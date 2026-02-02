17 сказочных героинь, которые сменили сарафаны на дерзкий стиль мегаполиса

56 минут назад
17 сказочных героинь, которые сменили сарафаны на дерзкий стиль мегаполиса

Героини сказок выглядят определенным образом: часто они носят косы, сарафаны и прочие канонические атрибуты. Но мы решили пофантазировать и адаптировать стиль любимых героинь под ритм мегаполиса. Мы не просто переодели их, мы постарались сохранить их уникальный характер, добавив в образы элементы высокой моды и дерзкого уличного стиля. Вы не поверите, во что нейросеть нарядила нашу любимую Бабу-ягу!

Статья содержит изображения, созданные при помощи искусственного интеллекта.

Баба-яга

Кикимора

Принцесса

Хозяйка Медной горы

Снежная королева

Принцесса на горошине

Царевна-Лягушка

Царевна

Фея-крестная

Vorchun
4 часа назад

Авторитетный предприниматель, мама Князя Прекрасного. Песню "Holding out for a hero" Бонни Тайлер она, конечно, не споёт, но Миражевское "Где ты, мой новый герой" в караоке вполне может.

Любава

Аленушка

Дочь морского царя

Русалочка

Золушка

Царь-девица

Снегурочка

Царевна-Лебедь

Чей стиль вы бы с удовольствием примерили на себя? Мы в редакции единогласно голосуем за принцессу из «Старой, старой сказки»!

