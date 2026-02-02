17 сказочных героинь, которые сменили сарафаны на дерзкий стиль мегаполиса
Героини сказок выглядят определенным образом: часто они носят косы, сарафаны и прочие канонические атрибуты. Но мы решили пофантазировать и адаптировать стиль любимых героинь под ритм мегаполиса. Мы не просто переодели их, мы постарались сохранить их уникальный характер, добавив в образы элементы высокой моды и дерзкого уличного стиля. Вы не поверите, во что нейросеть нарядила нашу любимую Бабу-ягу!
Статья содержит изображения, созданные при помощи искусственного интеллекта.
Баба-яга
Кикимора
Принцесса
Хозяйка Медной горы
Снежная королева
Принцесса на горошине
Царевна-Лягушка
Царевна
Фея-крестная
Авторитетный предприниматель, мама Князя Прекрасного. Песню "Holding out for a hero" Бонни Тайлер она, конечно, не споёт, но Миражевское "Где ты, мой новый герой" в караоке вполне может.
Любава
Аленушка
Дочь морского царя
Русалочка
Золушка
Царь-девица
Снегурочка
Царевна-Лебедь
Чей стиль вы бы с удовольствием примерили на себя? Мы в редакции единогласно голосуем за принцессу из «Старой, старой сказки»!