человек». Изначально в передаче вообще не было никаких кукол, на экране просто показывали разные картинки, а голос за кадром читал текст. И даже когда появились первые персонажи, это были не Хрюша, Степаша и Филя, а Буратино и заяц Тепа.
Только в 1968 году детвора познакомилась с Филей. Куклу, которая стала прототипом пса, случайно нашел на складе редактор программы Владимир Шинкарев. Сначала щенка назвали Левой, но это имя как-то не прижилось. Тогда Шинкарев вспомнил, что бабушка в детстве называла его Филей. Так персонаж и получил свое имя.
Хрюша — это заколдованный мальчик
Меня в детстве всегда раздражала эта длинная худая шея у Хрюши. Я думала- ну он же поросенок, он не должен быть худой..
Поросенка Хрюши и вовсе не должно было быть на экране. Но однажды перед съемкой очередной передачи кукла, изображавшая мальчика Ерошку, сломалась. Времени на починку не было, так что пришлось искать замену на складе, где и обнаружился кукольный поросенок.
А чтобы как-то объяснить детям, откуда новый герой вообще появился, команда придумала жутковатую историю. Дескать, Ерошка плохо себя вел, и за это волшебник превратил его в хрюшку. Новый персонаж настолько полюбился зрителям, что про бедного Ерошку позабыли. Так он и остался навеки заколдованным.
«АБВГДейка» — это наша версия «Улицы Сезам»
В 70-х годах прошлого века одна из создательниц передачи «АБВГДейка» увидела во время заграничной поездки передачу «Улица Сезам». Концепция телепрограммы очень понравилась женщине. Вот только куклы в оригинальной передаче выглядели несколько странно. Так что их решили заменить на более понятных детям учеников-клоунов. Сначала на экране появились Сева, Саня, Таня и Владимир Иванович. Но настоящая популярность к «АБВГДейке» пришла, когда собрался золотой состав из клоунов Ириски, Клепы, Левушкина и Юры.
Клоун Клепа дольше всех оставался на экране
А потом в 1986 году Ириска погибла на арене цирка, и её персонаж убрали из передачи. Чо ж вы не всю инфу-то пишете?
Роли Ириски и Клепы достались настоящим профессионалам. По воспоминаниям других участников команды, эти двое перед съемками быстро просматривали реплики, ловко делили их, а потом блистали на экране. Пока Ириска и Клепа наслаждались своим выступлением, два других героя, Левушкин и Юра, просто скучали на заднем плане.
Кстати, Клепа дольше всех клоунов из «золотого состава» продержался на экране, хотя не все знают, что за это время его сыграли два актера. Некоторым подросшим зрителям Клепа внешне напоминает Джокера в исполнении Хоакина Феникса.
В передаче «В гостях у сказки» показывали не только фильмы
Именно с этой передачи у многих детей в 70-х годах прошлого века начинались выходные. В те времена школьники перешли на шестидневку и учились по субботам, а «В гостях у сказки» начиналась как раз в тот момент, когда ребятня возвращалась из школы. Для бедняжек, которые занимались во вторую смену, в понедельник с утра показывали повтор.
Именно в этой передаче можно было посмотреть сказочные ленты, игровые и анимационные. Правда, сначала ведущая тетя Валя рассказывала какие-то интересные факты о книге, которая легла в основу фильма, или о самом съемочном процессе.
Ведущей Тете Вале приходилось разбирать мешки писем
Но многие ждали именно окончания передачи. Там тетя Валя обычно задавала «сказочный» вопрос и показывала поделки, которые прислали юные зрители. Каждый ребенок мечтал, чтобы его произведение увидела вся страна. По словам создателей «В гостях у сказки», письма и посылки приходили в телецентр огромными пачками. Причем некоторые ребята писали на конверте просто: «Телевизор. Тете Вале.» И послания все равно каким-то образом добирались до цели.
В «Будильнике» разыгрывали мультики
«Будильник» впервые прозвонил на экранах телевизоров в 1965 году. Многие, наверное, помнят, что вела его актриса Надежда Румянцева, хотя она была только одной из нескольких ведущих. В передачу приглашали знаменитых музыкальных исполнителей и начинающих певцов. Для некоторых будущих звезд именно съемки в «Будильнике» стали дебютом.
Но большинство детей интересовало в первую очередь «Мультлото». Юные зрители присылали письма с названием мультика, который они хотели бы посмотреть, а потом во время передачи разыгрывался выигрышный номер. Некоторые дети искренне расстраивались, когда выпадало что-то не очень интересное. А еще «Будильник» обычно смотрели за семейным завтраком — он начинался в 9:30 утра в воскресенье.
«Марафон-15» был дипломной работой
Эта популярная у подростков передача выходила с 1989 по 1998 году. На ней обсуждались всевозможные злободневные для подрастающего поколения темы, и на экране появлялись известные музыканты. При этом «Марафон-15» изначально был дипломным проектом создателя телепрограммы и ее ведущего Сергея Супонева, который придумал концепцию на последнем курсе.
Первые несколько выпусков выходили вообще без названия — его предлагали придумать самим зрителям. По одной из версий, идея назвать передачу «Марафон-15» пришла Супоневу в голову, когда он играл в популярную в то время головоломку «Игра в 15».
Участников «Утренней звезды» приходилось искать по знакомым
Когда эта программа только вышла на экраны в 1991 году, команде приходилось отыскивать юных участников среди детей друзей и знакомых и перетряхивать свои записные книжки. Однако вскоре «Утренняя звезда» стала настолько популярной, что попасть на сцену мечтал каждый ребенок.
Всего за время существования программы в конкурсе талантов поучаствовало около 80 тысяч детей. И именно на сцене «Утренней звезды» впервые появились многие звезды. Закат передачи наступил после появления «Фабрики звезд».
Заставка «Хочу все знать» сначала выглядела иначе
Заставка к передаче больше всего и нравилась.
"Орешек знаний твёрд,
Но всё же, мы не привыкли отступать!
Нам расколоть его поможет
Киножурнал "Хочу всё знать!"
Многие до сих пор знают наизусть стих «Орешек знаний тверд», который звучал в заставке киножурнала. И неудивительно, ведь у передачи был необычный формат. Она выходила с 1957 года примерно раз в два месяца, и там даже не было ведущих.
Зато каждый выпуск доходчиво и интересно отвечал на какой-то вопрос. Детские энциклопедии в 60-х годах были наперечет, а в киножурнале «Хочу все знать» можно было узнать, почему люди боятся черных кошек и зачем придумали зеркало. Кстати, изначально мальчик прилетал к ореху не на ракете, как многие помнят, а на черном зонтике.
Передача «Зов джунглей» была рекламой сиропа
Эту программу тоже придумал Сергей Супонев, причем, по его словам, идея пришла к нему во сне. «Зов джунглей» впервые вышел на экраны в 1993 году. Заставку для передачи не рисовали отдельно, изначально это был рекламный ролик для сиропа «Sironimo», который просто перемонтировали. Есть версия, что «Зов джунглей» вообще создавался как часть рекламной кампании продукта. Но интеграция была настолько ненавязчивой, что зрители даже не обратили на это внимания.
Сергей Супонев стал первым ведущим программы. Причем он появлялся на экране в совершенно неприличном для федерального канала виде, так как носил шорты. Тогда такая одежда для телевидения в те времена была неприемлемой, и Супоневу даже выговаривали за это. Но Сергей все равно настоял на своем. Во-первых, шорты подходили к стилистике передачи. А во-вторых, в студии было ужасно жарко, и ведущий постоянно потел в штанах.
Благодаря «Детскому часу» дети впервые увидели мультик Pixar
В этой образовательной передаче ребятам показывали сценки и мультики, которые помогали им выучить иностранные языки и учили готовить несложные кулинарные блюда. Многим запомнились именно уроки английского, где показывали приключения инопланетянина Маззи. Это лохматое создание было только одним из героев, но его гастрономические пристрастия запомнились лучше всего. Дело в том, что Маззи любил поедать будильники.
Сейчас уже немногие помнят, но в качестве заставки для программы создатели взяли кусочек короткометражного мультфильма Pixar «Luxo Jr.». Так что дети познакомились с творчеством этой студии значительно раньше выхода на большие экраны «Истории игрушек».
Вокруг телефона передачи «Позвоните Кузе!» ходило множество слухов
Когда в 1997 году передача «Позвоните Кузе!» впервые вышла в эфир, приставки и компьютеры были еще диковинкой. Поскольку в этой программе каждый ребенок мог в прямом эфире поиграть в настоящую компьютерную игру, «Позвоните Кузе!» произвела настоящий фурор. Чтобы стать участником, нужен был только домашний кнопочный телефон и завидное упорство. Если ребенок попадал в прямой эфир, он переключал телефонный аппарат в тональный режим и использовал его как джойстик.
Желающих дозвониться было так много, что линия постоянно была занята. Поэтому быстро появились слухи о том, что программа идет в записи, телефона такого вообще не существует, звонки влетают в копеечку, а счастливчики — подставные лица. Но это ни капельки не уменьшало энтузиазма детей — ведь любой дозвонившийся счастливчик тут же становился легендой. И для этого ему даже не нужно было вставать с дивана.
А у вас какая передача в детстве была самой любимой? Пишите в комментариях.
Моя любимая передача была "Спокойной ночи, малыши", с пластилиновой застакой и песенкой "спят усталые игрушки". Потому что после передачи мои дети без капризов шли спать. А у меня ШВОБОДА!!
После прочтения статьи, я почти не сомневалась, что автoр-Маша. Так и оказалось)
Она же тут единственная старается. Маша, спасибо, интересная статья.
Было приятно это всё вспомнить.