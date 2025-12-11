17 человек похвастались уникальными украшениями, которые точно не будут пылиться в шкатулке

Герои нашей статьи решили поделиться украшениями, которые невозможно забыть — настолько они оригинальные и самобытные. Глядя на эти безделушки, хочется немедленно разобрать шкатулки в поисках сокровищ. А еще — вдохновиться и придумать что-то свое, не менее уникальное.

«Обожаю свои кольца! Этот мастер работал со Скиапарелли»

Это так круто! Показала фото мужу, а он решил, что кольца нарисованные. © BubbleHeadMonster / Reddit

«Новый шедевр моей мамы — галстук из бисера!»

Я в восторге! Дайте знать, если она захочет продать его. © dymi123 / Reddit

«Сделала подвески с именами своих кошек. А еще вашему вниманию представляю самый дорогой чехол для айфона, лол»

«Смастерил для жены деревянное кольцо, ей очень понравилось»

Ух ты! У нее такие красивые руки и ногти! Понимаю, почему ты на ней женился. © Prestigious_Craft251 / Reddit

«Обручальное и помолвочное кольца для подруги. Возможно, это мой самый лучший комплект»

«Моя клиентка попросила создать комплект с молочными зубами ее детей»

«В Бангкоке делают потрясные эмалевые кольца! Только что купила эти два»

«Попробовала вырезать из воска кошку своего друга»

Кажется, вы ошиблись и случайно вырезали моего кота, лол. Я пришлю вам свой адрес, когда вы закончите. © AllDarkWater / Reddit

«Дизайн сережек был вдохновлен элементами готической архитектуры и звездами»

«Увидела эту бабочку на Pinterest много лет назад и наконец решила сделать сама!»

«Этот кулон из золота с кошачьей шерстью под прозрачным кварцем. Мне нравится, как объемно выглядит мех»

«Недавно я сделала этот кулон в виде колибри в технике лэмпворк. Использовала мягкое стекло и вообще вдохновлялась витражами с птицами»

«Я страдала от вторичного бесплодия, поэтому, когда родилась дочь, сказала мужу, что хочу особенное кольцо»

«Изумрудные серьги, которые я сделал для своей лучшей подруги!»

«Первая попытка создания украшений из морского стекла»

«Моя девушка обожает наших кошек, поэтому я сделал это для нее»