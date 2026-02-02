17 сказочных героинь, которые сменили сарафаны на дерзкий стиль мегаполиса

Героини сказок выглядят определенным образом: часто они носят косы, сарафаны и прочие канонические атрибуты. Но мы решили пофантазировать и адаптировать стиль любимых героинь под ритм мегаполиса. Мы не просто переодели их, мы постарались сохранить их уникальный характер, добавив в образы элементы высокой моды и дерзкого уличного стиля. Вы не поверите, во что нейросеть нарядила нашу любимую Бабу-ягу!