Стирать после каждой носки? Джинсы?!! Ой вей! Что в голове у этих людей!
10+ простых бытовых привычек, которые стоит изменить этим летом
Все мы хотим жить в уютном, приятном доме и улыбаться, возвращаясь домой. Однако некоторые наши простые привычки лишь усложняют жизнь или вынуждают тратить больше денег. О том, почему не стоит сворачивать носки, стоит ли гладить джинсы и как правильно хранить продукты и вещи, пойдет речь в этой статье. Она может сэкономить вам время, деньги и сделать более спокойными будни. А бонусом пойдут самые проверенные хитрости, которые испробовала в жизни автор статьи.
Часто стираем любимые джинсы
Если джинсы не сильно загрязнились, лучше лишний раз оставить их просто проветриться на свежем воздухе, вместо того, чтобы стирать, бросить ненадолго в морозилку, чтобы уничтожить бактерии, или точечно удалить загрязнения. От слишком частой стирки они могут терять форму, быстро изнашиваться и блекнуть. Рекомендуется стирать джинсы лишь после 5, а лучше 10 носок — так они будут долго радовать вас и цветом, и сидеть будут хорошо.
Ставим все в холодильник
Мы часто по привычке ставим почти все продукты в холодильник. Однако помидоры могут там потерять сочность — их лучше держать при комнатной температуре, — а острые соусы утратить остроту и частично вкус. Нет смысла туда ставить и соевый соус: он отлично хранится в темном месте до года. Также не храните в холодильнике лук: он быстро заплесневеет, лучше держите его в прохладном и сухом месте вдали от картофеля. Что касается огурцов и сладкого перца, то первые хорошо хранятся в герметичном контейнере в кладовой или на столе, а второй не потеряет хрустящий вкус при комнатной температуре.
Держим туалетную бумагу в ванной комнате
Ага, купили прям кладовую. И лук мешками в холодильнике храним, ага. Не успевает несчастный кг лука испортиться. А на солнце и при комнатной температуре помидоры быстрее зреют. В холоде дольше хранятся.
Держать один-два запасных рулона в санузле — несомненно, разумная идея. Однако основной запас бумаги лучше хранить в другом месте. Из-за высокой влажности бумага может заплесневеть и стать непригодной для использования. А каждый раз, когда вы смываете унитаз, на ней оседают микробы. Поэтому стоит либо переложить упаковки туалетной бумаги в другую комнату, либо хранить в ванной или в туалете в герметичном пластиковом контейнере.
Так она и продаётся в упаковке. Ну нет у нас 2 рулон в день уходит, семья друзья детей дома постоянно. Чего там хранить?
Сворачиваем носки, а не складываем
Наши бабушки и мамы именно так приучали нас складывать носки: сворачивать в шарик. Однако такой способ хранения портит носки. Из-за этого они могут начать сползать и терять форму. Самое просто решение — просто положить один носок на другой и свернуть оба в трубочку. А затем их можно сложить в комод в коробку плотно друг к другу или — в идеале — с ячейками.
Автор статьи уже попробовала сложить их по такому способу: получилось куда более эстетично, чем носки, просто брошенные в ящик комода. А времени, если приноровиться, и найти подходящую коробку с ячейками (или сделать самим) занимает не намного больше. Да и потом искать нужную пару намного легче.
Храним яйца на дверце холодильника
На дверцах холодильников есть специальные лотки для яиц, которые так и просятся быть заполненными. Однако, чтобы яйца дольше оставались свежими, лучше не выкладывать их туда, а поставить на нижнюю полку холодильника: там нет резких перепадов температур, которые возникают при открытии дверцы. При этом хранить их лучше в фабричной упаковке, перевернув тупым концом кверху: так они не впитают в себя лишние ароматы и будут дольше храниться.
Просто разламываем спагетти
Хотя разламывание пасты может довести до истерики любого истинного гурмана, порой макароны просто не помещаются в своем первозданном виде в кастрюле, и приходится идти на крайности. Но любой, кто пытался хоть раз располовинить спагетти, знает, что проделать это без ущерба почти невозможно: кусочки макарон так и норовят разлететься по всей кухне.
Но решение есть. Чтобы провернуть эту сложную задачу, не потеряв ни кусочка пасты, надо сильно скрутить спагетти и только потом ломать.
Неправильно отрываем стикеры
Если вас когда-нибудь раздражало, что оторванный стикер норовит загнуться кверху и прочитать, что на нем, просто не представляется возможным, это потому что вы делали это неправильно. Стоит раз запомнить, что отрывать нужно слева направо, а не снизу вверх — и ваша жизнь станет немножко проще.
Наносим жидкость для мытья посуды на губку
Казалось бы, жидкость лучше всего аккуратно наливать прямо на губку, не на посуду же ее выдавливать. Однако если немного переборщить с количеством — а именно так многие и делают, — времени на мытье уйдет значительно больше. Придется долго смывать пену и остатки средства с тарелок и чашек. Лучше взять пластиковую емкость, налить в нее воду и развести в ней немного моющей жидкости. Так можно сэкономить и на средстве, и на воде, да и дело пойдет значительно быстрее.
Смачиваем кончик нитки, чтобы вставить в иголку
Наши мамы и бабушки учили нас всяким хитростям, как вставить нитку в иголку: смочить кончик нитки, обрезать его ножницами. Но есть еще один любопытный способ вставить нитку в игольное ушко, не потратив на это кучу времени: нужно просто обернуть нитку вокруг иголки, сделать крошечную петлю и зажать ее кончики между пальцами, а потом уже петлю вставлять в игольное ушко.
Автор статьи опробовала этот способ и поняла, что хитрость в том, чтобы петля была маленькой, а для этого нужно приобрести сноровку. Не уверена, что буду регулярно использовать этот способ, но он может оказаться полезным, если под рукой нет ножниц.
Тоже, смотря какое ушко. Если оч мелкое то нет. Если крупное то и так вставится
Гладим джинсы утюгом
Если ваши джинсы сшиты не из самого качественного денима, частые глажки могут им только повредить: из-за высоких температур они растягиваются и быстрее выцветают. Если вам важно, чтобы джинсы были выглаженными, попробуйте использовать более низкие температуры или просто реже пользоваться утюгом, чем обычно.
Бонус: несколько любимых хитростей, как упростить жизнь, которыми пользуется автор
- Хромированные поверхности, например, краны, до блеска отчищаются при помощи зубной пасты. Нанести — ненадолго оставить — смыть при помощи тряпочки или губки.
- Сыр удобнее натирать на терке, смазанной каплей растительного масла.
- Тесто для пирогов быстро подходит, если его оставить в приоткрытой духовке, разогретой до минимальной температуры — у меня это 50 градусов.
- Чтобы разогреть пиццу, поставьте в угол микроволновки стакан с водой — тогда пицца не размякнет, а останется с хрустящей корочкой.
- А об этой хитрости мы уже писали здесь: вместо того, чтобы промывать рис, можно обжарить до прозрачности крупу на сковороде с маслом, а потом закинуть в кипящую воду. Для меня промывать рис — почти такое же нудное занятие, как мыть посуду, поэтому я этот способ опробовала и оценила по достоинству. Быстрее только приготовить крупу в готовых пакетиках для варки.
- Каждые 2-3 месяца я покупала новые джинсы, а старые выбрасывала. Муж полушутя-полувсерьез бубнил, что я та еще модница — каждые полсезона обновка. И что я весь семейный бюджет на шмотки спускаю. А у меня просто протирались они постоянно на бедрах до дыр, у него же таких проблем не было. А потом я в интернете нашла простую хитрость. Взяла дешевую белую свечу, натерла воском (скорее, даже обычным парафином) новые джинсы в местах, где у меня обычно протираются, — и вуаля, два года уже ношу, надоели уже, а протираться пока не думают, только ткань чуть посветлела. Теперь и бюджет не сильно страдает, и можно лишнюю блузку или толстовку купить. Но как же я потом улыбалась, когда намекала мужу, что теперь наш бюджет куда больше от его увлечений рыбалкой страдает: и снасти купи, и на бензин, чтобы доехать до озера, деньги потрать. Ему такая «ответочка» не понравилась.