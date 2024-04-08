15+ историй о предложении руки и сердца, которые начинались с романтики, а закончились провалом

Предложение руки и сердца — как сценарий фильма, уникальный и не похожий на другие. Разная завязка, место действия, а порой и непредсказуемый финал — от счастливого «да» до внезапного отказа на глазах у сотни людей. А бывает, что случайные свидетели сцены оказываются в центре событий.

Решил я сделать своей любимой предложение. В ресторане по моей просьбе обручальное кольцо спрятали в тортик. И вот тот самый момент: она видит в десерте кольцо, вытаскивает его и несет администратору. Решила, что его потерял повар, пока готовил. В шоке останавливаю ее, а она вдруг стала кричать на меня, мол, это опасно, и она могла подавиться. Романтика... © Подслушано / Ideer

Однажды мы с супругой были в ювелирном магазине и видели, как один парень взял посмотреть кольцо, затем встал на колено и спросил свою спутницу: «Будешь моей женой?» Она отвечает: «О, да!» А он берет и отдает кольцо назад продавцам. И говорит ей, что хотел сделать предложение красиво, да вот денег нет. Его возлюбленная сильно разозлилась и давай кричать: «Мама была права насчет тебя!» Смотреть на это все было очень неприятно. © kemikiao / Reddit

kemikiao / Reddit Подруга недавно обручилась. Было это так. Она с возлюбленным отправилась в маленькое французское кафе, где он собирался сделать ей предложение. Подруга только что набила рот каким-то пирогом, когда ее спутник вдруг встал на одно колено. Она настолько растерялась, что поперхнулась выпечкой... Короче, романтик не ожидал, что в его лицо полетят крошки пирога. © Unknown author / Reddit

Unknown author / Reddit Мой мужчина очень рукастый, всегда любил что-то чинить и мастерить. И однажды на Рождество он преподнес мне набор щелкунчиков, которых сделал сам. Две игрушки выглядели как мы. Щелкунчик-мальчик стоял на колене перед щелкунчиком-девочкой и протягивал корону: просил стать его королевой. Как только я их увидела, возлюбленный тут же встал передо мной на колено и сделал предложение. Теперь эти щелкунчики напоминают мне о прекраснейшем моменте, настолько же неповторимом, как и мой любимый. © kikat / Reddit

«Через одно мгновение я предложу руку и сердце своей девушке в ее любимом месте»

© Imaclonerug / Reddit Поющий Енот 22 минуты назад Прятать кольцо в торт или в пирожное как минимум отвратительно. Подавиться можно запросто, а если даже и обойдется без этого, то надевать такое липкое, испачканное кольцо... Ну уж нет. - - Ответить

Мне парень сделал предложение. Знаете, где? Не в кафе, не в парке, не на концерте каком-то, а прямо в шалаше! Мы сидели с ним дома, выходные, делать нечего, давай детство вспоминать, хотя обоим уже за 25. Построили в гостиной большой шалаш из подушек, одеял и стульев. Сидели там, делились забавными историями из детства, и тут он встал на колено и достал коробочку с кольцом. Я даже не поверила сначала, но спустя несколько секунд осознала, что это все по-настоящему. Вот теперь хвастаюсь подругам, что я «невеста из шалашика». © Карамелька / VK

Карамелька / VK В то время я работала в красивом ресторане у берега моря. Иногда в нашем заведении делали предложения. Как правило, мужчины заранее предупреждали персонал и просили сделать что-то особенное, например, спрятать обручальное кольцо в напитке. И вот однажды во время десерта парень достал кольцо и попросил руки у девушки. В ресторане было многолюдно, и все с умилением наблюдали за парой. А его избранница вдруг заплакала и ответила ему: «Нет!» Затем выбежала из ресторана. Очень жаль было этого парня, ведь все это произошло на глазах у сотни человек. © MyBFWouldBeSoExcited / Reddit

MyBFWouldBeSoExcited / Reddit Как-то наблюдала сцену: парень сделал девушке предложение, а она отказала и ушла. Он постоял с несчастным видом, а потом вдруг подошел ко мне и протянул кольцо! Мол, ему оно больше не нужно. Ну я взяла кольцо и пошла к выходу. А минут через пять он догнал меня и спросил: «Извините, я передумал, можете, пожалуйста, вернуть?» © Палата № 6 / VK

«Нас свело приложение для знакомств, и вот мы обручились. Сперва я подарил ей фотосессию в красивом платье, а потом сделал предложение»

Окончательно поняла, что не ошиблась с выбором мужчины, когда, предложив кольцо, он сказал, что хочет, чтобы у наших будущих детей и у него самого в браке была моя фамилия. Дело в том, что его очень неблагозвучная, а мне от дедушки досталась красивая. Причем у его мамы тоже была красивая, но отец настоял, чтобы она сменила. А моему мужчине плевать на стереотипы, главное, чтобы все были счастливы. © Подслушано / Ideer

Подслушано / Ideer Однажды мы с моим молодым человеком решили пойти в парк. Там дети играли в мяч, и мы решили вспомнить детство: я встала на ворота, а парень стал гонять мяч вместе с ребятишками. Тут мой молодой человек встал передо мной на одно колено и достал кольцо из кармана. На радостях я забыла, что мы играли в футбол. И тут боковым зрением вижу, как футбольный мяч летит прямо в меня... В итоге я с сломанной рукой в больнице, но зато скоро выхожу замуж за любимого человека. © Подслушано / Ideer

Подслушано / Ideer Я держал в руке кольцо и говорил, что она сделала меня счастливым и что я хотел бы провести с ней всю жизнь. Она перебила меня и спросила: «Ты женишься на мне?» Я ответил «да» и надел ей кольцо на палец. А потом сказал: «Вообще-то это была моя реплика». Она извинилась и объяснила, что просто переволновалась. А потом заплакала от счастья. © Cosimo_Zaretti / Reddit

Cosimo_Zaretti / Reddit Муж долго тянул с предложением, сделал на «отвали», хотя сначала говорил, что тянет, потому что хочет сделать его красиво. Меня это обижало даже после свадьбы, такое ощущение, что выпросила. Через год после свадьбы забрал кольцо, которым делал предложение, чтобы переделать красиво и исправить ситуацию и мою обиду. В итоге прошло 2 года. Когда спрашиваю его, когда же кольцо вернется ко мне, слышу: «Ой, я забыл, нет времени», — и подобное. В остальном заботливый, негулящий, но меня дико обижает, что он, вместо того, чтобы переделать, сделал то же самое — наплевал на меня. © Подслушано / Ideer

«Вот как я сделал предложение. Она согласилась»

«Я так понимаю, в команде по квиддичу твоя девушка — ловец». © alpacapalooza13 / Reddit

Однажды, будучи по уши влюбленным, я решился сделать предложение девушке. Оформил его в виде стихотворения, сложил лист бумаги лебедем-оригами и спрятал в букет, который подарил на свидании. Записку она нашла сразу, развернула ее и прочла прямо в вагоне метро. Первое четверостишие я не помню, а второе было таким:

«И сердце трепетно-полно,

Твоим решило быть оно.

Моей любви огонь храня,

Скажи, ты выйдешь за меня?»

— Ты это серьезно? — спросила она, оглядываясь с любопытством и опаской, словно ожидая какого-то продолжения и чувствуя себя застигнутой врасплох.

— Серьезно, — подтвердил я. Но не было даже кольца. Только я, ожидавший ответа.

Вскоре я получил свой отказ и болезненно восстанавливался почти полгода. Не жалею, так как четверостишие получилось весьма неплохим. © Vecherin / Pikabu

— Ты это серьезно? — спросила она, оглядываясь с любопытством и опаской, словно ожидая какого-то продолжения и чувствуя себя застигнутой врасплох. — Серьезно, — подтвердил я. Но не было даже кольца. Только я, ожидавший ответа. Вскоре я получил свой отказ и болезненно восстанавливался почти полгода. Не жалею, так как четверостишие получилось весьма неплохим. Vecherin / Pikabu Я пилот. Как-то раз катал парочку влюбленных. Парень предварительно попросил, чтобы я пролетел над полем — а там собрались 150 человек и выстроились так, что сверху это выглядело как сердечко и два кольца. Когда девушка увидела эту картину, она выпалила: «Смотрите! Ну и идиотизм!» В тот день парень постеснялся делать предложение... © apiratenamedbob / Reddit

apiratenamedbob / Reddit Встречались с девушкой 2 года, созрел сделать ей предложение. Купил кольцо, выбрал прекрасное и атмосферное место. Встал на колено, увидел ее снизу и что-то передумал... Пришлось сделать вид, что я шнурки завязываю. © Подслушано / Ideer

«7 лет назад она сказала „да“ этому дешевому кольцу слева. Я тогда был на мели. А сейчас поднялся. Вчера купил ей новые кольца, чтобы „повысить уровень“»

«А она взяла и вернула мне подарок, заявив, что это все, наоборот, „понижает уровень“. Потому что прежнее кольцо для нее дороже всех украшений на свете. Что ж, пойду сдавать обратно это великолепие за $ 8 тыс, а на эти деньги свожу ее в Японию или Корею».