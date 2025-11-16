Мы «оживили» 20+ мультгероев, и результат получился пугающе реалистичным

Интересное
1 час назад
Мы «оживили» 20+ мультгероев, и результат получился пугающе реалистичным

В детстве мы верили, что где-то существует мир, в котором живут наши любимые герои. Мы дали волю фантазии и представили, какими бы они были в нашем реальном мире. Получилось неожиданно — и в некоторых случаях просто поразительно точно!

Весельчак У из мультфильма «Тайна третьей планеты»

Клоанца из мультфильма «Ореховый прутик»

Заяц-робот из «Ну, погоди!»

Принцесса из мультфильма «Принцесса и людоед»

Карбофос из «Следствие ведут колобки»

Хозяйка из «Медной горы хозяйка»

Vorchun
21 час назад

Вау, Данила-мастер! Это у тебя каменный цветок или ты просто рад меня видеть!? )))

-
-
Ответить

Царица из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»

Кот Матроскин из «Зимы в Простоквашино»

Иван и Царь-девица из мультфильма «Конек-Горбунок»

Гриф и страус из мультфильма «Крылья, ноги и хвосты»

Волчонок и Ух из мультфильма «Большой Ух»

Баба Яга из «Приключений домовёнка»

Братья колобки из «Следствие ведут Колобки»

Хоккеист из «Шайбу! Шайбу!»

Гена из «Чебурашки»

Антилопа из мультфильма «Золотая антилопа»

Мистер Пронька из одноименного мультфильма «Mister Пронька»

Тот, что с пучком и бумагами из «Фильм, фильм, фильм»

Мама дяди Федора из «Зимы в Простоквашино»

Антошка из мультфильма «Рыжий, рыжий, конопатый»

Иа-Иа из «Винни Пуха»

Шамаханская царица из мультфильма «Три богатыря и Шамаханская царица»

А если вам понравилось, то обязательно посмотрите, как мы «переселили» голливудских звезд в мир любимых мультфильмов.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее