18 счастливчиков, чья фамилия делает мир вокруг чуточку веселее
4 часа назад
«Алло, это Лось из Космоса!» Порой фамилия — это не просто запись в паспорте, а готовый анекдот, как у девушки, ставшей после свадьбы Белой-Пушистой. Мы собрали 18 историй о невероятных совпадениях, которые доказывают: у судьбы отличное чувство юмора. Приготовьтесь к порции позитива, которая точно поднимет вам настроение.
- У меня на работе была девушка, выглядела надменной и вела себя, в принципе, так же. Фамилия у нее была Белая. И вот она вышла замуж и взяла двойную фамилию. Фамилия мужа, внимание, — Пушистый. Она стала Белая-Пушистая! Считаю это наилучшей комбинацией. © di.igumnova
- Был у нас в банке сотрудник с фамилией Лось. Чаще всего работал в обменном пункте гостиницы «Космос». Ржали все, когда он звонил: «Это Лось из Космоса». © lucky_magical
- У подруги был идеал — принц на белом «Мерседесе». Всех отшивала, утверждала, что выйдет только за богатого. Спустя несколько лет встречаемся. Спрашиваю: «Ну что, нашла своего миллионера?» А она: «Нашла! Но есть одно но. У меня теперь фамилия Грошова! Пришлось расплатиться этим за счастливое будущее». Мы с ней тогда весь день ржали.
- Дочь узнала, что фамилия одного мальчика из садика — Король. Конечно же, сразу решила, что он станет ее мужем. Вот только проблема — все девочки из ее группы тоже так решили. Сколько же печали было, как же грустил мой ребенок из-за того, что она все никак с тем мальчиком свадьбу не может сыграть. А потом меня осенило, и я сказала ей, что после свадьбы она не станет Королевой, у нее тоже будет фамилия Король. Дочь была в конкретном шоке, но ее сразу же отпустило. На следующий день прибежала из садика со словами: «Мне теперь безразличен Андрей. Он теперь начал ко мне лезть, но я-то уже знаю, что я не буду Королевой, поэтому может даже не пробовать». © Мамдаринка / VK
- У меня редкая фамилия — Вежда. И вот был студфорум, я нацепила бейдж. Вижу — в коридоре стоит препод и какая-то дама. Подхожу здороваться, а она как вцепится в мой бейдж! «Пазл сошелся», — говорит. У меня глаза блюдцами, а она поясняет: «Я исследовала нашу родословную, и один пазл вот все не сходился». Теперь сошелся: я нашла троюродную сестру.
- В универе была девочка с фамилией Сгущенка. Первый курс, лекция. Препод открывает журнал, доходит до фамилии: «Ясно, с чем блины едите». Она неловко кивает. Препод читает дальше и как зависнет! А мы ржем. Ведь следующая в списке — Сметана. Сгущенка Юля и Сметана Ксения — анекдот нашей группы был до выпуска.
- У нас биологию вела Гриб Лариса Вячеславовна — потрясающая женщина. К нам в 9 классе пришла новая классная руководительница из другой школы, и она у моих одноклассниц спросила: «Где я могу найти Гриб?» И девчонки ей ответили: «В лесу». © vbbushkaa
- Несколько лет работаю воспитательницей в детском саду, в прошлом году мне дали новую группу малышей. На удивление ребята мне попались весьма спокойные. Только двое детей часто капризничают, мальчик и девочка. Они никак не могут сдружиться, всегда находят повод для ссоры. Игрушку не поделят, кто-то затронет кого-то, разрушит замок или заберет еду. И вроде бы ничего необычного, во всех группах такое может быть, но у нас сложилось все идеально. У мальчика фамилия «Волк», а у девочки — «Заюшкина». © Мамдаринка / VK
- Устроилась на новую работу, с начальницей отдела была еще незнакома, потому что она находилась в отпуске. Коллега, которая сидит рядом со мной, постоянно болтала про ювелирку (я особо не вслушивалась, много работы). Ну, думаю, мало ли, у всех разные увлечения. Выходит из отпуска начальница, и выясняется, что у нее фамилия — Ювелирко, а коллега все время пыталась мне рассказать о ней. © Подслушано / Ideer
- У нас работал менеджер по фамилии Пигарь. И как бы не очень смешная фамилия сама по себе, если бы его родители не решили приколоться и не назвать ребенка Игорь. Игорь Пигарь. © anna_redviking
- Полгода по работе звоню в одну компанию, всегда прошу к телефону Марию Лобкову. И каждый раз ее зовут. А сегодня при очередном звонке мне сказали: «Фамилия у девушки Хлопкова». © Подслушано / Ideer
- Со мной в классе учился Стас Чувак. Пришел учитель на замену, а Стас начал плохо себя вести и разговаривать. Учитель: «Фамилия?!» Стас: «Чувак». Учитель: «Ты еще и издеваться будешь? Так, ладно, сейчас по журналу найду». Учитель ведет пальцем по списку и доходит до его фамилии. Если бы вы видели это лицо. © ИринаПронина-р7ы / YouTube
- Коллега рассказала, что ее девичья фамилия — Фуфлова, и она всю жизнь хотела от нее избавиться. В молодости встретила парня, который позвал замуж. Так она сбежала прямо со свадьбы, вся в слезах. Оказалось, что его фамилия тоже Фуфлов, а узнала она об этом только в ЗАГСе, во время росписи. Парень так и не понял, что к чему. Узнал обо всем только через 2 года, когда они случайно встретились. Недолго думая, он сменил свою фамилию, и на этот раз свадьба состоялась. Ну теперь она Тандырь (девичья фамилия матери парня). Счастлива до потери пульса. © Карамель / VK
- У моей мамы фамилия — Капуста. На работе уже, конечно, все привыкли. И тут на днях приходит она домой злая. Жалуется, что к ним пришла новая коллега, и они постоянно ссорятся! А потом смотрит на меня и говорит: «Но самое страшное, знаешь что? У нее фамилия — Капустница!» И в этот момент мы с ней просто упали от смеха!
- Я работала эйчаром и оформляла отпуск коллеге с фамилией Говядина. А программа автоматически просклоняла: «Предоставить отпуск Говядине». Остаток дня я не могла работать, икала... © soulcarealexandra
- Меня зовут Родион Ростиславович Родионов. Такое вот непростое сочетание. Меня всегда интересовало, почему родители выбрали именно это имя. Жил 20 лет жизни с собственной версией, что решили дать имя, созвучное с фамилией. Чтобы красиво было. Даже и не спрашивал у них никогда об этом. А тут недавно интересно стало узнать побольше. Расспросил отца, а он рассмеялся на мою версию про созвучность с фамилией. Сказал: «Ну мы с мамкой подумали, как смешно, если сын не будет выговаривать букву „р“. Поэтому и имя такое, чтобы представлялся и тренировал речь». © Не все поймут / VK
- У меня есть два знакомых — два закадычных камрада. У одного фамилия Ищук, а у другого — Найдюк. Вот она где поговорка: «Кто ищет, тот всегда найдет!» © Подслушано / Ideer
- У моего папы очень классная фамилия — Белый. Я всегда восхищалась тем, что мне досталась от любимого папы такая необычная и запоминающаяся фамилия, но на втором курсе университета я встретила свою любовь. Мы начали встречаться, спустя два года он сделал мне предложение, и еще через год мы поженились. Я взяла фамилию мужа и теперь я Василиса Черная. С тех пор часто шучу, что я перешла на темную сторону силы, а у меня в голове играет музыкальная тема Дарта Вейдера! © Палата № 6 / VK
