Выглядит конечно очень интересно, но неужели удобно так носить? Что то не верится.
17 человек похвастались уникальными украшениями, которые точно не будут пылиться в шкатулке
2 часа назад
Герои нашей статьи решили поделиться украшениями, которые невозможно забыть — настолько они оригинальные и самобытные. Глядя на эти безделушки, хочется немедленно разобрать шкатулки в поисках сокровищ. А еще — вдохновиться и придумать что-то свое, не менее уникальное.
«Обожаю свои кольца! Этот мастер работал со Скиапарелли»
- Это так круто! Показала фото мужу, а он решил, что кольца нарисованные. © BubbleHeadMonster / Reddit
«Новый шедевр моей мамы — галстук из бисера!»
- Я в восторге! Дайте знать, если она захочет продать его. © dymi123 / Reddit
«Сделала подвески с именами своих кошек. А еще вашему вниманию представляю самый дорогой чехол для айфона, лол»
«Смастерил для жены деревянное кольцо, ей очень понравилось»
"Понимаю, почему ты на ней женился". Хорошая причина для женитьбы))
«Обручальное и помолвочное кольца для подруги. Возможно, это мой самый лучший комплект»
«Моя клиентка попросила создать комплект с молочными зубами ее детей»
«В Бангкоке делают потрясные эмалевые кольца! Только что купила эти два»
«Попробовала вырезать из воска кошку своего друга»
Интересное решение, но это кольцо только хранить. Носить не получится - воск очень хрупкий.
«Дизайн сережек был вдохновлен элементами готической архитектуры и звездами»
Красиво. Люблю готическую архитектуру, изящную, стремящуюся ввысь.
«Увидела эту бабочку на Pinterest много лет назад и наконец решила сделать сама!»
«Этот кулон из золота с кошачьей шерстью под прозрачным кварцем. Мне нравится, как объемно выглядит мех»
«Недавно я сделала этот кулон в виде колибри в технике лэмпворк. Использовала мягкое стекло и вообще вдохновлялась витражами с птицами»
«Я страдала от вторичного бесплодия, поэтому, когда родилась дочь, сказала мужу, что хочу особенное кольцо»
«Изумрудные серьги, которые я сделал для своей лучшей подруги!»
Рвите меня на куски, режьте меня на части, но не могу глухой каст воспринимать, впечатление что камни задыхаются.
«Первая попытка создания украшений из морского стекла»
«Моя девушка обожает наших кошек, поэтому я сделал это для нее»
«Декабрь начался, идет снег, а я сейчас в них. С наступающими праздниками всех!»
