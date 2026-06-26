10+ простых бытовых привычек, которые стоит изменить этим летом

Наши бабушки и мамы именно так приучали нас складывать носки: сворачивать в шарик. Однако такой способ хранения портит носки. Из-за этого они могут начать сползать и терять форму. Самое просто решение — просто положить один носок на другой и свернуть оба в трубочку. А затем их можно сложить в комод в коробку плотно друг к другу или — в идеале — с ячейками.

Автор статьи уже попробовала сложить их по такому способу: получилось куда более эстетично, чем носки, просто брошенные в ящик комода. А времени, если приноровиться, и найти подходящую коробку с ячейками (или сделать самим) занимает не намного больше. Да и потом искать нужную пару намного легче.