Как изменились актеры из фильмов, которые мы традиционно под Новый год смотрим

Погода постепенно меняется, а осень уже медленно пакует чемоданы, чтобы уступить владения зиме. Люди начинают присматривать в магазинах елочные игрушки и подарки для близких. Появляется праздничное настроение и ожидание длинных выходных. А мы, чтобы создать эту волшебную атмосферу, решили узнать, как изменились звезды, которые играли в наших любимых новогодних фильмах.

Елена Плаксина — Оля, «Елки»

Чтоб создать волшебную атмосферу или атмосферу разочарования, грусти и огорчения?

Екатерина Вилкова — Алина, «Елки»

Ирина Архипова — Ольга, «Елки-2»

Павел Травничек — принц, «Три орешка для Золушки»

Ему за 70, как он мог не измениться? Остаться вечно молодым можно только умерев в молодости. Все мы живём и старимся. Как по мне, он и дедушка приятный.

Ольга Погодина — Алена, «Мужчина в моей голове»

Ольга Медынич — Ольга, «Мужчина в моей голове»

Анна Ашимова — Нина, сестра Иванушки, «Чародеи»

Екатерина Васильева — Кира Шемаханская, «Чародеи»

Актриса талантливая. Интересная женщина. Возрастные изменения никого не обойдут стороной.

Наталья Симонова — Маша, «Новогодние приключения Маши и Вити»

Юрий Нахратов — Витя, «Новогодние приключения Маши и Вити»

Не идёт ему с пиндой под носом в его случае не работает "усики пропуск в трусики"🤣🤣🤣

Вячеслав Цюпа — Кай, «Снежная королева»

Эра Зиганшина — маленькая разбойница, «Снежная королева»

Георгий Корольчук — Принц Клаус, «Снежная королева»

Наталья Седых — Настенька, «Морозко»

Александр Збруев — Володя Березкин, «Бедная Саша»

Актёр Божьей милостью. Возраст не приходит один, он всегда меняет внешность. Если учитывать возраст Александра Збруева 87 лет, то он выглядит замечательно!

Юлия Чернова — Саша, «Бедная Саша»

Ольга Волкова — Амалия Аркадьевна, «Бедная Саша»

Ольга Науменко — Галя, «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Наталья Щукина — Дина, «Приходи на меня посмотреть»

Иван Янковский — Ваня, «Приходи на меня посмотреть»

Алексей Макаров — Паша, сослуживец Камиля, «О чем еще говорят мужчины»

Елена Шевченко — Настя, «Сирота казанская»

Николай Фоменко — Коля, жених Насти, «Сирота казанская»

Изменился? Конечно! Время безжалостно. Но у интересного, талантливого человека с возрастом прибавляется мудрость в глазах и остаётся харизма.

Подборка с актерами из любимых фильмов, которые мы смотрим под Новый год, вызывает чувство ностальгии и желания поскорее насладиться праздничными выходными. А у вас есть дорогие сердцу фильмы, которые плотно ассоциируются с праздниками?

Комментарии

Ну, если уж Три ориска про Попелку наш, то фильм Владимира Грамматикова "Мио, мой Мио" чего не добавили?
Особенно интересно, как поменялись Юм-Юм и рыцарь Като)

Комментарий с изображением на AdMe.Media
