17 фото, которые доказывают, что для хорошего кадра нужна не дорогая камера, а подходящий момент

1 час назад

Хороший кадр рождается не из цены камеры, а из умения поймать правильный момент. Порой самые живые и впечатляющие снимки сделаны спонтанно, без подготовки и профессиональной техники. В этой подборке — фото, которые доказывают: главное — не устройство в руках, а взгляд и чувство момента.

«Сфоткала свою новую спину после лечения сколиоза»

«Утренний солнечный свет»

«Моя жена работает из дома»

«Друг прислал. Ну чистая дива»

«Ну вот, пошел я в пиццерию»

«Смотрите, какая женщина»

1 час назад

Платье то, что надо. Отпад, восторг, завистливые вздохи.

«Кошка моей бывшей девушки»

«Сфоткала сестер, пока те залипали в телефоне»

«Мой путь на работу»

«Мои кошки получают витамин Д»

21 час назад

Насколько я понимаю, через кожу они этот витамин не получают, т.к. у них шерсть. С густым подшёрстком.
Да это им и не нужно, потому что витамин Д хищники получают с сырым мясом. Тем более что они ночные хищники.
Домашние - с кормом.

«Жена поймала момент — я читаю в постели»

«Тюлени на Аляске»

1 час назад

Судя по их благодушным позам, скорее - "Аляска под тюленями"))

«Моя жена и наш маленький Левушка»

19 часов назад

А и правда лев! 🦁
Широкий нос и выдающиеся мУрлы)) (так я называю места, откуда Усы растут)

«Упавший крокус»

«Моя жена собирает набор цветов из Lego»

«Моя жена после долгой ночи»

«Редко можно увидеть его свернувшимся тут»

Фото на превью FonzieTheHitchhiker / Reddit

