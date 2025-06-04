14 историй о знакомстве, которое началось с улыбки и осталось в памяти надолго

Семья из семи человек - это с детьми, ребёнком и родителями, или простая шведская?.. Интрига.
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Романтическое знакомство не всегда заканчивается маршем Мендельсона. Иногда за случайной встречей или обыденной ситуацией скрывается начало большой любви, а иногда — просто история, которую приятно вспомнить и не стыдно рассказать. В этой подборке пользователи делятся, как начинались их знакомства, и чем они обернулись.
Семья из семи человек - это с детьми, ребёнком и родителями, или простая шведская?.. Интрига.
Мы не знали друг друга до этого лета
Болтались по свету, земле и воде
И совершенно случайно мы взяли билеты
Na соседние кресла na одной высоте
Над фразой "гуляем больше месяца, а вчера начали встречаться" немного подзависла. Они что, гуляли не встречаясь? По параллельным улицам?))