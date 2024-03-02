18 человек, у которых родители такие кренделя выкидывают, что очень хочется сказать: «Иди обниму»
Народное творчество
2 часа назад
То, как с нами обращаются родители, очень сильно влияет на жизнь. К сожалению, не все мамы и папы ведут себя грамотно с ребенком. А некоторые и вовсе переходят все мыслимые границы. Герои нашей подборки поведали о таких родительских выкрутасах, что нам искренне захотелось пожалеть эти людей.
- У мамы день рождения. Озвучила она желаемый подарок, и я выпала в осадок. Она хотела духи за $ 500! А это почти вся моя зарплата. Объясняю ей, что если я куплю такой подарок, то мне есть будет нечего. Но та бьется в истерике, кричит, что без этих духов нет ей жизни! Я стала искать хорошую копию и нашла, стоила она не так много, но тоже прилично. Стойкость такая же, аромат один в один. А когда мама узнала, что это реплика, отправила флакон демонстративно в мусорное ведро со словами: «Это не реплика дочь, а паль! Мне такое не надо!» Обидно до слез, вот правда. © Рабочие истории / VK
- Были в гостях у сестры. Мама достает из пакета сервиз и сует сестре со словами: «Вот, доча, это тебе, а то вы всю посуду побили». Приглядываюсь, а это мой сервиз! Когда-то я переезжала из одной квартиры в другую, и часть вещей осталась у нее. Я говорю: «А почему ты у меня не спросила и привезла его сестре?» Сестра стоит в шоке. На что мама так спокойненько: «Все, что находится в моей квартире, — мое, что хочу, то и делаю с этим». Поругались. Сестра на моей стороне. © Подслушано / VK
- Хотела быть писателем всю жизнь. И вот мне 30, я написала книгу, потратилась на продвижение, разместила на крупном интернет-портале. Вдруг узнаю, что я попала в список бестселлеров. Всем мои друзья, братья и сестры, даже коллеги мужа следили за моими успехами. Но не родители. Мама делает ремонт, папа уехал в путешествие за границу. Оба знали, что я написала книгу, но даже ни разу не поинтересовались результатом. © anxiouspumpkinpie / Reddit
- Мама с папой хотели двух детей — мальчика и девочку. Но я сломал их планы, потому что стал третьим ребенком, очевидно, нежеланным. Родители даже фотографироваться на семейные портреты мне не разрешали, потому что это бы разрушило их образ идеальной семьи. Мирился с этим на протяжении долгих лет. Когда мне было 15, они не взяли меня на свадьбу старшего брата, мотивируя это тем, что праздник только для совершеннолетних. И вот теперь сестра выходит замуж, и меня опять не зовут, потому что нужно кому-то посидеть с ее ребенком. Жду не дождусь, когда свалю от них всех подальше. © Scared_Search_9029 / Reddit
- Спустя 15 лет объявился родной папочка и попросился пожить у меня. Его жена выгнала из дома, потому что тот стал инвалидом: работать не может. Подала на развод, так как содержать его не собирается. И тот он вдруг про дочку вспомнил. Раньше он вообще со мной почти не общался. А теперь я обязана помочь любимому папочке. Отказалось, он пошел дальше и подал на меня в суд, чтобы я платила алименты. Вот только в суде сказали, мол, ноги, руки, голова на месте, жить с дочерью он не будет, а по поводу алиментов еще пересмотрят. Так папаша оскорбился. Где он, никто не знает, не видели больше. © Палата № 6 / VK
- В детстве вела дневник, смастерила себе тетрадку с замочком. Мама решила не париться с открыванием замка, а просто разрезала страницы, где он держался. Вырезала оттуда все исписанные листы. Прихожу из школы и вижу раскуроченный дневник. И тут у меня, как говорится, подгорело, я решила ее проучить. Взяла остатки листов и разрезала их на кучу маленьких частей. На каждом написала что-то обидное. А потом разложила эти бумажки по всей комнате, в труднодоступных местах. Под матрасом, в шкафах под одеждой, под ковром, за батареей, везде. Она находила в день по одной-две записки. И теперь уже подгорело у нее. Я до сих пор поражаюсь своей стойкости, ведь тогда с невинным лицом я говорила: «А что такого? При чем тут ты? Это я для себя написала. Зачем ты вообще под ковром лазила?» © 2.54ovochka / Pikabu
- Отец бросил маму, когда мне было 5 лет. С тех пор я видел его раза 3-4. Он женился, завел детей. И вот мы как-то встретились на дне рождения прабабушки. Он подошел, постарался по-отцовски заговорить. Меня расстроило, что он только сейчас решил приложить хоть какие-то усилия для общения со мной. Я указал на его детей и сказал, мол, поздравляю, что хотя бы для них ты стал полноценным папой. А тот разозлился: «Никак не могу исправить прошлое!» Можно было бы сказать, что в этой ситуации я не прав, но с того момента папа, как и раньше, не звонил, не писал и не приезжал в гости. © No_Raspberry5601 / Reddit
- Мою маму просто бесит, что муж платит мне зарплату. Мы с ним так договорились, пока я в декрете. Эти деньги чисто мои, я их откладываю, иногда трачу на свои хотелки. Мужа это устраивает, потому что я полностью веду быт. И тут я решила пройти обучение, чтобы через год выйти на работу. Мама прознала об этом, и ее понесло: почему это я опустошаю семейный бюджет? Как я могу прятать деньги от мужа? Вот она в свое время шестидневку работала и дома все сама делала, спала по 5 часов в день и ничего, выжила! Я уже не раз говорила, что я не ломовая лошадь, и что мой муж — не бытовой инвалид, как мой отец. Когда я болею или уезжаю, муж в одиночку прекрасно справляется со всем, а не как папа, который не способен тарелку каши приготовить. Видимо, придется маму блокировать: не выносит она вид семьи, которая не страдает, как она в свое время. © Подслушано / VK
- В детстве приходила из школы, на плите находила кастрюлю с парой-тройкой столовых ложек супа на дне. Там даже на полтарелки не набиралось, таким количеством наесться было нельзя даже мне, ребенку. И всегда рядом лежала записка «Доедай суп и помой за собой кастрюлю». У меня было ощущение, что родители специально так делают, чтобы самим не мыть, вроде же в кастрюле что-то есть. А уже будучи взрослой я спросила маму, зачем они так делали. А та со смешком ответила: «Да, чтобы посуду не мыть». Вот они с папашей такие молодцы, как здорово придумали. © FuturePerfect / Pikabu
- Я приобрела квартиру в ипотеку. Пять лет копила на первоначальный взнос. Родители вместо того, чтобы порадоваться, залезли в интернет, посмотрели стоимость квартир и давай мне высказывать, что я нерационально трачу деньги. Мол, в родных пенатах за эту сумму можно было бы купить квартиру и себе, и сестре. Замечательно, но почему я должна покупать квартиру старшей сестре? Я ей ничем не обязана! Высказала это родителям. А еще добавила, что им пора перестать нянчить сестру, которой уже за тридцатку. Так вчера звонит мне сестра, кроет меня нехорошими словами, мол из-за меня ее родители выгоняют из дома, говорят, чтобы училась жить самостоятельно. И опять я виновата. © Рабочие истории / VK
- Меня воспитывали отец и мачеха, до 15 лет я ничего не знал о биологической матери. А потом она связалась с моим отцом и попросила встречи со мной. Я был не против, отец отвез меня к ней. Она подбежала, обняла меня. Мне было так неловко. Но когда я назвал ее по имени, та разозлилась. Я сказал: «Мне жаль, но ты не растила меня». Отчего она пришла в бешенство и выпалила: «Та тетка тебе не мать!» Вот тут уже у меня подгорело, и я огрызнулся, мол, ты никогда не будет моей мамой, хоть ты меня и родила, я тебя совсем не знаю. И ушел. © Stunning-Wrap3087 / Reddit
- Мама постоянно на каждый праздник выпрашивает у папы шубу, сколько себя помню. Мол, у всех красивые шубы, а она в куртке ходит. Однажды папа наконец-то собрал необходимую сумму и дал ей денег на норку. Но мама купила что-то дешманское, потому что жалко отдавать такие баснословные суммы. С тех пор он ее достает, мол, шуба ужасная, лучше бы норку купила все-таки. Я боюсь шевелить этот улей, потому что еще меня к себе втянут. © Палата № 6 / VK
- В 16 лет хотела уехать за границу учиться. Мама готова была взять кредит, я жила бы там у родни. А вот папаша заартачился и не дал разрешение на выезд. С мамой они в разводе. Я как только не унижалась, и злилась, и плакала, и умоляла. Но тот уперся. Так и не уехала никуда. С ним общение прекратила. А тут он звонит и говорит, мол, да ты не злись, я же не тебе хотел плохо сделать, а мамке твоей. Ну спасибо, стало легче! Заблокировала. С тех пор уже лет восемь о нем ничего не слышала. © Подслушано / VK
- Прожил с отцом и мачехой всю жизнь. Биологическая мать живет не так далеко, иногда я навещаю ее. Как-то раз она пригласила меня на семейную вечеринку. И там она начала всем рассказывать, как мы редко видимся, и как ей тяжело было затащить меня на эту вечеринку. Я же в ответ предложил показать всем мою комнату в ее доме. Она отвела меня в сторонку и такая, мол, чего ты меня позоришь. Вернувшись к гостям, я заявил всем, что моя «мать» запретила говорить про отсутствие в доме моей комнаты, ведь это ее позорит. На глазах у всех она разозлилась и, решив поиграть в «плохого родителя», потребовала мой телефон. Я напомнил ей, что она не моя мать, позвонил родителям и попросил забрать с этого праздника жизни. © biomombedroom / Reddit
- Моя мама очень молодо выглядит, так и не скажешь, что ей под 40, максимум 25. Позвала ее в кино, она ответила: «Деточка, чтобы найти парня, не с мамой надо в кино ходить». Намек понят, позвала подруг, в итоге сидели рыдали компанией бедных одиночек. В следующий раз таки удалось уговорить маму прогуляться со мной вечером. В итоге мы вышли в магазин, подцепили двоих безумно симпатичных парней, обменялись телефонами и понеслось. Сначала все было просто чудесно, мы притворялись подругами-соседками и прекрасно проводили время. Все это продолжалось ровно до тех пор, пока мой молодой человек не признался, что он и его друг безумно влюблены в мою «подругу», по факту — маму. Да мам, отлично, кажется, я поняла, что ты имела ввиду, когда не хотела со мной идти. © Палата № 6 / VK
- В детстве очень любила рисовать. Дома мои рисунки «от души» сразу отправлялись в помойку, а вот детсадовская мазня аккуратно складывалась в коробочку. И эпизод, который до сих пор меня мучает: я хотела бросить ненавистную мне гимнастику, тетя мое желание подогрела и одобрила. В итоге на меня наорала тренер, а дома добила мать — тоже раскричалась, а потом вообще ушла в другую квартиру. Неделю или больше она не появлялась, а когда вернулась не разговаривала со мной. Я была во втором классе, это очень сильно меня надломило. Так и прозанималась гимнастикой до конца школы, покалечила и психику, и фигуру. Когда я ей это припомнила, она сказала, что у меня нет силы воли, раз я уйти не смогла. © Hella Astara / ADME
- Недавно у меня был день рождения. Я собиралась отпраздновать с друзьями в ресторане. Но родители сказали, что тоже хотят присутствовать. Все бы ничего, но мама позвала на вечеринку еще и своих друзей. Я была против, ведь это незнакомые мне люди. Было решено, что мамины гости придут пораньше, а мои друзья позже на два часа, чтобы я уделил время и тем, и тем. В итоге мамины гости опоздали, пришли почти в одно время с моими друзьями, привели с собой 6-летнюю дочь. Та копалась в торте голыми руками, плевала в еду, вытирала сопли о мое новое платье. Ее родители вместо того, чтоб успокоить дитятко, выключили нашу музыку и включили какую-то детскую, чтобы дочь потанцевала. Я сохраняла спокойствие, но когда все разошлись, я разревелась и высказала матери, что ее друзья испортили мой праздник. А мать в ответ начала обвинять меня в том, что я неблагодарная. © Arihana_K / Reddit
- Разговаривала с подругой насчет доверия к детям, и она призналась, что читает дневник дочери. Та ведет его в бумажном варианте, а мама как-то при уборке нашла, теперь время от времени проверяет, что там у нее. Я ужаснулась. Как так, это же личное! Я вот стараюсь наладить доверительные отношения с сыном, чтобы он сам все рассказывал. Провожу с ним время, не кричу, не злюсь, даю советы. Но почему-то в глазах этой подруги я нерадивая мать, которую обманывают. А вот она хочет дочке лучшего, потому что та все держит в секрете. И кто из нас прав? © Палата № 6 / VK
Проблемы с родителями случаются частенько. И одна из частых — это то, что у ребенка остается только мама или папа. Однако некоторые люди твердо уверены, что лучше быть родителем-одиночкой, чем в плохой «полной» семье, и наслаждаются своей жизнью.
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