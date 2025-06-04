14 историй о знакомстве, которое началось с улыбки и осталось в памяти надолго

Романтическое знакомство не всегда заканчивается маршем Мендельсона. Иногда за случайной встречей или обыденной ситуацией скрывается начало большой любви, а иногда — просто история, которую приятно вспомнить и не стыдно рассказать. В этой подборке пользователи делятся, как начинались их знакомства, и чем они обернулись.