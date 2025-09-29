17 фото, которые доказывают, что для хорошего кадра нужна не дорогая камера, а подходящий момент
Хороший кадр рождается не из цены камеры, а из умения поймать правильный момент. Порой самые живые и впечатляющие снимки сделаны спонтанно, без подготовки и профессиональной техники. В этой подборке — фото, которые доказывают: главное — не устройство в руках, а взгляд и чувство момента.
«Сфоткала свою новую спину после лечения сколиоза»
- Боже, какое нежное фото! © three_crystals / Reddit
«Утренний солнечный свет»
«Моя жена работает из дома»
- Даже взглянуть страшно — уж слишком красиво! © RegisterOk2927 / Reddit
«Друг прислал. Ну чистая дива»
«Ну вот, пошел я в пиццерию»
«Смотрите, какая женщина»
- Еще раз убеждаюсь — стиль не про компромиссы. Красота! © taly_bond_87 / Reddit
«Кошка моей бывшей девушки»
«Сфоткала сестер, пока те залипали в телефоне»
- Обалдеть! Абсолютный дух Ренессанса! © kerutland / Reddit
«Мой путь на работу»
«Мои кошки получают витамин Д»
Насколько я понимаю, через кожу они этот витамин не получают, т.к. у них шерсть. С густым подшёрстком.
Да это им и не нужно, потому что витамин Д хищники получают с сырым мясом. Тем более что они ночные хищники.
Домашние - с кормом.
-
-
Ответить
«Жена поймала момент — я читаю в постели»
- Вау, твоей жене невероятно повезло! © SuburbaniteMermaid / Reddit
«Тюлени на Аляске»
«Моя жена и наш маленький Левушка»
А и правда лев! 🦁
Широкий нос и выдающиеся мУрлы)) (так я называю места, откуда Усы растут)
-
-
Ответить
- Так и хочется подписать: дерево, масло, 1400 год. © Miami_Mice2087 / Reddit
«Упавший крокус»
«Моя жена собирает набор цветов из Lego»
«Моя жена после долгой ночи»
«Редко можно увидеть его свернувшимся тут»
Фото на превью FonzieTheHitchhiker / Reddit
