20 мгновений, превращённых в искусство благодаря объективу
4 часа назад
Иногда один щелчок камеры способен превратить обычный момент в настоящую художественную сцену. Свет, движение и эмоции складываются так удачно, что снимок выглядит как готовое произведение искусства. В этой подборке мгновения, которые благодаря объективу стали маленькими шедеврами.
«Бонни в свете полярного сияния»
«Объятия среди экспонатов: пара отдыхает в музее»
- Ох, какие счастливчики! Ну разве это не чудо? © enragedCircle / Reddit
«Раньше я работал на утиной ферме, и это моя самая классная фотография»
«Кобыла»
«Фото оленя, которое я сделал»
«Я просто выглянул с балкона своего номера и увидел эту чудную свадебную сцену»
- Убери телефоны — и не поймешь, какой это век! © ******spect / Reddit
«Сфотографировал своих двух собак через окно ночью»
«Драма с переодеванием»
«Снимок поезда на закате»
«Фото величественного пса в горах»
«Индонезия, место, где за водопадами возвышается вулкан»
Мне пришлось зайти в оригинал и погуглить tumpak sewu. Оно выглядит, как будто реалистичность пейзажа вообще не была целью того, кто это изобразил
«Пар от моей лазаньи»
«Гора Фудзи и ворота Тории»
«Млечный Путь в Доломитах»
«Мое селфи»
- Вау! Да вы новая «Девушка с жемчужной сережкой!» © Morgan_news_junkie / Reddit
«Коллега случайно заснял целый кинематографичный момент»
«Под северным сиянием я женился на любви всей своей жизни!»
«Моя милая пташка»
«Гизмо в стиле Ренессанса — случайный кадр»
«Мама спит после долгого перелета»
- В этом кадре прекрасно все! Хоть сейчас на урок искусствоведения неси! © Kagura0609
/ Reddit
Фото на превью Tasty_Assumption7 / Reddit
