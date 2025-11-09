Сколько было попыток попробовать клёш, ну не идёт он моей "нельзя скушать"
Стилисты рассказали, какие джинсы подходят женщинам с разным типом фигуры, и мы немного удивлены
У каждой девушки хотя бы раз в жизни возникал вопрос: почему так сложно среди огромного выбора найти действительно хорошо сидящие джинсы? Часы, проведенные в торговом центре, десятки перемеренных моделей — уже давно норма. Причина проста: производителям невыгодно выпускать слишком много вариаций кроя, поэтому размерные сетки ограничены и плохо учитывают особенности реальных фигур.
Мы изучили советы стилистов и собрали короткий и понятный гайд о том, как выбрать джинсы под разный тип фигуры: какие модели можно брать смело, а какие лучше обходить стороной. В статье вы найдете рекомендации для разных особенностей телосложения и подсказки по посадке и крою.
Фигура «груша»
Такую фигуру также называют треугольником: нижняя часть тела обычно более объемная, чем верхняя. Задача — визуально сбалансировать пропорции. Следуйте этим принципам:
- Чем выше посадка джинсов, тем легче сместить акцент с нижней части тела на верхнюю.
- Хорошо смотрятся модели с широкими штанинами и легким клешем.
- Обратите внимание на темные и матовые джинсы: они визуально стройнят. Светлые оттенки и светоотражающие материалы, наоборот, могут добавить объема.
- Избегайте джинсов с разрезами, потертостями и декором в области бедер — они привлекают лишнее внимание к этой зоне.
Фигура «песочные часы»
На первый взгляд может показаться, что это самая удобная и пропорциональная форма фигуры. Однако на деле девушки часто сталкиваются с проблемой: джинсы либо свободны в талии и слишком обтягивают в области бедер, либо наоборот. Моделей, которые подходят такой фигуре, действительно много, но главное правило одно — всегда подчеркивать талию.
- Осторожнее с джинсами с заниженной посадкой: они визуально вытягивают верхнюю часть тела и укорачивают ноги.
- Обратите внимание на специальные коллекции с уменьшенной талией — они разработаны именно для девушек с выраженными бедрами.
- Присмотритесь к моделям плюс-сайз: они нередко имеют эластичный пояс и лучше садятся по фигуре.
Фигура «яблоко»
Личный стилист и эксперт по стилю Натали Робинсон отмечает, что ключ к выбору подходящих джинсов для этого типа фигуры — ноги. «Фигуры типа яблоко, как правило, имеют стройные ноги, поэтому мой главный совет — подчеркивать их с помощью эластичных узких джинсов длиной до щиколотки», — говорит она. Есть также несколько общих рекомендаций:
- Выбирайте джинсы со средней посадкой, чтобы не создавать лишнего акцента в области живота.
- Избегайте моделей с декоративными элементами на талии. Лучше выбирать простые варианты без вытачек, вышивки и потертостей в верхней части, а также не дополнять образ яркими ремнями или массивными пряжками.
Фигура «прямоугольник»
Вам подойдут джинсы, которые подчеркивают талию и создают иллюзию выразительных изгибов. Обратите внимание на модели с широкими штанинами или фасон бойфренд.
- Носите клеш с осторожностью: слишком широкий силуэт может исказить пропорции и визуально утяжелить ноги.
- Оптимальная посадка — средняя или высокая. Важно сохранять баланс: если визуально разделить тело на верх и низ, пропорции должны быть примерно 50/50.
Фигура «клубника» или «перевернутый треугольник»
Если у вас фигура по типу «клубника», выбирайте джинсы, которые добавляют объем нижней части тела и помогают сбалансировать широкие плечи и пышный бюст. Хорошо подойдут расклешенные модели, джинсы с широкими штанинами и свободные силуэты.
- Отдавайте предпочтение светлым оттенкам — они визуально добавляют объем и уравновешивают пропорции.
- Обратите внимание на модели с объемными карманами и декоративными элементами в области бедер — они также помогают создать баланс.
Низкий или высокий рост
Как правило, тип джинсов выбирают по фигуре, но с их помощью также можно скорректировать рост и визуально изменить пропорции. Если вы хотите казаться выше, выбирайте длинные джинсы с высокой посадкой — так нижняя часть тела будет занимать больше визуального пространства.
Если же, наоборот, вы не хотите подчеркнуть рост, отдавайте предпочтение моделям, которые создают баланс пропорций 50/50 между верхом и низом.
Объем ягодиц
На то, как выглядят бедра и ягодицы в джинсах, сильное влияние оказывают... карманы.
- Если вы хотите создать эффект приподнятых и более упругих ягодиц, выбирайте джинсы с небольшими карманами, расположенными близко друг к другу.
- Если не хочется привлекать внимание к этой зоне и требуется визуально «сгладить» объем, подойдут модели с крупными карманами, расположенными также близко к друг другу.
- Если же задача — напротив, добавить объема, выбирайте джинсы с большими карманами, расположенными на расстоянии.
Джинсы, которые вообще мало кому идут
Ага, в 2000-х все в таких ходили... Хорошие джинсы, в них ноги стройнее кажутся.
По словам стилистов, одна из самых сложных моделей для подбора и сочетания в гардеробе — расклешенные джинсы с заниженной талией. Несмотря на их популярность, подходят они далеко не всем. Талия — важный элемент силуэта, а такие джинсы визуально ее «размывают» и нарушают пропорции.
