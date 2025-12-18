Мы «оживили» 18 героев наших любимых мультфильмов. И результат огненный
«Приключения домовенка», «Тайна третьей планеты», «Сказка о царе Салтане» — мы выросли на этих и других не менее культовых мультфильмах. Но что, если бы персонажи оттуда вдруг стали бы людьми? Мы решили провести смелый эксперимент, используя новейшие технологии искусственного интеллекта. Надо признать, что некоторые воплощения вышли немного неожиданными.
Статья содержит изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
1. Царевна, «В некотором царстве...»
Царевна очень красивая и своенравная. Она не боится идти против воли отца и ее не страшит даже наказание в виде заточения в башне. Из нее получилась очень яркая красотка.
2. Капитан Зеленый, «Тайна третьей планеты»
Капитан Зеленый — это наш космический меланхолик и пессимист. Вроде бы постоянно чем-то недоволен, но именно его здравый смысл и опыт спасали Алису и ее папу из самых сложных ситуаций. Он настоящий профессионал, которому можно доверять даже в далеком космосе. И его реалистичное изображение полностью этому соответствует.
3. Федора, «Федорино горе»
Федора — абсолютное воплощение лени. «Ой, горе мне, горе!» — кричит она, хотя сама виновата, что довела посуду до бегства. Этот мультфильм был для нас уроком гигиены и порядка. А вот в реалистичном виде героиня выглядит как человек, который живет по принципу «завтра сделаю».
4. Баба Яга, «Приключения домовенка»
Эта Баба Яга запомнилась мне не столько злодействами, сколько бесконечным запасом энергии и прямо-таки одержимостью Кузькой. Она вечно носится, что-то ищет, и все время пытается перевоспитать домовенка, что ей, конечно, не удается. Вот и в реалистичном виде она выглядит именно так: настырная, но очень харизматичная соседка.
5. Дочь морского царя, «В синем море, в белой пене...»
Вы заметили, что дочь морского царя очень даже соответствует нынешним стандартам красоты? У нее отличная фигура, большие глаза, пухлые губы. Вряд ли кто-то мог бы предположить это 40 лет назад, когда создавался данный мультфильм, то есть он оказался весьма пророческим.
6. Иванушка, «Летучий корабль»
Иванушка — романтик, который верит, что любовь важнее богатства. Он не принц, он простой парень, готовый построить корабль, чтобы завоевать сердце царевны. Помните, как он поет о своей мечте? Это вдохновляет! Его образ, такой светлый и немного наивный, полностью передает эту веру в чудо.
7. Скоморох, «Жадный богач»
Скоморох в этом мультфильме — это же голос народа! Он тот, кто не боится высмеивать жадность и лицемерие, и делает это так весело и хлестко, что даже богачу нечего ответить. Он — символ народной мудрости и остроумия. А его образ яркий, шумный и притягивающий внимание. Его реалистичный образ полностью это отражает.
8. Василиса, «Василиса Микулишна»
Василиса Микулишна — это наш ответ всем несправедливостям! Она не ждет, пока ей кто-нибудь поможет, она сама садится на коня и наводит порядок! Ее смелость, ум и находчивость восхищают. Это идеальный пример того, как ум может победить любую грубую силу. И ее реалистичный образ идеально это показывает.
9. Мальвина, «Приключения Буратино»
В юные годы мне было не совсем понятно, как можно быть красивой с синими волосами. А потом я и сама красилась и в синий, и в фиолетовый, и таких вопросов у меня больше не возникает. А вы в детстве считали Мальвину красоткой?
10. Доктор Ливси, «Остров сокровищ»
Доктор Ливси запомнился мне как человек поразительной храбрости, готовый всегда прийти на помощь. Классно, если б в реальной жизни таких людей было как можно больше, не правда ли?
11. Красная Шапочка, «Петя и Красная Шапочка»
В детстве сказка о Красной Шапочке вообще казалась мне очень страшной, ведь быть съеденной волком — это жуть, даже если потом тебя спасут. Посмотрите на эту милую девочку — ну, как такую малышку можно одну отправить в лес? Понятно, что сказка — это вымысел, но все же...
12. Мужик, «Падал прошлогодний снег»
Кажется, что такой веселый мужик, как в этом мультике, живет практически в каждой деревне. Я много подобных встречала, а вы?
13. Девочка, «Варежка»
Моя подружка Оля попыталась провернуть этот номер с выгуливанием варежки вместо собаки, чтобы показать родителям, как она мечтает о хвостатом друге. В итоге ей купили хомячка, что лучше, чем ничего, но не собака. Хорошо, что мы давно взрослые и можем заводить тех питомцев, каких захотим.
14. Царица, «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»
Вам не кажется, что зеркало, с которым разговаривала царица, — это прообраз современного телефона и, в частности, соцсетей? Именно там сейчас многие спрашивают, кто кого милее, и получают то восторженные отзывы, то волну хейта.
15. Женя, «Цветик-семицветик»
И я, и мои подруги в детстве часто представляли, что бы мы загадали, окажись у нас этот волшебный цветок. А вы думали над этим? На что бы потратили 7 желаний?
16. Иван, «Конек-горбунок»
Скажите честно: а вам не жалко было царя из сказки, который прыгнул в чан с кипящей водой после Ивана? Я вот почему-то всегда жалела этого глупого старика.
17. Повариха, «Сказка о царе Салтане»
Когда смотришь «Сказку о царе Салтане», сложно представить, что такие злые и двуличные персонажи, как ткачиха с поварихой, могут реально жить на свете. Они же родную сестру не пожалели! Но вот фото, которое довольно точно передает облик персонажа. Человек как человек — и не скажешь, что злодей.
18. Царевна Лебедь, «Сказка о царе Салтане»
В детстве мне казалось, что нет никого прекраснее царевны Лебедь, ведь она нежная, добрая, мудрая и, конечно же, красивая. И ее реалистичное изображение полностью этому соответствует.
А кого из героев мультфильмов вы хотели бы представить в человеческом облике?