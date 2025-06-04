14 историй о знакомстве, которое началось с улыбки и осталось в памяти надолго

Истории
4 часа назад

Романтическое знакомство не всегда заканчивается маршем Мендельсона. Иногда за случайной встречей или обыденной ситуацией скрывается начало большой любви, а иногда — просто история, которую приятно вспомнить и не стыдно рассказать. В этой подборке пользователи делятся, как начинались их знакомства, и чем они обернулись.

  • Познакомились мы на сайте знакомств. Встретились, погуляли по городу, вдруг он заявил: «Идем в ЗАГС!» Только надо зайти к нему домой за паспортом. Стою, жду его у подъезда. Выходит через полчаса со слезами на глазах: ему мама не дает его паспорт. © Карамель / VK
  • Познакомилась с будущим мужем благодаря... пакету с мусором. Вышла утром выносить его, а на улице мороз, гололед такой, что пингвины бы разъезжались. Подъезжаю к контейнерам, делаю шаг вперед и в буквальном смысле лечу — мусорный пакет в одну сторону, я в другую. И, конечно же, падаю прямо под ноги какому-то мужчине, который еле устоял на месте. В итоге лежу, смотрю на него снизу вверх, а он протягивает руку: «Ну, это точно судьба». Довел до дома. На следующий день появился с цветами. Уже три года вместе, и до сих пор, когда что-то роняю, он ржет: «Опять судьбу зовешь?» © Палата № 6 / VK
  • Познакомился со своей будущей супругой совершенно случайно. Отправлял деловое письмо клиенту, но в реквизитах перепутал буквы М и Н. Она ответила, что, вероятно, это ошибка, и я поблагодарил ее. У нас завязалась переписка, мы начали созваниваться, а потом решили встретиться. Я пригласил ее на ужин, а потом повел играть в мини-гольф. Во время игры понял, что хотел бы с ней построить серьезные отношения. Через 3 месяца сделал предложение, а меньше чем через год мы поженились. © Tony Jacobs / Quora
  • Друг проиграл спор, и должен был орать «Помогите!» у высотки. В процессе на него сверху вылилось ведро воды. Из окна выглянула девушка и сказала, мол, освежился, так иди отсюда. Друг ответил, что вода холодная, он простудится. Через минуту девушка вылила на него очередную порцию воды, но она была уже потеплее. Так они и познакомились. И уже 3 года вместе. © Карамель / VK
  • Пришла в тату-салон. Через пару сеансов набивания «рукава» мы с тату-мастером поняли, что нам суждено быть вместе. Он осознал, что я «та самая», когда в процессе нанесения рисунка посмотрел мне в глаза. Мы вместе уже почти 7 лет, и у нас прекрасная семья из 7 человек. © Inkedmamabear / Reddit
  • Познакомилась с мужем после того, как в шутку выложила фото в одну из групп нашего города. На снимке была сковорода с фаршем и банка томатной пасты, которую я не могла открыть. Подпись была максимально простой: «Ищу мужчину, который откроет мне банку томатной пасты». В личку написал парень, сказал, что обожает спагетти болоньезе, спросил адрес. Приехал через полчаса, банку открыл, остался на ужин, а потом и на всю жизнь. © Карамель / VK
O_о
22 часа назад

Семья из семи человек - это с детьми, ребёнком и родителями, или простая шведская?.. Интрига.

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  • Вернулся с рыбалки с налимом. Решил закоптить. Пока занимался рыбой, вокруг меня все время терся какой-то кот. На следующий день он явился снова, я опять ему немного рыбки дал. На третий раз у него за ошейником появилось что-то белое. Вытащил листок бумаги, на котором было написано: «Пожалуйста, хватит кормить моего кота рыбой. Он может подавиться костью». Я взял карандаш и подписал: «Кормил налимом, костей у рыбы нет», и добавил свой номер телефона. Прицепил бумажку обратно к ошейнику. Кот потерся и пропал. Через минут пятнадцать кто-то позвонил. Оказалось, что это хозяйка котика. Она извинилась и спросила, можно ли купить рыбу. Сказал адрес. Пришла симпатичная молодая женщина. У меня как раз доваривалась уха с остатков рыбы. Пригласил хозяйку кота за стол. Поели ухи, я дал ей несколько больших кусков копченого налима. Так и познакомился со своей будущей женой. © admin / y—story
  • Мой отец в свое время был спортсменом. Он занимался гандболом, а в свободное время много бегал, часто участвовал в марафонах и соревнованиях. Однажды ему пришла в голову гениальная идея: пробежать от своего родного города до соседнего за рекордно короткое время. Он не готовился к этому, так как верил в свои силы. Проснулся ранним утром, темно еще на улице было, собрался с духом и побежал. Все шло весьма успешно, пока отец не забрел в одно село, где решил взять пятиминутный отдых. Ему вынесла водички милая девушка, в которую он влюбился с первого взгляда. Марафон он так и не закончил, ибо остался с ней. До сих пор вместе. Отец не бегал уже давно, будто бы прирос к дивану. © Карамель / VK
  • Воспитываю сына один. Жена уехала к какому-то богатею в Турцию — видимо, нашла свое счастье. И вот как-то утром отвез сына в школу, сам решил постоять у ворот. Ко мне подошла симпатичная девушка. Говорит:
    — Вы папа Артема? Меня Виктория зовут.
    Я ответил, что да. Она продолжила:
    — Моя дочка в него влюбилась, зовет в гости — если мама не против.
    Я ответил, что мама с нами не живет. Она замолчала. Предложил ей попить кофе, поговорить. Сели, болтаем, вроде все круто. А потом она выдает:
    — Если честно, моя дочь вашего сына даже не знает. Я случайно услышала, как его зовут, а вы мне очень понравились. Не знала, как познакомиться.
    Я улыбнулся. Живем вместе третий год. Наши дети как брат и сестра. © Мамдаринка / VK
  • Меня и моего любимого человека судьба сводила с завидным упорством. Мы постоянно пересекались в одних и тех же городах, на одних и тех же спортивных секциях, даже ходили в один и тот же клуб по интересам. А по-настоящему встретились, когда оказались на соседних сиденьях в автобусе и поняли, что не сможем разойтись, не познакомившись. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
  • Познакомился со своей женой в институтской столовой. Она сидела и поедала шоколадный кекс в бумажной обертке. Когда с кексом было покончено, она начала объедать прилипшие к бумажке остатки. Я решил ради прикола подойти к ней именно в этот момент с вопросом: «Присяду?» Она посмотрела на меня с секунду и дала добро. Затем продолжила с причмокиванием доедать остатки кекса. Так я и влюбился. © Cтуденческие истории / VK
НибаньтиКрипто
20 часов назад

Мы не знали друг друга до этого лета
Болтались по свету, земле и воде
И совершенно случайно мы взяли билеты
Na соседние кресла na одной высоте

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  • Я художница, шла в универ с тубусом. Стою у кофейни, пью кофе перед занятиями. Ко мне подходит милый парень и говорит: «Девушка, а что это у вас за спиной? Такой огромный термос? Если вы так любите кофе, то давайте я приглашу вас на прогулку и угощу!» Гуляем вместе уже больше месяца, а вчера начали встречаться. © Карамель / VK
  • Учился вместе со своей будущей девушкой. Как-то спросил у нее, где наша группа, она ответила, что не знает. На вопрос о том, где у нас будет пара, тоже сказала, что не знает. Мы помолчали, она улыбнулась и отмочила: «Зато я знаю, где столовая. Пошли есть!» Это была любовь с первого взгляда. © Палата *** / VK
  • Шла сегодня по улице, за мной — мужчина какой-то. И вдруг слышу за спиной: «Вот иду я не спеша за девушкой. Вот она увеличила скорость, я за ней поспеваю. Девушка, нам по жизни одной дорогой суждено идти. А теперь наши пути расходятся, вам налево, а мне направо. И как вам без меня-то будет?» © Не все поймут / VK

Комментарии

Уведомления
Люблю Музыку
2 часа назад

Над фразой "гуляем больше месяца, а вчера начали встречаться" немного подзависла. Они что, гуляли не встречаясь? По параллельным улицам?))

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