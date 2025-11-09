Стилисты рассказали, какие джинсы подходят женщинам с разным типом фигуры, и мы немного удивлены

У каждой девушки хотя бы раз в жизни возникал вопрос: почему так сложно среди огромного выбора найти действительно хорошо сидящие джинсы? Часы, проведенные в торговом центре, десятки перемеренных моделей — уже давно норма. Причина проста: производителям невыгодно выпускать слишком много вариаций кроя, поэтому размерные сетки ограничены и плохо учитывают особенности реальных фигур.

Мы изучили советы стилистов и собрали короткий и понятный гайд о том, как выбрать джинсы под разный тип фигуры: какие модели можно брать смело, а какие лучше обходить стороной. В статье вы найдете рекомендации для разных особенностей телосложения и подсказки по посадке и крою.