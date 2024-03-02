18 человек, у которых родители такие кренделя выкидывают, что очень хочется сказать: «Иди обниму»

То, как с нами обращаются родители, очень сильно влияет на жизнь. К сожалению, не все мамы и папы ведут себя грамотно с ребенком. А некоторые и вовсе переходят все мыслимые границы. Герои нашей подборки поведали о таких родительских выкрутасах, что нам искренне захотелось пожалеть эти людей.