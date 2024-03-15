Текст о том, почему я не стала брать фамилию мужа и как на меня ополчились все вокруг

«Обрекла брак на неудачу», — именно так говорили обо мне все кому не лень. А дело в том, что я оставила себе девичью фамилию, когда выходила замуж. И оказалось, что для многих это очень больная тема. Во времена, когда женщины существовали практически на положении имущества, их в прямом смысле передавали в другой род после замужества. Отсюда и пошла традиция менять при вступлении в брак фамилию. Сейчас все изменилось: никто никуда не «передается», партнеры в браке равноправны, и закон разрешает мне оставить добрачную фамилию.

Но, конечно, мое решение продиктовано не тем, что я, такая-сякая, пру против традиций. На то были самые простые человеческие причины. Во-первых, я просто привыкла к своей фамилии. Это часть моей индивидуальности, такая же, как и имя. Почему я должна ее поменять лишь по факту замужества? И почему мужчинам не навязывают то же самое? Фамилия мужа мне нравится. Но моя тоже, к тому же она очень редкая. У меня не получилось найти людей с той же фамилией, кроме родственников. А еще все мои знакомые и друзья знают меня именно под этой фамилией. Вот пусть так все и остается. А во-вторых, мне совершенно не хотелось менять все документы: дипломы, банковские карточки, паспорта. Я слышала уйму историй о том, как эта эпопея затягивается на многие месяцы. Друг с женой после свадьбы долго не могли уехать в медовый месяц. Побегала она тогда по инстанциям знатно, я уж молчу о том, сколько денег на это ушло. Но потом произошло неожиданное. Билеты на райские острова были куплены, отель оплачен, ждут только паспорт. И вот она получает столь желанный документ, а фамилия записана с ошибкой! Приходится в срочном порядке паспорт переделывать, а билеты и отель переносить на другие даты.

С мужем мы все обсудили до свадьбы, он никогда не был против. Да и меня бы сильно смутило, если бы возлюбленный с пеной у рта требовал пройти все круги бюрократического ада и потерять кусок собственной идентичности ради... А ради чего? Устаревшей традиции? Чтобы потешить собственное самолюбие? Если бы муж был таким человеком, я бы еще сто раз подумала, а стоит ли мне вообще связывать с ним свое будущее. Во всей этой истории только муж оказался адекватным человеком. Всех остальных как с цепи сорвало, начиная с его и моих родственников и заканчивая практически незнакомыми людьми. Ведь они лучше знают, с какой фамилией мне нужно жить. После регистрации всех проводили в небольшой зал, где можно поздравить молодоженов и сфотографироваться. Ко мне радостно подскочила тетка мужа и такая: «Наша фамилия-то теперь!» Мотаю головой, мол, нет. Та резко меняется в лице и с нескрываемым отвращением отходит от нас на почтительное расстояние. Но это был не конец. Уже в банкетном зале она устроила шоу: нарочито громко перешептывалась с другими родственниками, сопела, кидая осуждающие взгляды. А когда подошла ее очередь поздравлять, она с нескрываемым осуждением в своей речи акцентировала внимание на моей фамилии. Токсичность так и перла, а на врученной открытке фамилия мужа во множественном числе была яростно перечеркнута.

И она была не одна такая. Моя родня и родственники мужа почти единогласно восприняли новость в штыки. О каких суевериях я только не услышала... И про то, что я обрекла нас с мужем на скорый развод, и про то, что мы оба будем в этом браке мучиться, а мне вообще врачу стоит показаться. Но больше всего отличились мой брат и его жена. Через пару месяцев после свадьбы зашла к брату. Дверь открыла его жена, кинула в пустоту: «Гордячка наша пришла». «И вам здравствуйте», — сказала я, проскальзывая на кухню. Сидим чаевничаем. Брат с ехидной ухмылкой выдает: «Ну что, когда свою уникальную фамилию-то поменяешь? А то муж того и гляди найдет более сговорчивую». Пытаюсь оправдаться, а тот не унимается: «Твое дело — другой род продолжать». И женушка его сидит самодовольно кивает. И тут меня понесло: я высказала ему прямо в лицо все, что думаю об этих махровых стереотипах. «Провожать не надо», — напоследок кинула я и по-быстрому ретировалась. Как ни странно, это сработало. С того момента я перестала оправдываться и прямо высказывала, что гадкая попытка вменить мне в вину тяготы всего мира из-за моего отказа менять паспортные данные больше говорит о самом человеке, а не обо мне. Не сразу, но со временем едкие комментарии прекратились.

Навряд ли хоть кто-то поменял свое мнение, но передо мной такой задачи и не стояло. Я хотела, чтобы от меня отстали и дали мне и мужу жить в нашем браке так, как хотим мы. Однако и среди «неродственников» эта тема вызывала нежелательные споры. Знакомые и незнакомые люди, узнав о моей «особенности», никак не могли удержаться, чтобы не вставить свои пять копеек на этот счет. Как-то раз к нам на работу пришла новенькая. В разговоре узнала, что я не поменяла фамилию. Так она, картинно выпучив глаза, воскликнула: «А почему так?» Весь диалог явно подслушала начальница. Она зашла в кабинет и решила сострить. До сих пор испытываю испанский стыд от ее фразы: «Да ты видела, сколько у нас парней молодых и красивых работает? Оля просто не хочет, чтобы они знали о замужестве, а то подкатывать перестанут». Я там уже давно не работаю, но вспоминать это до сих пор противно.

С тех самых пор в разговоре с незнакомыми людьми я вообще стараюсь не рассказывать об этом необычном факте моей биографии. Да и не считаю я его каким-то необычным, ведь никак на замужество он не повлиял. Я считаю, что только женщина должна решать, какая фамилия у нее будет после замужества. А вот еще несколько историй от людей, которых тоже затронул вопрос смены фамилии. Несколько лет назад при подаче заявления разругались с женихом из-за фамилии. Ему принципиально, чтобы была его, а я хотела оставить свою, так как его звучит не очень. Свадьбу отменили, но отношения продолжились. Все было прекрасно, пока я не забеременела. Он снова завел свою шарманку про фамилию, мол, его наследник должен продолжить его род. Родилась девочка, назвала я ее Стефания и дала свою фамилию. Думала, любимый пораскинет мозгами и поймет, как нелегко будет девочке с фамилией Кривожуева. Но тот просто отказался записываться отцом, мол, это твоя дочь, не моя. Он все еще живет с нами, но вот по документам он нам никто. © Подслушано / VK

Вышла замуж и взяла фамилию мужа. Первое время ходила счастливая. Эйфория пропала, когда надо было менять все документы. Добило следующее: когда я в очередной раз пришла в банк для смены фамилии, мне поменяли ее на «Бесплатная», хотя правильно Безлатная. Из-за этого я целый месяц ходила «Бесплатной». Хочу свою девичью фамилию обратно. © Карамель / VK

В основном женщин, оставивших себе свои фамилии, ждут проблемы в плане давления со стороны родственников. Со мной так было. Причем давление было и от семьи мужа, и от моей собственной. 3 года я держалась, потом сдалась и поменяла. Но до сих пор жалею: мне нравилась моя фамилия. А давили родственники действительно неслабо. © Elean / ADME