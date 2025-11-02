10+ неожиданных фактов о наших любимых детских передачах, которые знают далеко не все

Эта, пожалуй, самая известная детская передача впервые появилась на экранах в 1964 году. Создатели «Спокойной ночи, малыши!» вдохновились немецким мультиком «Песочный человек». Изначально в передаче вообще не было никаких кукол, на экране просто показывали разные картинки, а голос за кадром читал текст. И даже когда появились первые персонажи, это были не Хрюша, Степаша и Филя, а Буратино и заяц Тепа.

Только в 1968 году детвора познакомилась с Филей. Куклу, которая стала прототипом пса, случайно нашел на складе редактор программы Владимир Шинкарев. Сначала щенка назвали Левой, но это имя как-то не прижилось. Тогда Шинкарев вспомнил, что бабушка в детстве называла его Филей. Так персонаж и получил свое имя.