15+ человек, которые лично убедились, что знакомство может превратиться в цирк на колесах
25 минут назад
В жизни так бывает, что судьба будто подмигивает нам и устраивает неочевидные ситуации для знакомства. Кажется, еще шаг — и вот она, встреча с той самой второй половинкой. Но иногда что-то идет совсем не по плану, и перспективное знакомство внезапно сворачивает в сторону полной нелепицы. Но именно такие ситуации спустя время вызывают не грусть, а теплую улыбку.
- Как-то раз пришла в ресторан на 5 минут раньше назначенного времени. Смотрю, а мой кавалер уже сидит и ест. Мне надо было сразу же развернуться, но я хотела дать ему шанс. Подхожу и вежливо спрашиваю: «Я не опоздала?» А он мне в ответ: «Нет, я уже сделал заказ. Вот как раз оставил половину еды, держи». Хм... Что? Я просто не могла поверить в такую наглость. Когда я спросила, мол, почему не подождал, пока я сама сделаю себе заказ, он лишь пожал плечами. В ответ я тоже пожала плечами и сказала, что ухожу. До сих пор не знаю, может быть, это был розыгрыш такой. © Euphoric-Amoeba2843 / Reddit
- Пошла на первое свидание с двухметровым парнем. На протяжении всего времени он называл меня «маленькой», что уже бесило. Я заказала салат, но он начал спорить с официантом. Потом он взял мои руки и долго не отпускал, поэтому пришлось нелепо сидеть за столом. Параллельно он спрашивал, как я его оцениваю по шкале от 1 до 10. Когда мы уходили, он потянул меня за ремень, сказал, что хочет поцеловать меня. Я сказала, что рано, а он снова попросил оценить его «по шкале». Потом предложил посидеть в его машине, но я вежливо слилась. А когда я ехала домой, он снова мне написал и попросил оценить его по той же шкале. © punnyname89 / Reddit
- Познакомила дальнего родственника со своей лучшей подругой. Он в разводе, она свободна. Купил торт, зашел к нам перед свиданием и говорит: «Тортика хотите? Я отрежу вам». Я говорю: «Лучше девушке неси, мы-то обойдемся». А он как ляпнет: «Да я к матери своей заходил, отрезал ей четвертинку. С целым тортом идти как-то многовато ей будет». И ушел. На следующий день подруга мне звонит и говорит: «Это что вообще было? Прикинь, явился с надгрызенным тортом». Короче, не сложилось у них. Испанский стыд. © Бабуся Ягуся / ADME
- В 2011 году познакомилась в интернете с парнем-иностранцем моего возраста. Смешной, добрый, словно читал мои мысли, давал дельные советы. Влюбились взаимно и сильно, по окончании университета думала переехать к нему или хотя бы встретиться «вживую». Были разные отговорки, не выдержала такого — расстались. Спустя 3 года я уехала на стажировку в другую страну на полгода. Неожиданно прилетает СМС: «Я прилетел, давай встретимся?» Спустя еще 3 года я вышла замуж, но не за него. И снова получаю СМС: «Я приехал в твой город, давай встретимся?» Ответила, что он немного опоздал. Не судьба. © Подслушано / Ideer
- Утром муж задержался в гараже, поэтому я пошла на остановку. Иду и слышу сигнал машины мужа, но я же гордая и на «би-би» не реагирую. Смотрю, какая-то девушка рядом со мной оживилась, перебежала дорогу и начала садиться к мужу. Я обалдела! И тут слышу, как муж говорит: «Девушка, это я жене сигналил». Только с третьего раза отбился. Мы еще долго смеялись потом с этого случая. Но до сих пор не могу понять, насколько у той девушки все плохо, что она к первому встречному садилась в машину. © Подслушано / Ideer
- Увидел девушку в салоне оптики — и прямо екнуло. Весь вечер думал о ней: милая, улыбчивая. На следующий день решил: все, вечером пойду знакомиться. Зашел — ее нет, пришлось еще сутки настраиваться и репетировать, что скажу. На следующий вечер все внутри дрожит, ноги сами хотят пройти мимо, но я заставил себя войти. Она стояла там — еще красивее, чем в первый раз. Я собрался, задал пару вопросов и, хоть и не очень уверенно, все же попросил ее номер. Вышел из салона сияющий, будто стал самым счастливым человеком на Земле. Мы созвонились, я еще пару раз заходил к ней... и все. Она мягко дала понять, что не заинтересовалась. Да, жизнь — это не всегда хеппи-энд, но такой опыт тоже важен. © Apperto / Pikabu
- Стою в очереди на кассу. За мной компания парней. Один начинает клеиться: «Девушка, познакомимся?» Подходит ближе: «Что вы делаете сегодня вече...» Взгляд его падает на мои покупки, он бледнеет и выдает: «А, уже не надо!» А у меня там шоколадка, сухарики со вкусом холодца и хрена и прокладки. Какой прямолинейный. © Подслушано / Ideer
- Стою я на остановке, вокруг куча людей. И тут вижу девушку симпатичную, которая на меня смотрит. Раз... и отвела взгляд. Решил, что показалось. Посмотрел еще раз — опять на меня смотрит и взгляд отводит. Я боялся подойти, там ведь куча людей вокруг стояла. В этот момент подъезжает автобус, и она садится в него! У меня паника. А девушка села на заднее место возле окна и снова начала смотреть на меня. И только автобус начал медленно отъезжать, как она улыбнулась, помахала рукой и покачала головой, мол, что же ты не подошел, глупенький. Все, что я смог сделать — это улыбнуться и помахать ей в ответ. А потом я пару дней думал, как могла бы измениться моя жизнь. © Heily / Pikabu
- На работе познакомился с девушкой и влюбился. Скромница, красавица. Договорились попить кофе. В итоге мы погуляли, потом зашли в кофейню. Официант принес счет, я оставил ему на чай. И в этот момент моя спутница перегнулась через весь стол и схватила купюру, потом убрала ее к себе в сумочку и выдала: «Это лишнее!» Мы с официантом обалдели. Я молча достал еще купюру и отдал официанту. Весь оставшийся вечер она ни слова не сказала по поводу своих действий, словно ничего не произошло. Однако еще раз с этой скромницей я больше решил не встречаться.
- Познакомилась с мужчиной за обедом в ресторане, после трапезы водитель должен был везти его в аэропорт. Пригласил меня с собой. Согласилась. Полетели: море, солнце, казалось бы — наслаждайся жизнью. Но я неделю назад порвала отношения с парнем. И вечером меня накрыло. Но мужчина оказался очень понятливый, утром выложил большую сумму на стол и сказал поступить по моему усмотрению. Я улетела обратно. Иногда вижу его по телевизору и думаю: «Вот я глупая!» © Подслушано / Ideer
- Очень давно познакомился с девушкой в интернете. Решили сходить в кино. На встречу она пришла с четырьмя своими друзьями и потребовала, чтобы я заплатил за них. Причем мне даже не предложили выбрать фильм. А в то время я был бедным студентом. © Unknown author / Reddit
- Познакомилась в интернете с парнем. Решили встретиться и попить кофе. Не знаю, было ли это связано со странным освещением или еще с чем-то, но он выглядел точь-в-точь как мой отец в молодости. Это было так странно, что я не могла на него смотреть и, в конце концов, извинилась и ушла. © Puzzleheaded-Pie-382 / Reddit
- Сегодня мой лучший друг позвал меня и мужа погулять, чтобы познакомить со своей невероятной девушкой. И знаете что? Его новой девушкой оказалась бывшая моего мужа и по совместительству — крестная нашего ребенка. Думаю, выражения лиц описывать не надо. © Подслушано / Ideer
- Двоюродный брат уговорил познакомить его с моей подругой, мол, для серьезных отношений. Повезла ее к нему в другую область аж. Они потом общались по телефону. И тут он начал ее игнорировать. Не звонил, не писал, твердил, что ему некогда. Сам при этом выставлял фотки в соцсетях с отдыха. Месяц ее мурыжил. Подруга в итоге сошлась с другим. И только после этого брат начал удивляться, мол, почему подруга не влюбилась в него без памяти. © Подслушано / Ideer
- Ко мне за покупкой зашел мужчина, и как-то прямо с порога у нас завязался разговор. Легко и интересно. Заказ пробила, мы прощаемся. И тут он спрашивает: «Можно пригласить вас на чай?» А я со страха отказываю, ссылаясь на парня, которого, к слову, у меня нет. Более двух лет прошло, а я до сих пор жалею о своей трусости. © DrShigella / Pikabu
- Много лет назад познакомилась в интернете с парнем. Он пригласил на ужин. В итоге за все время он не произнес ни слова, кроме «да» и «нет». Ничего! На любой мой вопрос он отвечал односложно, и он ни разу даже не спросил обо мне. Все было настолько плохо, что женщина за соседним столиком с жалостью на меня смотрела и все понимала. © atheologist / Reddit
И пусть не каждое знакомство заканчивается романтической историей, каждая такая ситуация всё равно становится частью нашего опыта — забавного, трогательного и по-своему важного. Ведь иногда именно нелепые моменты лучше всего напоминают нам, что судьба любит играть по своим правилам. А какие нелепые случаи знакомства были у вас?
