Текст о том, почему я не стала брать фамилию мужа и как на меня ополчились все вокруг
«Обрекла брак на неудачу», — именно так говорили обо мне все кому не лень. А дело в том, что я оставила себе девичью фамилию, когда выходила замуж. И оказалось, что для многих это очень больная тема.
Во времена, когда женщины существовали практически на положении имущества, их в прямом смысле передавали в другой род после замужества. Отсюда и пошла традиция менять при вступлении в брак фамилию. Сейчас все изменилось: никто никуда не «передается», партнеры в браке равноправны, и закон разрешает мне оставить добрачную фамилию.
Но, конечно, мое решение продиктовано не тем, что я, такая-сякая, пру против традиций. На то были самые простые человеческие причины.
Во-первых, я просто привыкла к своей фамилии. Это часть моей индивидуальности, такая же, как и имя. Почему я должна ее поменять лишь по факту замужества? И почему мужчинам не навязывают то же самое? Фамилия мужа мне нравится. Но моя тоже, к тому же она очень редкая. У меня не получилось найти людей с той же фамилией, кроме родственников. А еще все мои знакомые и друзья знают меня именно под этой фамилией. Вот пусть так все и остается.
А во-вторых, мне совершенно не хотелось менять все документы: дипломы, банковские карточки, паспорта. Я слышала уйму историй о том, как эта эпопея затягивается на многие месяцы.
Друг с женой после свадьбы долго не могли уехать в медовый месяц. Побегала она тогда по инстанциям знатно, я уж молчу о том, сколько денег на это ушло. Но потом произошло неожиданное. Билеты на райские острова были куплены, отель оплачен, ждут только паспорт. И вот она получает столь желанный документ, а фамилия записана с ошибкой! Приходится в срочном порядке паспорт переделывать, а билеты и отель переносить на другие даты.
С мужем мы все обсудили до свадьбы, он никогда не был против. Да и меня бы сильно смутило, если бы возлюбленный с пеной у рта требовал пройти все круги бюрократического ада и потерять кусок собственной идентичности ради... А ради чего? Устаревшей традиции? Чтобы потешить собственное самолюбие? Если бы муж был таким человеком, я бы еще сто раз подумала, а стоит ли мне вообще связывать с ним свое будущее.
Во всей этой истории только муж оказался адекватным человеком. Всех остальных как с цепи сорвало, начиная с его и моих родственников и заканчивая практически незнакомыми людьми. Ведь они лучше знают, с какой фамилией мне нужно жить.
После регистрации всех проводили в небольшой зал, где можно поздравить молодоженов и сфотографироваться. Ко мне радостно подскочила тетка мужа и такая: «Наша фамилия-то теперь!» Мотаю головой, мол, нет. Та резко меняется в лице и с нескрываемым отвращением отходит от нас на почтительное расстояние. Но это был не конец. Уже в банкетном зале она устроила шоу: нарочито громко перешептывалась с другими родственниками, сопела, кидая осуждающие взгляды. А когда подошла ее очередь поздравлять, она с нескрываемым осуждением в своей речи акцентировала внимание на моей фамилии. Токсичность так и перла, а на врученной открытке фамилия мужа во множественном числе была яростно перечеркнута.
И она была не одна такая. Моя родня и родственники мужа почти единогласно восприняли новость в штыки. О каких суевериях я только не услышала... И про то, что я обрекла нас с мужем на скорый развод, и про то, что мы оба будем в этом браке мучиться, а мне вообще врачу стоит показаться.
Но больше всего отличились мой брат и его жена. Через пару месяцев после свадьбы зашла к брату. Дверь открыла его жена, кинула в пустоту: «Гордячка наша пришла». «И вам здравствуйте», — сказала я, проскальзывая на кухню. Сидим чаевничаем. Брат с ехидной ухмылкой выдает: «Ну что, когда свою уникальную фамилию-то поменяешь? А то муж того и гляди найдет более сговорчивую». Пытаюсь оправдаться, а тот не унимается: «Твое дело — другой род продолжать». И женушка его сидит самодовольно кивает. И тут меня понесло: я высказала ему прямо в лицо все, что думаю об этих махровых стереотипах. «Провожать не надо», — напоследок кинула я и по-быстрому ретировалась.
Как ни странно, это сработало. С того момента я перестала оправдываться и прямо высказывала, что гадкая попытка вменить мне в вину тяготы всего мира из-за моего отказа менять паспортные данные больше говорит о самом человеке, а не обо мне. Не сразу, но со временем едкие комментарии прекратились.
Навряд ли хоть кто-то поменял свое мнение, но передо мной такой задачи и не стояло. Я хотела, чтобы от меня отстали и дали мне и мужу жить в нашем браке так, как хотим мы.
Однако и среди «неродственников» эта тема вызывала нежелательные споры. Знакомые и незнакомые люди, узнав о моей «особенности», никак не могли удержаться, чтобы не вставить свои пять копеек на этот счет. Как-то раз к нам на работу пришла новенькая. В разговоре узнала, что я не поменяла фамилию. Так она, картинно выпучив глаза, воскликнула: «А почему так?» Весь диалог явно подслушала начальница. Она зашла в кабинет и решила сострить. До сих пор испытываю испанский стыд от ее фразы: «Да ты видела, сколько у нас парней молодых и красивых работает? Оля просто не хочет, чтобы они знали о замужестве, а то подкатывать перестанут». Я там уже давно не работаю, но вспоминать это до сих пор противно.
У меня племянница не только оставила свою красивую фамилию, но и передала её двум детям, причём второй её муж тоже взял её фамилию. Развелись давно, у неё уже третий муж, а тот так и живёт с фамилией племянницы.
У него новая семья, дочка родилась... Вот такой пердюмонокль)))
С тех самых пор в разговоре с незнакомыми людьми я вообще стараюсь не рассказывать об этом необычном факте моей биографии. Да и не считаю я его каким-то необычным, ведь никак на замужество он не повлиял. Я считаю, что только женщина должна решать, какая фамилия у нее будет после замужества. А вот еще несколько историй от людей, которых тоже затронул вопрос смены фамилии.
- Несколько лет назад при подаче заявления разругались с женихом из-за фамилии. Ему принципиально, чтобы была его, а я хотела оставить свою, так как его звучит не очень. Свадьбу отменили, но отношения продолжились. Все было прекрасно, пока я не забеременела. Он снова завел свою шарманку про фамилию, мол, его наследник должен продолжить его род. Родилась девочка, назвала я ее Стефания и дала свою фамилию. Думала, любимый пораскинет мозгами и поймет, как нелегко будет девочке с фамилией Кривожуева. Но тот просто отказался записываться отцом, мол, это твоя дочь, не моя. Он все еще живет с нами, но вот по документам он нам никто. © Подслушано / VK
- Вышла замуж и взяла фамилию мужа. Первое время ходила счастливая. Эйфория пропала, когда надо было менять все документы. Добило следующее: когда я в очередной раз пришла в банк для смены фамилии, мне поменяли ее на «Бесплатная», хотя правильно Безлатная. Из-за этого я целый месяц ходила «Бесплатной». Хочу свою девичью фамилию обратно. © Карамель / VK
- В основном женщин, оставивших себе свои фамилии, ждут проблемы в плане давления со стороны родственников. Со мной так было. Причем давление было и от семьи мужа, и от моей собственной. 3 года я держалась, потом сдалась и поменяла. Но до сих пор жалею: мне нравилась моя фамилия. А давили родственники действительно неслабо. © Elean / ADME
Родители вообще нередко выкидывают такие кренделя, что аж плакать хочется. Герои другой нашей подборки знают это не понаслышке, и от некоторых их историй у нас прямо мурашки по коже: так и хочется пожалеть этих людей.
Комментарии
Я в первом браке (замуж выходила в 25 лет, по глупости, чуть ли не на спор, развелись через год) меняла фамилию, кучу документов пришлось менять, нунафиг. Развелась, вернула девичью фамилию (она у меня от папы, а у него от его бабушки, которая его воспитывала). Во втором браке фамилию менять не стала, мужу непринципиально, дети на его фамилии. Но поначалу родня мужа возмущалась, что мы "не настоящая семья, ведь фамилии разные". Муж с ними один раз резко поговорил, больше не лезли)
Я свою фамилию оставила, да еще и сыну ее дала,т.к. у мужа неблагозвучная.Что интересно - мужу пофигу,его семья попереглядывалась и промолчала,а вот моя собственная родня...Не скажу,что давят, но время от времени слышу упреки,что у мужа и сына фамилии разные,будто он у меня от первого брака, да и вообще не порядок и неприлично.Мы с мужем уже почти 20 лет вместе,а родственники все никак не успокоются)))Да и коллеги часто недоумение высказывают.Правда с открытой агрессией никогда не сталкивалась,скорее с удивлением.
Не меняла свою фамилию, потому что она мне нравится, не хотела менять кучу дипломов и хотелось оставить её как память о деде. У него куча внучек и один только внук. Хотя он уже народил сына, который фамилию продолжит. Если будут дети, и они возьмут мою фамилию - буду только рада. Мужу вообще по барабану.
Моя подруга 3 раза была замужем и каждый раз меняла фамилию. Теперь в разводе: дети с разными фамилиями и обе не совпадают с ее ))
Боже, какой бред! 🤦🏻 Куча женщин оставляет свою фамилию после замужества и никто им претензии не предъявляет. У нас в Казахстане это вообще распространенная практика. Я взяла фамилию мужа только потому, что для него это было важно. Я могла оставить свою, никто бы мне ни слова не сказал (по крайней мере никто из людей, к чьему мнению я прислушиваюсь). А моя свекровь, кстати, в первом браке взяла фамилию мужа, а во втором браке не стала этого делать, мотивировав это тем, что фамилия первого мужа ей нравится больше.
Но ведь и тётя с таким консервативным подходом должна быть не на своей девичьей фамилии. Что-то у истории концы с концами не сходятся.