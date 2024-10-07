16 детских воспоминаний, от которых до сих люди расплываются в улыбке

Детские воспоминания никогда не поблекнут. Еще бы, как забыть крепость из подушек, вкус воды из шланга и пальчиковых батареек. Во взрослой жизни таких приключений уже не встретишь. Но можно на мгновение вернуться в те времена, когда главным транспортом был велосипед, а лето казалось бесконечным.

А в бонусе вас ждет парочка взрослых, от которых недоумеваешь и спустя годы.

Мама любит вспоминать, как однажды я увидела на улице бездомного с длинной и седой бородой и почему-то подумала, что этот Дед Мороз. Я начала прыгать от счастья, вырвала у мамы руку и подбежала к нему, чтобы спросить, есть ли у него для меня подарок? В этот момент он стоял возле мусорного бака, копошился там и не сразу понял, что это я к нему обращаюсь. Когда понял, то начал улыбаться, подыграл мне, сказал, что он действительно добрый Дедушка Мороз, а потом достал из мусорки какую-то цветную крышку и подарил ее мне! Мама говорит, что такой счастливой не видела меня никогда. © Карамель / VK

Когда мне было 8 лет, мы с мамой поехали в парк. Она дала мне немного денег на игровые автоматы. А сама легла в шезлонг отдыхать. Я купила жетоны и огляделась: там были гонки, бильярд, аэрохоккей. А еще мой любимый пинбол. Поиграла в него, а затем переметнулась к игре «Коготь животного». Меня привлек очаровательный плюшевый мишка, я прям очень сильно захотела его. Помню, как прижалась лицом к стеклу, надеясь, что мне все-таки разрешат играть. Но мне не разрешили по возрасту. Детской обиде не было предела. За мной наблюдала девушка. Она спросила, хочу ли я что-нибудь оттуда. Я кивнула, но подумала, что моя мама разозлится. Девушка спросила, что именно я хочу. Я указала на медведя. Она достала свои жетоны и начала играть. Я взвизгнула от радости, когда она наконец-то протянула его мне. Сунула ей деньги, но она отказалась их брать, сказав: «Если ты когда-нибудь увидишь грустного человека, постарайся помочь ему. Плати вперед. Так ты сможешь отплатить мне». Я никогда ее не забывала. Незнакомка, которая была так добра ко мне. Она тратила свои собственные деньги, чтобы вызвать улыбку на моем лице. © Sami Darby / Quora

Нам с подружкой было по 12 лет, учились целоваться на помидорах. Зашли к бабушке в огород, надергали самых больших и убежали в дом. Сидим, причмокиваем, а тут влетаем бабушка и ка-а-ак заорет: «Вы куда мои помидоры дели, я их специально на закрутки оставила!» Мы с подружкой чуть не провалились от стыда. Потом каждый день поливали бабушкины помидоры лейками.

По пути с работы зашел в магазин, купил мяса, картохи, зелени, а хлеб забыл. Позвонил дочке младшей, она как раз мимо магазина проходить будет. Пришла, принесла. У нас пекарня недалеко, хлеб ещё теплый был. Ну она и не удержалась, оторвала горбушку и слопала по пути. Протягивает его мне и смотрит в глаза. А я вспомнил того пацана, которому мама 16 копеек давала и за хлебом посылала. И как она его ругала потом за то, что он буханку обгрыз со всех сторон. Эх, как же давно это было. Маму можно понять, ей еще двоих детей и мужа этим хлебом кормить нужно было. И мальчишка все понимал, но уж больно хлеб свежий был, еще теплый, и запах от него исходил непередаваемый. Прижал я дочку к себе, обнял и поцеловал за ухом. И не отпускаю. Не нужно ей видеть, как у бати слеза по щеке катится. © Cepewa / Pikabu

1993 год на дворе. Осень. Мне 14 лет. Подхожу к бате.

— Бать, дай чего-нибудь интересное почитать!

Батя снимает с книжной полки Ремарка. «Черный обелиск».

— На, читай. Серьезная книга. Расскажешь потом, что понял.

Прочитал. Взахлеб. Книга и правда интересная. Подхожу к бате вернуть книгу.

— Ну как?

— Отлично! Очень понравилось. Глубокая.

— Понятно... Что-то еще?

Вот, говорю. И протягиваю ему 25 рублей. Меж страниц закладка была. Отец берет, крутит в руках, рассматривает.

— Поздно.

— Что поздно?

— Поздно ты, сынок, серьезные книги читать начал. © Рассказано / VK

— Бать, дай чего-нибудь интересное почитать! Батя снимает с книжной полки Ремарка. «Черный обелиск». — На, читай. Серьезная книга. Расскажешь потом, что понял. Прочитал. Взахлеб. Книга и правда интересная. Подхожу к бате вернуть книгу. — Ну как? — Отлично! Очень понравилось. Глубокая. — Понятно... Что-то еще? Вот, говорю. И протягиваю ему 25 рублей. Меж страниц закладка была. Отец берет, крутит в руках, рассматривает. — Поздно. — Что поздно? — Поздно ты, сынок, серьезные книги читать начал. © Рассказано / VK Родители отправили в деревню на лето. А у меня там «эти дни» начались. Я в шоке, вообще не осознаю, что происходит. Сижу в сарае, реву. Бабушка все поняла, побежала в магазин. А дедушка сел рядом на корточки и выдал: «Ну чего ты блеешь, как овечка, на тебе сердечко!» — и протянул маленькое сердечко из проволоки. Я его потом в школьном пенале долго хранила на память.

Когда мне было 7 лет, батя взял меня с собой на работу. А работал он водолазом. Там я увидел, как четверо здоровенных мужиков втряхивали моего отца в водолазный костюм-трехболтовку и он, похожий на космонавта, обвешанный грузами, спускался по трапу в черную воду. Мне было очень страшно за него, но я не подавал виду. Но мужики, видимо, заметили, как я волнуюсь и дали поговорить с батей по телефону. Потом мы ели в столовой офигенно вкусные макароны по-флотски и пили компот. А еще мне дали порулить настоящим водолазным буксиром. Это было круто и это было 55 лет назад. © MAPK.TBEH / Pikabu

Мне было около пяти. В квартире напротив жила моя тетушка. Она любила меня и часто приносила сладости. Однажды она приготовила яичный пирог. Подошла ко мне, открыла крышку контейнера и показала, какую вкуснятину принесла на сей раз. Я уловила вонь яиц и меня затошнило.

— Смотри-ка! Тебе понравится! Пожалуйста, откуси кусочек.

— Тетя, я попробую позже, ладно?

Но тетя не переставала уговаривать, а потом взяла кусок и засунула мне в рот. Я тут же бросилась в туалет, меня вырвало. После этого она больше никогда не заставляя меня что-либо есть. © Siji Ram / Quora

Вспомнила день на работе у папы. Начальные классы привели в сельский клуб на новогодний спектакль. А папа тогда работал в этом клубе оформителем. Потом всех забрали родители, а меня он повел в свой кабинет. Помню, что там вкусно пахло конфетами и масляной краской. Небольшая комнатка под крышей, из-за чего одна стена получается скошенной под углом. На ней он закрепил держатели для фломастеров, кистей, карандашей, чтобы все было под рукой, а внизу поставил огромный стол. Рядом чайник и старый бобинный магнитофон. Я сажусь в кресло, папа включает что-то иностранное, угощает меня вкусным чаем с шоколадными конфетами, потому что Новый год — единственное время, когда их можно есть вволю. Потом дает мне какой-то испачканный краской, но огромный лист бумаги. И я могу рисовать на нем что хочу, брать любые фломастеры и краски. А их так много, это вам не наши наборы по 5-6 цветов. И вся жизнь еще впереди, и кажется, что в будущем ждет тебя только хорошее. В будущем, конечно, было много всякого. Но тот предновогодний морозный день навсегда остался со мной. © Amalteya / Pikabu

Я думал, что называть родителей по имени — это круто. На меня сильно повлияли подростковые фильмы. Понятия не имел, что это неуважительно. Так вот, однажды моя мама пришла в школу на родительское собрание. Я шел с друзьями, увидел ее и заорал: «Мария, приветик!». Прям почувствовал себя крутым, как из фильма. Мои друзья тоже искренне считали, что называть маму по имени очень круто. Поэтому я продолжал орать, но она промолчала. Через несколько дней отец услышал, как я зову маму Марией, и сильно отругал меня за наглость. © Gizem / Quora

В родительской квартире была антресоль. Полка под самым потолком, на дверку закрывалась, мы там лук хранили. И я, сидя на кухне, часто слышала скрежет какой-то

оттуда. Я же мелкая, глупая, ничего умнее в голову не пришло, чем подумать, что это домовой. Я от счастья обомлела и начала ему «дары» преподносить. Сыра кусочек, виноград, хлеб. И на следующий день, поставив табуретку на стул, я залезала проверять — и там, блин, ничего из моих подношений не было. Я глазам своим не верила! Пока однажды не увидела жрущую и обнаглевшую мышь, которая расслабилась и разжирела от подношений и не смогла вовремя убежать. В домового с тех пор я не верила. © Рассказано / VK

оттуда. Я же мелкая, глупая, ничего умнее в голову не пришло, чем подумать, что это домовой. Я от счастья обомлела и начала ему «дары» преподносить. Сыра кусочек, виноград, хлеб. И на следующий день, поставив табуретку на стул, я залезала проверять — и там, блин, ничего из моих подношений не было. Я глазам своим не верила! Пока однажды не увидела жрущую и обнаглевшую мышь, которая расслабилась и разжирела от подношений и не смогла вовремя убежать. В домового с тех пор я не верила. © Рассказано / VK Мы с подругой закопали нам послание на будущее. Прекрасно помню тот день, это было лето, нам по 10 лет, мы недавно смотрели какой-то фильм, где главные герои откапывали капсулу времени. Сами достали у бабушки банку, взяли листочки и давай писать себе советы, вопросы и пожелания. Планировали открыть, когда окончим школу и нам будет по 18 лет. Сейчас нам с подругой по 25 уже, а мы до сих пор не можем вспомнить, где мы закопали это чертово послание! © Карамель / VK

Я была очень любознательная. Где меня только не носило, чего я только не исследовала у себя во дворе и с друзьями на улице. Домой приходила всегда грязная, с какой-нибудь находкой, мама часто ругала меня, чтоб я всякую гадость в дом не тащила. Однажды я долго рыла землю в саду в поисках чего-нибудь интересного и, к моему изумлению, откопала крота:

— Мама, мама, смотри, какая страшная собачка, — помчалась я с добычей, уверенная, что откопала именно собачку.

С тех пор мама боится кротов. И меня. Немножко. © Карамель / VK

— Мама, мама, смотри, какая страшная собачка, — помчалась я с добычей, уверенная, что откопала именно собачку. С тех пор мама боится кротов. И меня. Немножко. © Карамель / VK Бабушка часто загоняла на кухню, чтобы научить готовить. Говорила, что это обязательный навык, если я хочу найти себе приличного и богатого мужа. Я ей тогда верила. И днем, и вечером стояла у плиты и училась варить суп, печь блины, пироги разные. Сейчас у меня есть парень, еще не муж, но скоро. Программист, зарабатывает много, вот я ему и никогда не готовлю. Все заказываем на доставках, дома даже плиты нормальной нет! Эх, бабуля, видела бы ты меня сейчас. Гордилась бы, наверное, ибо я и готовить научилась, и мужа нашла себе богатого, и нифига не готовлю днями напролет! © Карамель / VK

Я пригласил домой девочку заниматься математикой. Она пришла с учебником и зашла ко мне в комнату. Мы сидели за столом, и я больше часа пытался ее поцеловать. Это у меня было впервые. Когда я наконец дотронулся до ее губ, то заметил, что кто-то стоит позади меня. Да, это была моя мама, она держала поднос с едой и просто пялилась на меня. Потом оставила поднос на столе и вылетела из комнаты. В тот день мы вообще не разговаривали. Зато я научился закрывать дверь. © Shivendra Pandey / Quora

Мое любимое воспоминание из детства связано с детским садом. Я отчетливо помню, как приходила домой и садилась за кухонный стол, где мама давала мне бутерброд, стакан молока и салфетку. Она спрашивала, как прошел мой день. Потом мы играли вместе. И были только вдвоем. Тогда я ходила в сад по утрам, а мои братья и сестры уходили в школу на весь день. Еще это был последний год, когда мама была домохозяйкой. Родители развелись, и маме пришлось работать на двух работах. Я больше не могла проводить с ней много времени, если мы были вместе, то еще и с четырьмя братьями и сестрами. Я дорожу воспоминаниями о времени, когда мы с мамой были только вдвоем. © Angela Leshuk / Quora

Бонус: а вот порой взрослые вызывают у детей еще то недоумение